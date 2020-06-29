Rüyada Kavga Görmek: Kavga Etmek, Kavga Ayırmak

Rüyada kavga görmek birkaç farklı şekilde tabir edilir. Eğer rüya sahibi rüyada kalabalık bir topluluğun birbiriyle kavga ettiğini görüyorsa bu rüya, bir toplumun yokluk ve kıtlık içerisinde kalacağına delalet eder. Eğer yaşanan kavga bir devlet büyüğüne karşı yani padişaha, sultana, hükümdara ya da başkana karşı başlatılmış ise alım gücünün yükselerek maliyetlerin azalacağı anlamını taşır. Rüyasında biriyle kavga ettiğini gören kimse gerçek yaşantısında da bir dostuyla ya da tanımadığı biriyle kavga edecektir. Kavga görmek aynı zamanda rüya sahibinin büyük bir güce ve iktidara kavuşacağını işaret eder. Eğer rüya sahibi elinde bir silahla kavganın içine dalıyorsa bu bir kadını evlendirmek manasına gelmektedir. Eğer rüyayı gören kişi kesici bir alet kullanarak kavga ediyorsa bu, rüya sahibinin kutsal bir görevde büyük bir zafer ve onur kazanacağına delalet eder. Rüyada Kavga Edenleri Görmek Rüyada kavga edenleri görmek olumsuz değil aksine olumlu şekilde yorumlanır. Yani bu rüya aslında insanlar arasındaki uyumun, hoşgörünün, dostluğun, anlayışın ve sevginin bir göstergesidir. Rüyasında bir çiftin kavga ettiğini gören kişi aslında onların arasındaki aşkı, sevgiyi ve sadakatin gücünü görür. Yahut rüya sahibi iki kardeşi kavga ederken görüyorsa bu da kardeşler arasındaki bağlılığı ve bütünlüğü simgeler. Aynı şekilde iki arkadaşın kavga ettiğini görmek de aradaki dostluğun ne denli kuvvetli olduğunu gösterir.

Rüyada Kaynana İle Kavga Etmek Bu rüya, rüya sahibinin yaşadığı kararsızlığı ve arada kalmışlığı simgeler. Rüya sahibinin biriyle ipleri koparmak istediğini ancak arada değer verdiği ve üzmek istemediği kişiler olduğu için bunu yapamadığı şeklinde yorumlanır. Bu arada kalınan durumun rüya sahibini psikolojik ve duygusal anlamda etkileyerek depresyona sürükleyeceğine delalet eder. Rüyada Eşiyle Kavga Etmek Rüyada eşiyle kavga ettiğini gören kimsenin sevindirici bir haber alacağına ve ömür boyu şanslı olacağına delalet eder. Güven veren bir ilişkiye ve verilen sözlerin tutulacağına da yorulur. Bu rüya, rüya sahibinin sıkıntıdan ve dertten tasadan uzak bir yaşama sahip olacağı anlamına gelir. Aynı zamanda rüya sahibinin sosyal bir kişilik olarak da başarılı bir geleceğe sahip olacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada eşle kavga etmenin bir diğer tercümesi ise kimi durumlarda maddi açıdan sıkıntı çekileceğidir. Hane içerisinde çıkacak bir tartışmanın ve huzursuzluğun işareti de olabilir. Rüyada Kardeşle Kavga Etmek Rüyada kardeşiyle kavga ettiğini gören kimsenin akrabaları ile arasında bazı anlaşmazlıklar ve sıkıntılar çıkacağına işaret eder. Rüya sahibi, aile içerisinde hiç beklenmeyen birtakım huzursuzluklar yaşar ya da dostum dediği birisine karşı haksızlık yapar. Rüya sahibi eğer kardeşi ile çok sert bir şekilde yani tekme tokat kavga ettiğini gördüyse bu durum toplum içerisinde çıkabilecek huzursuzluğa ve anarşiye yorumlanırken kimi zaman da rüyayı gören kişinin yaşayacağı zorluklara işaret eder. Kardeşiyle kavga edip onunla küstüğünü gören kimse için bu rüya düşmanlığa, nefrete, kin beslemeye, başına gelebilecek bazı kötü olaylara ve büyük bir hüsran yaşayacağına delalet eder. Kardeşi ile küs olduğunu gören kişinin ise normal yaşantısında ailevi bağları kuvvetlenir ve aile içinde yaşanan huzursuzluklar ve tatsızlıklar yerini sakinliğe ve anlayışa bırakır.

