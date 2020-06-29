Rüyada Deniz Görmek: Denize Dalmak, Denize Girmek, Denizde Yürümek

Rüyada deniz görmek, rüyayı gören kişinin varlık ve berekete ulaşacağına, isteklerinin yerine geleceğine işaret eder. Deniz bütün dünyanın ana yaşam kaynaklarından biridir. Pek çok hayvana ve farklı yaşam biçimlerine ev sahipliği yapar. Dünyanın büyük bir kısmını kaplar. Ancak deniz uzaktan görülürse, kişinin isteklerine ulaşması için çaba göstermesi gerektiği anlaşılır. Deniz görmek genellikle hayra yorulur. Deniz gerçek yaşamda özgürlüğü ve sonsuzluğu temsil eder. Uçsuz bucaksız ve derindir. Rüyalar alemindeyse yüksek mevkilere işaret eder. Ancak rüyada görülen denizin anlamı, denizin durumuna göre de değişiklik gösterir. Koyu renkli deniz görmek olumsuz anlamlar içerebilir. Kişi kendini denizle mücadele ederken görürse, sıkıntılarla uğraştığı söylenebilir. Rüyada Denizin Çekildiğini Görmek Rüyada deniz çekildiğini görmek, kişinin bir süre buhran yaşayacağına delalettir. Deniz çekildiğini gören kişi kaygan bir zemindedir. Bir süre kendini darbe almış, yenilmiş ve kaybetmiş hissedecektir. Karışık bir durumla karşı karşıya kalınacağı, birinin düşmanlık yapacağı ve korkuların gerçeğe dönüşeceğine yorumlanır. Aile yaşamı içinde huzursuzluklar oluşacağı, maddi olarak da sıkıntıya düşüleceği, sıkıntıların art arda geleceği anlamlarını da taşır. Bu kişi içinde bulunduğu değişken durumun farkına varır ve bununla ilgili mücadele ederse, daha sonra yaşadığı bütün sıkıntılardan kurtulur.

Rüyada Denizin İçinde Olmak Rüyada denizin içinde olmak, kişinin rahatlayacağına ve kendi iç dünyasına doğru bir yolculuğa çıkacağına delalettir. Bu kişi eninde sonunda bolluğa ulaşır. Deniz sakin ve dalgasız ise, bir devlet büyüğü ile tanışılacağı şeklinde yorumlanır. Rüyasında denizin içinde olan kişi arınır. Daha önceki yaşadığı hayatın pişmanlıklarından kurtulur. Rüyada Denize Girmek Rüyasında denize giren kişi, büyük bir makama gelir, deniz gibi büyük bir rahatlığa erer. Bu kişinin devlet makamlarından birine gelmesi veya bu makamlardan biri ile karşılaşması olasıdır. Rüyada denize girmek, denizin durumuna göre anlamı değişen bir durumdur. Rüyada başkasının denize girdiğini görmek ise bu kişinin iyiliğe ve güzelliğe kavuşacağını söyler. Denizin Durgun Olması Rüyada girilen deniz durgun ve çarşaf gibiyse, o kişi güvendedir. Etrafında onu seven insanlar vardır. Suyun rengi berrak mavi ise, bu kişinin uzun süre sorun yaşamayacağı anlamına gelir. Artık tecrübelerin tadını çıkartmanın vakti gelmiştir ve bu seviyeye gelmek bir insan için büyük bir ödül niteliği taşır.

