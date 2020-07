Rüyada Ayakkabı Görmek: Ayakkabı Giymek, Yeni Ayakkabı Almak

Rüyada ayakkabı görmek, rüya sahibinin hayatında açılacak yeni kapılar arasından seçim yapacağına işaret eder. Genellikle olumsuzluğa yorulan ayakkabılar her zaman kötülük olarak düşünülmemelidir. Ayakkabının çeşidine, rengine, sayısına, nerede olduğuna göre yorumlamalar değişmekte. Ayakkabının temiz olması yakın zaman karşılaşılacak olumlu ve bol kazançlı durumlar olacağını gösterirken, ayakkabının kirli olması birtakım olumsuzluklara ve rüya sahibinin iş hayatında yaşayabileceği maddi sıkıntılara yorulur. Normal bir çift ayakkabı gören kişi hayatta ileriye doğru adımlar atacak demektir. Ayakkabıların eşleri birbirlerinden farklı model veya renklerde ise rüyayı gören kişi aklındaki karışıklıkları bir çözüme kavuşturacak, doğru tercihler yapabilmek için doğru adımlar atacaktır. Kişi eğer rüyasında kendi ayakkabını gördüyse rüyası içine attığı sorunları çevresindekilerle paylaşması gerektiğine, bir tanıdığının ayakkabısını gördüyse tanıdığı kişiyle ilgili olumlu bir haber alacağına, tanımadığı bir kişinin ayakkabını gördüyse ilk çıktığı yolculukta yeni arkadaşlar edineceğine işaret eder. Başka bir bakış ise ayakkabı görmenin çıkılacak yeni yollar olduğu anlamına geldiğini söylemektedir. Sağlar bir ayakkabıyla bir insan uzun süre yürüyebilir. Bu noktada ayakkabı, hayat arkadaşıyla eşleştirilir. Kişinin güvenebileceği bir insanla bir hayat yolculuğuna çıkacağı düşünülür. Ayakkabı çoğu insan tarafından düşman olarak görülse de olumlu yorumlamalar oldukça fazladır.

Rüyasında ayakkabı giyen kişi korunmaya muhtaçtır. Ailesi ve arkadaşları tarafından korunma ihtiyacı hisseder. Etrafındaki insanlardan her zaman ilgi ve iyilik bekleyen bu kişiler birilerini koruma söz konusu olduğunda da en önde yer alırlar. Giyilen ayakkabının modeli kişinin ruh halini yansıtır. Spor ve günlük tarzda bir ayakkabı içteki huzura ve sevince, topuklu veya kösele ayakkabı ise kişinin içinde biriken sıkıntılara işaret eder. Ayağa tam uygun seçilmiş bir ayakkabı kişinin işlerinin açılacağına, maddi kazanç sağlayacağına delalet eder. Uygun ayakkabı demek aynı zaman girilecek yeni ortamlara kolayca ayak uydurmak demektir. Bu rüyayı gören kişi yeni insanlarla tanışmaktan çekinmemeli ve kendisine güvenerek yeni arkadaşlıklara yelken açmalıdır.

Rüyada görülen topuklu ayakkabılar kişinin yalnız kalma ihtiyacını temsil eder. Alçak topuklu ayakkabılar içsel sıkıntının az olduğunu gösterirken, topuğun yüksek olması sıkıntının büyük olduğuna işaret eder. İnsan yalnız kaldığı zamanlarda kendisiyle ilgili bazı sorunlara çözümler üretmekte daha iyidir. Görülen topuklu ayakkabının siyah olması insanın yalnız kalma ihtiyacının ciddi olduğunu, aksi takdirde ortaya çok karanlık ve hoşa gitmeyecek sonuçlar çıkacağını gösterir. Rüyada siyah topuklu ayakkabı gören kişi bir an evvel kafasını dinleyebileceği bir tatil köyüne, herkesten uzak bir dağ evine gitmeli veya odasında oturup günlük işleri ve insan ilişkileri üzerine düşünmelidir. Bu şekilde yaşadığı sorunlardan arınan kişi, yalnız kalma durumundan zevk almaya ve sorunlarını bu şekilde çözmeye başlayabilir. Çoğu zaman diğer insanların düşüncelerinden çok etkilenen insan, iç sesini dinlediğinde kendisi için doğru olan kararı verir.

