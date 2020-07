Rüyada Diş Görmek: Dişin Düşmesi, Rüyada Diş Çıkması

Dişler, rüyalarda çokça görülen sembollerden biridir. Rüyada dişlerini gören kişinin rüyası, akrabalarıyla arasına girecek mesafelere, kedere ve hüzünlere, gelirlerdeki artışlara, aile fertleriyle ilgili bazı durumlara yorulabilir. Rüyada görülen dişler aynı zamanda bazı gizli işlere karşı tedbirle yaklaşılması gerektiğinin işaretidir. Genel olarak ağzın sağ tarafındaki dişlerin görülmesi erkeklerle ilgili durumlara, soldaki dişlerin görülmesi ise kadınlara ait durumlara işaret olur. Aynı şekilde sağ taraf yaşlılar, sol taraf gençlerle ilişkilendirilir. Rüyasında dişlerini aralıklı olarak gören kişinin aile fertlerinin arasında tartışmalar çıkabilir, ekonomik açıdan bazı zorluklara düşülebilir. Rüyada kendi dişlerinin arasından et çıkaran kişi ise başkalarının arkasından konuşuyor ve bu hareketi o kişilere zarar veriyordur.

Rüyada sebepsiz yere düşen diş çevredeki hamile bir kadının sağlıklı bir şekilde doğum yapacağına işarettir. Eğer kişinin çevresinde hamile bir kadın yoksa, kişi rüyasından kavgalı olduğu bir yakınıyla kısa zaman barışacağı ihtimalini de çıkartabilir. Bu açıdan kişi yakın akrabalarına daha olumlu yaklaşarak küslükleri bitirilebilir. Rüyada dökülen diş süt dişi işe bu rüya, kişinin varsa erkek kardeşinden ya da çocuğundan hayırlı bir yardım alacağının habercisidir. Dişin dil yardımıyla çıkarılıp atılması ise kişinin hakkında söylenecek bazı sözlerden dolayı aile ortamının bozulacağının işareti olabilir. Bu durumda kişi aile fertleriyle açık açık her şeyi konuşmalı, kendisi hakkında söylenen sözlerin ya da atılan iftiraların gerçeği yansıtmadığını söylemelidir. Buna rağmen inandırıcı olamıyorsa yine de aile fertlerine karşı üslubunu korumalıdır. Çünkü zaman her şeyi en doğru şekilde ortaya çıkarır. Dişlerin sallandığının görülmesi ise kişinin meydana gelmesi muhtemel bazı keder ve üzüntüleri def etmek için malından ya da parasından feragat edeceğinin işaretidir. Bu durumda kişi o dönem itibarıyla ekonomik faaliyetlerinde daha hassas olmalıdır. Söz konusu sağlığı olursa hiçbir masraftan kaçınmamalıdır. Aile fertleri ile ilgili üzücü bir durum yaşanırsa mümkün olduğunca sağlam durmalı ve aile fertlerine hem maddi hem de manevi olarak yardımcı olmalıdır.

Kişinin rüyasında avuç içinde ya da cebinde gördüğü dişleri farklı şekillerde yorumlanır. Eğer kişi dişlerini kendi elleriyle çıkarıyorsa bu durum rüya sahibinin servetini kötü bir şekilde harcayacağının işaretidir. Böyle bir durumda gerekirse finansal danışmanlık şirketlerinden yardım alınarak, ticari hayat ona göre şekillendirilmelidir. Ayrıca lüzumsuz tüm harcamalar kısılmalı ve daha tasarruflu davranılmalıdır. Ya da kişinin aile fertleriyle uygun olmayan bazı eylemlerde bulunabileceğine de yorulur. Kişi bu eylemler sonucunda pişmanlıklar yaşayabilir. Geri dönüşü olmayan büyük pişmanlıklar yaşamamak için mutlaka ama mutlaka sağduyulu hareket edilmelidir. Kişi aklından hiçbir zaman çıkarmamalıdır ki; karşısındaki insanlar ailesidir ve hayatında kalıcıdır. Bunun bilincinde olarak hareket etmelidir. Dökülen dişler ele alınmışsa, rüya sahibi küs olan akrabaları arasındaki sorunları çözerek onları barıştıracaktır. Kişinin akrabaları arasında bu şekilde bir husumet bulunuyor ise hiç vakit kaybetmeden bir an önce harekete geçerek akrabalarını barıştırmalıdır. Dökülen dişler yere değmeden avuca alınmış ise aile fertlerinden birinin rahatsızlık geçirme ihtimali vardır. Bu durum her ne kadar üzücü olsa da bu rahatsızlık kısa süreli bir sağlık probleminden öteye gitmeyecektir. Bu yüzden kişi elinden geldiğince sıkıntı yaşayan akrabası ya da aile ferdine destek olmalıdır ve onu yalnız bırakmamalıdır.

Rüyada Dişin Yerinden Çıkması

Rüyada dişlerinin yerinden çıktığını gören kişi, yakın zamanda bazı ödemelerini gerçekleştirecektir. Aynı rüya farklı yorumcular tarafından kişinin elindeki malı bazı şeyler için harcayacağı şeklinde de yorumlanır. Böyle bir durumda yapılacak harcamalara mümkün olduğunca dikkat edilmeli ve kişi kendisini zora sokacak finansal davranışlara girişmemelidir. Alt ve üst taraftaki dişlerin yerinden çıkarak yer değiştirmesi hane içindeki tartışmalardan kadınların galip çıkacağı anlamını taşır. Kadınların galip çıkması sevindiricidir. Çünkü ailedeki kadınlar erkeklerin baş tacıdır. Rüyayı gören kişi erkek ise tartışmadan haksız çıktığı ve başarısız olduğu için üzülmemeli, bilakis sevinmelidir. Rüyada yerinden çıkarak kaybolan ve bir daha bulunamayan dişler çalışmak için ülke ya da şehir değiştirecek bir akrabayı temsil ediyor olabilir. Yapılacak bu yolculuk hasret duygusunu körüklese de bu durum kişinin akrabası için en hayırlısıdır.

Rüyada Kendi Dişini Görmek

Rüyada kişinin kendi dişini görmesi genel olarak ekonomik konularla ilgili işaretler olarak yorumlanır. Eğer dişler iyi bir şekilde görülüyorsa kazanç, kötü bir şekilde görülüyorsa ekonomik kayıpların olacağına işaret olabilir. Yaşanacak ekonomik kayıplar nedeniyle endişeye kapılmamalı ve eskiye göre daha yoğun bir şekilde işlere sarılarak, olumsuz dönemlerin bir an önce geçmesi beklenmelidir. Ekonomik açıdan kazanç sağlanırsa da hiçbir zaman işler boşlanmamalı ve her an sıkıntıların baş gösterebileceği akıldan çıkarılmamalıdır.