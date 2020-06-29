Rüyada Dede Görmek: Ölen Dedeyi Görmek, Dede Olmak

Rüyada dedesini görmek:

Bu rüyayı gören kişinin bilge birisi olduğu, yaşam tecrübesine güvenilmesi gerektiğine yorulur.

Rüyada dede görmek, kişinin uzun bir yaşama sahip olacağına, belki de torununun torununu görecek kadar uzun süreler hayatta olacağına dair bir işaret olabilir.

Diğer taraftan rüyayı gören kişinin ilerleyen yaşlarda dinç ve sağlıklı bir yapıda olup hoş bir görüntüye sahip olacağına işaret eder.

Rüyada dede görmeyle alakalı bir diğer yorum ise anne babanın sözünün dinlenmemesine bağlı olarak bir problemle karşılaşılması, rüya sahibinin uslanmayan ve her durumda maddi ve manevi kayıplarla karşılaşmasına rağmen aynı hataları bile bile yapmaya devam eden birisi olması şeklindedir.

Rüyada Ölmüş Dedesini Görmek

Rüyada vefat eden dedenin görülmesi:

Rüya gören kişinin yaşamdan iyice elini eteğini çekmeye başlamış, hayata dair ümitlerini yitirmiş, karamsar bir düşünceye kapılmış ve kendisini mutsuz hissetmeye başlamış olduğunu gösterir.

Rüyayı gören kişinin hayattan aldığı bütün zevk bitmiştir. Sadece yaşamak için yaşayan birisi haline gelindiğine işarettir. Bunlara ek olarak çevredeki insanlar kişiye adeta yaşayan bir ölü gibi bakmaya başlamıştır.

Rüyada Dede ve Ninesini Görmek

Rüyada dede ve babaanne görmek:

Rüya sahibinin kendisini fazla düşünen ve ziyadesiyle seven aile büyüklerinin duaları sayesinde belalardan ve kazalardan korunacağına yönelik bir işarettir.

Diğer taraftan rüyada dede ve anneanne görmek ise kişinin uzunca bir vakittir üstünde düşünüp bir kaynak bularak kendisine yeni bir kazanç kapısı açacağına, ayrı düşen insanların tekrar bir araya geleceğine işaret olabilir. Bu tip rüyayı gören kişi problemleri yakın bir süre içerisinde çözüme kavuşturur ve dertlerden kurtulup bereketli bir döneme giriş yapar.

Diğer taraftan rüyada anneanne ve dedenin üzgün görülmesi ise:

Girişilen bir işte hayal kırıklığı ile karşılaşılmasına, rüyayı gören kişinin gereksiz harcamalar yapıp bu harcamalar yüzünden oluşan ödemeleri aksatıp dostlarıyla ters düşmesine yönelik bir işaret olarak kabul edilir.

Rüya sahibi, rüyasında dedesinin evini görürse:

Uzun zamandır haber almadığı bir insandan kendisini mutlu edecek bir haber alacaktır. Bu haber ile birlikte rüyayı gören kişinin işleri daha kazançlı bir hale bürünecek ve iş yaşantısında hızlı bir ilerleme meydana gelecektir.

Rüyayı gören kişi işle alakalı bir şekilde açılan kapılar sayesinde büyük hayırlar ile karşılaşacaktır.

Ayrıca bir zamanlar manasız yere alınan ve kendisi için lüks sayılabilecek malları elinden çıkarmak için de bir fırsat ile karşılaşacaktır. Bu sayede de eline yüklü bir para geçecektir.

Ayrıca rüyada dede evini yıkılmış görmek ise: Aile fertleri arasında birtakım tartışmaların yaşanacağına ve bu tartışmalar neticesinde hanede bir ayrılık meydana geleceğine, Sevilen bir insan ile kurulan özel bir ilişkinin ya da ortaklığın bozulacağına, Hiç planda olmayan bir neden yüzünden zor bir durum ile karşı karşıya kalınacağına dair bir işarettir.



Rüyada Dedenin Öldüğünü Görmek

Rüyasında dedesinin öldüğünü gören kişi:

İş yaşamında isteksiz tavırlar sergileyip dikkat çeker. Hoşlanmadığı bir işte çalıştığı için ya da ortamdan sıkıldığı için kendisini işe veremez ve patron tarafından tepki alır.

Rüyada dedenin öldüğünü duymak kişinin bu tavırlardan uzaklaşması gerektiğine işarettir, aksi durumda işinden atılabilir. Bu yüzden özenli olması ve kendisini toplaması gerekir.

Rüyada Ölmüş Dedeyi Diri Görmek

Rüyasında ölen dedesini diri gören kişinin:

Durumu pek hayra yorulmaz.

Rüya sahibinin çevresindeki kişileri, özellikle arkadaşlarını gözden geçirmesi gerekir. Zira bu rüyalar söz konusu kişilerin rüya sahibine ve sevdiklerine zarar verebileceğine yönelik bir işarettir. Bu insanlar yüzünden kişi iftiraya uğrayabilir ve üzülebilir.

Rüyada Ölmüş Dedeyi Hasta Görmek

Vefat eden dedesini rüyasında hasta gören kişinin ise:

Hayırlı haber alması beklenir. Kişi bu hayırlı haberden sonra maddi ve manevi problemlerinden kurtulabilir.

Bazen de bu rüya, kişinin uzaktan alacağı haberler neticesinde eline güzel bir kazanç geçeceğine ve sıkıntılarını unutacağına dair işaret olarak kabul edilir.

Rüyada Dede ile Konuşmak

Rüyasında dedesi ile konuşan kişi:

Yaptığı işin doğruluğundan emin olma arzusu içindedir. Gerçekleştirmek istediği bir iş hakkında büyüğünden akıl danışır ve ona göre hareket eder.

Rüyada ölmüş dede ile konuşmak ise kişinin dedesinin akrabaları ya da bir arkadaşından kendisi hakkında mutluluk verici bir haber alınacağına dair bir işarettir.

Rüyada Dede ile Evlenmek

Rüyasında dedesi ile evlendiği gören kişi için: