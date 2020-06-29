Rüyada Balık Görmek: Büyük Balık, Denizde Balık, Canlı Balık

Rüyalar, kimi araştırmacılara göre sadece bilinçaltının zihne yansıması olarak yorumlanır. Fakat toplumsal olarak rüyaya karşı bir inanış vardır. Rüyalar bilinçaltının yansımaları olmakla beraber geçmişten beri en çok başvurulan yönlendirme araçlarından birisidir. Rüyada görülenler aynı zamanda ileriki zamanlarda karşılaşılması muhtemel olayların habercisi de olabilir. Rüyada balık görmek, birçok yorumcu tarafından iyi bir işaret olarak algılanmaktadır. Balık, daha çok kısmet ve bolluğun habercisi olarak görülür. Rüyada görülen balık kısmet, mal ve mülk, bolluk anlamlarına gelir. Rüyada balık görmek kısaca en hayırlı havadislerin habercisi olabilir. Rüyada görülen balık bilgelik ve aynı zamanda maneviyatı da temsil eder. Kişinin karakter olarak gelişeceğinin, manevi yönünün kuvvetleneceğinin işareti olabileceği gibi tam tersi de olabilir. Yani kişi manevi olarak kendini zayıf hissedeceği dönemlere giriyor olabilir. Çevredeki insanlara faydalı davranışlar da balıkla özdeşleştirilmiştir. Taze canlı balıklar görmenin etkisi pozitif iken ölmüş ve kokmuş balıklar görmek hayra yorulmaz.

Rüyada Büyük Balık Görmek Büyük balıklar büyük olayların habercisidir. Rüyada görülen büyük balıklar genellikle kazanılacak mal ve mülkün işaretidir. Kimi rüya tabirlerine göre ise yakın zamanda verilen emeğin karşılığının alınacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada Çiğ Balık Görmek Rüyada görülen çiğ balık aşk ve iş hayatında meydana gelebilecek olumlu gelişmelerin habercisidir. Kişinin hayatına girecek insanın dürüst ve namuslu, iyi huylu bir insan olduğuna işaret eder. Rüyada Denizde Balık Görmek Rüyada denizde balık görmek birçok şeyin habercisi olabilir. Balıklar suda yüzer şekilde görülüyorsa muhtemel gelecek kısmetlerin işareti olabilir. Arzu edilen ama gerçekleşmesine imkan verilmeyen olaylar gerçekleşebilir, yapılmak istenilen işler düşünülenden daha kolay bir şekilde olumlu sonuçlanabilir. Balıklar su yüzeyinde görülüyorsa bu durumda rüya, saklanan sırların açığa çıkacağı ya da bir yerlerden miras gelebileceği anlamına gelir. Denizde çok sayıda çeşitli balık gören kişinin ise hayatında bazı şeyler yolunda giderken, can sıkıcı durumlarla da karşılaşma ihtimali yüksektir. Berrak suda yüzen balıklar iyiye işarettir, mutlu günlerin yakında olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Rüyada Canlı Balık Görmek Rüyada canlı balık görmek şansa delalet eder. Sağlık sorunlarıyla boğuşan kişi için rahata erişilecek günler yakındır. Eğer kişinin yakın çevresinde sağlık sorunları yaşanıyorsa bu durumda çevresinden alacağı sevindirici haberle içini ferahlatabilir. Başka bir yorumlamaya göre ise bu rüya, kişinin kendine uygun bir eş bulabileceği, iş hayatında kendisine fayda sağlayacak güvenilir kişilerle karşılaşacağı şeklinde yorumlanır. Bazı rüya alimleri rüyada canlı balık görmenin istikbal için güzel bir işaret olduğunu söylemektedir. Aynı zamanda eğitimi devam eden kişiyi başarılı bir kariyer bekliyor olabilir. Rüyada Evde Balık Görmek Evde ya da yatakta görülen balık, kişinin denizde yolculuk yapan hasta yakınların durumunun kötüye gideceğine işaret eder. Bazı uzmanlar ise bu durumun aile eşrafının yararlanacağı kısmet anlamına geldiğini söylemektedir. Rüyada Gölde Balık Görmek Rüyada gölde balık görmek sevindirici haberler alınacağına ve duygusal hayatın iyi gittiğine işaret eder. Kişinin yakın zamanda beklentileri gerçekleşebilir, mali durumunda iyileşmeler olabilir, kendisine verilen sözler tutulabilir, yüksek kazanç sağlayacağı işlere girişebilir. Genel olarak mutluluğu getirecek haberlere delalet eden bu rüya bütün rüya alimleri tarafından olumlu yorumlanır.

