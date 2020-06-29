Rüyada Deprem Görmek: Deprem Olması, Ev Yıkılması

Rüyalar bilinçaltının vermek istediği mesajları bizlere ulaştırır. Gerçek ya da günlük hayatımızda göremediğimiz, fark edemediğimiz gerçekleri bizlere gösterirler. Rüyalar içinde bulunduğumuz olumsuz yaşama karşı bizi uyarırlar. Bazen ise kötü günler geçirdiğimizde, ruh halimiz bilinçaltımıza yansır. Gördüğümüz rüyalar ise bu kötü ruh halinin ortaya çıkışıdır. Aslında rüyaları her zaman dikkate almak gerekir çünkü onlar çoğu zaman öylesine görülmüş, hayal alemindeki durumlar değil, kişilere gerçek anlamda bir şeyleri anlatmaya çalışan durumlardır. Psikoloji dalında da rüyalar ve rüyaların ifade ettiği anlamlar doktorlar için önemlidir. Bu nedenle rüyaların yorumlanması gerekir. Rüyalar, yorumlanmaları bakımından da değişiklik gösterir. Hatta aynı rüya farklı kişilerce görülebilir ancak bu rüyaların da aralarında yorum farklılıkları olabilir. Rüyada Depremde Sallanmak Rüyada deprem yüzünden sallandığını gören: Rüya sahibi büyük bir tehlike atlatacak demektir.

Rüyada depremde sallandığını gören kişinin başına büyük bir felaket gelir; fakat kişi sabırlı yapısı ile bu tehlikeyi atlatır. Tehlikeyi atlattıktan sonra kişi tekrar eski huzurlu ve sakin hayatına geri dönecek demektir.

Deprem yüzünden sallanıp korku duyan rüya sahibi, hayatında yaptığı hata ve günahlara tövbe eder ve bir daha da o hataları yapmaz.

Yanlış bir hayat yaşıyor ise kendisini düzelteceğine işarettir. Kimi bilgin insanlara ve bazı rüya tabircilerine göre rüyasında depremde sallandığını gören kişi hayatında çok fazla günah işler. Bu rüya da o günahlara yapılan bir ikaz niteliğindedir. Rüyasında depremde sallandığını fakat daha sonradan bu sarsıntının sona erdiğini gören kişi, gerçek hayatında da yine aynı şekilde bir sarsıntı geçirebilir, özel hayatında sıkıntılar yaşayabilir. Onun için uğursuz bir dönem başlıyor demektir. Rüyada depremde sallandığını gören kişi, psikolojik anlamda depresyondadır. Gerçek hayatında üzücü bir durumla karşı karşıya kalmıştır ve iç dünyası bu sorunları rüya yoluyla kişiye göstermiştir.

Rüyada Deprem Olduğunu Ama Yıkılmadığını Görmek Rüyasında deprem olduğunu ama yıkılmadığını gören kişi: Gerçek yaşamında değişikliklerle karşılaşabilir.

Hayatındaki birtakım şeyler rüya sahibinin tahmin etmediği hızla ve şekilde değişecektir. Bu değişim sorunlar yaratacaktır.

İş hayatında ve kariyerinde ummadığı olumsuzluklar ortaya çıkacaktır. Buna bağlı olarak maddi sıkıntılar açığa çıkabilir.

Özel hayatında ise bir ilişkisi varsa aldatmalar söz konusu olabilir, hayal kırıklıkları yaşayabilir. Fakat herhangi bir yerin yıkılmaması iyiye işarettir.

Rüyasında deprem olduğunu ama yıkılmadığını gören kişi tüm bu sorunlarla baş edecek ve sonucunda da mutlu olacaktır. Rüyada Sarsıntı Görmek Rüyada sarsıntı olduğunu gören kişinin: Rüya haricindeki gerçek hayatında da küçük sarsıntılar ve sorunlar yaşamasına işaret eder.

Rüya sahibi zaman içerisinde yaşamında hiç beklemediği olaylarla karşı karşıya kalacak fakat bu olayların etkisinden kısa zaman içerisinde kurtulacaktır.

Rüyada sarsıntı gören kişinin hayatında normal hayatta da olması muhtemel üzüntüler yaşanacaktır. Fakat bu olaylar onun mutluluğuna engel olmayacaktır. Bu tarz kötü olaylardan çok fazla etkilenmeden olayların içinden çıkacaktır. Bazı rüya yorumcularına göre rüyada sarsıntı görmek, rüya sahibinin günlük yaşamında yapmış olduğu planların bazılarında aksaklık olacağına işaret eder. Rüyada Denizde Deprem Olduğunu Görmek Rüyada denizde deprem olduğunu gören kişi: Yeni bir arkadaş ya da iş ortamına girer. Bu yeni ortam kendisini ilk başlarda biraz zorlasa da zaman içerisinde bu zorlukları atlatacaktır.

