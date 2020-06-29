Rüyada Bisiklet Görmek: Bisiklet Sürmek, Bisiklete Binmek

Rüyasında bisiklet gören kişinin günleri karamsar, üzgün ve bıkkın bir ruh hali içinde geçmektedir. Rüyasında gördüğü bisikletin renginin koyu renkler grubundan olduğunu gören kişi için bu, aydınlık ve ferah günlere ulaşmanın çok hızlı olmayacağı anlamına gelmektedir. Siyah, mor, koyu kırmızı gibi renklerde bir bisiklete bindiğini gören kişi çaba göstermek konusunda çekinceler yaşayacaktır. Rüyasında bu renklerde bisiklete binen ve onu süren kişinin iyi günleri görmesi umduğu kadar yakın değildir. Rüyasında açık ve parlak renklere sahip bir bisiklete bindiğini gören kişi için çaba sarf edeceği günler su gibi akıp geçecektir. Rüyada Bisiklet Sürdüğünü Görmek Rüyasında bisiklete bindiğini gören kişi bu bisikleti kendisi sürüyorsa içinde bulunduğu zor günleri ve sıkıntılı hisleri yakın zamanda atlatacak demektir. Çünkü bisiklet sürmek çaba göstererek bir yolda ilerlemektir. Eğer kişi rüyasında bir bisiklet sürdüğünü dışarıdan izliyorsa, o zaman rüya sahibinin yakınlarından birinin kazanç sağlamak üzere sarf ettiği çabaya ve sonucunda hak ettiklerine ulaştığını da göreceğine işaret etmektedir.

Rüyada Bisikletten Düşmek Rüyasında bisiklet süren kişi eğer düşüyorsa çok kötü günleri atlatırken bu sıkıntılarının zaman içinde yeniden dallanıp budaklanacağına delalet eder. Rüyasında bisikletle düştüğü yerden kalkan kişi bisiklet sürmeye devam ediyorsa bu kişinin artan sıkıntıları da aşarak yeniden aydınlık ve ferah günlere ulaşacağına işaret eder. Rüyada Bisiklet Tekerleği Görmek Rüyada bisiklet tekerleği görmek beklenen günler için çaba sarf edecek olmaya, arayıp bulunamayan çözümün kısa zaman sonra bulunacağına delalet etmektedir. Bu rüya, rüya sahibine bu ruh halinden sıyrılması için bir çıkış yolunun olduğunu göstermektedir. Bir kişi eğer böyle günler geçirirken rüyasında bisiklet tekerleği görüyorsa kötü ruh halinin ve karamsar günlerin üstesinden geleceği anlamına gelmektedir. Rüyada Siyah Bisiklet Görmek Rüyasında siyah renkli bir bisiklete bindiğini gören kişi için bu rüya zorlu ve sıkıntılı günleri atlatmaya çalışırken bulduğu çözüm yollarının rüya sahibi için hayırlı sonuçlar doğurmayacağı anlamına gelmektedir. Siyahın karamsarlığı rüya sahibinin içinde bulunduğu huzursuzlukları işaret etmektedir.

Rüyada Kırmızı Bisiklet Görmek Rüyada kırmızı bir bisiklet görmek rüya sahibinin yaptığı işler ve gösterdiği çaba sonucunda nihayet hak ettiği noktaya ulaşacağına delalet eder. Rüya sahibi bunun sonucunda çevresinden takdir toplayacaktır. Rüyada kırmızı bir bisiklet görmek yakın zamanda iş anlamında devamlılık sağlanacağını, kişinin olduğu yerde kalmayıp kısa zamanda yükseleceğini göstermektedir. Rüyada Mavi Bisiklet Görmek Kişi rüyasında mavi bisiklet görüyorsa bu rüya kişinin uzun zamandır tuttuğu dilekler sayesinde huzurlu günlere kavuşacağına ve uzun süre bu günlerin bozulmayacağına işaret eder. Dinginlik ve huzuru getirecek gelişmelerin, haberlerin, yeni imzaların habercisi olan mavi bisiklet rüyasını gören kimse iş ve elilik yaşamına dair devletle ilgili süreçler içine girebilir. Rüyada Pembe Bisiklet Görmek Rüyasında pembe bir bisiklet gören kişi için bu rüya melankolik olacağı günlerin habercisidir. Pembe renk duygusallığı temsil eder. Rüya sahibinin duygularına kapılıp adımlar atacağı anlamına gelir. Rüyada pembe bisiklet görmek yaşamak istediğiniz çevreyi güzelleştirmeye, dekoratif yeniliklere ve iş ya da eğitim yaşamınızdaki beklenmedik güzel haberlere yorumlanmaktadır. Rüyada pembe bisiklet görmek rüya sahibinin hasta bir yakını varsa ondan üzücü bir haber alacağı şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rüyada Sarı Bisiklet Görmek Rüyada sarı bisiklet görmek kişinin kendisinde ya da çevresinde olan önemli bir rahatsızlığın kısa zaman içinde geçecek olduğunu gösterir. Ayrıca sarı bisiklet eğitim hayatında başarının da habercisidir. Sarı bisikletin rüyada görülmesi, iş yöneticileri tarafında takdirin, terfinin ve zammın habercisidir. Kişinin hayatına çeşitli güzellikler gelecek demektir. Rüya sahibine bir servet ya da miras gelmesi ihtimali varsa, rüyada sarı bisiklet görmek sonunda elde edilen servet ya da miras elde etmek anlamına da gelmektedir. Rüyada Bisiklet Süren Birini Görmek Eğer biri rüyasında bisiklet süren başka bir kişiyi görüyorsa bu rüya o kişinin zorluklar karşısında ipi göğüslüyor olmasına gıpta ile bakacağı anlamına gelir. Rüyada bisiklet sürmekte olan birini görmek o rüyanın hayra yorulacağı anlamına gelir. Çünkü rüyada bisiklet sürüldüğünü görmek işlerin tıkanıp kalmayacağına, ilerleyeceğine de delalet etmektedir.Rüyada başka birinin bisiklet sürdüğünü görmek hevesle başlanmak istenen işleri de işaret etmektedir. Rüyada Bisikletle Yolculuk Yapmak Bir kişi rüyasında dar ve taşlı bir yolda bisikletle yolculuk yaptığını görüyorsa zor günler onu bekliyor demektir. Rüyada bisikletle yolculuk yapmak aslında hayra yorulan bir rüyadır. Çünkü bisiklet hızlı ve pratik bir taşıttır. Bu manâyı değiştiren, bisikletle nasıl bir yolda yolculuk yapıldığıdır. Kişi rüyasında ormanlık alan, yeşilliklerle dolu bir bahçe gibi temiz havalı, güzel yerlerde keyifli bir yolculuk yapıyorsa hayat yolunda istediklerini elde ederek ilerleyecek demektir. Bu rüyayı gören kişi eğer bir iş için önemli bir karar alıyorsa, alacağı kararın onu başarıya götüreceğine, eğer ilişkisinde önemli bir dönemeçteyse yine alacağı kararın o kişinin hayrına olacağına delalet eder.

