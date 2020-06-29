Rüyada Kaplumbağa Görmek: Büyük Kaplumbağa, Bir Sürü Kaplumbağa

Rüyada kaplumbağa görmek hem erkek hem de kadın açısından zeki, hoş görünümlü, alımlı birine işarettir. Evle ilgili bir durumu simgeler. Kaplumbağa ağır hareket ediyorsa işlerin yavaşlayacağı, hızlı hareket ediyorsa o işlerin hızlanacağı anlamına gelir. Kaplumbağa gibi doğada evini kendi taşıyan çok az hayvan vardır. Kaplumbağanın sırtında olan kabuğu onu dış etkilerden korur. Kaplumbağalar çok uzun yıllar yaşayan hayvanlardır. Özellikle su kaplumbağaları uzun bir ömre sahiptirler. Bu uzun yıllar boyunca yaşamını sürdüren hayvanlar aynı zamanda bilgeliği de yansıtır. Yaşamı boyunca bilgiyi biriktiren kaplumbağalar aynı zamanda bilgeliğe de ulaşırlar. Hayvanlar aleminde bilgelikle eşleştirilirler. Yavaş hareket etmeleriyle de sabrı simgelerler. Bu hayvanlar yıllar boyunca, edebiyata, süslemelere, takılara, benzetmelere kaynak olmuşlardır. Sevimli olmalarından dolayı insanlar tarafından heyecanla karşılanırlar. Rüyada görülen kaplumbağaya göre rüyanın anlamı değişir. Örneğin rüyada büyük kaplumbağa görmek ile rüyada küçük kaplumbağa görmek arasında anlam farkı vardır.

Rüyada Kaplumbağa Görmek Rüyada görülen kaplumbağanın kuyruklu olması hiç ortada olmayan bir şansın belireceğine işaret eder. Bu şans tıpkı kaplumbağanın kuyruğu gibi çok büyük bir fırsat olacaktır. Hesapta yokken gelecek bir para, alınacak bir zam ya da terfi sonucu gelinecek yeni bir mevki olabilir. Aniden beliren bu durum rüyayı gören kişinin sevinmesine vesile olacaktır. Rüyada Kaplumbağa Yemek Rüyada kaplumbağa yemek hayırlı bir işe başlanacağına dalalet eder. Kaplumbağa gören kişinin bir iş için atılım yapacağı ve bu işinde de çok akıllıca adımlar atacağı söylenir. Kaplumbağayı yiyen rüya sahibiyse, işe rüya sahibi başlayacaktır. Rüya sahibi bir başkasının kaplumbağa yediğini görmüşse o kişi hayırlı adımlar atacaktır. Yeni bir başlangıca işaret eden kaplumbağa yemek, özel hayatta bir değişiklik yaşanacağı anlamına da yorulabilir. Rüyada Zıplayan Kaplumbağa Görmek Rüyada görülen kaplumbağa zıplıyorsa bu hayra işaret etmez. Yakın gelecekte sıkıntılar yaşanacağı şeklinde yorumlanır. Kaplumbağa yapısı gereği sakin ve yavaş hareket eden bir hayvandır. Zıplaması ise normal değildir. Rüya gören kişinin yaşayacağı sıkıntılar dışarıdan gelebileceği yani kötü niyetli bir insandan kaynaklı olabileceği gibi verdiği yanlış kararlar neticesinde de doğabilir. Bu kişinin sevdiği biri tarafından vefasızlığa uğrayacağı, bunun sonucunda da çok üzüleceği bir durumun içine girer.

Rüyada Siyah Kaplumbağa Görmek Rüyada siyah kaplumbağa görmek sıkıntıların ortaya çıkacağına işaret eder. Kaplumbağa kabuğunun içine çekilmişse rüya sahibi bu sıkıntılar nedeniyle çok yorulacaktır. Eğer kaplumbağanın başı kabuğunun dışındaysa rüya sahibi bu sıkıntılarının ortasında bile dik durmayı başaracaktır. Bu tavrı da onun sıkıntılardan kurtulmasını sağlayacaktır. Rüyada Bir Sürü Kaplumbağa Görmek Rüyada bir sürü kaplumbağa görmek ilerleyen zamanlarda çok güzel günler yaşanacağı şeklinde yorumlanır. Bolluk, bereket ve huzur gelecektir. Aile içinde mutlu günler yaşanacaktır. Rüyayı gören kişinin ilerleyen zamanlarda güzel bir aile organizasyonu içerisinde yer alacağı söylenir. Bu bir düğün olabilir, bir aile toplantısı olabilir veya aileye katılan yeni bir fert olabilir. Rüyada Kocaman Kaplumbağa Görmek Kişinin rüyada kocaman kaplumbağa görmesi çok hayırlıdır. Büyük bir dostluğun başlayacağına ya da çok büyük bir kısmetin geleceğine yorulur. Kaplumbağa ne kadar büyükse yaşanacak güzellik de o kadar büyük olur. Büyük kaplumbağa aynı zamanda ilim irfan sahibi birine işaret eder. Rüya sahibinin karşısına maneviyatı yüksek bir şahsın çıkacağı ve onun ruhuna güzel etkileri olacağını gösterir.

