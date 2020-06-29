Rüyada Fare Görmek: Büyük Fare, Küçük Fare, Beyaz Fare

Rüya yorumu yapan alimler rüyada fare görmeyi genellikle olumlu olarak yorumlamaz. Rüyada fare görmek, hastalıklara, kötü kalpli kişilere işarettir. Rüyasında fare gören kişinin maddi kayıplar yaşayacağı, iş yerinde veya iş hayatında olumsuzluklar yaşayacağı söylenir. Fare, hem hane içinde hem de dışında meydana gelebilecek sorunlara işaret eder. Beklenmedik bir hastalık, aniden yaşanan maddi sorunlar bu rüyanın ardından gerçekleşebilir. Aynı zamanda fare kötü niyetli kişilere, iffetsizliğe işaret eder. Ancak rüyada fare görmek bazı durumlarda olumlu anlamlar da taşır. İçinde fare olan rüyalar bir süreliğine bolluk geleceğini söyleyebilir. Rüyada fare görmek, farenin rengine, şekline, sayısına göre değişik anlamlar taşıyabilir. Fareler, son derece akıllı ve kurnaz hayvanlardır. Hatta içinde bulundukları duruma göre kendilerini şekillendirmeyi iyi bilirler. En küçük deliklerden içeri sızabilen bu hayvanlar, engel tanımazlar. Yaşam alanları nedeniyle pislik bulaştıran, hastalık taşıyan hayvanlardan biridir.

Rüyada Büyük Fare Görmek Rüyada büyük fare görmek iş yaşamıyla bağdaştırılır. Büyük fare gören kişinin iş hayatında sıkıntılar yaşayacağı, olumsuz olaylardan etkileneceği söylenir. Yaşanacak sıkıntıların kaynağı ise çok yakında olabilir. Hatta bu kişi güvenilen bir dost bile çıkabilir. Bu nedenle rüyasında büyük fare gören kişi, çevresindekilere temkinli yaklaşırsa daha az zarar görür. Rüyada Büyük Fare Yakalamak Rüyasında büyük fare yakalan kişi iş yaşamında sıkıntı çekecek, bu sıkıntıdan ise alacağı destekle kurtulacaktır. Hayırlı bir insandan gelecek destek doğrultusunda rüya sahibinin sorunları sona erecek ve feraha ulaşacaktır. Bu insana gönül rahatlığıyla güvenilebilir, kurulan ilişkide bir sıkıntı yaşanmaz. Rüyada Büyük Fare Öldürmek Büyük fare öldürmek de iş hayatıyla ilgili sorunlara işaret eder. Fareyi öldüren kişi, işinde sorunlar yaşayan ve sorunlardan kurtulmak için çaba gösteren biridir. Huzura ulaşabilmesi için kararlı olup mücadeleden vazgeçmemesi gerekir. Rüyada Küçük Fare Görmek Rüyada görülen küçük fare bir eşyayı kemiriyorsa yakında dikkat edilmesi gereken bir durum var demektir. Rüya sahibinin hayatında ona sürekli müdahale eden, kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden birileri olduğunu işaret eder. Fare eşya kemirmiyorsa, bu rüya kişinin kendi endişeleri olduğunu işaret eder. Etrafta rahatsızlık veren çıkarcı birinin varlığının farkına varılmıştır, ancak bu kişiden kurtulmak mümkün değildir. Bu yüzden rüyasında küçük fare gören kişi, kendisine sıkıntı veren şahıstan uzaklaşmak için elinden geleni yapmaya çalışmalı.