Rüyada Bir Sürü Balık Görmek Rüyada görülen bir sürü balık, iş ve kariyerle ilgili konularda yaşanacak gelişmeleri ifade eder. Maaşlı bir işte çalışan kişi terfi alabilir, kendi işinin patronu ise genişlemeye giderek işlerini büyütebilir. Görülen balık sayısı ne kadar fazlaysa kısmet de o kadar büyüktür. Rüyada Balıklar Görmek Sürü olarak değil ama tek tük birden çok balık görmek, kişinin hayatında bazı düzenlemelere gideceğinin, küçük sorunlarını aşacağının, biraz da olsa düze çıkacağının işaretidir. Rüyada görülen balıkların sayısı kadar cinsleri de önemlidir. Dört adet balık görmek kadınları simgelerken daha fazla sayıda balık zenginliği simgeler. Çeşit çeşit balık görmek ise imkanları ve olanakları simgeler. Kaygan ve derisi yumuşak balıklar negatif olarak değerlendirilir. Daha çok üzüntüyü ve kaybı ima ederler. Canlı büyük balıklar ise bolluk ve bereketin sembolleridir. Rüyada Balık Tutmak Rüyada balık tutmak farklı şekillerde yorumlanır. İyiye işaret edebileceği gibi can sıkıcı haberleri de beraberinde getirebilir. Alınacak sevindirici haberlerle birlikte fayda getirecek işlere girişilebilir, hiç beklenmedik yerlerden menfaat sağlanabilir. Çok fazla sayıda avlanmış olan balıklar küçükse kişi hızlı bir şekilde paraya ulaşabilir ya da aynı hızla elindeki paradan olabilir. Avlanılan sular kirli veya bulanık, çamurlu ise yanlış yollara sapılıyor ve günah işleniyor demektir. Eğer kişi tatlı suda avlandığı halde yakaladığı balıklar tuzlu su balığı ise sıkıntı günler yakında demektir. Bazı işler yolunda gitmeyebilir. Çok büyük bir balık tutuluyorsa hayırlı ve zengin bir kısmetle evlenilebilir. Küçük balık avlamak ise kişinin kendine yük olan bazı sıkıntılarından kurtulacağının işaretidir. Kişi kendisini karada balık avlarken görüyorsa iyi haberler yakındadır. Balık avlarken kullanılan ağ ise kişinin her şeye sorgusuz sualsiz inandığının ve bundan dolayı zarar görebileceğinin bir uyarıcısıdır.