Rüyada Küçük Kaplumbağa Görmek Rüyada görülen küçük kaplumbağa da kısmete işaret eder. Ancak gelecek olan kısmet, büyük kaplumbağa ile gelecek olan kısmete göre daha küçük olur. Yine de gelecek kısmet rüya gören kişinin sevinmesine yol açacaktır. Bu kısmeti yakalamak ise rüya sahibinin elinde olan bir durumdur. Yaşadığı olayları iyice gözlemleyerek ayağına kadar gelen şansı kaçırmaması gerekir. Rüyada Beyaz Kaplumbağa Görmek Rüyada beliren beyaz kaplumbağa yaşanan küslüklerin biteceğini gösterir. Kırgın olunan kişiyle araya girecek hayırlı bir insan vasıtasıyla tekrar barışılacağı ve yaşanan anlaşmazlığın sona ereceği şeklinde yorumlanır. Bu konuda düşülen umutsuzluğun gerekli olmadığını, sonucun güzel olacağını anlatır. Ara buluculuk yapan kişi bir aile büyüğü ya da erdemini kanıtlamış saygı duyulan bir insan olacaktır. Rüyada Koşan Kaplumbağa Görmek Rüyasında koşan bir kaplumbağa gören kişinin çok arzuladığı bir olay gerçekleşecek demektir. Bu kısmet ayağına kadar koşarak gelecek ve sıkıntı veren durumları ortadan kaldıracaktır. Bu maddi bir destek olabilir, güzel bir haber olabilir ya da yeni bir iş olabilir. Rüya sahibinin bir iç pişmanlığı varsa bundan kurtulacaktır. Kötü alışkanlıkları bulunuyorsa vazgeçecek, birisini kırdıysa özür dileyecektir.

Rüyada Evinde Kaplumbağa Görmek Rüyada evi içinde kaplumbağa görmek en hayırlı rüyalardan biridir. Evinde kaplumbağa olan kişinin bir mülk edineceği şeklinde yorumlanır. Eğer bu kişinin mülk edinmek gibi bir amacı yoksa, evin içerisine hayırlı bir insanın geleceği ya da çok yakında müjdeli bir haber alınacağı şeklinde düşünülebilir. Rüyada Sarı Kaplumbağa Görmek Rüyada sarı kaplumbağa görmenin anlamı sarının tonuna göre değişir. Eğer kaplumbağa açık sarı ve canlı bir renkteyse güzel, neşeli günlerin geleceğine işaret eder. Sevinilecek bir haber ya da maddi bir kazanç olarak yorumlanır. Eğer kaplumbağa altın sarısı rengindeyse terfi, zam ya da beklenmeyen hayırlı bir kazanç şeklinde değerlendirilir. Kaplumbağanın sarı rengi solmuş yaprak rengindeyse üzüntü ve sıkıntılara işaret eder. Ancak bu sıkıntılar yavaş yavaş geçecektir ve sonunda aydınlık günlere ulaşılacaktır. Rüyada Yaralı Kaplumbağa Görmek Rüyada yaralı kaplumbağa görmek ya da bulmak sıkıntı yaşanacağını ifade eder. Kaplumbağa kabuğundan yaralanmışsa bu sıkıntı ev içinde ortaya çıkacaktır. Kaplumbağa başından yaralanmış ise sıkıntı çeken, rüyayı gören ya da rüyada kaplumbağayı gören kişi olacaktır. Kaplumbağa ne kadar fazla yaralanmışsa yaşanacak sorunlar da o denli büyük olacaktır.