Deniz Suyunun Pis Olması Rüyada girilen denizin suyu pis ise, huzursuzluğa işaret eder. Bu kişi çevresindekilerden rahatsızdır. Etrafında ve yaşamında onu mutsuz edenler vardır. Eğer rüyasında pis denize giren kişi, kıyıya doğru yüzerse, kısa bir süre sonra kendisini rahatsız eden bu ortamdan kurtulur. Ancak daha derinlere doğru gitmesi, sorunların bir süre daha devam edeceği anlamını taşır. Rüyada Denizde Yürümek Rüyasında denizde yürüyen kişi, manevi anlamda kuvvetlenir. Bu kişi isteklerini elde etmek için büyük bir azme kavuşur. İdeallerine doğru yürürken önüne çıkan engeller onu yıldırmaz. Bu azim rüya sahibinin başarıdan başarıya koşmasını sağlar. Rüyasında denizde yürüyen kişi, ister denizin içinde ister üstünde yürüsün anlamda bir değişiklik olmaz. Deniz üzerinde yürümenin bir başka anlamı da, yürüyen kişinin manevi olarak bir yolculuğa çıkacağı ve bu yolculuktan manevi yönü kuvvetlenerek döneceğidir. Rüyada Denize Dalmak Rüyada denizin dibine daldığını görmek iş veya özel yaşamda sıkıntılı bir döneme girileceğinin işaretidir. Bu kişinin önündeki süreçte hareket etmeden önce iyice düşünmesi gerekir. Hatta mümkünse daha tecrübeli kişilerden akıl alması yararına olur. Eğer dalınan deniz berraksa bu sıkıntılar fazla sürmez. Kısa zamanda ferahlığa erişilir. Deniz dalgalı ise yaşanacak buhran daha ağır olacaktır. Sıkıntılar çoğu zaman büyük bir değişiklik ile son bulur. Bu kişi sadece dalmayıp, dalıp çıkıyorsa, iş hayatında atacağı bir adım konusunda oldukça dikkatli karar vermesi gerektiği söylenebilir.

Rüyada Fırtınalı Deniz Görmek Fırtınalı deniz gerçek hayattaki fırtınaların da göstergesidir. Kişi fırtınanın içine düşerse, gelecekte büyük sorunlarla karşılaşacaktır. Fırtınaya uzaktan bakıyorsa üzerinde düşündüğü ve çözmeye çalıştığı sorunları vardır. Kendini direkt fırtınanın içinde görmüşse, kötü olaylar yaşamaktadır. Fırtına gerçek hayatta da yıkıcı etkiye sahiptir. Rüyada da bu anlamını kaybetmez. Rüyada Denizi Seyretmek Rüyada deniz seyretmek gelecekle ilgili emellere ulaşılacağı anlamına gelir. Güzel rüyalar arasındadır. Bu kişinin eninde sonunda isteklerinde başarılı olacağına delalet eder. Deniz seyretmek aynı zamanda feraha çıkılacağının da göstergesidir. Eğer denizi seyreden kişi amaçlarına ulaşmış biri ise, arkasında bıraktığı yolu tertemiz geçtiği, ulaştığı hedefi hak ettiği ve zaferin sahibi olduğu anlamı vardır. Manzara açık ve berrak ise, fazla zamana ihtiyaç yoktur. Daha karanlık ve dalgalı deniz ise bir süre daha beklenmesi gerektiğine ve istekler konusunda iyi düşünülmesine işaret eder. Kişi deniz kıyısındaysa büyük bir aşkın onu beklediğine işarettir.

Rüyada Durgun Deniz Görmek Durgun deniz görmek, sakinliğe delalettir. Deniz ne kadar durgunsa yaşamın o kısmı o kadar sakin geçer. Bu kişiyi bekleyen büyük bir sevinç vardır. Bu iş hayatında, aile hayatında ya da çok sevdiği birinin yaşamında gerçekleşebilir. Kendisi için bir dileği varsa gerçek olacaktır. Bu kişi bir devlet insanı olabileceği gibi iş yerinde yönetici de olabilir. Kişinin ilim ve irfana kavuşacağının da müjdecisidir. Rüyada Derin Deniz Görmek Rüyada görülen derin deniz, denizin rengine göre farklı anlamlara gelir. Deniz berraksa, güzel ve derin duygulara işaret eder. Kişinin önündeki zamanı daha iyi değerlendireceğini söyler. Deniz bulanıksa, bu bazı sıkıntıların yaşanacağını ama onlardan kurtulmanın mümkün olduğunu ifade eder. Ancak bu noktada suyun kirli olması, yaşamda yapılacak değişiklik üzerine biraz daha düşünmeyi ve beklemeyi tavsiye eder. Rüyada Büyük Deniz Görmek Rüyada büyük deniz görmek, kişinin yükseleceğinin işaretidir. İyi bir haberin geleceğini, bir mirasın kalacağını, kişinin kendi erdemi ile yükseleceğini, mutluluğa, huzura çıkacağını işaret eder. Uzun zamandır verilen bir uğraş varsa karşılığı gelecektir. Bir başka anlamda ise dışarıdan gelecek büyük bir yardımı gösterir. Ayrıca bu insan kendisine zarar verebilecek kişilerle yüzleşecek ve karşılarında haklı konumda olacaktır.

