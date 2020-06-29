Rüyada Büyü Görmek: Büyü Yapılması, Büyü Bozmak, Muska Bulmak

Rüyasında büyü gören kişinin etrafındaki insanlara karşı çok dikkatli olması gerekir. Rüyada büyü görmek harama, fesada, hileye, gıybete işaret eder. Dolayısıyla bu rüya, özellikle çevredeki insanlardan gelebilecek kötülüklere karşı son derece dikkatli olunmasını öğütler. Zira rüya sahibinin başarıları ve hayatındaki güzel şeyler çevresindeki insanlar tarafından çekilemiyor olabilir. Rüya sahibini çekemeyen insanlar bazı kötü niyetli girişimlerde bulunabilir ve bu da rüya sahibinin üzülmesine neden olabilir.

Rüyada Büyü Bulmak

Rüya sahibinin kendisine düşmanlık eden insanları tanıyacağına ve yaptıkları kötülüklerden haberdar olacağına işaret eder. Kişinin çevresinde uzun süredir bulunan ve dost gibi görünen insanların asıl niyetleri ortaya çıkacaktır. Bu durumun farkına varılması ile önemli kararlar alınacak ve kötü kalpli insanlardan uzaklaşılması yönünde kararlar alınacaktır.

Rüyada Evde Büyü Bulmak

Genelde iki farklı şekilde yorumlanır. Bu rüya, akrabalar arasında bazı problemlerin ortaya çıkacağına işaret edebildiği gibi aynı zamanda çevredeki kötü niyetli insanların kötü çabalarının sonuçsuz kalacağına, olayların önceden açığa çıkacağına yönelik de işaretler taşır. Rüya sahibi, bu insanların kötü niyetli eylemlerinden artık etkilenmeyecektir.

Rüyada Büyü Muskası Bulmak

Hayat boyu sağlık konusunda herhangi büyük bir problemin yaşanmayacağına işaret eder. Eğer rüyayı gören kişi hastaysa, yakın gelecekte şifasını bulacak ve sağlıklı bir şekilde yoluna devam edecektir.

Aynı zamanda hane içerisindeki tartışmalar son bulacak, partnerler arasındaki uyumsuzluklar çözülecek ve daha huzurlu bir hayat söz konusu olacaktır.

Rüyada Büyü Bozmak

Rüyayı gören kişinin, kendisine yapılan bir kötülüğü ortaya çıkaracağına ve bu kötülüğün sorumlusu olan insanların mahcup olmasını sağlayacağına işaret eder.

Ayrıca yakın dönemde yaşanan kötü bir olay esnasında kişi, çevresindeki iyi ve kötü insanları da ayırt edecektir. Bu sayede daha huzurlu bir hayata erşmesi de mümkün olacaktır.

Rüyada Kara Büyü Bozmak

Rüyada kara büyülerin bozulduğunu görmek hayırlı gelişmelerin habercisidir. Eğer rüya sahibi evliyse eşler arasındaki problemlerin sona ereceğine, araya giren kara kedilerin savuşturulacağına işaret eder. Bu sayede partnerler daha mutlu ve bağların güçlü olduğu bir ilişki yaşayacaktır. Sorunların kökten hallolmasıyla birlikte iki tarafın da neşesi yerine gelecektir.

Rüyada Hocaya Büyü Bozdurmak

Rüya sahibinin sorun yaşadığı konularda birisinden yardım alacağına işaret eder. Alınacak yardım sayesinde problemleri ortadan kaldırmak, işlerin yoluna girmesini sağlamak mümkün olacaktır. Bu yüzden rüya sahibi için birilerine danışmaktan çekinmemek, insanların fikrini alıp farklı yöntemlerle soruna yaklaşmak faydalı olabilir.

Rüyada Büyü Bozulduğunu Görmek

Rüyada büyünün bozulması, rüyayı gören kişi için hayırlı gelişmelerin yaşanacağının göstergesidir. İçten pazarlıklı, kötü niyetli insanların asıl amaçları ortaya çıkacak ve artık rüya sahibine daha fazla zarar veremeyeceklerdir. Bu da daha huzurlu ve kaosun olmadığı bir döneme girileceğine, kişinin artık rahatlamaya başlayacağına işaret eder.

Rüyada Büyünün Çözüldüğünü Görmek

Birilerinin rüya sahibinin yaşantısına olumsuz etki edecek çalışmalar içerisinde olduğuna işaret eder. Fakat bu insanların planı bozulacak, yapılan kötü niyetli çalışmalar önceden açığa çıkacağı için önlem almak ve bunları savuşturmak mümkün olacaktır. Bu sayede kötü niyetli insanlar da ifşa olacak ve bunları etraftan uzaklaştırmak çevreye huzur getirecektir.

Rüyada Büyü Malzemeleri Görmek

Birilerinin kötü niyetli eylemlerin hazırlığını yaptığına işaret eder. Bu yüzden çevredeki insanlar iyi gözlenmeli, kimin gerçek dost kimin kötü niyetli insan olduğunun farkına varılmalıdır. Bu sayede yapılacak kötülüklerden etkilenmeden hayata devam etmek mümkün olacaktır.

