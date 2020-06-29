Rüyada Kedi Görmek: Evde Kedi, Bir Sürü Kedi

Kediler, insanların eski zamanlardan beri evcilleştirdikleri ve kendilerine bir dost olarak gördükleri canlılardır. Kimileri kedileri nankör birer canlı olarak görseler de kedilerin sahiplerine karşı davranışları incelendiğinde bu savın çürütülmesi mümkün. Rüyada kedi görmek, yaratıcılığı ve gücü temsil eder. Aynı zamanda çoğu kimse rüyada görülen kedinin şanssızlık ve uğursuzluk getirdiğini düşünür. Rüyanın anlamı, kişinin kedi sahibi olup olmamasına göre farklı yorumlanır. Kedi, kişinin etrafındaki sevdiği insanlardan birinin ona karşı hilekar davrandığı ve bazı durumlarda kişiyi haksızlığa uğratmaya çalıştığı anlamına gelebilir. Mısır kültüründe kedi, mutluluk ve kutlamaya simgeleyen tanrıçanın sembolüdür. Kediyi ilahi bir sembol olarak gören Mısırlılar, rüyalarında kedi gördükleri zaman mutlu ve tatminkar bir hayat yaşayacaklarını düşünür, bunu da düzenledikleri törenlerle kutlarlar. Rüyada Siyah Kedi Görmek Siyah kedi görmek, çok eski yıllardan bu yana uğursuzluk olarak yorumlanır. Siyah kedi gördükten sonra karşılaşabilecekleri uğursuzluklardan korunmak için insanlar, tahtaya vurmak, kulak çekmek gibi adetler geliştirmiştirlerdir. Bunların aksine rüyada siyah kedi görmek, kişinin hayatında hiç beklemediği ama bir anda hayatını başka bir boyuta sürükleyecek yenilikler olacağına delalet eder. Kötü giden, ümitsiz bir ilişkinin yavaş yavaş güzelleşmeye başlayacağına, anlaşmazlık yaşanılan konuların azalacağına işaret eder. İlişkideki bu düzelmeler kişinin iş hayatını da olumlu şekilde etkileyecektir. Evde mutlu olan kişilerin bu mutluluğunun iş hayatına da yansıdığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir.

Rüyada Siyah Kediye Dokunmak Kişi, siyah kediye dokunduğunda kedi saldırgan bir tavır sergiliyorsa bu durum, kişinin yapmakta olduğu işleri ertelememesi gerektiğine delalet eder. Ertelenen işlerin kara günlere sebep olacağı düşünülmektedir. Siyah kedi, kendisini seven kişiye izin veriyor ve mutlu oluyorsa kişi, iş yerinde hoşgörü gösterdiği kişiler tarafından ödüllendirilecek demektir. Rüyada Evde Kedi Görmek Erkekler için arkadaşları arasında bir yolsuzluğun açığa çıkarılacağına, evlenmemiş kadın için sevgilisinin elinden alınmaya çalışılacağına, işte çalışan bir kadın için büyük bir sırra ortak olunacağına işaret eder. Rüyada evde kedi görmek, kişinin evine yakın zamanda misafir geleceğini de gösteriyor olabilir. Görülen ev kişinin kendi evi değilse uzun sürecek bir yolcuğuna çıkılacağına ve kedinin de bu yolda kişiye eşlik eden arkadaş olacağına yorumlanır. Eve gelen yabancıya iyi davranmayan bir kedi görülüyorsa bu durum kişinin yakın zamanda kendisine zarar verme ihtimali olan karşı cinsten biri ile görüşeceğine ve bu görüşmelerin sürmesini isteyeceğine yorulur. Bu yabancı, kişiye zamanla zarar verebilecek olduğundan atılan adımlar ve alınan kararlar çok mantıklı şekilde düşünülmelidir. Yapılan ufak hatalardan ortaya çıkabilecek büyük sorunlar olabileceği unutulmamalı ve kişi kendini korumalıdır.