Rüyada balık tutmak ile ilgili diğer görüşler ise şöyledir. Görenin eline toplu miktarda para geçeceği, bir arayış içinde olabileceği, verdiği emeklerin karşılığını alabileceği gibi anlamlarda yorumlanabilir. Rüyada su yolunda balık tutuluyorsa bu rüya kişinin hileli işlere girilebileceğine delalet olabilir. Rüyada içinde tutulan balıkların göründüğü bir kap varsa bu rüya başlanılan işlerin yolunda gittiği manasına gelir. Kişi tuttuğu balıkları sudan kendisi çıkarıyorsa bu rüya, kişinin bir ganimete ulaşabileceği şeklinde yorumlanır. Rüyada Kılçıklı Balık Tutmak Rüyada kılçıklı bir balık tutuluyorsa, ödenmesi gereken borçların kapatılacağına ve sahip olunan mal mülk için sadaka verilmesi gerektiğine işaret olabilir. Burada balık mal ve mülke kılçık ise onun içindeki engele delalet eder. Sahip olunan malın hayrının görülebilmesi için kılçığın temizlenmesi gereklidir. Buradaki kılçık ise sadakayı temsil eder. Rüyada Karada Balık Görmek Rüyada karada balık görmek iş yaşamıyla ilgili değişikliklerin habercisi olabilir. Kişi meslek hayatında radikal bir değişime gidebilir. Çalıştığı işi beğenmeyen kişi muhtemelen farklı iş kollarında şansını deneyecektir. Karada ya da kıyıda görülen balıklar değişik meslekleri ve insanları sembolize etmektedir.

Rüyada Suyun İçinde Yüzen Balıklar Görmek Rüyada suyun içinde yüzen balıklar görülmesi iç huzurun yakalanamadığının ve bazı şeylerin arayışında olunduğunun işaretidir. Rüyada Havuzda Balık Görmek Rüyada havuzda balık görmek iki şekilde yorumlanabilir. Rüya sahibi eğer evli değilse yakın zamanda hayırlı bir kısmetle tanışarak evlilik düşüncesi içerisine girebilir ya da iş yaşamında yeni bir ortaklığa adım atabilir. Rüyada Irmakta Balık Görmek Rüyada ırmakta balık görmek genelde iyi şeylerin habercisidir. Irmaktan topladığı balıkları yiyen bir kimse ganimete ve mala kavuşacaktır. Irmakta balık avlamak ise hayırlı ve faydalı işlere işaret eder. Sevindirici güzel haberler alınabileceğinin delaleti olabilir. Rüyada Temizlenmiş Balıklar Görmek Yine birçok anlama gelebilen bir rüyadır. Rüyada temizlenmiş balık görmek bazı yorumculara göre kişinin kimseye zararı dokunmadan uzun bir hayat süreceğine bağlanır. Hayatın dolu dolu yaşanacağının ve keyifli vakit geçirileceğinin simgesidir. Kişi eğer çok hareketli ve gürültülü bir hayata sahipse daha sessiz ve sakin bir yaşama geçebilir. Bazı yorumlara göre ise sıkıntılardan kurtulma, çaresizliklerin aşılması olarak görülmektedir. Bunların haricinde ise kişi kaybettiği şeyleri tekrar kazanabilir. Ekonomik olarak feraha çıkabilir, eli bollaşabilir.

Rüyada Küçük Balık Görmek Rüyada küçük balık görmek genel olarak sevindirici ya da güzel şeylere işaret etmez. Kısmetin ve bereketin simgesi olan balık eğer rüyada oldukça küçük bir şekilde yer alıyorsa bu balıklar tasa ve kaygıyı sembolize ediyor olabilir. Kişi üzüleceği durumlarla karşılaşabilir, hanesine giren kazanç azabilir, iş yaşamında bazı zorluklar önüne çıkabilir. Rüyada Sazan Balığı Görmek Rüyada sazan balığı görmek evlilik gibi hayırlı bir olayın işaretidir. Rüya sahibi hayırlı bir kısmet bulup evlenebilir, evliyse rüyasını iş konusunda yeni bir ortaklığa adım atacağına yorabilir. Kişi muhtemelen içini ferahlatacak bir haber alacaktır. Rüyada Beta Balığı Görmek Rüyada balık görmenin çeşitli anlamları olduğu için görülen balığın cinsi de son derece önem teşkil eder. Bir kişi rüyasında beta cinsi balık görmüşse, bilinçaltındaki düşünceleri gün yüzüne çıkacak demektir. Bastırılmış ve gizlenmiş duygular zamanla ortaya çıkacaktır. Rüyada birden fazla beta balığı görmenin anlamı ise kişinin kendi içinde kendisiyle anlaşamadığı durumların olduğudur. Rüyada Hamsi Görmek Hamsi balığı, rüyada görülebilecek en güzel balıklardan birisidir. Hamsi balığı ne şekilde görülürse görülsün bu rüya olumlu bir şekilde yorumlanır. Rüyasında hamsi balığı gören kişinin sevinci, mutluluğu, şansı, parası, kısmeti artar. Ayrıca hamsi, şifa anlamına da gelir. Rüyasında hamsi satan kişiler ise olmayacak hayallerden kurtulup gerçek hayata ayak uydurmaya başlayacaktır. Hamsi ile ilgili tek olumsuz yorum, rüyada hamsiyi pişirirken görmek. Bir kişi rüyasında kendisini hamsi pişirirken görüyorsa bu durum olumsuzluk ve mutsuzluk anlamına gelir.