Rüyada Eski Sevgiliyle Kavga Etmek Rüyada eski sevgilisiyle kavga ettiğini gören kişinin içini şüphe ve kuşku kaplar. Bu rüya, rüya sahibinin sevdiği kişi tarafından aldatıldığını öğrenmesi ya da sevdiğinin hayatında başka biri olduğundan kuşkulanması ve bu sebeple de sevdiği kişiyi gözetlediği anlamına gelir. Rüya sahibinin kendisine söylenen yalanları öğrenerek yıkılacağına, evliliğinde ya da ilişkisinde güvenin sarsılarak ilişkinin gidişatı ile ilgili birçok sorun yaşanacağına ve rüya sahibinin bu durumu kaldıramayarak bunalıma gireceğine işaret eder. Kendisini yapayalnız ve biçare hisseden rüya sahibinin, derdini arkadaşlarına anlatarak rahatlamaya çalışacağına ve akıl danışacağına delalet ederken içini ailesine de dökerek onların da desteğini alacağına işarettir. Eğer rüya sahibi bir süredir eşinden ayrıysa bu rüya, duyduğu aşırı özlem yüzünden fazlasıyla hassas olduğu ve sürekli kendisini gergin hissederek etrafındaki insanlara da zarar vereceğine işaret eder. Rüyada Sevgiliyle Kavga Etmek Rüyada sevgiliyle kavga ettiğini gören kimse için bu rüya olumlu şekilde yorumlanır. Rüyayı gören kişinin çok uzun zamandan bu yana beraber olduğu, her zaman çok sevdiği ve sevmeye de devam edeceği ve onun uğrunda pek çok zorluğa göğüs gerdiği sevgilisiyle çok müjdeli ve hayırlı bir kararla hayatını birleştireceğine işaret eder. Rüya sahibi hayatını birleştirdiği bu insanla bir ömür boyu mutlu olacak ve aşkı uzun yıllar devam edecektir. Mutlu ve huzurlu ve maddi olarak rahat bir hayat geçirecektir.

Rüyada Kavga Ayırmak Rüyada kavga ayırmak rüya sahibi için iki farklı şekilde yorumlanır. Rüya sahibi hayallerini gerçekleştirmek üzere tüm iyi niyetiyle çıktığı yolda onun için pek de hayırlı olmayacak durumlarla karşılaşacak ve yanlış kişilerle birlikte program yaparak kendisini oldukça sıkıntılı bir durumun içine sokacaktır. Rüyada kavga ayırdığını gören kişi için bir diğer yorum ise, rüyayı gören kişinin başka kimselerin yararına olacak bir iş yeri açacağına, saygı gören ve sevilen bir insan olarak takdir göreceğine ve çocuklarının güzel ahlaklı, iyi kalpli ve çalışkan evlatlar olacağına işaret eder. Ayrıca geçmişte rüya sahibinin aleyhine sonuçlanmış olan bir davanın yeniden gündeme geleceğine, ancak davanın kişinin lehine döneceğine delalet eden rüya, sevindirici gelişmelerin yaşanacağı ve rüya sahibinin emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alacağı şeklinde tabir edilir. Rüyada İki Erkeğin Kavga Etmesi Rüyada iki erkeğin kavga ettiğini gören kişinin yaşamının galibiyetler ve başarılarla geçeceğine, rüya sahibinin kötü insanların gazabından ve nazarından uzak olacağına, planladığı tüm işlerinin problemsiz bir şekilde devam edeceğine, yaptığı projelerin takdir görerek bol kazanç getireceğine ve hedeflerine ulaşacağına delalet eder. Ancak bu rüya olumsuz şekilde de yorumlanabilir. Rüya sahibinin hayatında hiçbir şeyin yolunda gitmeyeceğine ve rahat hareket edemeyeceğine, büyük bir maddi zarara uğrayacağına, ailesi tarafından desteklenmeyerek kendisine cephe alınacağına, işleri düzeltmek için zorlu bir yola gireceğine ve sevdiği kişi ile arasında sıkıntılı durumlar yaşayacağına işaret eder.

Rüyada Kılıçla Kavga Etmek Rüyasında kılıçla kavga ettiğini gören kişinin işlerinin hafifleyerek rahat bir şekilde ilerleyeceğine, kariyeri ile ilgili yeni bir sayfa açacağına, kendisine zamanında destek olmuş birine vefa borcu olarak hem maddi hem manevi anlamda destek olacağına ve bolluk bereket içerisinde bir hayat süreceğine, sıkıntılı dönemler geçireceğine delalet eder. Ayrıca kişi sosyal yaşantısında korku, şüphe ve endişe içerisinde olacaktır, iman gücü kuvvetli kişilerle dostluk kuracak, hayalini kurduğu ne varsa gerçekleşecek, büyük kayıpların yaşanacağı bir durumdan sevdiklerinin yardımı sayesinde hiçbir zarar görmeden kurtulacak, küslükler ve kırgınlıklar son bulacak ve aynı zamanda yeni dostluklar kurulacaktır. Rüyada Bıçaklı Kavga Görmek Rüyada bıçaklı kavga görmek, gerçek hayatta yaşanacak olan tatsız olaylara işaret eder. Yani bu rüya, rüya sahibi için mutsuz edici olayları gösteren bir rüyadır. Rüyasında bıçaklı kavga gören kişi dini inançlarından uzaklaşacak ve yanlış yollara sapacaktır. Ayrıca rüya sahibinin, etrafındaki kinci ve kıskanç kişiler tarafından büyük zarara uğrayacağına işaret eder.

