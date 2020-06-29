Rüyada Cezaevi Görmek: Hapishaneye Girmek, Cezaevinden Kurtulmak

Rüyada cezaevi görmek genel olarak olumsuz ve iç karartıcı olaylara delalet eder. Bunun yanında bazı sevindirici haberler verdiğine yönelik yorumlar da mevcuttur. Rüyasında cezaevi gören kişinin işten çıkarılacağı, borçlarını ödeyemeyeceği söylenir. Ayrıca kişinin yeni bir iş bulması da zaman alacaktır. Cezaevi, rüya sahibinin bitmek bilmeyen problemlerini sembolize eder.

Rüyada görülen cezaevi ile ilgili bir başka yorum da rüya sahibinin bir hastalığa yakalanacağı şeklindedir. Kişi, işini kaybetmiş olması sebebiyle dert ve çileleri çekip üzüldüğünden dolayı çok yıpranacak, önce psikolojisi bozulacak en sonda da beden sağlığı elden gidecektir. Rüya sahibi ruh ve beden sağlığına çok dikkat etmelidir. Yaşadığı sorunları kafaya takmak yerine çözmeye çalışmalı, bunlar sağlığını bozmadan önce hayatındaki problemleri ortadan kaldırmak için harekete geçmelidir.

Bazı yorumculara göre ise rüyada cezaevi görmek, rüya sahibinin etrafındaki insanları memnun etmek için gösterdiği çabanın yetersiz kaldığını ve bu yüzden düştüğü boşluğu temsil etmektedir. Rüya sahibi bu nedenlerle büyük sorunlar yaşayacak, ne yaparsa ve ne kadar uğraşırsa uğraşsın ailesini, dostlarını mutlu edemediğinden kendini mutsuz hissedecektir. Bunları yaşamak istemeyen kişi başka insanların mutluluğundan önce kendi mutluluğunu düşünmeli, onların mutsuzluğundan kendine pay çıkarmamalı ve kendine haksızlık etmemelidir.