Rüyada Derisi Yumuşak Balık Görmek Rüyasında derisi yumuşak balık gören kişi, birilerini kandırarak malına konmak istiyor olabilir ve bunu da yakın zamanda başarabilir. Ayrıca yumuşak derili balıklar iş yerinde kötü davranışlara, tembelliğe ve işlerin gecikmesine yorulabilir. Yılan balığı gibi kaygan balıklar ise işlerin yolunda gitmediğinin işaretidir. Rüyada Kaynak Suyun Yüzen Balık Görmek Rüyasında kaynak suyunda yüzen bir balık gören kişinin işleri kolaylaşabilir, yakın zamanda hayırlı haberler alabilir. Eğer balık ölmüş bir şekilde görüldüyse bu rüya çirkin ve kötü durumların delaleti olabilir. İstenen ve arzulanan şeylerin gerçekleşmeyeceğinin bir işaretidir. Rüyada Balık Yemek Rüyada balık yemek mutluluk, zenginlik, çocuk, mülk anlamlarına gelir. Balık eğer canlı yeniliyorsa bu rüya, yakın bir zamanda ev sahibi olunabilir manasına gelir. Rüyasında balık pişirdiğini gören kimse ise yakın zamanda yüklü miktar para kazanabilir. Zarar ve sıkıntıdan kurtulabilir, yeni bir iş kapısına kavuşabilir. Eğer rüyada gökten kızarmış balık geliyorsa bu rüya duaların kabul edileceğine yorulabilir.

Rüyada Balık Yetiştirmek Balık yetiştirilen büyük bir yer görülüyorsa çok kazançlı büyük bir iş yeri açılacağına işaret ediyor olabilir. Birilerine balık veriliyorsa, borç verilebileceği ya da eldeki işlerin başkasına devredileceği anlamına gelebilir. Rüyada Tuzlu Su Balığı Görmek Rüyalarda tuzlu su balığı görmek sürekli bir zenginliğe işaret eder. Balık tuz içerisinde ise rüya sahibi yakınındaki bir kişi tarafından hayal kırıklığına uğratılabilir, üzülebilir. Rüyada Sudan Elle Balık Çıkartmak Kişi balığı sudan kendisi çıkarıyor ve canlı bir şekilde yiyorsa bu rüya oldukça karlı bir işe yatırım yapılacağının ya da iyi bir işe girileceğinin işareti olabilir. Rüyada görülen balık insana benziyorsa, iyi iş ilişkileri kurulabilir ve sermaye sahibi insanlarla tanışılabilir. Aynı zamanda iyi huylu, iyi kalpli insanlarla da tanışılabilir. Balıkta görülen yüz rüya sahibine ferahlık veriyorsa iyi insanlarla, çirkin bir yüz ise kötü insanlarla tanışılacağının işareti olabilir. Rüyada Bir Akvaryum Dolusu Balık Görmek Kişi evinin içinde bir akvaryum dolusu balık görüyorsa daha fazla hayırlı işler yapmalı, etrafına daha fazla yardım etmelidir. Etraftaki kişiler ile parasal anlamda sıkıntı yaşanabileceği manasına gelebilir. Kişi bu sıkıntıları çözmeden bu paraya kavuşamaz.

