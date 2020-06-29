Rüyada Kavun Görmek: Kavun Satmak, Dilimlenmiş Kavun

Rüyada kavun görmek, rüyayı gören kişinin hayatını değiştirecek köklü değişimlerin olacağının habercisidir. Rüyada sarı kavun görmek kişinin ileride sağlık sorunları yaşayacağına ve ihmal etmeden tedavi olması gerektiğini işaret eder. Rüyasında kavunu başka renklerde görmek ise kişinin bol şanslı bir döneme gireceği anlamına gelir. Bazı yorumlar, rüyada kavun gören kişinin üzüntüye ve sıkıntıya karışacağı, hastalanıp yatağa düşeceği ve bakıma ihtiyaç duyacağına işaret eder. Ayrıca hane içinde ayrılıklar yaşanacağının da belirtisidir. Bir başka yoruma göre rüyada kavun görmek, rüya sahibinin aşk dolu ve eğlenceli bir hayatının olacağı anlamına gelir. İslam alimlerine göre; kısa bir sürede gelecek müjdeli bir habere, bol berekete, helal servete, mutluluğu bulmaya işaret etmektedir. Rüyasında kavun gören kişinin eli bollaşır, ailesiyle olan kırgınlıkları geçer ve yaptığı hatalardan ders çıkarır. Rüyada Kavun Satmak Rüyada kavun satmak, rüya sahibinin geçim sıkıntısı yaşayacağına, borçlarının artacağına, hayallerini gerçekleştiremeyeceğine işaret eder. Bir diğer rivayete göre rüyada kavun sattığını görmek, tatile gidileceği, keyfe ve neşeye kavuşulacağı anlamına gelmektedir. Rüyada kavun satılması, kişinin ailesinin desteğini üzerinden çekeceğine, tamamen ümitsizliğe ve huzursuzluğa düşeceğine veya yaşayacağı bir hastalıktan kurtulacağına işarettir.

Rüyada Birine Kavun Vermek Rüyada birine kavun veren kişinin, iş hayatında kaybedeceğine, yakın birinin vefat ya da hastalık haberinin alınacağına, aynı anda birçok duyguyu yaşayıp kararsızlığa düşeceğine delalet eder. Tedavi süreci uzun olan bir rahatsızlığın ortaya çıkacağına ama tedavi görerek ve dinlenerek bu hastalıktan kurtulacağına yorumlanır. Rüyada birine kavun vermek, eşler arasında yaşanan problemlerin çözüleceğine, iş ile ilgili her şeyin yolunda gideceğine ve kişinin hayır işleri yapacağına işaret eder. Rüyada Dilimlenmiş Kavun Görmek Rüyasında dilimlenmiş kavun gören kişinin, huzurlu ve güzel bir hayatı olacağının, bahtının açık olacağının ve saplantılarından kurtulacağının habercisidir. Rüyada dilimlenmiş kavun görmek mide ya da karaciğerle ilgili bir rahatsızlığın baş göstereceğine, tersliklerin veya aksiliklerin olacağına, kişinin kazançsız işler içinde olacağına, safra kesesi ya da bağırsakla ilgili sorunlar yaşayacağına delalet eder. Rüyada Sarı Kavun Görmek Bu rüya, rüya sahibinin; eline aldığı her işi başarıyla yöneteceğine, devlet makamında söz sahibi olacağına, müjdeli bir haber alıp elinin refaha kavuşacağına, hırsı ve dik duruşu sayesinde çok başarılı işlere imza atacağına işaret eder. Başka bir rivayete göre rüyada sarı kavun görmek, bazı sağlık sorunlarının meydana geleceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Olgun Kavun Görmek Rüyada olgun kavun görmek, kişinin uzun uğraşlar ve emekler verdiği bir işin başarılı bir şekilde sonuçlanacağı anlamına gelmektedir. Hayırlı ve uğurlu günlerin yakın zamanda geleceğine, iyi ve mutlu günlerin yaşanacağına, dileklerin gerçekleşeceğine, hayırlı bir haberin alınacağına, yeni insanlarla tanışılacağına ve kişinin uzun bir hayat süreceğine yorulur. Rüyada Kavun Koklamak Rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve sosyal hayatında gösterdiği çabalar sayesinde başarıya ulaşacağına işaret eder. Ayrıca rüya sahibi, emeklerinin karşılığı olarak kazandığı paralar sayesinde güzel ve refah içinde bir hayat yaşayacaktır. Rüyada Kavun Seçmek Rüyada kavun seçmek, kudretli kişilerle tanışmaya, aile içinde yaşanan sorunların sona ermesine ve iş hayatında rahat bir nefes almaya delalet eder. Rüya sahibinin herhangi bir sağlık sorunu varsa sağlığa kavuşacağına, çok şanslı ve kısmetli olacağına ve sorunlarının yakın zamanda biteceğine işaret eder. Rüyada Kavun Tarlası Görmek Rüyada kavun tarlası görmek; hayırlı ve uğurlu günlerin geleceğini, isteklerin gerçekleşeceğini işaret etmektedir. Rüyada tarlada görülen kavunlar telef olmuş ise iş ve ticaret hayatında gerilemeye, maddi kayıplar yaşamaya ve sıkıntıya düşmeye delalet eder. Rüyasında kavun tarlası gören kişinin evhamlı biri olduğuna, başka bir kimseyi sevmek ya da biriyle iş yapmak isteyenlerin olumsuz durumlar yaşamasına delalet etmektedir.