Rüyada Beyaz Fare Görmek Beyaz renk ferahlık anlamı taşısa da rüyada görülen beyaz farenin anlamı pek de iç açıcı değil. Rüya sahibi yakın gelecekte hastalıklar ve sıkıntılarla boğuşacak, üst üste gelen sorunlar nedeniyle yorgun düşecektir. Bazı rüya yorumcuları rüyada beyaz fare görmeyi şanssızlık olarak yorumlarlar. Kişi rüyasında gördüğü beyaz fareyi yakalarsa, arkasından konuşan, kuyusunu kazan, onu sıkıntıya düşüren kişinin kimliğini öğrenip önlem almaya çalışacak demektir. Rüyada Siyah Fare Görmek Rüyada görülen siyah fare uyarı niteliğindedir. Hane içine giren kişilere dikkat edilmesi gerektiğine yorulur. Siyah fare, eve girip çıkan kötü ahlaklı, fesat birini temsil eder. Hatta bu kişi aileye oldukça yakın, akraba çevresinden biri bile olabilir. Rüya sahibi siyah fareyi besliyorsa, malını mülkünü ona önem vermeyen biriyle paylaşıyor, ziyan ediyor demektir. Malın mülkün paylaşıldığı kişi rüya sahibinin bütün iyi niyetini istismar eden biridir. Bu nedenle iletişim halinde olunan insanlara dikkat edip kim olduklarını çözmek gerekir. Aksi halde sonu iyi olmayan durumlar meydana gelebilir. Siyah fare rüyayı gören kişi tarafından yakalanıyorsa, rüya kötü niyetli kişinin varlığının tespit edileceği şeklinde yorumlanır. Bu kişi, rüya sahibinin hayatından sonsuza kadar çıkar. Fare hane içinde yakalanırsa, rüya eve giren çıkan birini işaret eder.

Rüyada Evde Fare Görmek Evde fare görmek yakın bir düşmanı işaret eder. Bu kişinin iki yüzü vardır; birincisi dost, ikincisi düşman yüzüdür. Asıl gerçek yüzü ikinci yüzü olsa da, rüya sahibine bu yüzünü göstermez, arkasından sinsice iş çevirir. Rüya sahibi yakınındaki bu insana dikkat etmelidir. Hem rüya sahibiyle birlikte yiyip içen hem de arkasından kuyusunu kazmaya çalışan dost görünümlü düşman bir süre sonra tamir edilemez zararlar verebilir. Rüyada Evde Fare ile Konuşmak Rüyasında hanesinin içinde fare ile konuştuğunu gören kişi, farkında olmadan dost bildiği bir düşmanı evine sokmuş demektir. Bu kişinin evde olma nedeni rüya sahibi hakkında bilgi toplayıp, ona zarar vermektir. Asıl niyetini gösterdiği zaman, rüya sahibi büyük sıkıntılara düşer. Eğer rüya sahibi bu kişinin farkına varırsa kendisine gelebilecek zararları bir nebze olsun önleyebilir. Rüyada Fare Beslemek Rüyasında fare besleyen kişi etrafı tarafından kıskanılıyor demektir. Çevresinde başarılarını, karakterini, özel yaşamını çekemeyen birileri vardır. Ne yazık ki bu kötü kalpli insanlar rüya sahibinin yakınındadırlar ve kıskançlıklarından dolayı ortalığı karıştırmaya çalışmaktadırlar. Hatta rüya sahibi, bu insanlar ile kurduğu yakın ilişkide onlara güvenerek sırlarını paylaşıyordur.