Rüyada Balık Karnında Bir Şeyler Bulmak Balık karnında bir şeyler bulmak rüyada sık görülen alametlerdendir. Balığın karnından inci çıkıyorsa zengin birisi ile evlenilebilir ve inci sayısı kadar da çocuk sahibi olunabilir. Balığın karnında yüzük bulunuyorsa eğer bir makam sahibi olunabileceği anlamına gelebilir. Rüyada Köpek Balığı Görmek Yunus balığı maneviyatı taşırken köpek balığı ise haksız ve haram kazancı simgeler. Rüyada köpek balığı gören kişinin bazı işleri yolunda değildir. Köpek balığı saldırıyorsa bir an önce yapılan haram işleri durdurulmalı ve kişi manevi olarak kendine çeki düzen vermelidir. Rüyada Balık Ticareti Yapmak Rüyada balık ticareti yapmak değişik durumların habercisi olabilir. Ciddi fırsatlara delalet edebilir. Rüyada balık satılıyorsa bu rüya bolluğun ve bereketin habercisidir. Bu rüya sonrası ticari faaliyetlerde ciddi başarılar elde edilebilir. Şanslı bir dönem yaşanacağının ve fırsatların değerlendirilmesi gerektiğinin işareti olabilir. Ayrıca gelecek kazancın helal kazanç olacağını ve hayır getireceğine de yorulur. Pişmiş balık satan kişi mutlu ve etrafı için hayırlı bir insandır. Kişi eğer bu balıkları dağıtıyorsa bu rüya yakın zamanda yardıma muhtaç insanlara yardım eli uzatılacağına işaret eder.

Rüyada Bir Balığın Başka Bir Balığı Yemesi Rüyada bir balık başka bir balığı yiyorsa, gören kişiye yaklaşan bir kısmet olduğunun sonucuna varılabilir. Büyük balığın küçük balığı yemesi ticarette zorluklarla karşılaşılacağının ama bunların üstünden gelineceğinin işaretidir. Aynı zamanda güç ve mevki kazanılacağına yönelik bir işaret de olabilir. Balıklar birbirini yiyorsa, kişinin eline toplu bir miktar para geçebilir, bu parayı değerlendirmek için yakın çevreden yardım alınabilir. Balık kendi kendini yiyorsa eğer hayırlı bir haber değildir. İstenen, arzu edilen bir şeyin gerçekleşmeyeceğine, huzursuz günlerin başlayacağına işaret eder. Rüyada Bir Balığın Karnından Başka Bir Balık Çıkması Rüyada bir balığın karnından başka bir balık çıkıyorsa bu rüya, rüyayı gören kimsenin gerçekten çok şanslı bir döneme girdiğini ifade eder. Gören kişinin hayatı düzene girecek, mutlu bir hayat yaşamaya başlayacaktır. Hayırlı bir evlat ve maddi sıkıntıların geride kalması olarak da yorumlanabilir. Rüyada Elinde Balık Tuttuğunu Görmek Rüyasında elinde balık tuttuğunu gören kişi kendi işini kendisi çözecektir. Kişi kendi şansını yaratan insanlardan biridir ve kimsenin yardımına ihtiyacı yoktur. Bulunulan makam ve mevkiye hak ederek gelindiğini gösterir. Bekar bir kadın bu rüyayı görüyorsa bu rüya kişinin dini bütün ve zengin bir erkekle evleneceğine yorumlanabilir. Elde tutulan balık ölüyse kötü etkileri vardır. Sıkıntılı bir süreç yaşanabileceğinin, iş hayatında zarara uğranabileceğinin habercisi olabilir. Suda balık avlayan kişi muhtemelen içini ferahlatacak bir haber alacaktır. Fakat avlandığı su sığ ve bulanıksa bu iyi bir haber değildir. Gidilen yolun günaha çıktığına delalet eder.