Üzüleceği olaylar yaşayacaktır fakat bu olaylar kısa zamanda son bulacaktır.

Rüyada denizde deprem olduğunu gören kişi insanlardan sevgi ve saygı görür. Bu saygıyı da uzun zaman kaybetmez. Aksine her geçen gün bu sevgi ve saygı daha da artar.

Rüya sahibi iş hayatında ve kariyerinde kendisine çok faydalı olacak kişiler ile tanışır. Bu kişiler sayesinde işleri daha iyi olur.

Bu rüya aynı zamanda, rüyayı gören kişinin iş hayatında da büyük terfiler alacağına delalet eder. Kişinin üzüntülerinin ve çektiği acıların çok kısa zaman içerisinde son bulacağına işaret eder. Rüyada Depremden Kurtulduğunu Görmek Rüyasında depremden kurtulduğunu gören kişinin: Hayatında olumlu yönde değişiklikler olacaktır.

Rüya sahibi büyük bir değişimin içindedir.

Rüyasında depremden kurtulduğunu gören kişi gerçek hayatında da sorun ve sıkıntılarından kurtulmak için çok çaba harcayacak ve bu çabalarının karşılığını olumlu bir biçimde alacaktır.

Eğer rüya sahibi rüyasında çok fazla kişinin depremden kurtulduğunu görüyor ise bu daha toplumsal bir olaya işarettir. Rüya sahibinin yaptığı işlerle birden fazla kişiyi olumlu yönde etkileyeceğini işaret eder. Ayrıca bazı rüya yorumcularına göre: Rüyasında depremden kurtulduğunu gören kişinin şansı artacaktır.

Hayatını değiştirmek için bazı atılımlarda bulunacak ve bu atılımları olumlu sonuçlanacaktır.

Şansının da yanında olmasıyla iş hayatında ve kariyerinde büyük maddi kazançlar sağlayacaktır.

Ayrıca rüya sahibinin aile bireyleri ile ilişkisine dikkat etmesi gerekir. Çünkü bu rüya aile bireyleri ile tartışmaları beraberinde getirebilir. Bazı rüya tabircileri bu rüyayı gören kişinin uyarı aldığı anlamını da çıkarmaktadırlar. Kişi, insanlarla olan ilişkilerindeki davranışlarına dikkat emesi gerekir. Farklı rüya yorumcularına göre rüyada depremden kurtulduğunu görmek: Rüya sahibinin düşmanlarından kurtulacağına delalet eder.

Rüyalarda zor durumlardan kurtulmak, gerçek hayatta da geçerlidir.

Rüyayı gören kişi gerçek hayatında da zorluklardan kurtulur.

Ancak eğer kişi depremden kurtulan tek kişi ise bu rüya olumsuz bir rüyadır.

Böyle bir rüya görülmesi rüya sahibinin etrafında yer alan kişilerin olumsuz durumlardan kurtulacağına; fakat kendisinin kurtulamayacağına işaret eder. Rüyada Depremde Ev Yıkılması Rüyada depremde ev yıkılması gören kişinin yaşadığı yerde başına büyük bir bela gelir. Bazı rüya tabircilerine göre: Bu rüyanın daha toplumsal bir anlamı vardır.

Toplum içerisinde yaşayan insanların büyük bir felaket yüzünden ilişkileri bozulur.

Etrafı daha kötü kimseler sarar.

Bazen bu rüya, rüya sahibinin dini değerlerini gözden geçirmesi gerektiğini ifade eder.

Rüyada depremde ev yıkılması gören kişiyi çok zor günler bekler. İş hayatında ve kariyerinde olumsuzluklar meydana gelir. Bu nedenle geliri azalır.

Rüya sahibinin bu zamana kadar başına gelmeyen olumsuz olaylar bu rüyayı gördükten sonra başına gelecek demektir.

Ayrıca rüya sahibinin kendi iş yeri varsa, rakipleri yüzünden işleri kötü gider.

Özel hayatında da kalp kırıklığı yaşar ve ilişkisi bozulur. Rüyada Evin Sallandığını Görmek Rüyada evin sallandığını görmek: Rüya sahibinin plansız bir kişi olmasına delalet eder.

Bu rüya bir uyarı niteliğindedir.

Ayrıca gerçek hayatında planlarının dışında bir olay yaşayacağına da işarettir.

Rüyada evin sallandığını gören kişinin bazı konularda fikri değişir.

Yeni bir işe girmek isteyen rüya sahibi bu işe girerken hem arkadaşlarından hem de aile bireylerinden destek alacaktır.

Ayrıca rüyasında evin sallandığını gören kişi için aile yaşamında kötü olaylar meydana gelir.