Rüyada Fare ile Konuşmak Rüyada fare ile konuşmak da hayra yorulmaz. Rüya sahibinin diyalog içerisinde olduğu biri sinsilik peşindedir. Fare ile nerede konuşulmuşsa düşman oradadır. Bu rüya, her nerede olursa olsun bu sinsilik peşindeki kişiden uzak durulmasını ve yeni tanışılacak insanlara karşı temkinli olunmasını işaret eder. Rüya sahibi özellikle çevresinde kendisine gereğinden fazla dostluk belirtileri gösteren kişilere karşı dikkatli olmalıdır. Rüyada Fareler Görmek Rüyada fareler görmek olumlu bir rüyadır. Rüyasında birden fazla fare gören kişinin hanesinde bereketin artacağı düşünülür. Fareler kendi ihtiyaçlarını bulmak ve gidermek konusunda başarılı hayvanlardır. Bu nedenden dolayı rüyasında çok sayıda fare gören kişinin kazancının artacağı söylenir. Bir diğer anlamda ise, kişiye hayırlı bir mirasın kalacağı, elinin bollaşacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada Çok Sayıda Fare Görmek Fareli rüyalarla ilgili en olumlu yorum çok sayıda farenin olduğu rüyalardır. Fareler genellikle yemek bulabilecekleri alanları tercih ederler. Fare gerçekten çok sayıdaysa, o evde rızkın bollaşacağı, şansın açılacağı şeklinde yorumlanır. Farelerin o evi seçmesinin nedeni bol miktarda yiyecek bulabilmeleridir. Bir diğer yorum ise rüyasında çok sayıda fare gören kişinin gayri meşru yollara düşeceği ve bundan kazanç sağlayacağıdır. Bu işler sayesinde çok fazla gelir elde edecek olan kişi, kısa sürede de zor duruma düşer. Bu nedenle önüne çıkacak olumsuz işlere sırt çevirmesi kendisi için daha hayırlı olur.

Rüyada Fare Ölüsü Görmek Rüyada fare ölüsü görmek hayra işarettir. Bu rüya kişinin etrafındaki bir düşmana işaret eder ama bu düşman yakın zamanda kendi kendini yok edecektir. Rüyada fare ölüsü nerede görüldüyse düşman da orada aranmalıdır. Fare ölüsü evin içindeyse düşman akrabalardan biridir. Bu düşman zamanla kendi kendine haneden çekilir. Rüya sahibi ise kendi hayatına döner, yaşadıkları ona inzivaya çekilme ihtiyacı hissettirir. Rüyasında ölü fareyi iş yerinde gören kişinin düşmanı da iş yerinde olur. Bu düşman ya istifa ederek ya da kendi köşesine çekilerek ortamdan uzaklaşacaktır. Rüyada Yavru Fare Görmek Yavru fare ne kadar sevimli olsa da rüyada anlamı olumsuzdur. Yavru fareyi rüyasında gören erkeğin hayatında iffetsiz bir kadın olduğu söylenir. Bu kadın görgü kurallarından ve ahlaktan yoksun biridir. Ağzından çıkanı kulağı duymaz, etrafta kendini ve yanında bulunduğu insanları rezil eder. Ahlak yapıyı nedeniyle toplum tarafından kabul edilmez. Bu kadınla birlikte olanlar da çevrelerinde ona göre değerlendirilir. Ahlaksız insanlarla birlikte olan biri, ilişkisini sürdürdükçe onlara benzemeye başlar.

Rüyada Fare Yuvası Görmek Rüyada fare yuvası görmek muhit ve evlere işaret eder. Bu muhitler ahlaksız insanların yaşadığı bölgelerdir. Rüyasında fare yuvası olan eve giren biri, bilmeden kötü huylu insanların olduğu bir eve giriyor demektir. Bu kişi zamanla oradaki kötü ahlaklı insanlara benzer. Fare yuvası aynı zamanda zinayı da gösterir. Zina sonucu yaşanacak kötü olaylara ve ayrılığa işaret eder. Rüya Fare Pisliği Görmek İlginç bir şekilde rüyada fare pisliği görmek hayırlı bir rüyadır. Rüyasında fare pisliği gören kişinin rızkının artacağına, hayırlı işler edineceğine inanılır. Bu kişi önündeki günlerde büyük iş bağlantıları yapacak ya da adını duyuracağı çok hayırlı bir işin altına imza atacak demektir. Bir diğer anlamı ise rüya sahibinin maneviyatının kuvvetleneceğidir. Manevi anlamda hayır işlerine ortak olurken, paranın bile getiremeyeceği kadar büyük bir huzura kavuşabileceğine işaret eder. Rüyada Fare Pisliği Yemek Kulağa hoş gelmese de rüyasında fare pisliği yiyen kişinin kapısında önemli anlaşmalar var demektir. Bu kişinin niyet ettiği işler çok yakında gerçeğe ulaşacak. Bu işler gelecekte de o kişi için hayırlı olacak işlerdir. Art niyetten ve haramdan uzak kazanç elde edeceği şeklinde yorumlanır. Kazancının bereketine kişinin kendisi bile inanamayacaktır. Bir diğer anlamıyla bu rüya ufak kazançların bereketine işaret eder.