Rüyada Kavun Yediğini Görmek Bu rüya, uzun bir yolculuğa çıkmaya, güzel olaylara vesile olmaya, hastalıkların ve kötülüklerin rüya sahibinden uzak durmasına delalet eder. Rüyada mevsiminde kavun yediğini gören kişi bu kavundan kaç adet ya da kaç tabak yerse o kadar sağlıklı, huzurlu biri olacak demektir. Eğer rüya sahibi bu kavunun hepsini bitiremez ve kavundan arta kalan parçalar olduğunu görürse o zaman artan kavun miktarı kadar borca gireceği şeklinde yorumlanır. Bir diğer rivayete göreyse, kişinin hasta olacağına, iş hayatında olumsuzluklar ve ayrılıklar yaşayacağına delalet eder. Rüyada Kavun Çalmak Kişinin rüyada kavun çaldığını görmesi işlerini aksattığına ve önem vermediğine bu yüzden de haksız bir kazanç sağlayacağına işaret eder. Rüyada Pazarda Kavun Görmek Rüyasında pazardan kavun aldığını gören kimse; yakında yeni insanlarla tanışmaya, hayırlı ve faydalı işler yapmaya ve iş hayatında güç sahibi olmaya başlayacaktır. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin gönül ilişkisinin iyi gideceğine, yakın zamanda yatırım amaçlı işler yapacağına, arkadaşları ve ailesi arasında saygın biri olacağına işarettir.

Rüyada Ölmüş Birinin Kavun Vermesi Rüyada ölmüş birinin rüya sahibine kavun vermesi; bütün işlerin sevinç ve mutlulukla biteceğine, işlerinin çok iyi bir şekilde ilerleyeceğine, aile bireylerinden birine yardım edileceğine ve şansının açık olacağına yorulur. Bir başka inanca göre aile arasında tartışmalar yaşanacağına, yalancı ve düzenbaz insanlarla karşılaşılacağına delalet eder. Rüyada Kesilmiş Kavun Görmek Bir kimsenin rüyada kesilmiş kavun görmesi kısa zamanda birine borçlanacağına, çevresindeki insanları üzeceğine, canını sıkacak tatsız bir olay olacağına yorumlanır. Rüya sahibinin kırıcı sözlerden uzak durması gerekir. Rüyasında kesilmiş kavun gören kişi ticaretle uğraşıyorsa zarara uğrayacağına işarettir. Aynı zamanda rüyada kesilmiş kavun görmek; saklanan sırların ortaya çıkmasına ve can sıkıcı bir duruma düşüleceğine delalet eder. Hamileyken Rüyada Kavun Görmek Hamilelikte rüyada kavun görülmesi ile ilgili kesin yorumlar bulunmamaktadır. Ancak hamileyken rüyada yiyecek bir şeyler görmek, yenilen yemeğin aşerildiği ve toplu bir şekilde yemek yemenin hayırla yorumlandığı bilinmektedir.

