Rüyada kar görmek ne anlama gelir? Rüyada kar yağmasına dair rüya tabirleri

Rüyalar, uykumuzun önemli bir parçası olup bazen gördüklerimizin etkisinde kalır ve ne anlama gelir merak ederiz. Hayırlı olmasını dilediğimiz bu rüyalardan bir tanesi de kar görmek ile ilgilidir. Rüyada kar görmek ne anlama geliyor? Rüyada kar görmenin birçok çeşidi vardır. Kar yağdığını görmek, karın üstünde yürümek, yazın kar yağdığını görmek, çığ görmek, kartopu oynarken görmek gibi çeşitli kar görmek ile ilgili rüyaların tabirleri şu şekilde... RÜYADA KAR GELMEK NE ANLAMA GELİYOR? Genellikle hayra yorumlanan rüyada kar görmek, genel manada iyi bir olayın gerçekleşeceğine, bir hastalığınızın iyileşeceğine, güzel bir haber alacağınıza, yorumlanır. Rüyada kar görmek ile yapılan tabirler, karın nasıl göründüğü ve görüldüğü mevsime göre değişir. Mesela mevsiminde kar yağması iyi olarak gözükürken mevsim dışında kar yağdığını görmek kötü bir olaya işaret olarak kabul edilir. Rüyada Kar Yağması Rüyada karın başınızın üzerine yağdığını gördüyseniz çevrenizde olacak bir gergin olay olacağı, sizin sinirlerinizin bozulduğu halde kötü tepki vermeyip gülüp geçiştireceğiniz anlamına gelir. Fakat rüyada yağan kardan şemsiye ile korunuyorsanız yaptığınız işlerde daha dikkatli olacağınız, bundan dolayı sonuçlarından hiç korkmayacağınız anlamına gelir.

Rüyada Yaz Mevsiminde Kar Yağdığını Görmek Rüyada yazın veya mevsimi dışında sıcak bir havada kar yağdığını gördüyseniz yakın bir zamanda yapabileceğiniz bazı yanlışlıklara dikkat etmeniz gerektiği şeklinde yorumlanır. Bu rüyayı gören kişinin iş hayatında ya da özel hayatında akla gelmeyecek kadar garip ve basit bir sayılan adımlar atabileceğine işaret olarak kabul edilir. Rüyada Mevsimsiz Yağan Kar Görmek Rüyayı gören kişinin, iş konusunda çok iyi bir çalışma ortaya koyduğu ve bu çalışma ile büyük başarılar kazandığı bir dönemde rakiplerin bazı oyunlar oynayacağına, bu yüzden işlerin kötüye gideceğine ve yapılan çalışmalardan kazanan paranın heba olacağına işaret eder. Rüyada Temmuz Ayında Kar Yağdığını Görmek İş hayatı ve aile hayatı içinde yaşanacak çok güzel ve çok hayırlı bir olayın hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkacak bir durum yüzünden kötüye gideceğine, zor bir işe girileceğine, sorunların, zorlukların ve sıkıntıların ortadan kalkacağına ve iş konusunda zarar getirecek bir kişi ile tartışılacağına yorumlanır.

Rüyada İlkbaharda Kar Görmek Beklenmeyen bir anda sorunlarla boğuşulmaya başlanacağına, dertlerin günden güne artacağına, yapılan hataların gittikçe artacağına, aile bireyleri ile bazı tartışmalar yaşanacağına ve sağlık sorunları ile uğraşılacağına rivayet edilir. Kişi, kendisini sorunlarla dolu bir dönemin içinde bulacak demektir. Arkadaşlarının vereceği moral ve destekle uzun süre ayakta kalacağına yorulur. Rüyada Kar Küremek Kendinizi rüyada kar kürerken gördüyseniz yaşamınızdaki kötülüklerden kurtulmanızı sağlayacak bir gelişme olacağını, bir yenilenme içine gireceğiniz ve bu yenilenme için acele ettiğiniz anlamına gelir. Eğer kar küreme aracı gördüyseniz size yakın birinden yardıma ihtiyacınızın olduğu bir iş için her türlü yardımı göreceğinize işaret olarak kabul edilir. Rüyada Kar Süpürmek Rüyada kar süpürdüğünüzü gördüyseniz içinde bulunduğunuz sıkıntılı durumdan çıkmak için çok çaba harcadığınızı gösterir. Rüyayı gören kişinin, bu durumda kurtulmak için daha çok gayret göstermesi gerektiği ve bunun sonucunda bu dönemi aşacağı şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada Kar Yemek Rüyada kar yediğini görmenin yorumu mevsimine göre değişiyor. Eğer kışın yani mevsiminde ise sevineceğiniz bir olay yaşayacaksınız demektir. Fakat yazın yani mevsim dışında ise ileride bazı sorunlar yaşayabileceğiniz anlamına gelir. Rüyada Kar Erimesi Rüyada yağmış olan karları erirken gördüyseniz yakın bir gelecekte bir şekilde zarar uğrayabileceğiniz veya bir kaza geçirebileceğiniz anlamına gelir. Rüyada Kar Fırtınası Rüyada kar fırtınası görmek ya da tipi şeklinde kar yağdığını görmek kötü bir olaya işaret olarak kabul edilir. Bunu şöyle tarif edersek işinizde başarıya ulaşmak için elinizdeki imkanların veya kullanabileceğiniz kaynakların bir anda elinizden alınması gibi bir durumdur. Bu kötü durum, özel ilişkinizde bir sorun yaşayabileceğiniz veya bir soğuk durumun gerçekleşebileceğine işaret olarak sayılır. Rüyada Karda Kayak Yapmak Rüyada kendiniz kayak yapıyor veya başkası kar yapıyorken gördüyseniz bu bir konuda kabiliyetinizi geliştireceğinizin ve korkularınızın üstünden geleceğinizin işareti olarak kabul edilir.