Rüyada Ormanda Bisiklet Sürmek Kişi rüyasında büyük ve güzel bir ormanda bisiklete bindiğini görürse bu rüya kesinlikle güzel şeylere işaret etmektedir. Orman, insanları hem fizyolojik hem de psikolojik olarak rahatlatan bir yerdir. Rüyalar için de çoğu zaman aynı anlamı taşımaktadır. Rüyasında ormanda bisiklete bindiğini gören kimse zorlukları aşmış ve artık rahat, derin bir nefes almış demektir. Rüyasında ormanda bisiklete bindiğini ama o bisikleti henüz sürmediğini gören kimse için bu rüyanın anlamı karamsar zamanların bitip keyifli zamanların başlaması için uzun süre olmadığıdır. Rüyada bisiklete binen kişinin ormandan çıkması, bazı sağlık sorunlarının göstergesidir. Rüyada Bisiklet Satın Almak Rüyasında bisiklet satın aldığını gören kişinin rüyası satın alınan bisikletin rengine göre yorumlanmaktadır. Fakat rüyasında bisiklet satın aldığını gören kişi eğer rengini görmüyorsa bu rüya o kişinin hayatında yeni bir başlangıç olacağına işaret etmektedir. Rutin hayatının sıkıcı yapısından uzaklaşmak isteyen kişilerin sıklıkla rüyalarında bisiklet satın aldığı görülmektedir. Bu rüya kişinin hayatına renk katacağına işaret eder. Rüyada satın alınan bisikletin rengi siyahsa bu yeni başlangıcın istenildiği gibi devam etmeyeceğine, yanlış bir karar verildiğine, bu kararın sonuçlarının yakın zamanda rüya sahibini bulacağına delalet eder. R

