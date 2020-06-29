Rüyada Hırsız Görmek: Hırsızlık Yapmak, Çalmak, Çaldırmak

Rüyada hırsız görmek, rüyanın akışına göre hem olumlu hem de olumsuz şekilde yorumlanır. Rüyada hırsızın kaçtığını görmek rüya sahibinin korunduğu anlamına gelir. Bu rüya ile rüya sahibi kötülüklerden korunacak ve bela yakınına bile uğramayacaktır. Rüya sahibi kendisini tehlikeye atacak olaylardan uzak duracak ve ömür boyu huzur içinde sakin bir yaşam sürecektir. Rüyada hırsızın kaçtığını gören kişi için mutlu edici gelişmeler yaşanacak ve ettiği duaların kabul olmasıyla kendini Allah yoluna adayacaktır. İnançlarını her şeyin üstünde tutarak hidayete erecek ve merhametli, hoşgörülü ve yardımsever bir kişi haline gelecektir. İnsanların iyiliğine kendisini adamış olan rüya sahibinin geleceği aydınlık, ömrü uzun olacaktır.

Rüyada Hırsızı Yakalamak

Rüyayı gören kişinin dikkatli olması için bir uyarı niteliğinde olan bu rüya:

Mutluluğunun ve başarılarının yakın çevresi tarafından kıskanıldığı ve kendisi ile ilgili düşünülen kötülüklerden kendini koruması amacı taşır.

Bu kişiler rüya sahibinin yüzüne gülen ancak arkasından iş çeviren kişilerdir ve onun işlerine engel olmak için harekete geçeceklerdir.

Ancak rüya sahibi bu durumun farkına varıp önlem alırsa dost bildiği kişileri alt edebilecek ve asıl o zaman gerçek mutluluğu yakalayacaktır.

Bu rüya aynı zamanda hane içinde kendisine düşman olan birisinin varlığını da işaret eder. Rüya sahibi bu kişinin kim olduğunu anlayacak ve ev içerisinden uzaklaştırarak evin huzurunu ve selametini yeniden sağlayacaktır.