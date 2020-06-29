Rüyada İncir Görmek: İncir Yemek, Kuru İncir, Siyah İncir

Rüyaların gerçek hayatta, değişik zamanlarda ve değişik yollarla tanık olduğumuz, o sırada dikkatimizi çekmeyen fakat bilinçaltımıza yerleşen görüntüler olduğu söylenir. Bu görüşe göre, gerçek hayatta hiç görmediğimizi sandığımız nesneleri, kişileri, sesleri ya da şehirleri, mutlaka bir yerlerde görmüş ya da en azından bunlar hakkında yapılan konuşmalara şahit olmuşuzdur. Rüya yorumlamaya gelince, asıl belirleyici olan görülen nesnelerden çok, kişinin rüya sırasındaki hisleri olur. Çünkü rüyada görülen şeylerle ilgili her insanın bilgisi farklıdır.
Rüyada İncir Görmek
İncir, kadim Anadolu medeniyetlerinde, insanlık tarihi kadar eskilere giden özel ve "tanrısal" bir yere sahiptir. Kutsal metinlerde, duvar resimlerinde, mezar kabartmalarında sık sık karşımıza çıkan bir motiftir. Dünyanın her yerinde ve her türlü inanç sisteminde aşkı, yaşamı, doğurganlığı, bereketi, bolluğu, şifa bulmayı, bilgeliği ve aydınlığı simgeleyen incir, "cennet meyvesi" olarak anılır. İslam inanışında da Adem ile Havva çıplaklıklarını incir yaprağıyla kapatırlar.
İçinde incir olan rüyalar:
- Her zaman hayra yorulur.
- Rüyayı gören kişinin sosyal statüsüne, hayatının akışına ve kişisel özelliklerine ve elbette rüya sırasında kendisini nasıl hissettiğine göre rüya yorumu da farklılaşır.
Rüyada Yeşil İncir Görmek
Henüz olgunlaşmamış yeşil incir:
- Şartların oluşması için gereken zamana işaret eder. Rüya sahibi, niyet ettiği güzelliklere kavuşmak için biraz daha sabretmelidir diye yorumlanabilir.
- Yine aynı yaklaşımdan yola çıkarak, rüyasında yeşil incir gören kişinin aceleci davrandığı için eline geçen fırsatı iyi değerlendiremediği de söylenebilir.
- Eğer yeşil incirler dalında duruyorsa, rüya sahibine henüz harekete geçmek için erken olduğu ve sabırlı davranması gerektiği söylenebilir.
- Yeşil incirler dalından koparıldıysa, bu seferlik iş işten geçmiştir ve lezzetli incirlerden yiyebilmek (muradına ermek) için bir sonraki incir mevsiminin (sonraki fırsatı) beklenmesi gerekir.
Rüyada Beyaz İncir Görmek
Bu rüyanın anlamı:
- Hedefe varmaya çok az kaldığını haber verdiği kabul edilir.
- Rüya sahibi şimdi harekete geçerse kazançlı çıkabilir. Ama biraz daha sabrederse kazancı çok daha fazla olacaktır.
- Rüya sahibinin elde edeceği söylenen kazanç ise sadece maddi değil, aynı zamanda manevi bir kazançtır.
- Rüya sahibi yakın zamanda muradına ererek istediği evliliği gerçekleştirebilir.
Rüyada Sarı İncir Görmek
Sarı incir:
- Rüya sahibinin duygusal olarak kendisini umutsuz, çaresiz ya da yalnız hissettiği bir dönemden geçtiğinin işareti sayılır.
- Rüyayı gören kişi, uzun süren bir hastalık sonrası iyileşme sürecinde olabilir.
- Sarı incir, kendisine bir hayat arkadaşı arayan ya da uzun süredir çocuk sahibi olmanın hayalini kuranlar için de karamsarlıklarını yansıtan bir simge olarak karşımıza çıkar.
Kimi rüya yorumcusu ise rüyada görülen sarı inciri hastalık habercisi olarak yorumlar.
Rüyada Siyah İncir Görmek
Siyah renk rüyalarda hayra yorulmaz ama söz konusu incir olduğunda durum farklıdır.