Rüyada Kardan Adam Görmek Rüyada kardan adam görmek, iş yaşantınızda bir konuda veya biri hakkında değerlendirme yaparken yalan söyleyeceğinizin, belki de yalan söylemeye mecbur kalacağınızın habercisidir. Rüyada Kar Yığıntısı Görmek Rüyada büyük kar yığınları görmek, iş yerinizde sizi bazı zorlukların ve engellerin beklediğine yorumlanır. Görülen kar yığınının büyüklüğü ile doğru orantılı olarak bu zorlukların derecesi anlaşılabilir. İş arkadaşlarınızdan biri sizin ilerlemenizi engelleyecek planlar yapıyor olabilir. Rüyada Çığ Görmek Rüyada çığ görmek, yakın bir kişi nedeniyle sıkıntılı bir durum içine düşeceğiniz anlamına gelir. Size yakın bu kişi bir akrabanız, bir arkadaşınız ya da bir iş arkadaşınız olabilir. Rüyada çığın düştüğünü gördüyseniz hiç beklemediğiniz birinde sizi çok şaşırtacak bir haber alabileceğinize dair işaret olarak sayılır. Rüyada Kar Topu Oynamak Bu rüyayı görmek sizin arkadaşlarınızla bir sosyal aktivite düzenleme ihtiyacınız olduğunu gösterir. Diğer yandan rüyada kar topu oynamak yakın arkadaşlarınızla bir rekabete girişeceğiniz şeklinde yorumlanır.

Rüyada Karın Altında Yürümek Rüyada karın altında yürüdüğünüzü görmek, özel hayatınızda veya iş çevrenizde bir sorun yaşayabileceğinize dair işaret olarak sayılır. Aynı zamanda bu rüya bir yerden kazanç elde edileceği şeklinde de yorumlanır. Rüyada Karda Uyumak Rüyanızda karda uyurken ya da üzerinize kar yağarken gördüyseniz bu çevrenizdeki tüm bağlarınızı kopardığınız ve yeni arkadaşlar edinme gereksinimi duyduğunuzu gösterir. Bu rüyayı gören kişi bir suç işlemişse, hapse girebileceğine işaret eder. Rüyada Kar Üstünde Yürümek Kar üstünde yürümeye dair rüya tabiri genel olarak iyi yöndedir. Bu rüyayı gördüyseniz hayallerinize ulaşmanız için önünüzdeki engelleri aşacağınıza, sorunların basit bir şekilde çözüleceğine, iş hayatınızdaki yaptığınız atılımlar ile kazanç ve başarı elde edeceğinize, sağlık sorununuz var ise iyileşeceğinize dalalet olarak kabul edilir. Rüyada Kar Altında Kalmak Rüyada kar altında kalmak, kalıplarınızı kıracaksanız şeklinde yorumlanır. Aynı zamanda hayırlı bir işin içinde büyük bir başarı sağlandığı bir zamanda yaşanacak kötü bir durumdan ötürü istenmeyen olaylar yaşanacağına, sevilen bir kişinin vereceği destek ile durumun yavaş yavaş toparlanacağına, işlerin yoluna gireceğine ve atılacak adımlar sayesinde güzel bir hayata sahip olunacağına delalet eder.

Rüyada Kar Ve Köpek Görmek Rüyada hem kar hem de köpek görmek daha çok sıkıntılı bir olayın yaşanacağına işaret olarak sayılır. Hayırlı bir adım attığınız ve sevdiğiniz biriyle girdiğiniz bir ortaklık sonrasında bazı aksaklıklar yaşanacağına, işlerin beklenenin tersine gelişeceğine, bir arada alınan kararlar ile düzeliyor gibi olsa da yine de kötü olaylara yol açacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada Kar İzlemek Rüyanızda kendinizi kar yağışını izlerken gördüyseniz hayırlı bir işe dair önemli kararlar verileceği, uzun zamandır bekletilen bir işin yakın zamanda hayata geçirileceği, zor durumların ortadan kalkarak kazanç kapılarının açılacağı, mal-mülk sahibi olunacağı ve sonunda feraha çıkılacağı şeklinde tabir edilir. Rüyada Kar Ve Buz Görmek İş konusunda aile büyüklerinin büyük bir destek vereceğine, bu destek sayesinde rüyayı gören kişinin kendi işine sahip olacağına, kazancının katbekat artacağına, sevinçli ve hayır getirecek bir haber alınacağına, kazanılacak paranın yardıma muhtaç kişiler için kullanılacağına ve tartışmaların yakın bir zaman içinde tatlıya bağlanacağına delalet eder.