Rüyada Büyü Kağıdı Görmek

Yaşanan maddi ve manevi problemlerin tek tek biteceğine ve artık refaha ulaşılacağına işaret eder. Huzursuz ve mutsuz geçen günler yerini daha eğlenceli, neşeli günlere bırakacak ve bu sayede rüya sahibinin yaşam enerjisi, motivasyonu yerine gelecektir. Huzursuzluklar, tartışmalar ve maddi problemlerin ortadan kalkmasıyla birlikte kişi rahata kavuşacaktır.

Rüyada Büyü Yapmak

Genelde "fesat karıştırmak" deyimiyle yorumlanır. Rüyayı gören kişi, doğru yoldan ayrılıp yanlış yolların peşine gidebilir ve haram olana el uzatıp kendini tehlikeye atabilir. Bunun sonucunda kişi Allah katında günahkar birisi haline gelebilir. Bu yüzden rüya sahibinin dikkatli olması ve helalden şaşmaması, nefsine hakim olup haramdan olabildiğince uzak kalması gerekir.

Rüyada Büyü Yaptırmak

Rüyada büyü yaptırdığını görmek, olumsuz gelişmelerin habercisi olarak kabul edilir. Kişi, hayatının negatif yönde geliştiğini görebilir ve pek çok şeyin alt üst olduğunu deneyimleyebilir. Buna bağlı olarak tüm planların suya düşmesi ve bazı projelerin yarım kalması söz konusu olabilir. Tüm bu sebepler yüzünden rüya sahibi derin bir hayal kırıklığı yaşayabilir ve moral, motivasyon açısından dibe vurabilir.

Rüyada Büyü Yapıldığını Görmek

Büyü yapıldığının görülmesi, rüyayı gören kişi için pek hayra alamet değildir. Genelde uğursuzlukların hakim olduğu şanssız bir döneme girileceğinin habercisi olarak kabul edilir. Bu şanssız dönemde kişi kısmetlerinden geri kalabilir ve nazara gelebilir. Kaza ve bela bol olabilir, her ne yapılırsa yapılsın bu gelişmelerden korunmak mümkün olmayabilir.

Rüyada Eşine Büyü Yapıldığını Görmek

Eğer rüyayı gören kişi bekarsa, evlilikle alakalı meselelere fazla kafa yorulduğunu gösterir.

Rüya sahibinin evli olması halinde ise partnerlerin iyi geçinmesine engel olmak isteyen birilerinin varlığına işaret eder. Aradaki kara kediler yüzünden ilişkide bazı problemler yaşanabilir.

Rüyada Birinin Muska Yaptığını Görmek

Herkesten gizli şekilde yapılan işlerin olduğuna işaret eder. Rüya sahibi gizliden gizliye bir işin peşinde koşuyor ve bu durumun hiç kimse tarafından duyulmasını istemiyor olabilir.

Genelde rüyada muska yapıldığının görülmesi, gizli yürütülen hileli işlere ve kötü niyete işaret eder. Hayırlı ve iyi niyetli işlerin peşinde koşulması daha doğru olacaktır.

Rüyada Büyü Yapıldığını Anlamak

Rüyayı gören kişinin yaklaşan tehlikelere karşı önceden tedbir alması gerektiğine işaret eder. Rüya sahibi bu süreçte kendisine yapılacak kötülükler ya da yaşanacak talihsizlikler hakkındaki gelişmeleri önceden tahmin etmek için gayret göstermelidir. Bu tahminler doğrultusunda önlem alınması halinde kimi belaları savuşturmak mümkün olsa da bazı noktalarda zarar görmek de ihtimal dahilindedir.

Rüyada Muska Açmak

Bu rüya, kimi konularda şüpheye düşüleceğine yönelik işaretler verir. Ayrıca şüphelerin hakim olduğu bu dönemde rüya sahibi için zorlu günler söz konusu olabilir ve acı çekilebilir.

İş yaşantısında ve aile ortamındaki ufak tefek problemler büyüyebilir ve mantıklı hareket etmekte zorluk çekilebilir. Bu da anlamsız kararların alınmasına ve işlerin daha da kötü gitmesine neden olabilir.

Rüyada Büyü Yakmak

Kişinin yakınında olan problemlerden haberdar olacağına ve bunları anladıktan sonra doğrudan önemler alacağına işaret eder. Eğer rüya sahibinin eşiyle arasında herhangi bir problem varsa yakın zamanda bu konu bir çözüme kavuşacaktır.

Rüyayı gören kişi bekarsa kısmeti açılacak ve şansının güzel gittiği günler yaşayacaktır.

Rüyada Büyücü Görmek

Rüyada büyücü görülmesi musibetlerin ortaya çıkacağını gösterir. Rüyayı gören kişiyi olumsuz etkileyecek kimi gelişmelerin ortaya çıkacağına, kötülüklerin kol gezeceğine, istenmeyen olayların yaşanacağına ve bazı olumsuz haberlerin alınacağına işaret eder. Bu süreçte işlerin bozulması, tartışmaların çıkması söz konusu olabilir ve üzüntü, sıkıntı yaşanabilir.

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