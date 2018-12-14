Rüyada ayı görmek ne demek? Rüyada ayı görmek ile ilgili rüya tabirleri...

Rüyada ayı görmek ne demek merak ediyorsanız bu sorunun cevabı olumlu da olabilir olumsuz da... Rüyanızda gördüğünüz ayının ne anlama geldiği ile ilgili cevapları rüya tabirlerinde bulabilirsiniz. Bunlardan bazıları müjdeli haber olabilirken bazıları kötü olabilir. Rüyada ayı görmek her zaman aynı anlama gelmeyebilir. Özellikle de ayının görülüş biçimi rüya tabirini de değiştirmektedir. Bu yüzden rüyada ayı görmek yanında sizin için rüyada ayı yavrusu, ayı saldırısı, ayının kovaldığını vb. görmek ile de ilgili rüya tabirlerini bir araya getirdik. RÜYADA AYI GÖRMEK Rüyada ayı görmek bir hasım ya da rakip olarak yorumlanır. Bu yüzden çevrenize dikkat etmeniz tavsiye edilir. Nitekim rüyada ayı gören kişi kendisinin yanında onu destekliyormuş gibi görünen bir kişi tarafından büyük bir zarar görecek ve adeta sırtından bıçaklanacak demektir. Rüyada görülen ayı kıskanç, kötü huylu ve kötü niyetli bir kadına da işaret edebilir. Rüyada ayı görmek genelde zorluk, sıkıntı ve sorun olarak yorumlandığı gibi aynı zamanda hasım ya da rakipler nedeni ile yaşanacak olan sorunlara delalet eder.

RÜYADA AYI YAVRUSU GÖRMEK Rüyada ayı yavrusu görmek, insanlara kötülük düşünen ve herkese zararı dokunan zayıf karakterli bir adamdır. Bu rüya, rüya sahibinin çevresinde olan şerlere, belalara ve bunları sağlayan ahlaksız ve hilekâr adamlara işaret olabilmektedir. Ayı yavrusu aynı zamanda günah işlemekten çekinmeyen bir münafıktır. Bu kimse gerçek yüzünü saklayarak toplum içinde fesat çıkarıp, karışıklığa yol açar. Bu rüyayı gören kişi çevresindekilere karşı dikkatli olmalıdır. Çünkü k bu rüya kendisine düşmanlık eden ve gerçek yüzünü iyi saklayan dost görünümlü bir düşmanın habercisidir. RÜYADA AYI SALDIRISI GÖRMEK Rüyada ayı saldırısı görmek, bu rüya can sıkıntısı olan olayların içine düşüp huzurunuzun kaçacağına delalet eder. Kişinin rüyasında ayı tarafından saldırıya uğradığını görmesi, haksız suçlamalara maruz kalarak zor duruma düşeceğine yorumlanır. Rüyada ayı saldırısı görmek, kişinin elinin kolunun bağlanarak kendisine yönelik yapılan suçlamalara karşı pasif kalacağına işaret edilir. Rüya alimlerimiz bu rüya hakkında elde edilen haksız kazanca, günah işlemeye, insanlara zarar vermeye çalışan kimseler şeklinde ifade eder. Rüyada ayı saldırısı görmek, bazen de müjdeli haber almaya, hayatınızı değiştirecek olayları yaşamaya, kısmetinizin açılmasına yorumlanır. Rüyada ayı saldırısı görmek çevrenizde size karşı soğuk kişilerden gelecek olan zarar işaret eder.

