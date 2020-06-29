Rüyada Düşman Görmek: Düşmanla Konuşmak, Düşmanla Dost Olmak

Düşman kavramı, gündelik yaşamda birbirlerine karşı negatif duygular besleyen, birbirleri ile daima çatışan ve zıtlaşan tarafları ifade eder. Dolayısıyla bu olumsuz figür gerçek yaşamda bizi çoğunlukla irite eder. Peki rüyada çeşitli biçimlerde düşman görmek ya da düşmanla karşılaşmak nelerin işareti olabilir? En sık aranan rüya tabirlerinden biri olan "rüyada düşman görmek", özünde rüya sahibi kimsenin dini ve ahlaki eğilime sahip biri olduğunun işaretidir. Çeşitli engellemelere ve fesatlıklara rağmen kişinin yolunu açmak için direnç göstereceği ve bu uğurda başarılı olacağı şeklinde yorumlanır. Kişi rüyasında düşman görmüşse, güvenlik alanını tehdit eden kişilere karşı yürüttüğü mücadeleden kazançlı çıkacaktır. Tabii rüya esnasında düşman figürü, çok farklı mizansenler içinde yer alabilir. Bu durum, rüyanın daha farklı yorumlanmasına vesile olmaktadır. Örneğin rüyada düşmanla konuşmak, rüyada düşman işgalini görmek, rüyada düşmanla dost olmak, rüyada düşmanın evine gitmek gibi çok farklı hallerde düşünülebilir.

Rüyada Düşmanla Konuşmak Düşmanlık meselesi farklı şekillerde yorumlanmaya müsaittir. Örneğin aralarında husumet bulunan iki aile, birbirlerini düşman olarak ilan edebilir. Ayrılan çiftler, uzun zamandır araları bozuk olan arkadaşlar birbirlerini artık bir düşman olarak ifade edebilir. Dolayısıyla rüyada görülen kişinin düşman olarak tanımlanabilmesi ve rüya tabiri içinde yorumlanması için sadece düşman olunan bir ülkeye ait askerler ya da bireyler düşünülmemelidir. Günlük hayatta kişinin husumet içinde olduğu, küs olduğu kişiler de bu kapsama dahil olabilir. Rüyada husumet olan kişiyle ya da daha genel bir tabirle düşmanla konuşmak, esasen barışın çok yakın zaman içinde gerçekleşeceği anlamını taşır. Rüya sahibi kimse söz konusu husumette içten içe bir vicdan azabı hissetmektedir ve bir şekilde barışı arzulamaktadır. Kişi yaşanan olaylar için pişmanlık duymaktadır ve iletişim kurma isteği içindedir. Rüyada düşmanla konuşmak barışın ve diğer olumlu gelişmelerin yaşanacağına delalettir. Rüyada Düşmanla Kavga Etmek Eğer rüyasında kişi düşman olarak nitelendirdiği kişiyi bizzat dövüyorsa ya da fiziki açıdan kendisine saldırıyorsa, bu kişiye yakın zaman içinde kucak açma isteğinde bulunabilir. Rüya sahibi kimse, onunla barışıp birçok konuda kendisine destek olmaya çalışacaktır. Fakat bu kişi tarafından hırpalanıyorsa, bu defa desteğin yönü karşı tarafı işaret etmektedir. Yani düşman olarak görülen kişi, rüya sahibine kol kanat gerecek ve destek olacaktır. Öte yandan bu kavga toplumsal olarak gerçekleşiyorsa, ortada bir isyan söz konusu ise bütün halkı ilgilendiren bazı olumsuz olayların yakında başlayacağına işaret eder. Edilen kavgada silahlar kullanılıyor ise yakın zamanda hayırlı bir kısmetin ortaya çıkacağı anlamına gelir. Gören kişi evliyse yakın çevresinden birisiyle ilgili yakın zaman sonra hayırlı haberler alacaktır. Eğer kavga esnasında kılıçlar çekilmiş ise bu bilhassa iş yerinde oluşabilecek bir çatışmanın habercisi olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada Düşman Askeri Görmek Rüyada düşman askeri ya da düşman ordusu görmek, maddi açıdan belli ölçülerde kayıplar yaşanacağı anlamına gelir. Para dışında mal kaybının da yaşanacağı bu süreçte rüya sahibi kimse oldukça dikkatli olmalıdır. Dost olarak tanımladığı kimselerden kendisine bu dönemde ciddi zararlar gelebilir. Güvenip rahatlıkla sırt çevirdiği kişilerden bazı yanlışlar görebilir. Rüyada düşman askeri görmek öte yandan da kişinin içinde bulunduğu evlilikte belirli çatırdamaların yaşanacağına delalettir. Rüya sahibi kimse, eşinin bir konuda inat etmesinden ötürü oldukça rahatsız olacaktır. Rüyada Kötülük Yapan Birini Görmek Rüyada kötülük yapan birini görmek, rüya sahibi kimsenin gerçek hayatta husumet içinde olduğu kimselerle karşılaşacağı anlamına gelir. Bazı sahte arkadaşlar, kişinin husumet içinde olduğu kimselerle gizlice dostluk yürütecektir. Rüya sahibi kişi bu ilişkileri kısa süre içinde ortaya çıkaracaktır. Kişi eğer rüyasında birinden kötülük görüp üzülüyorsa, yakın zaman sonra müjdeli bir haber alacaktır. Eğer kişinin kendisi, bizzat kötülük yapan tarafta ise bu durum, yakın zamanda bir iftiraya uğrayabileceği şeklinde yorumlanabilir.

