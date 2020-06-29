Rüyada Kadın Görmek: Sakallı Kadın, Çıplak Kadın

Rüyada kadın görmek farklı anlamlarda yorumlanır. Rüyasında güzel kadın gören kimsenin tüm yılı güzel geçer ve bu rüya, maddi manevi açıdan oldukça rahat bir yıl geçireceğine işaret eder. Eğer kişi rüyasında güzel bir kadını sırtına alıp götürüyorsa bu rüya, sahibinin hastalığına şifa bulacağı ve tüm borçlarından kurtulacağı şeklinde yorumlanır. Rüyasında genç ve güzel bir kadın ile konuşan rüya sahibi; mutlu, huzurlu, bereketli ve refah içinde bir yıl geçirecektir. Rüyada çirkin kadın görmek ise güzel kadın tabirinin tam tersi şekilde yorumlanır. Rüyasında çirkin kadın gören kimse yıl boyu sıkıntılı ve mutsuz olur. Bu rüya maddi ve manevi olarak devamlı bir sıkıntıya işarettir. Rüyada Sakallı Kadın Görmek Bu rüya, rüyanın görülme şekline göre yorumlanır. Rüyada sakallı kadın görmek bazı alimlere göre, kendi karakteriyle çelişen davranışlarda bulunan veya kimsesiz bir kadının geçimini sağlamaya çalışması şeklinde yorumlanır. Rüyasında sakallı kadın gören kimse aslında kendi ayakları üzerinde durmayı başaran ve herkes tarafından takdir edilen bir kadına işaret eder. Aynı zamanda rüyada sakallı kadın görmek rüya sahibinin küçük duruma düşeceğine veya yaptığı hatalar yüzünden çevresindekilere rezil olacağına delalet eder. Rüyada sakallı bir kadınla iş yaptığını gören kişinin iyi kalpli ve yufka yürekli bir adam ile tanışacağına delalet eder. Rüya sahibi sakallı bir kadına para veriyorsa parasını boş işler uğruna harcayacağı anlamına gelmektedir. Rüyada sakallı bir kadının erkeğe dönüşmesi ise tamamen olumlu şekilde yorumlanır. Başlangıçta başarısız olsa da kısa bir zaman sonra büyük bir kazanç elde eden bir adama işaret eder.

Rüyada Sarışın Kadın Görmek Rüyada sarışın kadın görmek genel anlamda olumsuz şekilde tabir edilir. Bu rüya hasta olan bir kadına işaret eder. Rüya sahibinin çevresinde hasta olan ya da hastanede yatan bir kadın vardır. Eğer rüya sahibinin rüyada gördüğü sarışın kadın tanıdık ise, o kişinin kısa süreli bir hastalık geçireceğine, eğer tanıdık biri değilse bu kısa süreli rahatsızlığı rüya sahibinin kendisinin geçireceğine delalet eder. Rüyasında sarışın bir kadınla konuşan kimse hastane ziyareti yapacaktır. Sarışın birinden bir şey alan kişinin kendisine faydası olmayan bilgiler öğreneceğine işaret eder. Eğer rüya sahibi sarışın bir kadına bir şey verirse bu onun boş işler peşinde koşacağına ve başka insanları da yoldan çıkaracağına işarettir. Rüyada Çıplak Kadın Görmek Rüyada çıplak kadın görmek, rüyanın görülüş biçimine bağlı olarak değişik şekillerde tabir edilir. Rüyada çıplak kadın görmek genel anlamda rüya sahibinin mahcup olacağına ve yüzünün kızaracağı işlere karışmasına delalet eder. Diğer yandan bu rüya, rüyada kendisinin sadece üst kısmının çıplak olduğunu gören kişinin şifa bulacağı anlamına gelir. Rüya ile ilgili yapılan diğer bir tabir ise rüyasında çıplak bir kadın gören ancak utanmayan bir kişinin yoksulluk çekeceğine, ancak daha inançlı bir kişi olacağına delalet eder.