Aile bireylerinden bazıları ihanet ya da hastalık nedeni ile aileden ve yaşadığı evden ayrılırlar. Rüyada Deprem Olduğunu Hissetmek Rüyada deprem olduğunu hisseden: Rüya sahibinin gerçek hayatında da büyük değişimler olur ve hiç beklemediği durumlarla karşılaşır.

Rüyada deprem olduğunu hisseden kişi, gerçek hayatında kendisi için önemli kararlar almak üzeredir ve bu kararı alırken aile bireylerinden ve arkadaşlarından destek alır. Ayrıca bazı rüya yorumcularına göre rüyasında deprem olduğunu hisseden kişinin aile yaşamında istenmeyen ve tatsız olaylar yaşanır. Ev içerisindeki bolluk ve bereket azalır. Rüyada Deprem Olduğunu Görüp Dua Etmek Rüyada deprem olduğunu görüp dua etmek: Rüya sahibinin gerçek hayatında yaptığı yanlışlara son vereceğine delalet eder.

Kişi yanlış hal ve hareketleri yüzünden hayatında yer alan insanlara zarar vermiştir. Fakat bu rüya ile beraber verdiği zararları görür ve bu yanlış davranışları tekrarlamaz.

Ayrıca bazı rüya yorumcularına göre rüyasında deprem olduğunu görüp dua eden kişi, gerçek hayatında işlediği günahlar için tövbe eder. Sigara, alkol, kumar gibi zararlı alışkanlıkları varsa bırakmaya çalışır. Rüyada Deprem Olduğunu Sanmak Rüyasında deprem olduğunu sanan kişi: Gerçek hayatı ile ilgili yaptığı plan ve programlarını gerçekleştirir. Fakat bu plan ve programlarda ummadığı aksilikler ortaya çıkar.

Eğer rüya sahibi gereken sabrı ve azmi gösterirse bu aksilikleri atlatır ve hedefine ulaşır.

Rüyasında deprem olduğunu sanan kişi gerçek ve gündelik hayatında herhangi bir şeyden korkuyor demektir. Fakat bu korktuğu şeyi henüz kimseyle paylaşabilmiş değildir. Bazı rüya tabircilerine göre ise rüyasında deprem olduğunu sanan kişi eğer kadın ve bekar ise hayırlı bir kısmet bulur ve geleceği parlak olan bir adamla evlenir. Eğer bu rüyayı gören kişi hamile bir kadın ise çocuğunu sağ salim dünyaya getirir. Rüyada Depremi Yaşamak Rüyada depremi yaşadığını gören kişi: İş hayatında ve kariyerinde çok büyük gelişim gösterir.

Ayrıca sosyal ve özel hayatında da insan ilişkileri yolunda gider.

Bu rüya, rüya sahibinin çok büyük maddi kazançlar sağlayacağına delalet eder. Ancak bazı rüya yorumcularına göre rüyasında depremi yaşadığını gören kişinin hayatı alt üst olur. Günlük yaşamında planladığı olaylar istediği gibi gitmez. Karşısına hayat içerisinde aksilikler çıkar. Aile bireylerinden birisiyle büyük bir tartışma içerisine girer. Rüyada Büyük Deprem Olduğunu Görmek Rüyada büyük deprem olduğunu gören kişi: Çevresindeki herkesin günlerce konuşacağı bir olay yaşar.

Rüya sahibinin hayatında oluşacak yeni olaylara hazırlıklı olması gerekir.

Ayrıca rüyasında büyük bir deprem olduğunu gören kişinin hayatında hayal kırıklıkları oluşur. Bazı rüya yorumcularına göre rüyasında büyük bir deprem olduğunu gören kişi eğer kapalı bir yerde değil ise, rüya sahibinin yolculuk yapacağına işaret eder. Rüyada görülen büyük bir deprem eğer bostan ya da tarla gibi bir yerde görüldü ise, bu rüya hayırlı bir rüyadır. O yıl ürünlerin bol olacağına delalet eder.

Rüyada Başkasının Evinde Deprem Olduğunu Görmek Rüyada başkasının evinde deprem olduğunu görmek: Görülen kişiye göre farklı yorumlanır.

Eğer rüya sahibi rüyasında yakinen tanıdığı ve sevdiği evli birisini gördüyse, evli olan bu kişi eşinden ayrılır veya eşi ile büyük sorunları olur. Bu sorunlar rüya sahibini de etkiler, bu durumlara üzülür ve sevdiklerine yardım eder.

Eğer rüya sahibi, birisi ya da birileriyle ortak olup bir işe girecekse bu iş iptal olur. Bir yolculuğa çıkacaksa bu yolculuk ertelenir. Rüyada Camide Deprem Olduğunu Görmek Rüyada camide deprem olduğunu gören kişi: Eğer bir işten zarar ettiyse bu zararı kısa zaman içerisinde telafi eder.

