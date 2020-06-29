Rüyada Göz Görmek: Güzel Göz, Göz Bebeği Görmek

Göz sembolü dilimizde oldukça farklı anlamlarda yorumlanır ve bu yüzden toplumsal hayatımızda oldukça geniş bir kullanıma sahiptir. Toplumsal inanışa göre, insanlar sözleriyle her ne kadar tersini iddia etseler de iyilik, kötülük, kıskançlık, mutluluk gibi duygular doğrudan gözlerinden yansır. Yerleşik inanışlarımız çerçevesinde dilimize pelesenk olmuş birtakım ifadelerde bu ortak toplumsal anlayışı görebiliriz. Örneğin, bir insanın bir işi yarıda kalmışsa ya da aniden başına kötü olaylar gelmeye başlamışsa birilerinin o kişinin üzerinde gözü olduğu söylenir. Kötü gözlerden korunmak için edinilen nazar boncukları da göz formunu taşır. Bu boncukların insanı kötü gözlere karşı koruyacağına inanılır.

Rüyada göz görmek de genel olarak nazara dayandırılır. Rüya sahibinin iç ya da dış güzelliğinin herkes tarafından imrenildiği şeklinde yorumlanır. Ancak rüyanın anlamı gözün rengine, bakış şekline, gözün durumuna göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle rüyasında göz gören bir insanın hemen telaşa kapılmasının bir anlamı yoktur. Öncelikle rüyasının anlamını ve gözün ne şekilde yorumlandığını öğrenmesi daha iyi olacaktır.