Rüyada Kapı Görmek: Kapı Kilitlemek, Tahta Kapı, Beyaz Kapı

Yaşamış ve yaşamakta olan tüm insanlar arasında en geniş kitleye sahip ilgi konusu belki de rüyalar ve rüyalara anlam yükleme çabaları. Neden rüya görüyoruz, nasıl görüyoruz sorularının cevabını bilimsel yaklaşımlarla bulmaya çalışanların sayısı her geçen gün artsa da, hala rüyaları gizemli, mistik, ruhani yanıyla irdeleyip anlamlandırmaya çalışanların sayısı onlardan çok daha fazla. Rüyalardaki imgeleri sembolleştirmek ve bunları gelecekle ya da geçmişle ilişkilendirmek her devirde insanların çok ilgisini çekmiştir. Rüyaların konusu kişiye özel olsa da görülen bazı obje, nesne ya da kişiler evrensel simgeler olarak kabul edilir. Bazı psikanalistlerin 200 yıldır sürdürdükleri rüya çalışmaları, dünyanın her yerinde ve her kültürde aynı şeyi ifade eden bu ortak simgeleri ortaya koyar. Bilim insanları bu simgeleri kişilerin psikolojik durumları ve kişilik özellikleri bağlamında değerlendirirler. Toplumların kültürel alt yapıları ve inançları da, rüya yorumlarında etkili olur.

Genel olarak güven duygusunu, yaşamda karşılaşılacak değişimleri, elde edilecek başarıları sembolize eden kapı, rüyalarda en sık görülen simgelerdendir. Rüyanın içeriğine göre farklı biçimlerde yorumlanır. Kapının rengi, büyüklüğü, açık mı yoksa kapalı mı olduğu, nereye açıldığı, kim tarafından açıldığı ya da kapatıldığı gibi detaylar yorumu etkileyen faktörlerdir. Kapı rüyalarda çoğu zaman hayra yorulur. Genel hatlarıyla kapıların açık olması Allah'ın verdiği nimetlere, kapalı olması da sır olarak yorumlanır.