Rüyada Bisikletin Freninin Tutmaması Rüyada sürdüğü bisikletin freninin tutmadığını gören kişinin hızla aldığı kararlar sonucunda işleri yolundan çıkacaktır. Dertli, karamsar yeni günlerin rüya sahibini beklediği de söylenir. Rüyasında bindiği bisikletin freninin tutmadığını gören kişi eğer evliyse mutlu şekilde devam eden evliliğinde bazı işlerin yolundan çıkacağına, fevri aldığı kararlar sonucunda kavga ve tartışmaların önünü alamayacağına işaret eder. Eğer rüyasında bindiği bisikletin freninin tutmadığını gören kişi bekarsa bu rüya o kişinin yakın zamanda evlenmeyeceğine, önüne çıkan kısmetlere ise hızla olumsuz karar vermesinin onun hayrına olmadığına işaret etmektedir. Rüyada İki Kişi Bisiklete Binmek Eğer rüyada iki kişinin aynı bisiklete bindiği görüldüyse bu rüya, zor günleri atlatmanın el birliğiyle mümkün olacağı anlamına gelmektedir. Rüya sahibi rüyasında başka birinin bisikletine ikinci kişi olarak bindiğini gördüyse bu rüya, kişinin elinde olmayan imkânlar yüzünden zorlukları aşamadığına fakat karşısına çıkan birinden ya dabir tanıdığından alacağı maddi veya manevi yardım sonucu bu sorunun üstesinden geleceğini göstermektedir. Rüyada iki kişinin farklı bisikletlere aynı zamanda bindiğini görmek rüya sahibi için bir ortaklığa, yeni bir birlikteliğe işaret etmektedir. Eğer rüyada iki farklı bisiklete binen iki kişinin düştükleri görülüyorsa bu rüya rüya sahibi için bir iş ilişkisinin veya daha özel bir ilişkinin ansızın, beklenmedik bir anda biteceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Gece Bisiklet Sürmek Eğer rüya sahibi rüyasında gece vakti bir bisiklete biniyorsa bu rüya, başladığı işlerin devamının muallakta olduğuna delalettir. Rüya sahibi rüyasında gece vakti bisiklete biniyorsa önünü göremiyor demektir. İş yaşamında ya da özel hayatında kurduğu ilişkiler konusunda tereddütleri var demektir. Çünkü rüyada herhangi bir şekilde karanlıkta olduğunu gören kişi hayatının gündemindeki konular hakkında emin değildir, kuşkuları vardır. Bisiklete binmek ise herhangi bir konuda hız kazanmak, devamlılık anlamına geldiği için rüyada gece bisiklete bindiğini görmek, kişinin hayatında devam eden iş ve ilişkilerinin sallantıda olduğunu gösterir. Rüyada Küçük Bisiklet Görmek Bu rüya sahibi için karamsar ve sıkıcı günlerden kurtulmak isterken bulduğu çözüm yollarının yeterli gelmeyeceği anlamını taşımaktadır. Rüyada görülen küçük bisiklet eksik kalan işlerin ve zor ilerlemenin habercisidir. Rüyada Büyük Bisiklet Sürmek Rüyada görülen büyük bisiklet bunalımlı günlerin, atılacak doğru ve hızlı adımlarla kolaylıkla aşılacağının işaretidir. Rüya sahibinin doğru adımlara karar vermesi ve elinden geldiği kadar hızlı olması gerekmektedir.

Rüyada Bisiklet Sürmeyi Öğrenmek Rüyada bisiklet sürmeyi öğrenmek kişinin hayatıyla ilgili alacağı kararların sorumluluğunun artık ona geçeceği anlamına gelmektedir. Bisiklet sürmeyi öğrenmek tek başına ilerlemenin, ayakta kalmayı bilmenin sembolüdür. Rüyada Bisikletle Bir Yere Girmek Rüyada bisikletle bir yere giriliyorsa nihayet gösterilen çabaların sonuca ereceği günler yaklaşıyor demektir. Rüyada bisikletle girilen yer aydınlık bir yerde ferah günlere, karanlık bir yerde karamsar günlere ulaşılmıştır. Rüyada Bisiklet Pedalı Görmek Rüyada bisiklet pedalı görmek rüya sahibinin çıkmazda olan bir iş için çıkış yolu aradığına delalet eder. Rüya sahibi bu yolu sonunda görecektir. Kişi rüyasında bisiklet pedalı gördüyse, yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin yetkin ve kudretli kimselerle karşılaşacaktır. Rüya sahibinin bundan sonra sıkıntılardan uzak bir yaşama sahip olacağına delalet etmektedir. Rüyada Bisikletin Önünü Kaldırmak Rüya sahibi rüyasında bindiği bisikletin önünü kaldırıyorsa bu rüya hatalı iş yapmanın ve gereksiz iş yapmanın göstergesidir. Daha ferah günlere doğru ilerlerken acele eden rüya sahibi tekinsiz işlere bulaşabilir.

Rüyada Bisiklet Çalmak Kişinin rüyasında bisiklet çaldığını görmesi, Allah katında günah sayılacak işlerden birinde bulunacağına, yanlış, hatalı ve pişmanlık duyacağı bir iş yapacağına delalet eder. Rüyada bisiklet çalmak kişinin o sıralar yeni bir iş girişiminde bulunduğuna, bu işi kazanmak içinse başkalarının kötülüğüne olacak bazı hamlelerde bulunmaktan kaçınmayacağına işaret etmektedir. Eğer bir kişi rüyasında kendi bisikletinin bir başkası tarafından çalındığını görüyorsa, o zaman aynı durum kendisine yapılacak demektir. Yani rüya sahibinin elinde iş, ihale ya da herhangi bir gelire göz diken birilerinin olduğuna, yasal olmayan yollarla bu işin elinden alınma girişiminde bulunulacağına işaret etmektedir. Eğer bir kişi rüyasında başka birinin bisikletinin çalındığına tanık oluyorsa bu durumda bir hileye, yanlış bir davranışa şahit olacağı ve bu durumu düzeltmek zorunda olduğu anlamına gelmektedir. Rüyada Bisiklet Çaldırmak Kişinin rüyasında bisiklet çaldırması bir başkasının onun eğitim ya da iş yaşamındaki başarılarını ve hedeflerini izlediğini, fark ettiğini fakat bundan memnun olmadığını gösterir. Rüyasında bisiklet çaldıran rüya sahibi hayırsız kimselere, günah sayılacak davranışlara maruz kalabilir.