Rüyada Kedi Görmek: Evde Kedi, Bir Sürü Kedi

Kişi, siyah kediye dokunduğunda kedi saldırgan bir tavır sergiliyorsa bu durum, kişinin yapmakta olduğu işleri ertelememesi gerektiğine delalet eder. Ertelenen işlerin kara günlere sebep olacağı düşünülmektedir. Siyah kedi, kendisini seven kişiye izin veriyor ve mutlu oluyorsa kişi, iş yerinde hoşgörü gösterdiği kişiler tarafından ödüllendirilecek demektir.

Rüyada kedi sahibi olmak, kişinin yakın zamanda tüm ihtiyaçlarının birisi tarafından giderileceğine işaret eder. Maddi sıkıntılar yaşayan kişi, belki yeni bir iş fırsatı yakalayacak belki de sahip olmak istediği son model araç için eline yüklü bir miktar para geçecektir. Kedi sahibi kişiler genellikle yufka yürekli, şefkatli, iyilik yapmaktan memnun olan insanlardır. Bu iyi huylarının karşılığını çevresindeki insanlardan gördükleri ilgi ve sevgiyle alırlar. Rüyayı gören kişi eğer gerçekte de kedi sahibi ise bu durum kedilerinin çok daha uzun ömür olacağına delalet eder. Bir şeylere sahip olmak insanoğlunun geçmişten günümüze her koşulda istediğini bir durumdur. Kedi sahibi olmak ise kişiye yeni sosyal ortamların giriş anahtarını verebilir. Kedi sahibi olan kişi, kedisini gezdirmek için dışarı çıktığında yeni insanlarla iletişim haline geçebilir, kedi sahibi olan diğer insanlarla konuşacak ortak noktalar ortaya çıkabilir. Rüyada kedi sahibi olmak, kişinin aslında yalnız olduğunu ve bu yalnızlığı bilinçaltında hayvanlar ile dost olarak giderebileceğini düşünmesinden de kaynaklanıyor olabilir. Kediler çok iyi evcil hayvanlardır. Genel yargının aksine sahipleri eğer onları içten severse onlara nankörlük etmezler ve sözlerini dinlerler. Kedi sahibi olmak, yakın zamanda evlilik ile sonuçlanacak bir ilişkiye başlanacağına da işaret ediyor olabilir.

Rüyada kedi ile oynamak, kişinin sinirli tarafını temsil eder. Kişi, rüyadaki kedi ile oynarken kediye zarar vermek istememesine rağmen kediye zarar veriyorsa bu durum kişinin içindeki bastırılmış duygulara yorulur ve en kısa sürede işin uzmanı bir psikolog ile görüşüp bu duygudan kurtulunmalıdır. Kedi eğer kişinin üstüne atlıyor ve ona zarar vermeye çalışıyorsa bu durum kişinin son zamanlarda korku dolu olaylar yaşadığına işaret eder. Etkisinde kalınan korkutucu olaylar kişinin hayatını kimi zaman olumsuz olarak etkilemekte ve rüyalarında bile kişiyi korkutmayı, ürkütmeyi başarmaktadır. Kediler oyunları seven hayvanlardır, ama kendileri yorulduğu zaman sahibinin oynamak isteyip istemediğini önemsemeden yatmaya başlarlar. Bu durum kişinin yakın zamanda kaybettiği bir yakınını işaret ediyor olabilir. Sevdiğini kaybeden kişi onunla geçirdiği güzel günleri özlemiş ve bu günleri hatırlamak istiyor olabilir.

Rüyada vahşi kedi görmek, kişinin içinde uzun süredir biriktirdiği ve en yakınlarındaki insanlara bile anlatmaya çekindiği sırları olduğuna delalet eder. Kişi bu durumdan oldukça rahatsızdır ve çözüm arama yolu onu her zaman korkutur. Çünkü sırlarını paylaştığında onu seven insanların kendisinden uzaklaşacağını düşünür. Kişi eğer kadın ise bu durum iş yerinde diğer kadınlar tarafından açığının kollandığına delalet eder. Başarılı olan rüya sahibini kıskanan çevresindeki kadınlar, bu başarıyı ellerinden geldiğince engellemeye çalışacaktır. Kişi, bu tür olumsuzlukları yaşamamak için gözünü dört açmalı ve aldığı her kararı tekrar gözden geçirmelidir ki istenmeyen sonuçların oluşmasına önceden engel olabilsin. Vahşi kedi görmek, kişinin düşmanlarının çoğalacağına ve yakın zamanda büyük bir tartışmanın tam ortasına kalınacağına delalet eder. Rüyada görülen vahşi kedi kişiye saldırırsa ve kişi kendini savunmak zorunda hissediyorsa bu durum yakın bir tarihte çıkabilecek ufak çaplı anlaşmazlıkların aslında zamanla büyüyeceğine ve ufak olan sorunların büyümeden çözülmesi gerektiğine işaret eder.