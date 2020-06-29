Rüyada İncir Görmek: İncir Yemek, Kuru İncir, Siyah İncir

Rüyaların gerçek hayatta, değişik zamanlarda ve değişik yollarla tanık olduğumuz, o sırada dikkatimizi çekmeyen fakat bilinçaltımıza yerleşen görüntüler olduğu söylenir. Bu görüşe göre, gerçek hayatta hiç görmediğimizi sandığımız nesneleri, kişileri, sesleri ya da şehirleri, mutlaka bir yerlerde görmüş ya da en azından bunlar hakkında yapılan konuşmalara şahit olmuşuzdur. Rüya yorumlamaya gelince, asıl belirleyici olan görülen nesnelerden çok, kişinin rüya sırasındaki hisleri olur. Çünkü rüyada görülen şeylerle ilgili her insanın bilgisi farklıdır.

Rüyada İncir Görmek

İncir, kadim Anadolu medeniyetlerinde, insanlık tarihi kadar eskilere giden özel ve "tanrısal" bir yere sahiptir. Kutsal metinlerde, duvar resimlerinde, mezar kabartmalarında sık sık karşımıza çıkan bir motiftir. Dünyanın her yerinde ve her türlü inanç sisteminde aşkı, yaşamı, doğurganlığı, bereketi, bolluğu, şifa bulmayı, bilgeliği ve aydınlığı simgeleyen incir, "cennet meyvesi" olarak anılır. İslam inanışında da Adem ile Havva çıplaklıklarını incir yaprağıyla kapatırlar.