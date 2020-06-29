Rüyada Düğün Görmek: Kendi Düğününü, Düğün Kalabalığını Görmek

Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin hayatını boş işler için harcadığına ve zamanını, olumlu bir şekilde sonuçlanması mümkün olmayan işlerle geçirdiğine ve bu işlerin kendisine hiç faydası dokunmayacağına işaret eder.

Görülen bu rüya olumlu gibi görünse de çoğu rüya alimine göre bela getiren bir musibet olarak yorumlanır. Ancak rüya sahibinin gördüğü düğün yemeksiz ve içkisiz ise ve herhangi bir eğlence yapılmıyorsa o zaman bu rüya mutluluğa ve sıkıntılardan kısa zamanda kurtulacağına işarettir.