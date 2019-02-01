Rüyada bulaşık yıkamak ne anlama gelir, neye işarettir? (Rüya tabirleri)

Normal hayatta bulaşıkları yıkamak nasıl ortalığı toplamak, dağınıklığı gidermek anlamına geliyorsa rüyada bulaşık yıkamak da aynı manaya gelmektedir. Bu yüzden rüyada birikmiş bulaşık görmek bu yüzden dağınıklığa işaret etmektedir. Fakat rüyada bulaşık yıkamak ise ertelenmiş, halledilmemiş işlerin giderilerek sorunların çözülmesi anlamlarına gelir. Bu rüya ile alakalı olan rüyada bulaşık yıkayan birini görmek, rüyada başkasının evinde bulaşık yıkamak, rüyada bulaşık yıkarken bardak kırmak, rüyada çeşmede veya mutfakta bulaşık yıkamak ve buna benzer rüyaların tabirlerini konu başlıkları ile sayfamızda bulabilirsiniz. RÜYADA BULAŞIK YIKAMAK NE ANLAMA GELİR? Rüyada bulaşık yıkamak malın israf edilmesine, sıkıntı ve zorluklardan kurtularak esenliğe ve huzura kavuşmaya, Allah’a el açmaya ve rızka delalet eder. Rüyasında kendini bulaşık yıkarken gören rüya sahibi yaptığı kötü işlerin ve işlediği günahların af olması için Allah’a yalvaracak ve o günahları tekrar işlememek için yemin edecek demektir. Rüyada mutfakta yıkanmamış kap kacak görmek kişinin düzensizliğine işaret eder. Bir kimse rüyasında mutfakta ya da herhangi bir yerde uzun süre yıkanmadığı için kurumuş yemek artıklarının olduğu bulaşıkları görürse bu, kişinin tembelliğine ve üşengeçliğine işaret eder. Rüya sahibi tembelliği nedeni ile bazı sorumluluklarını ihmal edecek ve bu nedenle de başı ağrıyacak demektir.

Kendinizi bulaşık yakarken görmek, çok günah işlediğinize ve sonunda günahkar olduğunuzun farkına vararak pişman olacağınıza ve tövbe edeceğinize, Allah yolundan ayrılmayarak ruhunuzu rahatlatacağınıza işarettir. RÜYADA BULAŞIK YIKAYAN BİRİNİ GÖRMEK Rüyada bulaşık yıkayan birini görmek, hayatında yeni bir sayfa açmak olarak yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin, bütün kötü anlarını geride bırakarak güzel ve temiz bir hayatın ilk adımlarını atacağına dalalet etmektedir. Kişi, yeni hayatında oldukça mutlu, huzurlu ve güzel zamanlar geçirecektir. Öte yandan rüyada bulaşık yıkayan birini görmek, hatalarından pişman olarak geri dönmeye ve bir daha yapmamak üzere kararlı olmaya işaret etmektedir. Rüyada bulaşık yıkayan birini görmek, eğer bulaşığı yıkayan kişi tanıdık ise o kişinin yaşamından bazı kötü anılarının olduğu ve bunlar sebebi ile fazlasıyla üzüldüğü anlamını taşır. Bununla birlikte rüyada bulaşık yıkayan kişinin, rüya sahibinin yardımına ihtiyacı olduğuna yorumlanmaktadır. Bu kişi, yakın zamanda rüya sahibi ile konuşarak durumunu anlatmak isteyecektir.

Rüyada bulaşık yıkadığını görmek, kişinin hayatında yeni değişikler yapacağına yorumlanmaktadır. Rüyasında bulaşık yıkadığını gören kimseler, yakın zamanda etraflarındaki birine yardım ederek onu mutlu edecektir. Aynı zamanda hayatındaki kötü alışkanlıkları bırakarak başta kendi sağlığı için birçok doğru karar verecektir. RÜYADA BAŞKASININ EVİNDE BULAŞIK YIKAMAK Rüyada başkasının evinde bulaşık yıkamak, bu ev tanıdığı bir kimsenin evi ise bu kimsenin bazı konularda yardımına koşmak mânâsına gelir. Ayrıca bu kimse kötü huylara sahip bir kimse olup rüya sahibinden manevi destek alacağı ve kendini kötü huylardan arındıracağı ile de tabir edilir. Rüyada görülen bulaşık, kötü huyları temsil ettiği gibi, hoşlanılmayan pis işleri de temsil eder. Rüyada başkasının evinde tabak yıkamak çok sevdiği bir kimsenin tövbesine vesile olmak anlamına gelir. Bazen de tabak yıkanan rüya, kişinin malının zekâtını verdiğini gösterir. Kaseleri temizlemek hanımına nasihat etmeye veya hizmetçisini uyarmaya işaret eder. Rüyada başkasının evinde bulaşık yıkamak, rüya sahibinin ayıpları örten ve yakınlarına destek çıkan bir kimse olduğunu da gösterir.