RÜYADA AYI KOVALADIĞINI GÖRMEK Rüyada ayı kovaladığını görmek, yakın zamanda yaptığını bazı hatalardan dolayı insanlar tarafından eleştirileceğinize, toplum tarafından hor görülmeye veya günah işlemeye yorumlanır. Rüyasında kendisini bir ayının kovaladığını gören kimse utanacağı bir hareket yapar ve toplum içinde küçük düşer. Bazı yorumculara göre ise bu rüya mertebenin artması, derecenin yükselmesidir. Bu rüyayı gören günahlarına tövbe eder ve hatalarından dönerek insani derecesini artırır. RÜYADA AYI POSTU GÖRMEK Rüyada Ayı Postu Görmek, kendinizi güçlü ve dayanıklı hissedeceğinizi simgeleyen bir rüya tabiri olarak yorumlanır. Rüyada ayı postu görmek, kendinizden emin bir şekilde adımlar atacağınızı ve attığınız adımların sorumluluklarını üstlenmeye hazır olduğunuzu simgeler. RÜYADA AYI VE ASLAN GÖRMEK Rüyada ayı ve aslan görmek, kişinin güçlü ve dişli rakiplerinin olduğuna, tehlikeli kimselerin varlığına ve bu kimselerden görülebilecek zarara, sıkıntıya alamet eder. Ayı ve aslanı bir arada gören kimsenin ticaret hayatında başına sıkıntıların geleceğini, dolandırılacağını, art niyetli insanların oyununa düşeceğini de söyleyebiliriz.

RÜYADA AYININ DOĞURDUĞUNU GÖRMEK Rüyada ayının doğurduğunu görmek havalı bir görünüme sahip olmaya, maddi anlamda sıkıntı çekeceğine ve moralinin bozuk olacağına alamettir. Rüyayı gören sivil birisi ise alınan yardım sayesinde problemlerin çözülmesine, sorumluluklarının artacağına ve tüm ailesinin yükünün üstünde olacağına işarettir. Çocuksuz birisi için bu rüya dünya hayatında bir çok nimetle şereflendirileceğine, genç bir kızın görmesi evlilik isteğinin yakın zamanda gerçek olmasına ve kısmetinin açılmasına alamettir. RÜYADA AYI GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Ayı Öldürmek

Rüyada ayı öldürmek iyidir, sorunların üstesinden gelmeye, zorlukları atlatmaya ve sonunda rahata ermeye işaret eder. Rüyada Ayı Avlamak

Rüyada ayı avlamak yalancı, kötü niyetli, kurnaz kişinin cahil kişiler tarafından itibar ve saygınlık göstermesine delalet eder. Rüyada ayı avlamak da ayı avlayan birini görmek de aynı şekilde tabir edilir. Rüyada Ayıya Binmek

Rüyada ayıya binmek yetkili bir kişinin bir şeyi ya da bir kişiyi himaye etmesine veya nikâhı olmayan biri ile cinsi münasebete girmesine delalet eder.

Rüyada Ayı Eti Görmek

Rüyada ayı eti görmek hasmın ya da rakibinin mal varlığına işaret eder. Rüyada ayı postu görmek de aynı şekilde tabir edilir. Rüyada ayı sütü görmek kişiyi kuşkuya götürecek bir olayın yaşanacağı anlamına gelir. Rüyada Beyaz Ayı Görmek

Rüyada beyaz ayı, kutup ayısı görmek çok hayırlı ve güzeldir. İşlerin açılacağına, yolunda gideceğine ve kazancın artarak bolluğun ve bereketin yaşanacağına delalet eder. Rüyada Siyah Ayı Görmek

Rüyada siyah ayı görmek hane içinde tatsızlık ve sorun yaşanacağı anlamına gelir. Ayrıca kısa zaman içinde büyük zarar görmek olarak da yorumlanır. Musibetlerin peş peşe gelmesi, maddi manevi sıkıntıların yaşanması ve çaresiz duruma düşülmesidir. Rüyada Bağlı Ayı Görmek

Rüyada bağlı bir ayı görmek hayırlı olmayan işlere işaret eder. Bu rüya çok büyük üzüntülere ve sıkıntılara delalettir. Rüyada Ayı ile Kavga Ettiğini Görmek

Rüyada ayı ile kavga ettiğini görmek, kişinin düşmanlarına karşı olan mücadeledir. Eğer ayıyı yenerse düşmanlarına karşı da galip gelebileceğine alamet eder.