Rüyada Kadınla Konuşmak Rüyada bir kadınla konuştuğunu gören kimsenin hayatındaki birçok sorunun çözüleceği, yaşadığı tüm sıkıntı ve dertlerden kurtulacağı şeklinde yorumlanır. Ancak bu rüyanın anlamı rüyayı gören kişinin cinsiyetine göre farklı şekillerde tabir edilebilir. Rüyayı gören kişi erkek ise hayatındaki bütün sorunların çözülmesine yardımcı olacak bir kadınla tanışacağı ve onunla bir ömür mutlu mesut yaşayacağı anlamına gelir. Ancak rüyayı gören kişi kadınsa yaşamında bazı sıkıntıların ortaya çıkacağına ve ileride evleneceği adamla arasında ciddi sorunlar yaşanacağına işaret eder. Rüyada Bakımlı Kadın Görmek Rüyada bakımlı kadın gören kişinin ağız tadının, keyfinin ve mutluluğunun bozulmayacağına, kendisini hayal edemeyeceği kadar büyük bir zenginliğin ve huzurun içinde bulacağına, endişelerinin ve korkularının son bulacağına ve iş hayatıyla ilgili yaratıcı bir döneme girerek her gün yeni bir proje ortaya koyacağına, mevkisinin yükseleceğine ve kaçırdığı bazı iş fırsatlarını tekrar elde edeceğine delalet eder. Aynı zamanda rüyasında bakımlı bir kadın gören kimse sorunlarına kısa sürede çözüm bulacak ve oldukça yüksek meblağlarda paralar kazanacaktır. Bu rüyanın diğer tabiri ise rüya sahibinin bir sebeple oldukça sıkıntı yaşayacağı bir döneme adım atacağına, bu sıkıntılar yüzünden çevresindeki kişilerle ilişkisini keseceğine ve bir müddet yalnız kalmayı tercih edeceğine işaret eder. Aynı zamanda rüya sahibinin günah işleyeceği şeklinde de yorumlanabilir.

Rüyada Tanıdık Kadın Görmek Rüyada tanıdık bir kadın görmek kişinin zengin olacağına ve yüklü miktarda para kazanacağına işaret eder. Bu rüya ayrıca rüya sahibinin iş hayatında atılımlar yaparak büyük başarılar elde edeceğine ve yüksek miktarda mal ya da ziynete kavuşacağına delalet eder. Rüyasında tanıdık kadın gören kimse tez vakitte mutlu olacağı müjdeli bir haber alacaktır. Bu rüya yoksulluktan kurtulmak, mutlu olmak ve maddi olarak rahatlamak şeklinde tabir edilir. Rüya sahibinin şansının yaver gitmesi şeklinde yorumlanırken cömert ve iyi kalpli bir kadını da simgeliyor olabilir. Bu rüya bazen olumsuz şekillerde de tabir edilebilir. Bir dönem çekilecek sıkıntıyı, ticarette karşılaşılan zorluğu ve çile çekmeyi işaret edebilir. Rüyada Evli Kadın Görmek Rüyasında evli kadın gören kimse, yaptığı güzel şeylerle beğeni toplayıp dikkat çekecek, iş yaşamında alacağı bazı kararlarla, yaptığı özverili çalışmalar sayesinde birçok başarı elde edecek ve bu sayede itibar görerek, kendine olan öz güvenini yeniden kazanacaktır. Ayrıca rüyayı gören kişinin yakın tarihte alacağı hayırlı haberlerle yaşamında yeni başlangıçlar yapacağına, mutlu günler göreceğine ve gönül işlerinde uzun süre devam edecek mutlu ve huzurlu bir ilişkiye başlayacağına delalet eder.

Rüyada Kadının Gülmesi Rüyada gülen bir kadın görmek hem iyi hem de kötü olmak üzere iki şekilde yorumlanır. Bu rüya, rüya sahibinin keyfini kaçıran her şeyden uzaklaşıp daha anlayışlı ve hoşgörü sahibi biri olacağına ve eşi ile olan tartışmalarının kısa zaman sonra son bulacağına işaret eder. Rüyasında bir kadının güldüğünü gören kişi için giden birinin geri geleceğine, kişinin çevresinde takdir edilen biri olacağına ancak sağlığıyla ilgili olumsuz durumlar yaşayacağına delalet eder. Rüyada Kadın Öpmek Rüyada kadın öpmek, bekar kişiler için yeni bir aşkı simgelerken, evli kişiler için eğer öpülen kadın daha önceden tanınmayan biri ise rüya sahibinin eşiyle arasında bir kıskançlık krizi yaşanacağı şeklinde yorumlanır. Bu rüya rüyayı gören kişinin çevresi tarafından ve girdiği yeni ortamlarda oldukça ilgi çekeceğine, sevileceğine ve değer göreceğine işaret eder. Aile büyükleri tarafından beğenilen ve takdir toplayan işler yapacağı anlamlarına da gelir. Rüyasında bir kadını öptüğünü gören kimsenin oldukça idealist olduğunu, ancak zaman zaman mantığı ve duyguları arasında kalarak karar vermekte ve ne tarafa gideceğini belirlemekte oldukça zorluk çektiğini gösterir.

