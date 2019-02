Rüyada bulaşık yıkamak ne anlama gelir, neye işarettir? (Rüya tabirleri)

Rüyada mutfakta bulaşık yıkamak böylece eline geçen bir miktar para sayesinde işlerini hiç olmadığı kadar iyi şekilde sürdüreceğine ve sevdiği kişileri de yanına alarak çok başarılı işlere imza atacağına, Allah’ın kendisine pek çok lütuf sunacağına alamet eder. Rüyada mutfakta bulaşık yıkamak kendi işlerini yoluna soktuktan sonra yardım isteyen bazı kişilere yardımcı olacağına, gözyaşı dökeceğine, bir süre her şeyden elini eteğini çekeceğine, mutsuz ve huzursuz olacağına işaret etmektedir.

Rüyada Bulaşık Suyu Görmek

Rüyada bulaşık suyu görmek, ferahlık anlamına gelir. Rüya sahibinin ağır masraflardan ve borçlardan kurtulmasına, rahat bir nefes almasına tabir edilir. Kazancın çoğalması ve birden fazla iş yapma imkânı elde ederek, hane içinde bolluğun artması anlamına da gelmektedir.

Rüyada Bulaşıklarını Başkasına Yıkatmak

Kendi menfaatlerini düşünen biriyle ahbaplık etmek, bu kimseyle görüşmek suretiyle başkalarının eleştirilerine maruz kalmak demektir. Aynı zamanda rüya sahibinin de bazı menfi durumlarda diğer insanların haklarını gözetmediği için sevimsiz bir pozisyona düşeceğini, insanların gözündeki değerini yitireceğini ifade eder. İşlerin kolayına kaçmak ve tembellik yapmak yüzünden maddi kazancın düşeceğini bildirir. Kişinin verdiği bir sırrın açığa çıkmaması için sırlarını söylediği kişi ya da kişilere sürekli baskı yapacağını ve tedirgin olacağını da ifade eder.

Rüyada Bulaşık Eldiveni Görmek

Her işi usulüne uygun yapan, yaşam şeklinde aşırılığa kaçmayan, aldığı her görevi hakkıyla yerine getiren rüya sahibinin bu özellikleri ile iş yerinde göz doldurduğunu ve yakın zamanda zam haberi alacağını, mevkisinin de yükseleceğini bildirir. Mühendislik, tıp veya diğer bilim alanlarında eğitim alarak başarılı bir iş hayatına atılmanın haberini veren rüya, çalışarak gelinen noktanın kişinin tüm geleceğini olumlu etkileyeceğini, disiplinli ve azimli olmak sayesinde istenilen her şeye kolayca ulaşılacağını tabir eder.