Rüyada başkasının kirli bulaşığını yıkamak, hiç hoş olmayan bir tablo ile karşılaşacak olmanıza delalet etmektedir. Heveslerinizin ziyan olacağının bilgisini verir ve zararlı durumlarla karşılaşacağınızın da haberini vermektedir. Rüyada başkasının evinde bulaşık yıkamak, şanssız olduğunuz dönemlerden sıyrılarak erişeceğiniz rahatlığa ve mutluluğa delalet edecektir. RÜYADA BULAŞIK YIKARKEN BARDAK KIRMAK Rüyada bulaşık yıkarken bardak kırmak, zorlukla hak ettiği haysiyete, tez zamanda öğrenilecek hayırlı habere, verdiği uğraşların sonunda özlediği rahata, zorlanarak düşlediği refaha delalet eder, Farklı durumlarda da: bulaşık yıkarken bardak kırmak, uzun bir bekleyişin sonunda hak ettiği mevkiye, işte mertebeye yükseleceğine, başarısızlıktan sonra hak edilen ferahlığa, kaybettikten sonra hayalini kurduğu başarıya, kaybettikten sonra hasret duyduğu paraya, cefa ile birlikte elde ettiği mala delalet eder Rüyanız olumsuz anlam olarak: zahmetle kavuştuğu temiz kazanca, zahmetle birlikte hak edilen toplu mala, çektiği zorlukların sonunda kazandığı mutluluğa, mağlubiyetten sonra özlediği hayra, manevi külfeti bulunan tanımadığı bir kişiden uzak durmaya, yenilgiden sonra istediği toplu mala manasına gelir

RÜYADA CEŞMEDE BULAŞIK YIKAMAK Rüyada çeşmede bulaşık yıkamak, zamanla hak edilen mala, yenilgiden sonra beklediği ticari kazanca, çektiği zorlukların sonunda kazandığı büyük güce, zorlukların sonrasında hak ettiği saygınlığa, hatalarının ardından hasret duyduğu iyiliğe tabir olunur. Bu rüya için yapılan farklı bir tabirde şöyledir: çeşmede bulaşık yıkamak, yenilgiden sonra ümit ettiği toplu kazanca, kısa sürede alınacak hayırlı haber almaya, devlette mevkiye çıkacağına, bir kişiden yardım isteyerek beklediği toplu kazanca, çektiği sıkıntıların meyvesini alarak hayalini kurduğu güce tabir olunur. Olumlu anlam olarak: manevi yükü bulunan arkadaştan yakasını kurtarmaya, sıkıntılara göğüs gererek hasret duyduğu rahatlığa, sıkıntıyla kavuştuğu başarıya, zorlukla birlikte ulaştığı şerefe, zahmet çekerek ümit ettiği itibarlı mertebeye, zamanla hak edilen ferahlığa anlamını ifade eder. RÜYADA MUTFAKTA BULAŞIK YIKAMAK Rüyada mutfakta bulaşık yıkamak böylece eline geçen bir miktar para sayesinde işlerini hiç olmadığı kadar iyi şekilde sürdüreceğine ve sevdiği kişileri de yanına alarak çok başarılı işlere imza atacağına, Allah’ın kendisine pek çok lütuf sunacağına alamet eder. Rüyada mutfakta bulaşık yıkamak kendi işlerini yoluna soktuktan sonra yardım isteyen bazı kişilere yardımcı olacağına, gözyaşı dökeceğine, bir süre her şeyden elini eteğini çekeceğine, mutsuz ve huzursuz olacağına işaret etmektedir.

BULAŞIK YIKAMAK İLE İLGİLİ FARKLI RÜYALARIN TABİRLERİ Rüyada Bulaşık Görmek Rüyada bulaşık görmek, maddi sıkıntıya işaret eder. Rüya sahibi için, zorluk, sıkıntı ve sorun anlamına gelir. Hesabın şaşacağına, gereksiz ve fazladan harcama yapılaması nedeni ile yokluk çekileceğine bu sebeple de faturaların birikmesine ve ödenemez olacağına işaret eder. Genel anlam itibariyle problem olarak değerlendirilir. Bütçenin sarsılması yüzünden kişinin manevi anlamda da sıkıntıya düşmesi ve işin içinden çıkamaz hale gelmesi anlamına gelir. Rüyada Kirli Bulaşık Görmek Rüya sahibinin disiplinsiz ve düzensiz olan yaşamına işaret eder. Bu gayri ciddi yaşam şekli kişinin ailesini ve yakın çevresini de etkileyecek ve bazı tatsızlıklara neden olacak, bir süre sonra insanlar arasında tahammül sınırlarını zorlayacak demektir. Rüyada Bulaşık Deterjanı Görmek Rüyada bulaşık deterjanı görmek, tabir yerindeyse kişinin armut piş ağzıma düş mantığından vazgeçmesine ve hayallerine kavuşabilmesi için silkelenip, üzerindeki miskinlikten kurtulması ve alın teri döküp, bilek gücü harcaması gerektiğine işaret eder.