Rüyasında siyah incir gören kişinin:
- Kazancının artacağı ve bu sayede mal-mülk sahibi olacağı söylenir.
- Siyah incir aynı zamanda eşler arasındaki uyumu ve aile saadetini de simgeler.
- Tutku niteliğindeki güçlü duygular da siyah incir olarak şekillenir ve rüya sahibinin eşine, sevgilisine duyduğu aşkı simgeler.
Öte yandan, bereketi simgeleyen incirin siyah renginden ötürü:
- Rüya sahibinin hayatında mutluluğunu,
- Mal varlığını,
- Düzenli aile hayatını kıskananlar,
- Haset besleyenler ve
- Tökezlemesi için fırsat kollayanlar olduğu şeklinde yorumlayanlar da vardır.
Bazı rüya tabirler**inde
siyah incir, rüya sahibinin yaptıklarından duyduğu pişmanlık olarak yorumlanır.**
Rüyada Yaş İncir Görmek
Rüyayı gören kişinin:
- Arzu ettiği kazanca ya da başarıya ya da aşka, tam da istediği zamanda kavuşacağı söylenir.
- Yeni bir hayatın başlangıcı olarak evliliğe ya da bebek sahibi olunacağına yorulur.
Rüyada olmuş incir görmek, harekete geçmek için uygun zaman olduğunun, artık daha fazla oyalanmamak gerektiğinin de işareti sayılır.
Rüyada Kuru İncir Görmek
Kuru incir, rüyayı gören kişinin maddi kazancında ya da mal varlığındaki değişimleri ifade eder.
Kimi rüya yorumcusu:
- Rüya sahibinin işlerinin bozulacağını ve elindekileri kaybedeceğini, kimi ise yeni iş fırsatları yaratarak mevcut servetini daha da artıracağını söyler.
- Maddi değişimle doğru orantılı olarak kişinin aile hayatında ve sosyal ilişkilerinde de değişimler ortaya çıkacaktır.
Rüyada incir kuruttuğunu görmek:
- Rüya sahibinin geleceğe yatırım yapacağı şeklinde yorumlanır.
- Bu, maddi bir yatırım olabileceği gibi, rüya sahibinin sevdiklerine ayırdığı, onlarla birlikte geçirdiği zaman da olabilir.
Rüyada İncir Reçeli Görmek
Bu rüya:
- Ağız tadı, sağlık ve afiyet olarak yorumlanır.
- Müjdeli bir haber alınacağının işareti sayılır.
- Rüyada incir tatlısı görmek de reçel gibi değerlendirilir.
- Rüyasında incir reçeli ya da incir tatlısı yaptığını gören kişinin mutluluğunu yakınlarıyla paylaşmak üzere bir kutlama hazırlığında olduğu söylenir.
- İncir dünyanın her yerinde ve bütün kültürlerde cinsel gücün ve arzunun da simgesidir. İncir reçeli ya da incir tatlısı yediğini gören kişinin kendisine uygun bir eş arayışında olduğu da söylenir.
Rüyada İri İncir Görmek
Rüyayı gören kişinin:
- İstediğinden çok daha fazla faydalar sağlayacağı söylenir. Hastaysa daha başarılı bir tedavi süreci geçirir ve daha çabuk iyileşir.
- Bir iş girişiminde bulunduysa, tahminlerinden çok daha fazla kazanç elde eder.
- Rüyada büyük incir görmek, rüya sahibinin henüz sahip olmadığı ama sabırla beklediği isteklerine kısa bir zamanda kavuşacağı olarak da yorumlanır.
Bir başka açıdan da iri incir, rüyayı gören kişinin karşılaştığı sorunların sandığı kadar kolay aşamayacağının işaretidir.
Hamileyken Rüyada İncir Görmek
Hamile bir kadının rüyasında incir görmesi:
- Kız çocuk sahibi olacağı şeklinde yorumlanır.
- Eğer rüyanın görüldüğü günlerde incirin mevsimi değilse, hamileliğin çevresi tarafından hoş karşılanmadığı, belki de sakladığı bir hamilelik yaşadığı söylenebilir.