Rüyada Bir Sürü Kedi Görmek Rüyada bir sürü kedi görmek, kişinin hayatında kontrol altına almak istediği fakat bir türlü başaramadığı durumlar olduğuna delalet eder. Bu durumlar kişinin hayatını kimi zaman olumlu kimi zaman ise olumsuz olarak etkilemektedir. Olumsuzlukları ortadan kaldırmak isteyen kişi, çoğunluğun sözünü dinlememeli kendi doğru bildiğini yapmalı ve bunu yaparken olabildiğince mantıklı olmaya dikkat etmelidir. Ancak bu şekilde kontrol altına almak istediğini durumları değiştirebilecek kişi, bu süre içerisinde etrafındakilerden destek aramamalı ve yakınındakileri üzmemeye dikkat etmelidir. Kişi, özgürlüğe olan bağlılığını başkalarının özgürlüğünü kısıtlayarak değil, çevresindeki insanlara daha fazla özgürlük alanı yaratarak yaşamalıdır. Bir sürü kedi görmek, kişinin arkadaşları tarafından ihanete uğrayacağına, bazı arkadaşlarının da ilgisizliğine işaret ediyor olabilir. Rüyada Beyaz Kedi Görmek Beyaz saflığın rengidir. Rüyada beyaz kedi görmek, kişi evliyse bu evliliğe ikiz çocuk geleceğine delalet eder. Aksine çok yakında farklı türden sorunlarla karşı karşıya kalınabileceğine, hayatın beklenmedik bir zamanında ufak bir olaydan çıkacak sorunla birlikte darmadağın olunabileceğine de işaret ediyor olabilir. Kişinin hem iş hem de aile hayatı bu durumdan fazlasıyla olumsuz şekilde etkilenecektir. Kişi, en yakınındaki arkadaşlarından birinin ihanetine hazır olmalıdır. Rüyada beyaz kedi görmek, olumsuzluklardan sürekli kaçan ve çözüm yolu bulmayı erteleyen kişinin, artık çözüm bulmasına gerektiğine de yorulabilir. Çözüm bulunmayan sorunlar zaman içerisinde daha da büyüyecek ve çözüm bulmak imkansıza yakın hale gelecektir.

Rüyada Kedi Sahibi Olmak Rüyada kedi sahibi olmak, kişinin yakın zamanda tüm ihtiyaçlarının birisi tarafından giderileceğine işaret eder. Maddi sıkıntılar yaşayan kişi, belki yeni bir iş fırsatı yakalayacak belki de sahip olmak istediği son model araç için eline yüklü bir miktar para geçecektir. Kedi sahibi kişiler genellikle yufka yürekli, şefkatli, iyilik yapmaktan memnun olan insanlardır. Bu iyi huylarının karşılığını çevresindeki insanlardan gördükleri ilgi ve sevgiyle alırlar. Rüyayı gören kişi eğer gerçekte de kedi sahibi ise bu durum kedilerinin çok daha uzun ömür olacağına delalet eder. Bir şeylere sahip olmak insanoğlunun geçmişten günümüze her koşulda istediğini bir durumdur. Kedi sahibi olmak ise kişiye yeni sosyal ortamların giriş anahtarını verebilir. Kedi sahibi olan kişi, kedisini gezdirmek için dışarı çıktığında yeni insanlarla iletişim haline geçebilir, kedi sahibi olan diğer insanlarla konuşacak ortak noktalar ortaya çıkabilir. Rüyada kedi sahibi olmak, kişinin aslında yalnız olduğunu ve bu yalnızlığı bilinçaltında hayvanlar ile dost olarak giderebileceğini düşünmesinden de kaynaklanıyor olabilir. Kediler çok iyi evcil hayvanlardır. Genel yargının aksine sahipleri eğer onları içten severse onlara nankörlük etmezler ve sözlerini dinlerler. Kedi sahibi olmak, yakın zamanda evlilik ile sonuçlanacak bir ilişkiye başlanacağına da işaret ediyor olabilir.