Rüyada Fare Yemek Rüyasında fare yediğini gören kişi içini ferah tutabilir. Bu kişi iş yaşamında önüne çıkan zorlukları aşacak ve yolunu kesmeye çalışanları alt etmeyi başaracaktır. Rüya gördüğü sırada onunla uğraşan insanlar varsa, kolaylıkla bu insanların fenalıklarının üstesinden gelebilir. Çünkü bu kişi, sadece onunla uğraşan kötü niyetli kişileri elemine eder. Bunun dışında birlikte çalıştığı iş arkadaşları ile dostluğu ilerler, ilişkileri sağlamlaşır. Rüyada Fare Takip Etmek Rüyasında fare takip eden kişi ne yazık ki ciddi bir ahlaki sorun yaşar. Önceleri erdemli ve güzel ahlaklı olan bu insan, farenin peşinden giderek ahlakını kaybeder. Günah işleyen ve günah işlemekten çekinmeyen bir insan haline dönüşecek bu kişinin ilişkileri de bozulur. Hem toplumdan hem de yakın çevresinden dışlanır. Fare burada kötü niyetli kişileri temsil eder. Fareyi takip eden ise o kötü niyetli kişilere özenir ve onların peşinden gider. Bu nedenle bu kişinin yaşadığı ahlak bozulmasının bir başkası kaynaklı olduğu söylenir. Rüyada Fare Sesi Duymak Rüyada fare sesi duymak karşılaşılacak sıkıntılara işaret eder. Bu sesler gelecek günlerde karşılaşılacak zorlukların sesidir. Fare, kişiyi yaşanacak sorunlar karşısında uyarır. Rüyasında fare sesi duyan kişinin etrafındaki insanlara, olaylara, başına gelecek zorluklara karşı dikkatli olması gerekir. Eğer gözünü açarsa sıkıntılardan daha az etkilenir. Ayrıca bu rüyanın bir başka anlamı da, kişiyi yolundan çıkarmaya çalışan bir başkasının varlığıdır. Bu kişiye dikkat edilmezse, ahlaki yönden zor duruma düşülür.

Rüyada Fare Kovalamak Kişi rüyasında fareyi kovalayarak uzaklaştırmaya çalışıyorsa, bu onun için hayırlıdır. Bu kişi kendisine ve çevresine zarar veren bir insanın varlığının farkına varmış, onu uzaklaştırmaya çalışıyor demektir. Fare nereden kovalanıyorsa kötülük getiren kişi oradadır. İş yerinde fare kovalanıyorsa bu kişi iş yerindedir. Evin içindeyse, eve girip çıkan biridir. Bu rüya çok hayırlıdır. Fare kovalayan kişi gönül rahatlığı ile hareket edebilir. Rüyada Fare Kapanı Görmek Rüyasında fare kapanı gören kişi, hile hurda yaparak haksız kazanç elde etmeye çalışan biri haline dönüşür. Bu şahıs insanları kandırarak, onları dolandırarak amacına ulaşır. Böylelikle etrafına zarar verir. Yalan söyleyerek sevdiklerini zor duruma düşürür. Bu kişinin aklına başına alarak söylediği yalanlar konusunda dikkatli olması tavsiye edilir. Rüyada Fare Kapanında Fare Görmek Rüyada fare kapanı görmek ile fare kapanında fare görmek arasındaki anlam birbirinden tamamen farklıdır. Fare kapanında fare görmek, kötü birinin yakalanacağı şeklinde yorumlanır. Bu rüyayı gören kişi, kendisine düşmanlık yapan insanlardan zahmetsizce kurtulacak demektir. Kapan içerisinde kaç tane fare varsa düşman sayısı da o kadardır.

