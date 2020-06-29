Rüyada Doğum Görmek: Doğum Sancısı, Doğum Yapmak

İnsanlar bin yıllardır gördükleri rüyaları yorumlama eğilimindedirler. Gördükleri rüyalara göre yola çıkanlar, işe başlayanlar, hatta devlet yönetiminde olup buna göre karar verenler vardır. Savaşa veya sefere rüya tabirleri sonrası çıkan yöneticiler olduğu bilinir. Rüyada görülen olayların ve nesnelerin her birinin anlamı değişiklik gösterir. Bazı rüyalar çoğunlukla hayra alamettir. Doğum rüyaları da bunlar arasındadır. Doğum rüyaları arasında anlamı olumsuz olan çok az rüya biçimi bulunur. Doğum yaşama yeni bir canlının katılmasıdır. Sadece insan yaşamında değil, bitki ve hayvan aleminde de doğumla çoğalan birçok canlı bulunur. Birçok kültürde doğum yapmak kutsaldır. Yaşam doğum ile çoğalır. Yuvaya bir bebek girmesiyle tam anlamıyla bir aile olunur. Bağlar kuvvetlenir ve aynı zamanda geleceğe doğru bir iz bırakılmış olur. Rüyada doğum görmenin anlamı tabii ki bebeğin cinsiyetine, doğumun sonucuna, doğumun şekline ve doğum sırasında yaşananlara göre değişiklik gösterir. Ancak genel olarak doğum hayırlı bir olaya işaret eder. Yaşanacak güzel gelişmelere, açılacak yeni kapılara hatta belki yeni bir bebeğe bile yorulabilir.

Rüyasında hamile olduğunu ve sonradan hamileliğin gerçek olmadığını ya da bir sebeple hamileliğinin sonlandığını gören kişi:

Erkek bebeğin genel olarak maddi kazanca işaret ettiği düşünülür.

Erkek bebek birçok rüyada kudrete ve güce yorumlanır.

Rüyasında doğum yaptıran kişi için bu rüya:

Rüyasında hamile olmayan birinin doğum yaptığını görmek ya da hamile olmadığı halde doğum yaptığını gören kişi:

Gerçek yaşamda bir erkeğin doğum yapması mümkün değildir. Ancak rüyalarda böyle bir duruma rastlanabilir.

Büyük bir sıkıntıdan kurtulacaktır.

Hamileliğin sonlanması kötü bir durum gibi görünse de rüya yorumları açısından önemli güzel gelişmelerle yorumlanır.

Özellikle iş yaşamında yaşanan sıkıntıların sonlanacağına işaret eder.

Rüyada Hamilelik Müjdesi Almak

Rüyasında kendisinin ya da bir başkasının hamilelik müjdesini alan kişi:

Kısa süre sonra bir mal elde edecektir.

Eğer bu kişinin yatırımı varsa bu yatırımlar meyvesini verecektir. Gelecek mal kişiye miras yoluyla kalabilir ya da ikramiye gibi bir durum oluşabilir. Yeni gelen bu gelişme tıpkı gebelikle gelen müjde kadar güzel olacaktır.

Rüyada Kısır Kadının Hamile Olması

Kısır bir kadının hamile olması:

Gerçekte olduğu gibi bir rüya içinde de mucizeye işaret eder.

Rüyasında gerçekte kısır olan bir kadının hamile kaldığını gören kişi çoktandır ümidini yitirdiği bir olaydan mutlu bir haber alacaktır.

Bu haber oldukça müjdeli bir şekilde gelecektir ve büyük bir sevinç yaratacaktır.

Rüyada Eşinin Hamile Olduğunu Görmek

Rüyasında eşinin hamile olduğunu gören erkek kişi için:

Güzel günlerin başladığı şeklinde yorumlanan bu rüya, maddi ve manevi kazanca işaret eder.

Gelecek büyük bir haber bu kişinin yaşamında köklü bir değişiklik yaratacaktır.

Eğer rüya sahibinin çocukları varsa onlardan gelen bir haberle gurur duyacağı anlamını taşır.

Rüyada Akrabalardan Birinin Hamile Olduğunu Görmek

Akrabalardan yakın bir isim hamile ise bütün bir aileyi ilgilendirecek önemli bir gelişmenin olacağına dalalet eden bu rüya:

Mal, para, manevi anlamda bir güçlenmeyi belirtir.

Bu yeni gelen durum ailenin bütün fertlerinin sevineceği bir olay olacaktır.

Rüya ayrıca hiç beklenmedik ve herkesin faydalanacağı bir mirasa işaret edebilir.

Rüyasında bebek emziren kişinin eğer çocuğu varsa bu rüya:

Doğrudan onlarla alakalıdır.

Çocukları için güzel gelişmelerin olacağı şeklinde yorumlanır.

Eğer rüya sahibinin çocuğu yoksa bu:

Yakın zamanda bir çocuğa işaret eder.

Kız bebek emzirmek daha çok manevi olaylara yorulur.

Kız bebek emziren kişi manevi anlamda yükselecek ve huzura kavuşacaktır.