Rüyada Denizin Kuruduğunu Görmek Rüyada denizin kuruduğunu görmek, sadece rüya sahibini değil bütün insanları etkiler. Bu rüya ülke yönetiminde yapılan yanlışları veya büyük bir felaketi haber verir. Adil olmayan, despot bir yöneticiye işaret eder. Bu yönetici ise bütün tebaasına eziyet eden biridir. Aynı zamanda toplumu bekleyen büyük bir ekonomik krizin işaretçisidir. Rüyada Denizin Ortasında Kalmak Rüyada denizin ortasında kalmak, kişinin seçim yapması gerektiğini söyler. Alınan kararların gözden geçirilmesi gerektiğine işarettir. Eğer doğru seçim yapılırsa, sonuç mutluluk ve başarı olur. Kişi çektiği sıkıntılardan kurtulur ve verdiği mücadelenin meyvesini toplar. Hatalarından ders alır ve önündeki yol daha parlak olur. Rüyada Masmavi Deniz Görmek Masmavi deniz gören kişinin önünde yeni bir yol açılıyor demektir. Hem fiziksel hem ruhsal olarak güçlenmeye işarettir. Bu kişi önündeki günleri bolluk içinde geçirir. Daha önce hiç farkına varılmayan duyguların açığa çıkacağını gösterir. Masmavi deniz enerjinin sembolüdür. Ruhen gelecek yenilenmenin yanında, dinginliğe varılacağını söyler.

Rüyada Masmavi Deniz Kıyısında Tatil Yapmak Masmavi deniz kıyısında yapılan tatil mutlu bir ilişkiye yorumlanır. Aşk, romantizm, anlayış, güven, huzur bu ilişkinin içindedir. Tatil aynı zamanda dinlenmeyi de ifade ettiği için rüyada masmavi bir denizin kenarında tatil yapmak kişinin iç dünyasında yaptığı yolculuğun onu dinginliğe ulaştırdığını, bu dinginliğin ise maddi ve manevi olarak kazanca dönüşeceğini ifade eder. Rüyada Denizde Boğulma Görmek Denizde boğulan kişi rüyayı görense fark edilmeden yapılan yanlışlar yüzünden sıkıntılı günlerin yaşanacağını gösterir. Rüyayı gören kişi bu durumu düzeltmezse, gelecekte iş ve aile yaşamında zor günler yaşar. Bu kişi yaptığı hataları istemeden de yapsa, sonuç onun için değişmez. Bu kişi boğulmaktan kurtulursa, hayırlı bir işe girişir. Rüyada Başkasının Boğulduğunu Görmek Başkasının boğulduğunu gören kişi, kendinden başkasıyla ilgilenmeyen, başkalarının sorunlarını önemsemeyen bir durumdadır. Zevk ve sefa düşkünüdür. Başkasının boğulduğunu görmek iç dünyada bir hesaplaşma yapılması gerektiğine işarettir. Yoksa bu kişi bencilliği ile en çok kendisine zarar verir.