Rüyada Eğlenen Fareler Görmek Rüyada birden fazla fare eğleniyorsa endişe edilecek bir durum yoktur. Bu rüya eve giren rızkın bollaşacağına, mutlu haberlere, güzel günlere yorulur. Eve giren kazanç helal kazançtır. Farelerin oynadığı evin içerisindekileri mutlu anların beklediğine delalettir. Fareler, eğlendikleri haneye mutluluk ve hayırlı kazanç getirirler. Fareler ne kadar eğleniyorlarsa gelecek hayırlar da ona göre artar. Bu nedenle bu rüyayı gören kişinin içi rahat olabilir. Rüyada Fare Ölüsü Toplamak Rüyasında fare ölüsü toplayan kişi için zor zamanlar yaşanacak demektir. Bu kişinin geçmişinden gelen karanlık olaylar gün yüzüne çıkacaktır. Üzerini örttüğü kötü olaylar birden su yüzüne çıkarak, etrafındaki kişiler tarafından sorgulanmasına neden olacaktır. Bu kişi istese de istemese de bu olaylar hakkında hesap vermek zorunda kalacaktır. Ne kadar kaçarsa kaçsın, geçmişten gelen sorunlar buhrana sebep olur. Rüyada Boğazdan Fare Çıkması Boğazdan fare çıkması, kötü huylu eşe, evlada, kardeşe işaret eder. Bu rüya bu kişilerden can yakacak sözler duyulacağı şeklinde yorumlanır. Bir diğer anlamıyla bu rüya, rüyayı gören kişinin haram lokma yediği şeklinde yorumlanır. Yediği haram kazancın, kişinin boğazından çıkacağı söylenir. Bu kazanç zaman içerisinde rüya sahibini rahatsız eder, lokmaları boğazında düğümlenir. Zaman içerisinde yediği haram lokmalar kişiye kötü zamanlar olarak geri döner.

Rüyada Fare ile Oynamak Fare bu rüyada ahlaksız bir kadını temsil eder. Rüyasında fare ile oynayan kişi böyle bir kadınla ilişki kurmuş yada kuracaktır. Bu kişi bu kadının etkisi altına girerek, ahlak yoksunu bir kişiliğe dönüşebilir. Rüyayı gören, yakın zamanda ilişkisinin farkına varır ve vazgeçerse zarar görmeden bu kadından uzaklaşabilir. Aksi halde sonuçların kendisi için çok kötü olacağı söylenir. Bu rüya bir uyarı niteliği taşır. Kişiye ilişki içinde bulunduğu kadından uzak durmasını söyler. Rüyada Dişi Fare Görmek Rüyada dişi fare gören kişinin hayatındaki kadınlara dikkat etmesi tavsiye edilir. Dişi fare görmek bozuk ahlaklı bir kadına yorulur. Hatta rüyasında fare gören kişinin bu kadınla evleneceği ama mutlu olmayacağı şeklinde yorumlanır. Evlilik süresi boyunca kadından kaynaklı sorunlar, evlilik temelini sarsacak demektir. Rüyayı gören bir kadınsa, etrafındaki erkeklerden biri kötü huylu bir kadınla birlikte demektir. Rüyasında dişi fare gören kadın, ne yaparsa yapsın bu erkeği bu kadından uzaklaştıramaz. Rüyada Lağım Faresi Görmek Rüyasında lağım faresi gören kişinin mal, mülk kaybına uğrayacağına işaret eden bu rüya hayra yorulmaz. Bu kişinin yaşayacağı can sıkıcı olay, en yakınındakilerden biri tarafından olacaktır. Rüya gören kişi eğer lağım faresi tarafından ısırılırsa dikkatli olunması tavsiye edilir. Bu olay hiç beklenmedik bir zamanda yaşanır ve kişinin hazırlığı yoktur. Eğer lağım faresi kanalizasyon içindeyse, borç yükü altına girileceği şeklinde yorulur. Bu yüzden rüya gören kişinin harcamaları ve bütçesi konusunda dikkatli olması tavsiye edilir.