Rüyada Kaplumbağa Sürüsü Görmek Rüyasında kaplumbağa sürüsü gören kişi birçok konuda feraha ulaşacaktır. Hem maddi hem de manevi yönden bolluğa ulaşacak bu kişinin ileride yaşayacağı günler refah içerisinde geçecek demektir. Parasal sıkıntı yaşıyorsa bu konu en kısa sürede çözüme ulaşacaktır. Duygusal bir boşluğu dolduracak bir gelişme yaşayacaktır. Para kazanma, terfi etme, evlenme, yeni bir aşk bulma gibi anlamları vardır. Rüyada Kaplumbağa Yavrusu Görmek Kaplumbağa yavrusu aile fertlerini anlatır. Yavru kaplumbağa aileye yeni bir üyenin katılacağı şeklinde yorumlanır. Bu yeni doğacak bir bebek ya da evlilik olabilir. Aynı zamanda kaplumbağa yavrusu ufak bir paranın da geleceğini söyler. Bu para miras ya da ödül yoluyla ortaya çıkabilir. Kaplumbağa yavrusu yaralı ise çok küçük ama kolaylıkla üstesinden gelinebilecek bir sorun yaşanacaktır. Bu sorun, rüyayı gören kişinin yaşamını etkilemeden çözülecektir. Rüyada Kaplumbağa Kabuğu Görmek Kaplumbağa kabuğu hayra yorulmaz. Rüyasında kabuk gören kişinin işlerinin çıkmaza gireceğine, hanesinin içerisinde sorunlar yaşanacağına dalalet eder. Kaplumbağa kabuğu çoğunlukla evin içini simgeler. Aile fertleri arasında bir kavga ya da sıkıntı oluşacaktır. Ancak rüyada kaplumbağa kabuğu görmek her zaman bu kadar kötü yorumlanmayabilir. Rüya gören kişi kaplumbağa kabuğunu taşıyorsa bu onun için bir mekan değişikliği olarak yorumlanabilir.

Rüyada Su Kaplumbağası Görmek Su kaplumbağaları mutlu, sağlıklı bir yaşamı ve hayırlı işleri ifade eder. Rüyasında su kaplumbağası gören kişinin önündeki sürecin olumlu olaylar getireceği şeklinde yorumlanır. Su kaplumbağası aynı zamanda deniz aşırı bir ülke veya deniz yolculuğunu da simgeler. Rüya sahibinin uzun bir deniz yolculuğuna çıkacağı ya da deniz üzerinden başka bir ülkeye gideceği anlamına gelebilir. Rüyada Kaplumbağa Öldürmek Rüyasında kaplumbağa öldüren kişi kendi hatalarından dolayı sıkıntıya düşecektir. Bu kişinin sorumsuz davranışları nedeniyle maddi ve manevi kayıpları olacaktır. Yaptığı hatalar sevdiği insanlar ile arasını açacaktır. Aile fertleri ve akrabaları ile uzaklaşacaktır. Hatta bu kavgalar ayrı bir ev tutma ya da şehir değiştirmeye kadar varabilir. Rüyada Kabuksuz Kaplumbağa Görmek Rüyasında kabuksuz kaplumbağa gören kişinin elindeki varlığı kaybedeceği şeklinde yorumlanır. Bu, para kaybı gibi maddi bir kayıp olabileceği gibi manevi de olabilir. Kabuksuz kaplumbağa görülen rüyanın manevi anlamı ise kişinin içinde bulunduğu doğru yoldan sapmasıdır. Eğer kişi kısa sürede durumunu fark eder ve bu yoldan dönerse kayıpları da o denli az olur.

Rüyada Kaplumbağa Yumurtası Görmek Rüyada kaplumbağa yumurtası görmek doğacak yeni umutlara, yeni bir bireye yorumlanır. Çocuk isteyen kişilerin çocuğu olacağı ya da bekar olan kişilerin bir evlilik yapacağı şeklinde yorumlanır. Eğer rüyayı gören kişinin çocukları varsa karşılarına hayırlı bir kısmet çıkacaktır. Bu bir evlilik teklifi ya da iş fırsatı olabilir. Rüyada Uçan Kaplumbağa Görmek Rüyasında uçan kaplumbağa gören kişi kendisine çok zor hedefler koymuş demektir. Kişi kendisine koyduğu hedeflere ulaşmak için epey çaba gösterecek ve zaman zaman bu yolda yorulup vazgeçmeye çalışacaktır. Ancak sabırlı davranır ve yolundan dönmezse başarılı olacaktır. Burada anahtar kelime sabırdır. Sabredilmez ve yoldan dönülürse yapılan iş sonuca varmayacaktır. Rüyada Kaplumbağaya Sahip Olmak Rüyasında bir kaplumbağa edinen kişi çok iyi bir dosta sahip olacaktır. Etrafında sevilen bir kişi ile tanışacak ve bu kişi sayesinde birçok kazanç elde edecektir. Kurulan bu yeni dostluk sayesinde maddi ve manevi bolluğa ulaşılacaktır. Rüyada görülen kaplumbağa bir başkası tarafından hediye edilmişse, hediye getiren kişiden güzel bir haber alınacaktır.