Rüyada Boğulan Birini Kurtarmak Denizde boğulan birini kurtarmak geçmişte gösterilen çabaların mükafatının alınacağını söyler. Bu kişi verdiği emeklerin karşılığını toplayacaktır. İş yaşamında iyi bir mevkiye gelecektir. Böylece maddi kazancı yükselecektir. Aynı zamanda rüyada boğulan birini kurtaran kişi sanat, ilim ve manevi yönlerini geliştirecektir. Oldukça hayırlı bir rüyadır. Rüyada Temiz Denizde Yıkanmak Rüyada temiz denizde yıkandığını görmek, en hayırlı rüyalardandır. Denizde yıkandığını gören kişi dertlerinden kurtulur. Borcu varsa borcunu öder, duygusal sıkıntıları varsa bunlar son bulur. Hastalıklar yakın zamanda iyileşir. Rüyasında denizde yıkanan kişi kısa sürede manevi yönden de değişiklik gösterir, önceki günahlarını tekrar etmemeye karar verir, günahlarından arınır. Rüyada Gusül Abdesti Almak Rüyasında denizde yıkanan kişi sadece yıkanmayıp gusül abdesti de alıyorsa maddi durumunun değişeceği söylenir. Bu kişi ne kadar zor durumda olursa olsun, feraha kavuşur. Eğer maddi durumu normalse daha iyiye gider. Rüyada Denizi İkiye Bölmek Denizi ikiye bölmek bütün sıkıntıların aşılacağının işaretidir. Bu kişinin yürekten istekleri gerçekleşecektir. Bu bir mal sahibi olmak olabilir, işinde yükselmek olabilir, girilen bir sınavda başarılı olmak olabilir. Ayrıca Hz. Musa'nın kavmini kurtarmak için Kızıldeniz'i ikiye yardığını da unutmamak gerekir. Denizi ikiye bölmek kudretin ve kuvvetin delaletidir.

Rüyada Denize Taş Atmak Rüyada denize taş atmak hayra alamet değildir. Taş atan kişi maddi bir zorluğa girecektir. Elinde olan bir malı satmak ya da bütün parasını kullanmak zorunda kalacaktır. Bu nedenle rüyasında taş gören kişilere maddi olarak iyi bir planlama yapmaları önerilir. Aksi halde büyük bir yıkıma doğru giderler. Rüyada Deniz Kızı Görmek Deniz kızları belden aşağısı balık, belden yukarısı insan şeklinde olan hayal ürünü yaratıklardır. Eski söylencelerden günümüze kadar gelmişlerdir. Rüyada deniz kızı görmek de hayallere işaret eder. Rüya, bu kişinin kurduğu hayallerin sonucu olmadığı, hatta sonunun hüsran olacağı, hayallerinden bir an önce vazgeçmesi gerektiği yönünde bir uyarıdır. Deniz kızları ne kadar güzel de olsa, bu rüya hayra yorulmaz. Rüyada Deniz Taşması Görmek Rüyada denizin taştığını görmek iş yaşamına işaret eder. Taşan deniz koyu renkli ve kirliyse bu kişinin iş hayatında bir süre olumsuzluklar olacağı, bunlarla uğraşmak için epey çaba harcayacağı, ancak problemleri çözünce büyük bir rahatlamaya kavuşacağı şeklinde yorumlanır. Ancak taşan deniz berraksa bolluk ve bereketi simgeler. Büyük bir servete ve bolluğa kavuşulacağına işarettir. Bu rüyadan sonra terfi alınabilir, daha iyi bir iş bulunabilir, işsiz kimseler yeni bir işe başlayabilir.

Rüyada Deniz Yıldızı Görmek Deniz yıldızları denizin en güzel süslerinden biridir. Son derece yalın olmalarına rağmen zariftirler. Rüyada deniz yıldızı görmek hayra yorumlanır. Yaşamda ters giden olayların düzeleceğine işaret eder. Bu kişi aynı zamanda deniz yıldızlarını topluyorsa karşısına iyi bir eş adayının çıkacağı söylenebilir. Deniz yıldızı toplamanın bir diğer anlamı da iş yaşamında oldukça rahat bir dönemin geldiğidir. Deniz kenarında yürüyen biri deniz yıldızı bulursa aile yaşamında yolunda gitmeyen bir sorun varsa, bunları aşar. Rüyada Denizin Siyah Olması Siyah deniz, kişinin derinlerinde bir yerlerde yaşadığı ve kimseye bahsetmediği bir sorundur. Bekarlar için bir süre daha yalnızlığa, evliler için ise evliliğin üzerinde dolaşan kara bulutlara yorumlanır. Deniz dalgalıysa etkileri daha fazladır, durgun siyah deniz yine kötü bir haber geleceğine ama kısa sürede çözüleceğine delalet eder. Rüyada Deniz Canlılarıyla Konuşmak Rüyada deniz altında yaşayan canlılarla konuşmak büyük bir sırrın açığa çıkacağı anlamına gelir. Bu sır, kişinin kendisine veya çevresindekilere ait olabilir. Daha büyük anlamıyla ülke ile ilgili bir sırrın ortaya çıkacağı söylenebilir. Her iki durumda da açığa çıkan sırrın yıkıcı etkileri olabilir.