Bu rüya aynı zamanda bu kişinin dini yönden kendisine eğileceğine de işaret eder.

Rüyada Bekarın Doğum Yapması

Rüyada henüz evlenmemiş birinin doğum yaptığını görmek:

Alınan kararların isabetli olduğu anlamını taşır.

İster aile, ister iş yaşamında olsun bu kararların getirisi çok kıymetli olacaktır.

Bu rüya, rüya sahibi için bir uyarı niteliği taşır. Kendi kararları doğrultusunda yol almasını ve başkalarından etkilenmemesini söyler.

Bekar kişi için doğum yapmak aynı zamanda evlenmeye de yorumlanabilir. Rüya, bu evliliğin bu kişi için oldukça hayırlı olacağı şeklinde ifade edilir.

Rüyada Doğumhanede Bulunmak

Doğumhane içinde bulunmak:

Rüya sahibinin sorunlarından, sıkıntılarından, dertlerinden, üzüntülerinden kısa sürede kurtulacağı şeklinde yorumlanır.

Rüya sahibi eğer kendini bir nedenden dolayı kötü hissediyorsa bu neden birden ortadan kalkacaktır. Hatta bir değişim sürecine girilecek ve yepyeni olayların varlığı kendisini hissettirecektir.

Rüyasında doğumhanenin içinde olan kişi için süreç daha hızlı işleyecektir.

Eğer rüya gören kişi doğumhaneyi uzaktan görüyorsa, bu onun için biraz daha zaman gerektiği anlamına gelir.

Rüyada Herhangi Bir Canlının Doğduğunu Görmek

Rüyasında bebek yerine bir başka canlının doğumuna şahit olan kişinin:

Çocukları varsa, bu rüya çocukların o canlının karakterini alacağı şeklinde yorulur.

Örneğin bu bir köpekse çocuk sadık ve sevecen olacaktır. Bir kedi ise kendi başına buyruk ama duygulu olacaktır.

Bir başka anlamı da bu rüya sonrası rüya sahibini bekleyen güzel haberlerdir.

Rüyayı gören kişi evli ise eşine karşı daha ılımlı bir insan haline gelecektir.

Aynı zamanda bu kişi, onun sonsuza kadar hatırlanmasını sağlayan bir hayır işleyecektir. Yaptığı yardım adıyla birlikte yıllarca anılacaktır.

Rüyada Ölü Doğum Yapmak

Doğum rüyaları içerisinde anlamı kötü olan nadir rüyalardan biri de ölü bebek doğurmaktır.

Rüyasında ölü doğum yapan ya da ölü doğuma şahit olan kişinin:

Bir anda büyük bir kayıp yaşayacağı şeklinde yorumlanır.

Eğer rüya sahibinin bir beklentisi varsa bu beklenti gerçekleşmeyecektir. Aile yaşamında, iş hayatında büyük bir sıkıntının başlayacağı söylenir.

Ancak eğer kişi bu bebeği gömerse bu sıkıntıların geçici olduğu anlamına da gelebilir.

Rüyada Tuvalette Doğum Yapmak

Her ne kadar tuvalet ve doğum aynı yerde düşünülmese bile bu, rüyasında tuvalette doğum gören kişinin:

Bir işe kalkışacağına işaret eder.

Ancak bu rüyanın sıkıntılı tarafı rüya gören kişi bu adımında tamamen yalnız olacaktır. Yol üzerinde kendisini yoracak, sıkıntılara düşürecek olaylar yaşayacak ancak tek başına da olsa bunların üstesinden gelecektir.

Bu kişi sesini duyurmak için elinden geleni yapsa bile yardımına gelecek kimseyi bulamayacaktır.

Ancak eninde sonunda kendi kendine de olsa tecrübelerini kullanarak refaha erecektir.

Rüyada Denizde Doğum Yapmak

Rüyasında denizde doğum yaptığını gören ya da rüyada denizde doğuma şahit olan kişi:

Büyük bir ferahlığa kavuşacaktır.

Bu aynı zamanda kişinin erişeceği refah ile birlikte kendisini daha özgür hissedeceğine yorulur.

İyilik, güzellik ve hayırlı bir geleceğe doğru atılan bu adım kalıcı olacaktır.

Bu kişinin iş yaşamında önüne çok özel bir proje çıkacağı ve bu proje ile birlikte zenginliğe kavuşacağı da söylenir.

Rüyada Deniz Kenarında Doğum Yapmak

Deniz sonsuz bir büyüklüğü temsil eder ve dibinde ne olacağını kimse bilemez.

Deniz kenarında doğum yapmak:

Kişinin etrafında olan kötü olaylar ve kişiler hakkında bilgisinin olduğunu, bunlardan kendisini korumayı öğrendiğini işaret eder.

Ne kadar yakın olurlarsa olsunlar bunların hiçbiri rüya sahibini olumsuz yönde etkilemeyecektir.

Rüyada Kolay Doğum Yapmak

Rüyasında kolay doğum yaptığını gören kişi için bu rüya: