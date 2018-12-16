Rüyada böcek görmek ne demek? Rüyada böcek görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyalarda görülen şeylerin çeşit çeşit anlamları olabilir. İnsanlar bu anlamları öğrenmek için rüya tabirlerine başvururlar. Rüyada böcek görmek de sık sık anlamı merak edilen konulardan biridir. Nitekim pek çok kişi böceklerden korkar ya da tiksinir. Bu yüzden rüyada böcek görmek insanları endişelendirir. Siz de rüyada böcek görmek ne demek merak ediyorsanız sizin için rüyada böcek sürüsü, evi böcek bastığını, kara böcek, renkli böcek, böcek yumurtası, böcek ısırdığını vb. görmek ile ilgili rüya tabirlerini sıraladık. RÜYADA BÖCEK GÖRMEK Rüyada böcek görmek genel olarak hayra yorulan bir rüya değildir. Sıkıntıların ve dertlerin habercisi olarak kabul edilen böcek başkalarıyla olan ilişkilerinizde çeşitli sorunların çıkacağına delalettir. Bu nedenle evlilik için de problem demektir. Yani rüyanızda böcek görmeniz huzurunuzu bozacak hadiselerin kapıda olduğu anlamına gelir. RÜYADA BÖCEK SÜRÜSÜ GÖRMEK Rüyada böcek sürüsü görmek, içinden çıkmakta zorlanılacak bir problemin varlığına delalettir. RÜYADA EVİ BÖCEK BASTIĞINI GÖRMEK Rüyada evi böcek basması, rüyayı görmüş olan kişi için yeni tanışmış olduğu insanlara çok çabuk güvendiği şeklinde yorumlanmaktadır. Herkesi bazen kendiniz gibi sanıyorsunuz. O yüzden karşınızdaki kişilere direk olarak güveniyorsunuz.

RÜYADA KARA BÖCEK GÖRMEK Rüyada kara böcek görmek, sanılanın aksine kişinin durumunun iyi olacağına, maddi sıkıntı çekmeyeceğine, rahat bir hayatının olacağı demektir. Rüya sahibinin iyi bir hayatı olduğu için çevresindeki insanlar tarafından kıskanılacağına, onun kötülüğünü isteyecekleri anlamına gelmektedir. RÜYADA RENKLİ BÖCEK GÖRMEK Rüyada renkli böcek görmek neşeli ve dolu +dolu bir hayat yaşayan bir insana ve hayırlı bir hayata, güzel günlere ve umutlarını asla kaybetmemeye delalet eder. Rüyada renkli böcek görmek ve korkmak ise dünya malına meyletmeye ve huzursuzlukların yaşanmasına tabir edilir. RÜYADA BÖCEK YUMURTASI GÖRMEK Rüyada böcek yumurtası görmek kar getirmeyen ticari faaliyetler yüzünden yaşanan parasal manadaki eksikliğin, parasız geçen onca zamandan sonra, akrabalardan gelen ekonomik destek vesilesiyle kazançların yavaş yavaş artış göstermesinin ardından, maddi olarak özgürlüğe ve kolaylığa kavuşmaya işaret eder. Rüyada böcek yumurtası görmek eski borçları ödemeye yönelik çalışmaların, ekonomik olarak önemli oranda imkanları olan aile büyüğünden alınan para yardımıyla rahatlayarak ele geçen yeni mali imkanlarla beraber sevindirici sonuçlarının alınmasına işaret ettiği düşünülen bir rüyadır.

RÜYADA BÖCEK ISIRDIĞINI GÖRMEK Rüyada böcek ısırdığını görmek, hayırlara alamet etmez. Rüyayı gören kişinin can derdine düşeceğine, işinden geri kalacağına, evde dinlenmek zorunda olacağına ve aksi takdirde iyileşip, toparlanamayacağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin hiçbir sıkıntısı ve sorunu yokken, hayatı düzgün ve yolunda devam ediyorken karşılaşacağı bu musibet nedeni ile her işini bir süre askıya almak zorunda kalacağına yorulur. RÜYADA BÖCEK YEDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada böcek görmek Rüyada böcek görmek, çoğu zaman içinizi sıkan gizli bir endişeyi, yaşanacak bir felaketi, tehlikeyi, sürekli yaşanacak bir sıkıntıyı simgeler. Rüyada böcek görmek, müjdeli habere, sıkıntı ve zorluklara yorulur. İkili ilişkilerde yaşanan sorunları, anlayışsız bir eş veya kötü bir evliliği, aile içi huzursuzluğu simgeler. RÜYADA TAVANDA BÖCEK GÖRMEK Rüyada tavanda böcek görmek sakin bir insan olmaya, korkularınızdan kurtulmaya ve gerçeklerle yüzleşerek hayata güzel bakmaya, umutlarını kaybetmemeye delalet eder. RÜYADA BÖCEK YUVASI GÖRMEK Rüyada böcek yuvası görmek yakın bir zamanda sevdiğiniz bir dostunuzun yanına yatılı gitmeye güzel zaman geçirmeye güzel hayırlı haberler le dönmeye şükretmeye hayallerin gerçek olmasına delalet eder.

RÜYADA BÖCEK GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Yemekten Böcek Çıktığını Görmek

Rüyada yemekten böcek çıktığını görmek, rüya sahibinin etrafında art niyetli kişiler olduğuna işaret eder. Rüyada Kırmızı Böcek Görmek

Rüyada kırmızı böcek görmek, rüya sahibine yapılan haksızlıklar sebebiyle yaşayacağı öfkeli ve kötü günler olacağına alamettir. Rüyada Zehirli Böcek Görmek

Rüyada zehirli böcek görmek, rüya sahibinin etrafında olan ve ona olan nefretini belli etmeyen sinsi birinin varlığına delalettir. Rüyada Böcek Ezdiğini Görmek

Rüyada böcek ezmek, güçlü kişilerin maddi açıdan daha güçsüz, daha alt bir sınıfta bulunan kişileri ezdiği bir iş hayatına yorulur. Rüyada Böcek Soktuğunu Görmek

Rüyada böcek sokması, hem çalışma hayatında hem de sağlıkta yaşanacak olumsuz gelişmelerin habercisidir. Rüyada saçta böcek görmek

Kişinin basiretinin bağlanması yani gerçekleri bir türlü görememesidir. Rüya gören kişi tüm uyarılara rağmen kendisi hakkında olumsuz düşünen bazı akrabaları ile arkadaşları hakkında maalesef gerçeği görmemekte ve devamlı aldatılmaktadır. Bu manada rüyasında saçında böcek gören kişilerin yakın çevrelerine karşı daha şüpheci düşünmeleri yerinde olacaktır.Rüyada saçında böcek görmenin bir diğer tabiri ise uzun süre emek verilen bir işte başarısızlığa uğramaktır.