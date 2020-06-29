Rüyada Bit Görmek: Bitlenmek, Bit Ayıklamak

Rüya sahibi açısından hem olumlu hem de olumsuz anlamlar taşıyan rüyada görülen bit, birçok duruma göre farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Örneğin rüyada temiz bir yerde bit görülmesi, rüya sahibi açısından zenginliğe işaret eder. Bunun tam tersi olarak rüyada izbe ve pis bir yerde görülen bit ise rüya sahibinin yokluğa düşeceğinin göstergesidir.

Rüyada bit görmek, rüya sahibinin kişiliğiyle ilgili birçok detayı içerisinde barındırır. Genellikle rüyasında bit gören kişinin ayrıntılara takılan ve bunların üzerine çok fazla kafa yoran, titiz, özenli ve detayları göz önünde bulunduran bir kişi olduğu söylenir. Kişinin bu özelliklerine bakılarak çok kolay çözebileceği sorunları gözünde büyüterek kendine dert ettiği çıkarımı yapılabilir. Öte yandan da rüya sahibinin yaptığı ve yapacağı işlerin titiz kişiliğinden dolayı kusursuz olması da olumlu yönlerinden biri olarak sayılabilir.

Rüyada fazla sayıda bit gören kişi, sıkıntılı durumlara düşecek ve bu durumlardan dolayı üzülecektir. Kişinin vücuduna yapışmış, rüya sahibinin kanını emerek büyümüş bir bitin kişinin vücudunu terk etmesi durumu ölüm olarak yorumlanır.