Rüyada İncir Yemek
Rüyada kendisini incir yerken gören kişinin:
- Aşık olacağı söylenir.
- Eğer çok sayıda incir yiyorsa, kendisini bu aşka fazla kaptırdığı ve hayal kırıklığına uğrama ihtimalinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanır.
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Rüyada inciri kabuğuyla yemek, rüya sahibinin hırslarına yenik düşeceği ve daha çok kazanmak isterken elindekileri de kaybedeceği anlamına gelir.
- Rüyada inciri kabuğunu soyarak yemek ise, rüya sahibinin elde ettiği başarılarla şımarmadığı ve kontrolü kaybetmediği olarak yorumlanır.
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Rüyada incir yemek ayrıca rüya sahibinin soyunun süreceği anlamına gelir.
Rüyada İncir Satın Almak
Rüyasında incir satın aldığını gören kişinin:
- İstediği huzura, mutluluğa ya da başarıya ulaşmak için bedel ödemekten çekinmeyeceği, elinden geleni yapacağı söylenir. Hayra yorulur ve rüya sahibinin çabalarının karşılığını alacağına inanılır.
Rüyada İncir Satmak
İncir satmak:
- Rüyayı gören kişinin iş hayatındaki başarıları olarak yorumlanır.
- İş yerinde kendisine verilen görevi başarıyla tamamlayacağı ve bu yüzden takdir göreceği söylenir.
Rüyada İncir Dağıtmak
Rüyada incir ikram etmek:
- Rüyayı gören kişinin sahip olduğu zenginliği başkalarıyla paylaşması anlamına gelir. Hayır işleyeceği ve sevap kazanacağı söylenir.
Bazı rüya yorumcuları, rüyasında incir dağıtan kişinin dürüst ve hayırsever bir kişi olduğu için işlerinin zorluk çekmeden, kolaylıkla yoluna gireceğini ve huzura kavuşacağını söyler.
Rüyada Birinden İncir Almak
Rüyayı gören kişinin:
- İyi bir haber alacağı şeklinde yorumlanır. Evlilik teklifine olumlu cevap almak, bebek haberi ya da bir akrabasından miras kaldığı haberi olabilir.
- Rüyasında bir başkasının kendisine incir ikram ettiğini gören kişinin, istediği şeye ulaşmak için bir aile büyüğünden yardım alacağı ve bu yardımı unutmayarak günü gelince mutlaka borcunu ödeyeceği de söylenir.
Rüyada İncir Ağacı Görmek
Yaygın kanaate göre incir ağacı, iş hayatına işaret eder.
Rüyasında incir ağacı gören kişinin:
- İş hayatında başarılı olacağı, terfi alacağı söylenir.
- Rüyada incir ağacı diktiğini görmek, kök salmak yani bir yere yerleşmek, dal-budak salmak yani aile kurup çoğalmak anlamını da taşır.
- Bir diğer yorum da, Anadolu'da şifa kaynağı kabul edilen incir ağacının, rüyada da sağlık sorunlarından kurtulmak anlamına geldiği yönündedir.
Rüyada İncir Ağacına Çıktığını Görmek
Rüyada incir ağacına tırmanmak:
- Bir işin ya da bir fikrin peşinden gitmek; mutluluğa, doğruya, güzele ulaşma çabası anlamına gelir.
- Rüya sahibinin dürüst bir insan olduğu ve hak yemekten çekindiği şeklinde yorumlanır.
- Rüyada incir ağacından düşmek ise, doğruya ulaşma çabasındaki bu kişinin engellerle karşılaşacağı ya da yanlışından döneceği şeklinde yorumlanır.
Rüyada İncir Toplamak
Rüyada dalında incir görmek ve toplamak:
- Rüyayı gören kişinin aile hayatını her şeyin üzerinde tuttuğunu gösterir.
- Eşinin ve çocuklarının huzuru, mutluluğu ve ihtiyaçları için canla başla çalışacak ve karşısına çıkan tüm engelleri kolaylıkla aşacaktır.
- Ağaçtan topladığı incirleri yediğini gören kişinin kısmetinin açıldığı da söylenir.
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