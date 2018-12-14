Rüyada karpuz görmek ne demek? Rüyada karpuz görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada görüldüğünde ne anlama geldiği araştırılan insanların merakını çeken konulardan biri karpuzdur. Peki rüyada karpuz görmek ne demektir? Bu sorunun pozitif ya da negatif cevapları olabilir. Nitekim rüyada karpuzun şekli, rüyada karpuzla yapılan şeylere göre rüyanın yorumu değişmektedir. Bunun için rüyada karpuz görmek ile ilgili çeşitli rüya tabirleri vardır ki bunları sizin derledik... RÜYADA KARPUZ GÖRMEK Rüyada karpuz görmek çeşitli şekillerde yorumlanmaktadır. İçinde karpuz geçen rüyaların geneline göre rüyada karpuz görülmesi kişinin sıkıntılarının ve sorunlarının sona ereceğine yorulur. Bunun yanında bazen de bir dosta ve bu dost ile ilgili yaşanacak olumsuz gelişmelere işarettir. RÜYADA KARPUZ ÇEKİRDİĞİ GÖRMEK Küçük bir sermayeyle başlanan işte giderek büyümeye alamettir. Zenginlik hayalleri kuranların gelecekte tüm isteklerine kavuşacaklarını, nimet ve kısmet bolluğu ile keyiflerinin yerinde olacağını bildiren rüya, amaca giden yolda pes etmemek gerektiğini ve sabırlı olmanın başarı için önemli olduğunu bildirir. Bunun yanında rüyada karpuz çekirdeği görmek, boğazına düşkün olan bir kimsenin varlığına da işaret edebilir.

RÜYADA KARPUZ YEDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada karpuz yemek dedikodu ve gıybet anlamına gelir. Eğer kişi rüyasında karpuz yediğini görürse bu riya o kişinin arkasından dedikodusunu yapanlar olduğuna işarettir. Kişi rüyasında karpuz yediğini görürse yakın çevresindeki arkadaşlarının ve akrabalarının kendisi hakkında kötü dedikodu ve iftiralar ortaya atarak kişinin kötülüğünü istediklerine işarettir. Bu durumda rüyada karpuz yenildiğini görmek pek hayra ve güzelliğe yorulmaz. RÜYADA KARPUZ DİLİMİ GÖRMEK Rüyada karpuz dilimi görmek, almayı çok istediğiniz bir şeyi alacağınıza işaret eder. Bazen de yakın bir zaman içerisinde işinde büyük bir adım atarak yatırım yapacağına ve bu durumda para yatıracağına işarettir. Ayrıca rüyada görülen karpuz iş hayatında yaşanılacak olumlu gelişmelere de işarettir. RÜYADA KARPUZ GÖRMEK AMA YEMEMEK Rüyada karpuz görmek ama yememek ile ilgili farklı yorumlar vardır. Çok büyük bir işe girip başarı ve kazançlı elde edileceğine, bu sayede yokluk ve geçim derdi bilmeyeceğine işaret edebilir. Ayrıca evli eşlerin günlerinin güzel geçeceğine de yorulur. RÜYADA KARPUZ İKRAM ETTİĞİNİ GÖRMEK Sevilen birine alınacak değerli bir hediyeye alamettir. İlişkisi olan kişilerin eşleri veya sevgililerine yüzük ya da altın kolye alarak romantik zamanlar geçireceklerine, hane içinde mutlulukla beraber hoşgörünün de yükselişe geçeceğine tabir edilir.

RÜYADA KARPUZ BAHÇESİ GÖRMEK Bahçe görmek hayırlıdır ki görülen meyve bahçesi nasibinizin çok olduğuna işarettir. Nasibinizdeki bolluk rüyada görülenlerin çok olması ve büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Bahçesinde hasat yaptığınızı görmeniz sıkıntılı zamanların bittiğini artık ferah huzurlu günlerin başlayacağı anlamına gelir. RÜYADA KARPUZ GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Karpuz Kestiğini Görmek

Rüyada karpuz kesmek, genel olarak yorumcular tarafından hayra yorulmaz. Rüya sahibinin alacağı hayırsız ve kötü bir habere işaret etmektedir. Ayrıca kişinin hayatında yaşanacak birçok olumsuz gelişmeye delalettir. Bu durumda kişinin yakın zamanda oldukça kötü bir haber alarak büyük üzüntü yaşayacağına işarettir. Ayrıca hayatında birçok olumsuz gelişme yaşanarak büyük oranda çöküntü yaşayacağına işarettir. Rüyada karpuz kesmek hayır ve güzellik olarak yorumlanmaz. Rüyada Acı Karpuz Yediğini Görmek

Rüyada acı karpuz yediğini görmek, genel olarak hayra yorumlanmaz. Rüyayı gören kişinin işlerinin olumsuz bir şekilde sonlanacağına delalet etmektedir. Rüyada Karpuz Yediğini Görmek

Rüyada karpuz yemek, gıybet anlamına gelir. Bu rüya, rüya sahibinin dedikodusunu yapan insanlar olduğuna işarettir.