Rüyada Kadın Kadına Kavga Etmek Rüyada kadın kadına kavga etmek yaşanan sağlık sorunlarının kısa zaman içinde tedavi edileceği, sevilen bir kişi ile ortaklık kurulacağı, kısa sürede çok başarılı işlere imza atılacağı anlamlarına gelir. Ayrıca rüya sahibinin bir aldatma mevzusuna maruz kalan bir arkadaşına destek vereceğine, eğitim yaşamında yeni bir sayfa açacağına ve başarılı olacağı bir işte çalışmaya başlayarak hem maddi hem de manevi ferahlığa çıkacağına işaret eder. Rüyada Hasta Kadın Görmek Rüyada hasta kadın görmek genelde olumsuz şekilde yorumlanır. Rüyayı gören kimse sıkıntı yaratacak biri ile irtibat kurmak durumunda kalacak, çalıştığı işi bırakmak zorunda kalacak, ailesi ile ortada bir sebep yokken tartışacak, bir iş ile ilgili büyük bir kararsızlık yaşayacak, eşinden ayrılacak ve yeni eşyalar alacaktır. Ayrıca rüya sahibinin yeni kişilerle tanışacağına, kendisine büyük katkısı olacağını düşündüğü bir konuda eğitim alacağına ve bu eğitimle birlikte kazancının en az bir kat daha artacağına işarettir. Rüyada Dul Kadın Görmek Rüyada dul kadın gören kişinin rahatsız edici bir olayla karşılaşacağına, sorunlarla ve sıkıntılarla karşı karşıya kalacağına, bazı sağlık problemleri yaşayacağına ve sevdiği bir kişiyle ilgili endişe duyacağı şeklinde tabir edilir. Bu rüya aynı zamanda kişinin iş yaşamında maddi olarak büyük zarara uğrayacağına, gözü gibi baktığı ve değer verdiği bir şeye nazar değeceğine, uzun bir süre zor günler geçireceğine ve gireceği yeni işte can sıkan bazı durumlar yaşayacağına işarettir.

Rüyada Esmer Kadın Görmek Rüya sahibinin iş yaşamında kazanacağı başarılar sayesinde sorunlarının son bulacağına, tüm problemlerinin çözüme kavuşacağına, kurduğu hayallerin çok kısa bir zaman içerisinde gerçekleşeceğine, can sıkıcı tartışmaların biteceğine, müjdeli bir haber alarak sevineceğine, sağlıkla ilgili problemlerinin son bulacağına ve akrabalarından birinin derdine derman olacağına işaret eder. Hem iş yaşamının hem de aile yaşamının düzene gireceği anlamına gelen bu rüya, mutlu bir geleceğe rivayet eder. Rüyada Cüce Kadın Görmek Rüyasında cüce bir kadın gören kimsenin karşısına çıkacak olan iş fırsatlarının azalacağına, yaptığı işlerde gözle görülür bir büyüme olmayacağına, kısa süreli kar elde ederek maddi sıkıntı yaşayacağına ve gelirinde değil giderlerinde artış olacağına delalet eder. Ayrıca rüya sahibinin bazı konularda kararsızlık yaşayacağına ve eşi ile sıkıntılı günler geçireceğine işaret eder. Rüyada Hamile Kadın Görmek Rüyada hamile kadın görmek oldukça olumlu şekilde tabir edilir. Bu rüya bolluk ve bereket içerisinde geçirilecek bir dönemi simgeler. Bu dönem boyunca, yeni ve iyi bir işe girileceği, maddi gelirin artacağı, bir aşk ilişkisi yaşanacağı ve bebek sahibi olunacağı şeklinde yorumlanır. Ayrıca rüya sahibinin huzurlu ve mutluluk verici gelişmelerin kapısını aralayacak yeni bir yola gireceğine işaret etmektedir.