Rüyada Kavun Bostanı Görmek Rüyada kendini kavun bostanında görmek, hayırlı ve uğurlu günlerin çok yakında geleceğine, sevindirici haberler alınacağına, işinde mevki atlayacağına, fakirlikten ferah duruma çıkılacağına yorulmaktadır. Diğer bir rivayete göre iş hayatında zarara ve maddi kayıplar yaşamaya işaret eder. Rüyayı gören kişinin çevresinde kötü niyetli, onu yoldan çıkarmaya çalışan insanlar olduğuna ve dikkatli olması gerektiğine delalet eder. Rüyada Çürük Kavun Görmek Bu rüya, rüyayı gören kişinin köklü değişimler yaşayacağına ancak bu değişikliklerin olumlu olmayacağına bir işarettir. Rüya sahibinin, rüyasında çürük kavun görmesi istediği değişiklikleri ertelemesi ya da bu değişikliklerden vazgeçeceği anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin yakın zamanda olumsuzluklarla karşılaşacağına, sıkıntı ve sorunların oluşacağına, her işte mutsuz ve huzursuz olacağına delalet eder. İyi anlamlı bir rivayete göre de kişinin feraha çıkacağına işaret etmektedir. Rüyada Yeşil Kavun Görmek Kişinin rüyada yeşil kavun görmesi, başının dertten kurtulmayacağına, iş hayatındaki düzeninin bozulacağına, aile arasında sıkıntılar yaşayacağına, yaptığı işlerde büyük kayıplar vereceğine yorumlanır. Başka düşüncelere göre ise kişinin çok doğru adımlar atacağına, yaptığı işlerde büyük ilgi göreceğine, şansının yüzüne güleceğine, yeni insanlarla tanışacağına, evlilik yolunda olumlu bir adım atacağına ve birçok kişiye yardımda bulunacağına delalet eder.

Rüyada Kavun Almak Rüyada kavun almak; rüyayı gören kişinin iş hayatında bulunduğu mevkiden yükselmek için verdiği emeklere ve eli açık bir insan olduğuna işaret eder. Rüyasında kavun aldığını gören kişinin verdiği emeklerin karşılığını alacağına ve yükseleceğine yorumlanır. Ailesi ve sevdikleriyle dinlendirici bir tatile gideceğine, gönül ilişkisinin iyi gideceğine, yatırım amaçlı işler yapacağına, üne erişeceğine ve mutlu olacağına delalet eder. Rüyada Çok Kavun Görmek Rüyada çok kavun görmek; tarımla ve ticaretle uğraşan rüya sahipleri için iyiye yorulmaz. Yakın zamanda yaşanacak bir kıtlığa, verimsizliğe, sıkıntılara ve huzurun bozulmasına işaret eder. Rüyada çok kavun görüp kavunlardan birinin kaybolduğunu görmek, kişinin yaşanacak sıkıntılardan kurtulacağına, bolluk ve bereketin geleceğine, rüya sahibinin ailesiyle ve arkadaşlarıyla güzel günler yaşayacağına işarettir. Rüyada Kavun Toplamak Rüya sahibinin elinin bollaşmasına ve refaha çıkmasına, malının değerlenmesine, dolu dolu geçecek huzurlu bir hayata, maddi ve manevi sorunlardan kurtulmaya, karamsarlıktan vazgeçmeye, yakın zamanda işiyle ilgili iyi bir haber almasına, mutlu olmasına ve hayatının geri kalanında kötülüklerden uzak kalarak yaşayacağına delalet eder.