Rüyada Tarladan Karpuz Almak

Bir kişi kendisini uçsuz bucaksız kocaman bir karpuz tarlasında görüyorsa ve aynı zamanda bulunmuş olduğu tarladan karpuz kopardığını görüyorsa bu rüya kavga ve gürültü olarak yorumlanır. Kişinin kısa zaman içerisinde çevresinde bulunan dost ya da akrabalar ile hararetli bir kavga yaşayacağı ifade edilmektedir. Bu açıdan etrafımızda olan biten olayları iyi gözlemleyerek dikkatli ve sakin davranmamızda fayda var. Rüyada Birden Fazla Karpuz Görmek

Kişinin rüyasında sayıca fazla karpuz görmesi pek hayra yorumlanmaz. Kötü olayları ve üzüntüyü çağrıştırır. Ancak bu birden fazla karpuzları rüya sahibi kendi evinde görüyorsa bu durumda durum çok daha kötü bir şekilde yorumlanır. Kişinin yaşam alanı içerisinde birden fazla karpuz görmesi yakın zamanda yaşanması mümkün olan kötü bir olayı musibeti ve belayı çağrıştırır. Bu durumda tüm rüya yorumcuları tarafından durum oldukça olumsuz bir şekilde yorumlanır. Rüyada Mevsiminde Karpuz Görmek

Bir kişi rüyasında almış olduğu karpuzun tam mevsiminde olduğunu görmesi hayırlı bir şekilde yorumlanır. Rüya sahibinin kısa zaman içerisinde oldukça güzel haberler alıp mutlu olacağına işaret edilir. Aynı zamanda rüyada mevsiminde karpuz görmek kişi eğer zor ve kötü bir durumdaysa kısa zaman içerisinde içinde bulunduğu tüm olumsuz durumlardan kurtulacağına işaret eder.

Rüyada Bozuk Karpuz Görmek

Rüyada kişi kendisini bozulmuş ve çürümüş bir karpuz yerken görürse yakın zamanda çok ciddi bir hastalık yaşanacağına işarettir. Kişinin hayatında çeşitli olumsuzlukların yaşanacağına ve kendisinin ya da çevresinde bulunan birinin ciddi bir hastalık geçirerek çok zor günler atlatacağı ifade edilir. Bozulmuş karpuz pek hayra yorumlanmaz. Rüyada Olgunlaşmış Karpuz Karpuz Görmek

Bir kişi rüyasında olgunlaşmış ve olması gereken tada ulaşmış bir karpuz yediğini görürse bu rüya o kişi için hayırlı bir şekilde yorumlanır. Rüya sahibinin hayırlı ve helal yoldan çeşitli mallar kazanacağına ve maddi açıdan büyük bir rahatlık yaşayacağına işarettir. Bu durumda rüyada görülen olgunlaşmış karpuz kişinin kazanacağı helal paraları ifade eder. Rüyada Çatlamış Karpuz Görmek

Yarım kalan bir sevince işarettir. Her şeyin yolunda gittiğini düşünürken bir anda oluşan talihsizlikler yüzünden kişinin moral ve motivasyonunda düşüşler meydana geleceğini ifade eden rüya, aynı zamanda rüya sahibinin kendisi için uygun olmayan bir işe başlaması sonucu yaşayacağı düş kırıklığını da temsil eder.

Rüyada Karpuz Tartmak

Tatlı dille ailesini ikna edecek olan rüya sahibinin hayallerine giden yolda önemli adımlar atacağını, hayatını idame ettirebilmek için gereken her türlü sorumluluğu çekinmeden alacağını işaret eder. Karlı bir işe girişmenin, geliri yüksek bir ticarethane açmanın da tabiri olan rüya, kişinin talihinin açık olduğu bir dönemde olduğunu da haber verir. Rüyada Karpuz Çekirdeği Yutmak

Hoşa gitmeyen bir durumda kalp kırmamak adına kişinin kendisine hakim olacağını, insanları üzmemek adına sıkıntısını içine atacağını alamet eder. Karpuz çekirdeği yutan kimselerin çok sayıda çocuğu olur ve aile yaşantıları her zaman hareketlidir. Yoğun ve kalabalık ortamlardan sıkılan rüya sahibinin kendisiyle baş başa zaman geçirme isteğine de tabir edilir. Rüyada Tarlada Karpuz Görmek

Aile ve akrabalardan oluşan bir grupla iş yapmak demektir. Aile şirketi açarak işin başına geçmek, yönetici ve liderlik özelliğini ortaya koyarak çok güzel işlere imza atmak, kendini ispatlamak manasındadır.