Rüyada Aile İçinde Kavga Görmek Rüyasında aile içinde kavga gören kimsenin huzur bulacağına, planladığı işlerin bir anda ters teperek içinden çıkılmaz bir duruma geleceğine, bir aile olarak çok güzel ve mutlu günlerin görüleceğine, kalbinin aşk için hazır olduğuna, bolluk ve bereket dolu günler yaşanacağına, kısmetlerin giderek çoğalacağına, yaşanan tüm problemlerin kısa zamanda son bulacağına, hem maddi hem de manevi olarak zarara uğrayacağına, büyük miktarda paralar kazanacağına ve böylece tüm dertlerinden ve sıkıntılarından kurtulacağına delalet eder. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibi için iyi bir iş fırsatı yakalayacağı ve işin kaymağını kendisi toplayıp, pastadaki en büyük payı kendisinin alacağına işaret eder. Rüyada Silahlı Kavga Görmek Rüyasında silahlı kavga gören kişinin büyük bir servete kavuşacağına, iş hayatında büyük bir atılım yaparak adından söz ettireceğine, pek çok kişiden takdir toplayacağına ve saygın bir insan olacağına, bu sayede rahata ereceğine, feraha çıkacağına ve eşi benzeri olmayan fırsatlar yakalayacağına işaret eder. Rüya sahibinin güzel gelişmelerin ardından maddi olarak oldukça hatırı sayılır bir zenginliğe erişeceğine ancak sağlığıyla ilgili önemli bir problemle karşı karşıya kalacağına işaret eder. Diğer yandan kendisine zarar veren birini hayatından çıkaracağına, elde ettiği kazancı Allah yolunda harcayacağına, yardıma ihtiyacı olan kişilere yardımcı olacağına, hayalini kurduğu her şeyi tek tek gerçekleştireceğine, iş yaşamında atılan kazıklar yüzünden uğradığı zararın kısa sürede telafi edileceğine, hem maddi hem de manevi açıdan çok rahat bir döneme gireceğine ve iş fırsatlarının artacağına delalet eder.

Rüyada Düğün ve Kavga Görmek Rüyasında düğün ve kavga gören kişi için yaşadığı güzel ve mutluluk verici bir olayın kötü sonuçlanacağına, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığına ve mutlu başlayan olayların aynı şekilde bitmeyeceğine ve büyük sıkıntıya sebep olacağına işaret eder. Kişinin rüyasında düğün ve kavga görmesi, yaptığı iyiliklerin ve yardımın sürekli olarak gündeme geleceğine ve bu durumun rüya sahibinin başına kakılarak tatsız olayların ve tartışmaların yaşanmasına sebep olacağına delalet eder. Rüyada Camide Kavga Görmek Rüyasında camide kavga gören kişinin çok huzurlu ve mutlu bir yaşama kavuşacağına ancak bu sevindirici durumun yavaş bir şekilde gerçekleşeceğine, hevesle girilen işlerde büyük zorluklar ile karşılaşarak hayal kırıklığına uğrayacağına ve bu sebeple pek çok sıkıntı çekeceğine delalet eder. Aynı zamanda rüya sahibinin maddi açıdan oldukça kritik bir noktaya geleceğine, şans kendisinden yana olsa da yaptığı hatalar yüzünden kendi şansını kendi kapatacağına, hayallerini gerçekleştirmek için büyük bir fırsat yakalayacağına ve bu fırsatı kaçırmamak için birtakım çalışmalar yapacağına, bu kez şansın yanında olmasıyla bambaşka bir yaşama kavuşacağına ve evlenerek kısa bir zaman sonra çocuk sahibi olacağına işaret eder.