Kişi eğer rüyasında satın almak isteyeceği türde bir ayakkabı görmüşse bu rüyadan olumlu bir sonuç çıkarılabilir. Rüya, yakın zamandaki dileklerin gerçek olacağına işaret eder. Ayakkabıyla gelen yenilik, güzel başlayan bir değişim olur. Değişimler her zaman güzel ve tatmin edici olmayabilir fakat yeni ayakkabı tüm bu yeniliklerin kişinin hayatına güzellikler katacağının göstergesidir. Ayakkabı, rüya sahibinin arkadaş çevresinden birine aitse, rüya sahibiyle arkadaşı arasında ufak tartışmalar yaşanabilir. Başka bir yorumlamaya göre ise yeni ayakkabı gören kişi beklentilerini yükseltmeli, elde etmek istediği her ne varsa bunun için normalde olması gereken daha fazla çaba sarf etmelidir. Böyle yaptığı takdirde istediğini elde edecek ve istediklerinin kontrolünü ele geçirecektir. Yeni ayakkabı kişinin giyim tarzıyla ve sahip olduğu ayakkabı modelleriyle çok uyumsuz ise bu durum kişinin yaptığı işte kontrolü kaybetmeye başladığına delalet eder.

Rüyada Birçok Ayakkabı Görmek

Rüyada birçok ayakkabı görmek, kişinin arada kalmışlığını temsil eder. Evdeki olumsuzluklar kişinin kafasını karıştırmış olabilir. İlişki durumunda yaşanan dengesizlikler tekrardan gözden geçirilmelidir. Görülen ayakkabıların hepsinin sahibi belli ise bu yapılacak yeni seçimleri gösterir. Görülen ayakkabıların birbirlerine mesafesi ve görülen alana göre yorumlama değişir. Ayakkabıların birbirine yakın pozisyonda durması kişinin halletmeye çalıştığı sorunları çevresindekilerle paylaşması gerektiğini ve onların sözünü dinlemesi gerektiğini gösterir. Ayakkabılar kutuda görülüyor ise kişinin bulunduğu çıkmazlardan yakın zamanda kurtulacağı düşünülür. Ayakkabıların dağınık şekilde konumlanması yapılan yatırımın başarısız olacağına delalet eder. Yatırım yapmamış bir kişi birçok ayakkabı görüyorsa hayatına girecek yeni insanlara dikkat etmelidir.

Rüyada Ayakkabı Değiştirmek

Değiştirilen ayakkabı kişinin farklılık sevdiğini gösterir. Farklılık seven kişi iş hayatında çok başarılı olur. Çok çeşit iş deneyeceği için hangisinde başarılı olacağını seçmesi zor olmaz. Seçenekleri fazla olduğu için aynı ayağına artık olmayan veya eskiyen bir ayakkabıyı değiştirmek gibi işini değiştirir. Bu sebeple iş hayatında yatırımlar yapmalı, önüne gelen her teklifi değerlendirmelidir. Rüyada ayakkabı değiştirmek aynı zamanda, kişinin insan ilişkileri üzerinde olumsuzluklara uğrayacağı yönünde yorumlanır. Değiştirilen ayakkabının boşanılmak üzere olan bir eşi gösterdiği söylenir. Bu durum eski dostlukların bazılarının bitebileceğini de işaret ediyor olabilir. Kişi insanlarla girdiği diyaloglarda kelimelerine dikkat etmeli, sözleriyle veya davranışlarıyla etrafındaki insanları kırmamaya her zamankinden daha fazla özen göstermelidir. Degistirilen ayakkabı çöpe atılıyorsa veya kullanılamaz haldeyse kişi, geçmiste yaptığı hatalardan ders çıkarmış ve aynı hataları yapmamak içim gerekli çabayı gösteriyor demektir.