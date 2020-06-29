Rüyada Eşini Görmek: Eşini Başkasıyla Görmek, Eski Eşi Görmek

Kimi yorumculara göre bu rüya tabiri , rüya sahibinin yeni bir başlangıç yapacak ve düşmanları kendisinden uzaklaşacaktır. Öte yandan hayatına çeki düzen vererek sade bir yaşamı benimseyecektir.

Bu rüya sayesinde tüm dilekleri ve duaları gerçek olacak olan rüya sahibinin:

Rüyada kocasının hasta olduğunu gören kişi için bu rüya:

Rüyasında kocasını başka kadınla gören kişi için bu rüya:

Rüyasında ölmüş eşini gören kişi için bu rüya:

Rüya alimlerinden bazıları ise bu rüyayı rüya sahibinin aile içerisinde yaşanan kıskançlık ve laf söz yüzünden huzursuz olacağı şeklinde tabir etmektedir.

Bu rüya hem olumlu hem de olumsuz şekilde yorumlanır.

Rüyasında eşini başı kapalı gören kişi için bu rüya:

Bazı rüya alimlere göre bu rüya olumsuz yorumlanırken yani rüya sahibinin başına gelebilecek olan musibetin ve kötülüğün habercisi iken bazılarına göre de bu rüya mutlu, huzurlu ve uzun bir beraberliğin göstergesidir. Rüyasında eşini kaybeden kişi gerçek yaşamında da bir dayanağını kaybedecektir ya da kendisine her anlamda destek olan ve yardım eden bir yakını ile arası açılacaktır.

Rüyada eşini başkasıyla cinsel ilişkiye girerken gören kişi için bu rüya:

Rüyada kocasını hamile olarak gören kişi için bu rüya:

Sevilen bir patron olacak, devlet kapısında iyi bir iş bulacak, iş konusunda güvenilir kişilerden fikir alacak, hiç beklemediği bir müjdeli haber alacak ve başarıdan başarıya koşarak adından söz ettirecektir.

Ayrıca kimi yorumlara göre rüya sahibi ailesi tarafından destek görecek ancak kariyeri sekteye uğrayacak ve toparlanmakta güçlük çekecektir. Bu durumdan dostunun yardımıyla kurtulacak ve işleri yoluna koyacaktır.

Rüyada Eşini Boğmak

Bu rüyanın kötü anlamlara geldiği düşünülse de aslında hayırlı şekilde yorumlanır.

Rüyasında eşini boğduğunu gören kişi:

Başarı getiren bir projeye imza atarak büyük paralar kazanacak ve hayırlı işler yaparak takdir toplayacaktır.

Aynı zamanda hastalıkları düzelecek, tüm çabalarına rağmen işleri bir anda tersine dönerek onu yoksulluğa sürükleyecek, bereketsiz ve kısmetsiz bit döneme girmesine sebep olacaktır.

Ancak yeni tanıştığı kişilerin yardımıyla düze çıkarak yeni iş fırsatları yakalayacak ve bir daha sırtı yere gelmeyecektir.

Her koşulda ayakta kalmayı başaracaktır.

Rüyada Eşini Yüzerken Görmek

Rüyasında eşini yüzerken gören rüya sahibi:

Yakın zamanda bereket ve bolluğa erişerek zenginleşecek, Allah'a yakınlaşarak hak yolunda güzel ve hayırlı işler yapacak ve bir süredir yaşadığı sıkıntılardan kısa sürede kurtulacaktır.

Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin acı bir olay yaşayacağını, hayırlı evlatlar yetiştireceğini, yeteneklerinin dikkat çekmesi sebebiyle pek çok yarışmadan ödüllerle ayrılacağını ve bu başarıların yeni iş kapıları açacağını gösterir.

Rüya sahibi bu sayede rahat ve huzurlu bir yaşama kavuşacaktır.

Rüyada Eşini Çıplak Görmek

Rüyasında eşini çıplak gören kişinin:

Sorunları kısa zamanda son bulacak, işlerindeki başarı sayesinde hatırı sayılır paralar kazanacak ve rakiplerini alt ederek onlar karşısında zafer elde edecektir.

Bu rüya, rüya sahibinin kendisi için hayırlı olan iş fırsatlarını doğru şekilde değerlendireceğini, bu sayede büyük bir atılımlar yapacağını, maddi olarak günden güne güçleneceğini ve hastalıklarına şifa bulacağını gösterir.

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