Rüyada Düğünde Kavga Çıkması Rüyasında düğünde kavga çıktığını gören kimsenin yardımsever biri olduğuna ve yardıma muhtaç kişilere el uzatarak dertlerine çare bulacağına,yaşamı boyunca maddi bir sıkıntı yaşamayacağına, yaşadığı tüm dertlerin ve çektiği zahmetlerin karşılığını mutlaka alacağına, kendisine verilen sözlerin gerçekleştirileceğine, rüya sahibinin her geçen gün kendisini geliştirerek hayata çok daha başka pencerelerden bakmaya başlayacağına delalet eder. Kişinin hiçbir zaman bilgisiz ve yerinde sayan bir insan olmayacağını, çok mutlu, huzurlu ve dopdolu bir ömür yaşayacağını ve kaliteli dostluklar kuracağını müjdeler. Ayrıca sıkıntılı işlerin düzeleceğine, aile fertlerinin de içinde olduğu, büyük emek ve çaba harcayarak büyük bir işe adım atılacağına, bu iş sayesinde aile bireylerinin hayal ettiği ne varsa kısa zaman içerisinde gerçekleşeceğine ve çok kısa sürede büyük başarılara imza atılacağına işarettir. Rüyada İş Yerinde Kavga Görmek Rüyasında iş yerinde kavga ettiğini gören kimsenin iş yaşamında karşılaşacağı bir sorunun işaretidir. Rüyayı gören kişinin iş yerindeki arkadaşlarıyla ya da iş vereniyle bir tartışmaya gireceği anlamına gelir. Rüya sahibinin işine gereken özeni ve dikkati göstermemesinden dolayı yaptığı hatalar yüzünden huzurunun kaçacağına, bir süre gergin ve tek başına bir yaşam süreceğine ve tedirginliği üzerinden atamayarak kendine olan güvenini kaybedeceğine delalet eder.

Rüyada Kan ve Kavga Görmek Rüyasında kan ve kavga gören kişi yoksul ve güçsüz bir kişiyi temsil etmektedir. Bu yüzden iflas ederek iş yerini kapatacağına delalet eder. Ayrıca aile içinde çok sevindirici haberler alacağına, iş yaşamında sıkıntıların baş göstererek çok büyük darbelerin alınmasına sebep olacağına, hem maddi hem de manevi anlamda dara düşüleceğine ve yardıma muhtaç olunacağına ancak bir süre sonra işlerini düzelterek hayallerine kavuşacağına, bu kez temkinli davranarak isabetli adımlar atacağına, rahat edeceği bir hayatı yaşayacağına, yeni ve bambaşka işlere adım atacağına, büyük paralar kazanacağına ancak her şey iyi giderken işlerinin duracağına işarettir. Rüyada Okulda Kavga Görmek Rüyasında okulda kavga gören kişinin iş hayatının çetrefilli geçeceğine, kariyer yapmak ve bir meslek sahibi olabilmek için büyük çaba harcayacağına, azimle, durmadan çalışacağına ve sonunda büyük başarılar elde edeceğine işaret eder. Aynı zamanda rüya sahibinin okulunu iyi bir derece ile bitireceğine de delalet eder. Rüyada Sözlü Kavga Görmek Rüyasında sözlü kavga gören ya da biriyle ağız dalaşına girdiğini gören kişi girdiği bir münakaşada haklı konumda olacaktır. Ayrıca biriyle sözlü kavga ettiğini gören kişi birisinin desteği ile başarılı bir işe adım atacak ve çok başarılı olacaktır. Ayrıca bu rüya, rüya sahibini her anlamda koruyan bir gücün olduğuna işaret eder.

Rüyada Yılanları Kavga Ederken Görmek Rüyasında yılanları kavga ederken gören kimse için bu rüya, kadın olarak tabir edilir ve çoğunlukla gizli bir düşmanın varlığını temsil ettiği için rüya sahibinin etrafında dost olarak bildiği ancak yüzüne gülüp arkasından konuşan sinsi ve kıskanç bir kişinin olduğu şeklinde yorumlanır. İş yerinde yükselmek isteyen rüya sahibinin işine taş koyan fesat kişiler olduğuna delalet eder. Rüyada İnsanların Kavga Ettiğini Görmek Rüyasında insanların kavga ettiğini gören kişi, yakın çevresinde bulunan iki kişinin birbirleriyle bir yarışa gireceklerini ve aralarında büyük bir husumetin baş göstererek birbirlerine karşı düşmanlık besleyeceklerini işaret eder. Rüyasında insanların kavga ettiğini gören kişinin iç dünyasının karışık olduğunu ve bu sebeple karmaşık duygular içinde olduğu söylenebilir. Çünkü rüyayı gören kişi, sevdiği iki kişi arasında kalacak ve ikisinden birini tercih etmek durumunda kalacaktır. Rüyada Kedi ve Köpeğin Kavga Ettiğini Görmek Rüyasında kedi ve köpeğin kavga ettiğini gören kişinin değer verdiği bazı kişileri istemeyerek kıracağına, çalışmalarının karşılıksız kalmayacağına, hiçbir zaman hak ettiğinden fazlasında gözünün olmayacağına, zorluklara göğüs gereceğine ve rahata ereceğine, sağlık problemleri ile uğraşan bir akrabasına maddi ve manevi olarak destek olacağına ve her zaman huzur ve mutluluk içinde olacağına işaret eder.