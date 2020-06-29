Rüyada Çocuk Görmek: Çok Çocuk Görmek, Çocuğun Olması

Her şey nihayete erdiğinde rüya sahibi, aslında endişelenecek o kadar da büyük bir şey olmadığını görecek ve geçmişte yaşadığı sıkıntılara gülecektir.

Bazı rüya yorumcuları bu rüyayı, rüya sahibinin karşısına çıkan fırsatların o henüz karar veremeden başkası tarafından değerlendirilmesi ve bu nedenle rüyayı gören kişinin maddi kayba uğraması şeklinde de yorumlamaktadırlar. Eğer rüya sahibi çocuğun kaçırılmasının arından korku ya da endişe duymuyorsa bu üzerindeki bir sorumluluğun azalacağı ya da onun üzerinden tamamen alınacağına işarettir.