Rüyada Kar Ve Yağmur Görmek Zorluklarla geçen bir dönemin biteceğine, hayır getirecek bir işle ilgili olarak bir adım atılacağına, bolluk ve bereket dolu bir yuvaya sahip olunacağına, kazançlı bir işin başına geçileceğine, yaşanan sağlık sorunlarının tedavi edileceğine, gayrimenkul işine girileceğine ve uzun bir zamandan beri hayal edilen şeylere kısa sürede kavuşulacağına işaret eder. Rüyada Kirli Kar Görmek Rüyayı gören kişinin, pek sevimli ve güzel olmayan bir durumla karşı karşıya kalınacağına, zorlukların baş göstereceğine, dertlerin artacağına, huzursuzluk yaşanacağına, rahatsızlık yaratacak bir işe girileceğine, bu iş yüzünden bir sağlık sorunu yaşanacağına ve sorunlu bir kişi yüzünden maddi olarak zarar edileceğine alamet eder. Rüyada Kar Ve Fırtına Görmek Zor bir durumun geride kalacağına, işlerin kısa süre içinde tepetaklak olacağına, bazı küçük sorunların gittikçe büyüyeceğine, bazı sırların açığa çıkacağına, yalancı bir akraba yüzünden maddi zarara uğranacağına ve bu sorunların ardından hayırlı bir adım atılması sayesinde mutlu olunacağına rivayet edilir. Aynı zamanda, aydınlık bir geleceğe ulaşılacağına, parasal olarak hayli iyi bir duruma gelineceğine, gayrimenkul sahibi olunacağına, rahata erileceğine, sağlık sorunlarının sona ereceğine ve istenen her şeye kısa süre içinde ulaşılacağına tabir edilir.

Rüyada Eve Kar Yağması Hem aile hayatı hem iş hayatı konusunda çok hayırlı bir rüyadır. Yağan karın şiddetine bağlı olarak farklı şekilde yorumlanır. Eğer kar şiddetli ise sıkıntılı ve üzüntülü bir durumla karşı karşıya kalınacağına, işlerin aksayacağına, kötü bir kişi yüzünden zarara uğranacağına, tartışmalı bir durumla karşı karşıya kalınacağına, yakın bir arkadaştan ihanet görüleceğine ve hane halkının arasına nifak tohumu sokacak birisi olduğuna delalet eder. Eğer kar şiddetli değilse, haneye bolluk ve bereket geleceğine, sorunların ve sıkıntıların biteceğine, yeni bir gönül ilişkisine başlanacağına ve mutlu olunacağına yorulur. Rüyada Kar Atmak Kişinin, kendisinden yardım isteyen yakın bir arkadaşına iş ile ilgili olarak büyük bir yardımda bulunacağına, bu yardımın ardından arkadaşlığın daha da pekişeceğine, hayırlı bir işte bir ortaklık kurulacağına, çok büyük bir kazanca sahip olunacağına ve kısa süre içinde verilen emeklerin karşılığının alınacağına yorumlanır. Rüyada Yolda Kar Görmek

Zor zamanların geride kalacağına, aydınlık bir yola çıkılacağına, iş konusunda yeni bir sayfa açılacağına, karanlıkların aydınlanacağına, ana baba duası alınacağına, yapılan bir hatanın telafi edileceğine, zor zamanların ve tartışmaların geride kalacağına ve parasal olarak büyük bir kazanç elde edileceğine işaret eder. Rüyada Kar Süpürdüğünü Görmek İşle ilgili olarak sorun yaratan durumların kısa süre içinde ortadan kaldırılacağına, hane halkı arasında tartışma yaşanmasına sebep olan bir kişinin aileden uzaklaştırılacağına, sorunların tatlıya bağlanacağına, yeni bir eve sahip olunacağına ve uzun zamandan beri karar bekleyen bir konuda son sözün söyleneceğine işaret eder. Rüyada Denizin Üstüne Kar Yağdığını Görmek Anne baba duası alınması sayesinde işlerin kısa süre içinde açılacağına, dertlerin ve sıkıntıların son bulacağına, atılacak adımlar sayesinde iş konusunda ferahlığa çıkılacağına, sevinç gözyaşları döküleceğine ve sağlık sorunları yaşayan bir akrabaya maddi ve manevi olarak yardımcı olunacağına alamet eder.