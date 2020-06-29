Rüyada Çiş Görmek: İdrar Görmek, Çiş Yapmak

Bu rüya tabiri nin bir diğer yorumu ise, ihaneti temsil eder. Rüya sahibi çok güvendiği kişilerden kazık yiyebilir ve işlemediği bir suçu üstlenmek durumunda kalabilir.

Bazı rüya alimlerinin yorumlarına göre de bu rüya yanlış yollara sapmak anlamına gelir. Rüya sahibi iyiden ve doğrudan uzaklaşarak yanlış yola sapacak ve günah sayılabilecek bazı işlere bulaşacaktır. Tehlike peşini bırakmayacak ve başı bir sürü derde girecektir.

Bu rüya tabiri ile ilgili yapılan diğer yorumlar ise, kişinin önemli bir iş toplantısına bir sebepten ötürü gecikeceği ve bu durumun onun itibarını zedeleyerek iş fırsatını kaçırmasına sebep olacağıdır. Bu yüzden maddi sıkıntı yaşayacak olan rüya sahibi bir süre geçim derdine düşecektir. Bu rüyanın bir diğer anlamı ise erkek evlatlarından birinin bir suç işleyerek bundan utanması ve bunu rüya sahibine anlatması şeklinde yorumlanır.

Rüyada Tuvalette İdrar Yapmak

Rüyada tuvalette idrar yapmak:

Aydınlık günlerin habercisidir.

Huzur dolu ve mutlu günler yaşayacak olan rüya sahibinin eline büyük miktarda para geçecek ve bu para sayesinde yaşantısı tam anlamıyla değişecektir.

Rüyayı gören kişinin eline geçecek toplu bir paranın ardından hayatının değişeceği şeklinde yorumlanır.

İş yaşamında kariyerinin zirvesine tırmanan rüya sahibi yapacağı küçük bir hata yüzünden büyük bedeller ödeyecek ve işleri tersine dönecektir.

Zor durumda kalan rüya sahibine arkadaşlarının destek olması gerekirken onların bambaşka tepkileriyle karşılaşan rüya sahibi arkadaşlarını hayatından çıkaracak ve onlarla ilişkisini kesme kararı alacaktır.

Rüyada Kanlı İdrar Görmek

Rüyasında kanlı idrar yaptığını gören kişi:

Hastalıklarından kurtulacak ve şifa bulacaktır.

Bu rüya sayesinde rüya sahibi ciddi bir hastalıktan kurtulacak ve kendisini yenilenmiş gibi hissedecektir.

Bu rüya aynı zamanda yapılacak olan uzun bir seyahati de simgelemektedir. Rüya sahibi hayatını değiştirecek bir yolculuğa çıkarak kendisi için hayırlı olan ne ise ona kavuşacaktır.

Rüya sahibi eğer hapiste ise bu rüya onun özgürlüğünü yani yakın bir zamanda hapisten çıkacağını ifade eder.

Rüyada kanlı idrar görmenin bir diğer anlamı ise az da olsa maddi kayıp yaşamak anlamına gelmektedir.

Ayrıca hırsızlık yapmaya ve riyakar olmaya da işaret etmektedir.

Rüyada Üzerine İdrar Sıçraması

Bu rüya:

Bir iftiraya maruz kalınacağını göstermektedir.

Ayrıca rüya sahibinin iyilik ve güzellik bulacağını, keyfinin, huzurunun ve rahatının yerinde olacağını, aile büyükleri tarafından destek görerek onların takdirini kazanacağını, sahip olduğu eşsiz bilgi birikimi ile etrafındaki kişilere ilim irfan öğreteceğini ve onlara yol göstererek ışık tutacağını ifade eder.

Rüya sahibi çok büyük kazançlar elde ederek rahat bir yaşam sürecek ve hane içine dışarıdan hiçbir kötülük giremeyecektir.

Başarılı bir kariyer elde edecek olan kişi bir süre sıkıntılı bir dönemden geçecek ve bu sırada büyük bir borç yükünün altına girerek toparlanmanın yollarını arayacaktır.

Rüyada Yüzüne İdrar Sıçraması

Rüyada yüze idrar sıçraması:

Çoğu zaman olumsuz anlamlarda tabir edilir.

Rüya sahibinin iş yaşamında birtakım pürüzler baş gösterecek ve işler durma noktasına gelecektir.

Sağlık sorunları yaşayacak olan rüya sahibi büyük bir sıkıntıya girebilir, ummadığı bir zamanda ummadığı biri tarafından ihanete uğrayabilir, çok zor günler geçirebilir ve psikolojik destek almak zorunda kalabilir.

Rüyada İdrar Temizlemek

Rüyada idrar temizlediğini görmek:

Genel olarak hayra yorulur.

Rüya sahibi önünde hiçbir engel olmadan hayatına dilediği gibi yön verebilecek ve planlarını iyi bir şekilde uygulayacaktır.

Güvenilir bir kişi olduğu için iş konusunda yeni bağlantılar elde edecek ve yeni işler alacaktır.

Zorluklarla karşılaşmadan büyük işler başaracak ancak bir süre sonra sorunlar baş gösterecektir.

Rüya sahibi eğer çaba sarf eder ve sabırlı olursa işleri tekrar yoluna koyarak eski güçlü günlerine geri dönebilir.

Herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan biri olan rüya sahibi için parlak bir dönem başlayacaktır.

Rüyada İdrar Torbası Görmek

Rüyada idrar torbası görmek:

Takdir edilmeyi simgeler.

Rüya sahibi insanların gıpta ettiği ve hayranlık duyduğu bir kimse haline gelerek iş yaşamında hiç olmadığı kadar yükselecektir.

Hayırlı rızıklar kazanan rüya sahibi haram para yemeden ömrünü sürdürecek ve hayırsever biri olarak anılacaktır.

Aynı zamanda kişi sevdiği kişileri kaybedecek ve bu yüzden derin bir üzüntü içine girecektir.

Öte yandan gönül kırgınlıkları da yaşayan rüya sahibi uzun bir süre toparlanamayacak ve giderek unutulacaktır.

Rüyada Tanıdık Birinin Çiş Yaptığını Görmek

Rüyasında tanıdık birisinin çiş yaptığını gören kişi:

Her anlamda iyi bir noktaya gelecek ve hayırlı işler yapan yardımsever biri olarak tanınacaktır.

Kötü işler yapan aile bireylerinin bu davranışlarını yanlış bulan rüya sahibi akrabalarıyla olan ilişkisini kesecek ve kendini helal işler yapmaya adayacaktır.

Sevdiği kişilerden destek görecek olan rüya sahibi üzücü bir haber alabilir ve bir anda ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar patlak verebilir.

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