Rüyada Çarşaflı Kadın Görmek Rüyasında çarşaflı bir kadın gören kişi karamsarlıktan kurtulacaktır. Rüya sahibinin ikiyüzlü insanlarla karşılaşarak, insanlara karşı olan güvenini kaybedeceğine, tanıdığı insanların aslında kim olduklarını anlamakta güçlük çekeceğine işaret eder. Rüya sahibi bu durum yüzünden tedirgin ve şüpheci bir kişiliğe bürünerek etrafındaki kişilere hep ön yargıyla yaklaşacaktır. Ancak sonunda bu kafa karışıklığından kurtularak gerçekleri görecektir. Rüyada çarşaflı kadın gören kişinin insanlara olan güvensizliği yüzünden arkadaş edinmede zorluk yaşayacağı anlamına gelir. Ancak bu geçici bir durumdur. Rüyada Kadın Kadına İlişkiye Girmek Rüyada kadın kadına ilişkiye girdiğini gören kişinin kendisine fayda sağlayacak bir işte bazı aksaklıklar yaşayacağına, yaşanan problemin günden güne büyüyeceğine, zengin olunacağına, sorumsuz birine haddini bildireceğine ve yardım eli uzatılan birinden bol bol hayır duası alınacağına işaret eder. Ayrıca, bir süre sıkıntılı günler geçirilecek olsa da kısa bir süre sonra tüm olumsuzlukların son bulup güzel olayların yaşanacağına ve geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarılarak bir daha tekrarlanmayacağına yorulur.

Rüyada Kadın Göğsü Görmek Rüyasında kadın göğsü gören kimsenin iş yaşamında çok hayırlı ve para kazandıran işlere gireceğine, maddi olarak büyük kazançlar elde edeceğine, böylece tüm dertlerinden tasalarından kurtulacağına, yardıma ihtiyacı olan herkese yardım eli uzatacağına, derdi olan herkese destek olacağına ve bu kişilerin hayır dualarını alacağına, yaptığı bu anlamlı ve güzel işler sayesinde sırtının asla yere gelmeyeceğine ve Allah’ın sevgili kulu olma şerefine erişerek kötülüklerden korunacağına işaret eder. Ayrıca rüyasında kadın göğsü gören kişinin iyi günde de kötü günde de her zaman yanında olan, üzüldüğü zaman onunla birlikte üzülen, sevindiğinde ise onun sevincine ortak olan bir dosta sahip olduğuna işaret eder. Rüyada Kadın Öldürmek Rüyasında kadın öldürdüğünü gören kişinin iş ya da aile ile ilgili konularda yaşayacağı bazı problemlerin sorunsuz bir şekilde çözüleceğine, geçmişe sünger çekerek aşk ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açacağına, yakın zamanda ortaya çıkan sağlık problemlerinin kısa sürede tedavi edileceğine, çocuk sahibi olunacağına, ve aile içerisinde bolluk ve bereketin eksik olmayacağı bir döneme girileceğine delalet eder.

Rüyada Kadın Cinsel Organı Görmek Rüyasında kadın cinsel organı gören kişinin içgüdüleri ile hareket ettiğine, içgüdülerinin söylediklerini fazla kafasına taktığına ve bu yüzden de bir türlü kuruntudan ve şüpheden kurtulamadığına işaret edilir. Bu rüya aslında daha çok rüya sahibinin kendi iç dünyası ve duygusal yönü ile ilişkilendirilir. Rüya sahibinin kendisiyle yüzleşmesini simgeleyen bu rüya, rüya sahibinin özel ve kişisel konularda memnuniyetsizlik yaşadığına ve bu nedenle tam anlamıyla huzuru ve mutluluğu yakalamayı başaramadığına tabir olunur. Rüyada Erkeğin Kadın Olması Rüyasında erkeğin kadın olduğunu gören kişi çok hayırlı ve merak uyandırıcı bir şekilde başlayan ve aynı şevkle devam eden bir projenin beklenmedik bir anda çöküntüye uğramasına, bazı sıkıntılara sebep olarak zor bir hal almasına, rüya sahibinin kurduğu hayallerin giderek yerle bir olmasına, bu nedenle büyük hayal kırıklığı yaşamasına, bolluk ve bereketli günlerin haneyi terk edeceğine, borçlanacağına, sıkıntıların artacağına ve zor günler yaşanacağına işaret eder. Bu rüya için tabir edilen diğer yorum ise; rüya sahibinin hiç çalışmadan maddi bir gelir elde edeceğine, herkesin gıpta ettiği bir yaşamının olacağına, iş hayatında yüksek mertebeye erişeceğine ve aşk ilişkilerinde her şeyin yolunda gideceğine işaret eder.