Rüyada Düşmanın Evine Gitmek Rüyada düşman olarak tabir edilen kimsenin evine gitmek, sağlıkla ilgili bir problemin yaşanacağını gösterir. Fakat bu büyük değil, küçük çaplı bir rahatsızlık olacaktır. Diğer yandan kişi rüyasında kendisini düşmanın evinde görüyorsa, bu gerçek hayatta ticari anlamda başarı elde edileceğinin göstergesidir. Kişi bilhassa aile yaşamındaki sorunları arkasında bırakacak ve huzura kavuşacaktır. Söz konusu küslükle alakalı olarak rüya sahibi kişi vicdanen rahatsızlık duymaktadır ve barışma arzusu içindedir. Çoğu kaynakta kişinin düşmanının evine gitmesi, düşmanla alakalı görülebilecek en hayırlı rüyalardan biri olduğu şeklinde yorumlanır. Rüyada Düşmanla Dost Olmak Rüyada düşman ile dost olmak genelde pek hayra yorulmaz. Rüya sahibi kimse, yakın arkadaşlıklarında birtakım düş kırıklıkları yaşamak durumunda kalabilir. Öte yandan yanlış kişilere güven duyulduğu, bu durumun kişiye bazı bedeller ödeteceği düşünülebilir. Kişi gerçek yaşamında kimin onun için gerçek bir dost olduğunu, kimin arkasından fesatlık yaptığını artık kavrayamamaktadır. Sosyal yaşamdaki bu çatırdamalara karşın rüyasında düşmanıyla dost olan kimse, işinde büyüme kaydeder ve yeni atılımlar gerçekleştirir.

Rüyada Eski Düşmanını Görmek Rüyalarda bazen güncel olarak husumet yaşanan kişiler görünür; ama bazen de çok eskiden düşman olunan kimseler bu rüyalara dahil olur. Rüyada eski düşmanını görmek, bir konuda uzun zamandır verilen bir emeğe işarettir. Fakat rüyasında eski düşmanını gören kişi bu manevi birikimden hayal kırıklığı ile ayrılacaktır. Boşa giden emekler kendisini üzecektir. Buna karşın rüya sahibi kişi kendini salmayacak ve sevdiklerinin desteğiyle moral olarak kendisini toparlayacaktır. Yaşananlar kişiyi daha da hırslandıracaktır. Rüyada Düşman İşgali Görmek Rüyada kişi düşman işgaline tanıklık ederse, bu manevi açıdan zenginleşeceği bir döneme dahil olacağına delalettir. İş anlamında bazı konularda çok yetkin biri olup ve adeta parmakla gösterilecek düzeye gelecektir. Aile huzuruna zarar veren bir kişinin varlığı herkesi rahatsız ve tedirgin eder. Kişi bu süreçte bu kişiden kazasız belasız şekilde kurtulmanın yollarını aramakla meşgul olacaktır. Rüyada Düşman Öldürmek Kişi rüyasında düşmanını bizzat öldürüyorsa, kendisini baskı altına alan çevresine karşı yakın zaman sonra bir başarı elde edeceği anlamına gelir. Kişi bu baskının kıskacı altında ezilmektedir; fakat kendini kanıtlamak için adeta hırs küpü olmuştur. Rüya sahibi kimse özgüven problemlerini aşacağı yeni bir döneme girecektir.

Rüyada Düşmanı Gülerken Görmek Gerçek yaşamda düşman olarak tanımladığımız kişinin karşımızda gülmesi sinirlerimizi zıplatabilir. Peki rüya içinde düşmanı gülerken görmek ne anlama gelir? Rüyada düşmanı gülerken görmek, çok müjdeli bir haberin yolda olduğuna delalettir. Rüya sahibi kimse o sene birçok yeni insanla tanışacaktır ve bu arkadaş çevresi ona epey iyi gelecektir. Eğer düşman, rüya sahibi kişinin karşısında katıla katıla, kahkahalar eşliğinde gülüyorsa, bu durum kişinin dahil olacağı yeni işlerde becerisini ortaya koyacağı anlamına gelmektedir. Rüyada Hasmını Görmek Kişinin rüyasında hasmını görmesi, genelde aksi yönde yorumlanmaktadır. Yani kişi eğer rüyasında düşman olarak bildiği şahısla karşı karşıya geliyorsa, bu gerçek yaşamda aralarının düzeleceği olarak algılanabilir. Aralarında yıllardır süren küslük, hiç bitmeyen husumet, iki tarafça da bitirilmek istenmektedir. Karşı taraf da bu süreçte rüya sahibi kişiden, barış adına bir hamle beklemektedir. Rüyada Düşmanın İyi Davranması Gerçek yaşamda düşmanın iyi davranması genelde mantık dışı bir tutum olarak bilinir. Peki rüyada düşmanın rüya sahibi kişiye iyi davranışlar sergilemesi ne anlama gelir? Rüyada düşmanın iyi davranması, her iki tarafın da buzları eritme çabası içinde olduğu şeklinde yorumlanabilir. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar ve çıkmazlar kısa bir zaman sonra nihayete ulaşacak ve beklenen uzlaşma gerçekleşecektir. Öte yandan bu dönemde sevdiği kişiler, rüya sahibi kişiden sık sık övgüyle bahsetmektedir. Kişi daha çok dua etmeye başladığı, daha fazla şükrettiği bir döneme dahil olacaktır. Manevi olarak kendisini görece daha fazla dine yakın hissedecektir.