Rüyada Yeşil Deniz Görmek Rüyasında yeşil deniz gören kişi, kısa sürede yaşadığı sorunlardan kurtulur. Maddi ve manevi olarak rahatlar. Etrafı bereket ile dolar, mutlu bir evlilik sürecine girer. Bu rüyadan sonra beklenmedik olumlu gelişmeler olur. Yeşil deniz aynı zamanda kişinin imanının kuvvetleneceği anlamına gelir. Rüyada Yeşil Denizin Suyunu İçmek Yeşil deniz suyu içen kişi kendisinden daha büyük birinden yardım alır. Bu yardım bir devlet büyüğünden, ilim irfan sahibi birinden gelebilir. Aldığı yardım sonrası bu kişinin kısmeti açılır, önemli yerlere gelir. Rüyada yeşil denizin suyunu içmek içsel bir aydınlanma olarak da yorumlanır. Rüyada Yeşil Denizde Yüzmek Yeşil denizde yüzen kişinin istekleri sonuca ulaşır. Rüya sahibi ve münasebette bulunduğu kişiler için güzel günlerin başlangıcı gelecektir. Bu kişinin çevresindeki kötü kalpli kişilerin ondan uzaklaşacağına işaret eder. Aile ile geçirilecek mutlu günler olduğunu söyler. Rüyada Denizde Yolculuk Yapmak Rüyasında deniz yolculuğu yapan kişi mutluluk verici duygular yaşayacaktır. Geçmişinde yaşadığı kayıpları telafi edecek ve onlardan dolayı duyduğu eksikliği tamamlayacaktır. Bu kişinin dilekleri kabul görecek, huzuru bulacaktır. Rüyasında deniz yolculuğuna çıkan kişi, etrafındaki insanların gerçek yüzünü görecek ve kötüleri, zarar görmeden hayatından uzaklaştırma şansı yakalayacaktır.

Rüyada Deniz Yolculuğuna Çıkmak Rüyasında deniz yolculuğuna çıkmak için hazırlık yapan ve bu yolculuğa çıkan kişi, sorunları için çözüm bulmaya yaklaşmış demektir. Kendi iradesi sayesinde zorluklarla baş edecektir. Bu kişi bu dönemde yaşamında yenilikler arayacak, yeni ilişkiler kuracaktır. Kendini geliştirerek kazancını katlayacaktır. Rüyada Deniz Suyu İçmek Rüyasında deniz suyunun tamamını içen kişinin ömrünün uzayacağı ve varlığa kavuşacağı söylenir. Bu kişi deniz suyunu içip kaçarsa zenginliğe kavuşacağı rivayet edilir. İçilen su miktarı kadar da manevi huzura ulaşılır. Bu kişi yeni bir eğitime başlayabilir. Kendini geliştirmek yolunda önemli adımlar atabilir. Rüyada Denizden Su Almak Rüyada denizden su almak birikime işarettir. Denizden su alan kişi birtakım maddi yatırımlar yapacaktır. Bu kişi aynı zamanda devlet ile ilgili bir işe yönelmiştir ve amacına ulaşacaktır. Ayrıca denizden alınan suyu bir kabın içine koymak, kişinin çocuğu varsa onun uzun ömürlü olacağına delalettir. Rüyada Denizden Hazine Çıkartmak Büyük bir hayra işaret eder. Rüyasında denizden hazine çıkartan kişinin talihi artar. Helal bir kazanç sahibi olur. Eğer kişi hazineyi denize dalarak çıkartırsa, çevresinde kendine duyulan saygı artar. Hem hazine hem de deniz iyiye işarettir.