Rüyada Bulaşık Suyu Görmek Rüyada bulaşık suyu görmek, ferahlık anlamına gelir. Rüya sahibinin ağır masraflardan ve borçlardan kurtulmasına, rahat bir nefes almasına tabir edilir. Kazancın çoğalması ve birden fazla iş yapma imkânı elde ederek, hane içinde bolluğun artması anlamına da gelmektedir. Rüyada Bulaşıklarını Başkasına Yıkatmak Kendi menfaatlerini düşünen biriyle ahbaplık etmek, bu kimseyle görüşmek suretiyle başkalarının eleştirilerine maruz kalmak demektir. Aynı zamanda rüya sahibinin de bazı menfi durumlarda diğer insanların haklarını gözetmediği için sevimsiz bir pozisyona düşeceğini, insanların gözündeki değerini yitireceğini ifade eder. İşlerin kolayına kaçmak ve tembellik yapmak yüzünden maddi kazancın düşeceğini bildirir. Kişinin verdiği bir sırrın açığa çıkmaması için sırlarını söylediği kişi ya da kişilere sürekli baskı yapacağını ve tedirgin olacağını da ifade eder. Rüyada Bulaşık Eldiveni Görmek Her işi usulüne uygun yapan, yaşam şeklinde aşırılığa kaçmayan, aldığı her görevi hakkıyla yerine getiren rüya sahibinin bu özellikleri ile iş yerinde göz doldurduğunu ve yakın zamanda zam haberi alacağını, mevkisinin de yükseleceğini bildirir. Mühendislik, tıp veya diğer bilim alanlarında eğitim alarak başarılı bir iş hayatına atılmanın haberini veren rüya, çalışarak gelinen noktanın kişinin tüm geleceğini olumlu etkileyeceğini, disiplinli ve azimli olmak sayesinde istenilen her şeye kolayca ulaşılacağını tabir eder.

Rüyada Bulaşıkları Durulamak Her türlü israftan kaçınarak yaşamanın ifadesi olan rüya, rızkının değerini bilen evlatlar yetiştirmenin, evine helal kazanç getirmenin tabiridir. Bulaşık durulamak dişinden tırnağından artırarak birikim yapan kimselerin ilerleyen yıllarda büyük bir mal veya arazi sahibi olacaklarını, paralarını değerlendirerek kendilerine maddi koşulları iyi bir gelecek inşa edeceklerini delalet eder. Dini vecibelerini doğru ve disiplinli şekilde yerine getiren kişilerin manevi anlamda mutlu ve huzurlu bir hayat süreceklerinin müjdecisidir. Rüyada Restoranda Bulaşık Yıkamak İstemeden üstlenilen bir vazifenin kişiye sıkıntı vereceğine ve gönülsüz yapacağı bu işten verim alınmayacağına alamettir. Kalabalık bir restoranda tek başına bulaşık yıkamak, başkalarının işlerini yapmak, diğer insanların bencilliklerinin faturasını tek başına ödemek ve bazı kişiler tarafından kullanılmak manasına gelir. Rüya sahibi kimsenin olmadığı bir restoranda bulaşık yıkıyorsa, güvendiği insanlar tarafından yalnız bırakılacağını, gerçek dostlarını bu süreçte tanıyacağını ifade eder.

Rüyada Köy Evinde Bulaşık Yıkamak Allah’tan yardım istemek, işlerini kolaylamak, zorlukların üstesinden gelmek için güç sahibi olmayı arzu etmek demektir. Yokluk içinde yaşayan kimselerin ele güne muhtaç kalmadan yaşayacaklarını, kazançları az olsa da bereketinin çok olacağını bildirir. Zor günlerin sonunda her anlamda mükafatlandırılacak olan rüya sahibinin kalbini bozmadan, sabrederek yaşaması halinde yoksulluktan kurtulacağını bildirir. Rüyada Bulaşık Yıkarken Üstünü Islatmak İş yeri açmak veya bir ortaklık kurmak amacıyla birikmiş paraları kullanmak, altın gibi değerli ziynet eşyaları bozdurmak demektir. Sahip olduğu maddi kaynakları kullanacak olan rüya sahibinin ilk başlarda beklentilerinin altında kazanç elde edeceğini ancak daha sonraları işlerin açılmasıyla beraber kısa zamanda koyduğu sermayenin çok üzerinde paralar elde edeceğini ifade eder. Aileyi tek başına geçindirecek kudrete erişmek, mücadeleci tavırlarla hareket ederek iş dünyasında hatırı sayılır bir yer edinmek demektir.