İşleri düzelir ve kar elde etmeye başlar.

Rüya sahibinin bugüne kadarki gerçek yaşamında gösterdiği tutum değişir ve rüya sahibi hayatını düzeltmek için uğraşır.

İş hayatında terfiler alır ve bulunduğu konumdan daha yüksek konumlara ulaşır.

Rüya sahibinin uzun zamandır hayal ettiği isteklerin kısa zaman içerisinde olacağına delalet eder. Ayrıca bazı rüya tabircilerine göre rüyada camide deprem olduğunu gören kişi etrafında bulunan bazı kimselere dikkat etmelidir. Bu kişiler dost gibi görünse de aslında arkasından kuyusunu kazmaya çalışırlar. Ona kötülük yapmaya, işlerini bozmaya çalışırlar. Rüyada Gemide Deprem Olduğunu Görmek Rüyasında gemide deprem olduğunu gören kişi: Korkulu anlar yaşar.

Hem kendisi hem de çevresinde bulunan kişiler için çok kötü olaylar yaşanır. Özellikle can güvenliği konusunda rüya sahibinin dikkatli olması gerekir.

Hem aile bireyleri hem de rüya sahibi için kötü günlerin habercisidir. Bu nedenle bu rüyayı gören kişinin günlük yaşamında da kendisine çok dikkat etmesi gerekir. Rüyada Okulda Deprem Olduğunu Görmek Rüyasında okulda deprem olduğunu gören kişi: Kimseye anlatılmaması gereken sırları başkalarına anlatan bir konumdadır.

Bu sırları anlatması yüzünden hem kendisine hem de ailesine büyük zararlar verir.

Bu nedenle bu rüya aslında rüya sahibine bir uyarı niteliğindedir.

Dedikodu gibi kötü alışkanlık ve huylarını sona erdirmesi gerekir. Rüyada Namaz Kılarken Deprem Olduğunu Görmek Rüyasında namaz kılarken deprem olduğunu gören kişi: Elinde olan olanaklar neticesinde iş hayatında iyi yerlere gelir.

Yalnızca kendisi için değil ailesi için de çalışır.

Gereken azmi ve sabrı gösterirse yüksek makamlara terfi eder.

Eğer kendisi bir iş yeri kurmak istiyorsa bu rüya, hayırlı bir rüyadır.

İşleri yolunda gidecektir. Ayrıca bazı rüya yorumcularına göre bu rüyayı gören kişi eğer bekarsa evlenir ve iyi bir aile kurar. Rüyada Kabe’de Deprem Olduğunu Görmek Rüyada Kabe’de deprem olduğunu gören kişinin: Nimet ve kısmetleri artar.

Eğer rüya sahibinin kardeşleri varsa bu kişilerle tartışmalar yaşayacağına işaret eder. Bu tartışmalar neticesinde rüya sahibinin aile bireyleri le arası bozulur.

Kişi, çevresinde bulunan fakir insanlara yardım eder. Bu sayede ise bol bol hayır duası alır. Rüyada Bir Yerde Deprem Olduğunu Görmek Rüyada bir yerde deprem olduğunu görmek: Deprem görmek ile aynı şekilde yorumlanır.

Rüyada bir yerde deprem olduğunu gören kişi bebek sahibi olmayı bekliyorsa bebeğini bazı durumlar yüzünden kaybeder.

Ayrıca bu rüya, rüya sahibinin yerini, yaşadığı şehri ya da bulunduğu ülkeyi değiştireceği anlamına gelir.

Rüyada nerede deprem oluyor ise o alanda kötü olaylar yaşanacağına delalet eder. Rüyada Asansörde Deprem Olduğunu Görmek Rüyada asansörde deprem olduğunu gören: Rüya sahibi çok büyük üzüntü duyacağı olaylar yaşar.

İş hayatında ve kariyerinde olumsuzluklar olur ve bu nedenle geçim sıkıntısı oluşur.

Bu rüyayı gören kişi gerçek hayatında kendini sorgular.

Davranışlarındaki olumsuz ve kötü halleri analiz eder.

Hayatını daha iyi yaşamaya gayret eder. **Bazı rüya tabircilerine göre, kişinin bir hastalığı mevcut ise bu hastalığına şifa bulur ve iyileşir. Ayrıca kişinin mevcut işinden ayrılıp daha farklı bir iş yapmasına delalet eder. ** Bu iş neticesinde işlerini düzeltir, yoluna koyar ve maddi kayıplarını düzeltir. Rüya sahibi yakın arkadaşı olan kişinin esasında arkadaştan ziyade düşman olduğunu fark eder.