Rüyada Kediler Görmek Rüyada karşılaşılan çoğulluk, kişinin hayatında farklı alanlarda farklı değişimler olacağına delalet eder. Bu değişimler kişinin hayatını olumlu etkileyecektir. Kişinin kediler görmesi bir sürü seçenek arasında kaybolduğuna işaret eder. Hayatında çok fazla olay olan kişi, tartışmalarda hangi tarafı seçeceğine karar veremiyor olabilir. Bu şekilde devam ederse olumlu olan değişimler kişinin hayatını alt üst edecek ve sonuçları hiç istenmeyen şekilde olumsuz olacaktır. Kişi, en kısa sürede kendini daha yakından tanımak için elinden geleni yapmalı ve kararlarında tutarlı olmaya özen göstermelidir. Rüyada Kedi İşemesi Rüyada kedi işemesi, kişinin yakın zamanda ciddi olmayan bir hastalığa yakalanacağına delalet eder. Bu hastalık kişinin hayatını çok olumsuz etkilemeyecek ve eğer sabırlı olunursa kişi bu durumdan kolayca kurtulacaktır. Eğer kişi zaten kronik bir hastalığa sahipse, bu durum rüyada kedi işemesi görüldükten sonra kişinin hastalığında belirgin bir iyileşme görülecek diye yorumlanır. Kedinin işediği yer bunun için uygun bir yerse, kişinin bir süredir küs olduğu kimse ile en yakın zamanda barışacağı düşünülür. Eğer işenen yer uygunsuz bir yer ise kişinin çok iyi arkadaş olduğunu düşündüğü birisi ile arasına soğukluk girecek ve uzun süre devam edecek bir küslük başlayacaktır. Bunun önüne geçmek için yakın arkadaşları ile iletişimini sağlama almak isteyen kişi, yanlış davranışlarda bulunmamalı, hatalar yaptığını düşünüyorsa ve bundan üzüntü duyuyorsa, yaptığı hatalar için sevdiklerinden samimi bir özür dilemekten çekinmemelidir.

Rüyada Gri Kedi Görmek Gri renk, rüyalarda maddiyat ile eşleştirilir. Rüyada gri kedi gören kişi yakın zamanda yapmış olduğu yatırımlardan istediği miktarda parayı kazanabilecek ve bunun sonucunda yeni yatırımlar için kendisine fırsat doğacaktır. Maddi durumu yetersiz olan bir kişi rüyada gri kedi görüyorsa bu durum onun en kısa zamanda maddi olarak istediği düzeye çıkacağına işaret eder. Karşısına çıkan fırsatları iyi değerlendirmesi gereken kişi, sonradan pişman olacağı kararlar vermemek için güvendiği dostlarından fikir almaktan çekinmemelidir. Rüyada Kedinin Doğum Yapması Rüyada kedinin doğum yapması, yıllardan beri iletişim kurulmayan bir çocukluk arkadaşıyla karşılaşılacağına ve bu kişiyle birlikte maddi getirisi yüksek yeni işlere başlanacağına işaret eder. Kedinin doğumunda yavru sayısının çok olması, yapılacak işlerde başarılı olunacağına ve iyi kazançlar elde edileceğine delalet eder. Yavru sayısı az ise bereketsizlik demektir. Yavruların dişi çoğunlukta olması, kişinin üç vakte kadar iyi bir haber alacağına ve bunun sonucunda hayatını etkileyecek kararlar vermesi gerekeceğine delalet eder. Diğer yandan yavruların erkek çoğunlukta olması, kişinin özlediği kişi ile uzun bir süre daha ayrı kalacağına yorulur.

Rüyada Kedinin Ölü Doğum Yapması Rüyada kedinin ölü doğum yapması, kişinin eski günlerini aradığına işaret eder. Geçmişte yaşanan güzelliklerin artık olmaması kişiyi olumsuz etkilemekte ve geçmişe özlem duyulmaktadır. Rüyada ölü doğan yavrular geçmişte pişman olunan davranışları temsil eder. Kişi eğer geçmişteki gibi mutlu günler yaşamak ve pişmanlıklarından ders çıkarmak istiyorsa mantığıyla hareket etmekten vazgeçmemelidir. Ölü olarak görülen kedi, kişinin bağımsızlığının tehlikede olduğuna ve kendi bağımsızlığını korumak için yapması gereken şeyler olduğuna işaret eder. Rüyada Kedi ile Oynamak Rüyada kedi ile oynamak, kişinin sinirli tarafını temsil eder. Kişi, rüyadaki kedi ile oynarken kediye zarar vermek istememesine rağmen kediye zarar veriyorsa bu durum kişinin içindeki bastırılmış duygulara yorulur ve en kısa sürede işin uzmanı bir psikolog ile görüşüp bu duygudan kurtulunmalıdır. Kedi eğer kişinin üstüne atlıyor ve ona zarar vermeye çalışıyorsa bu durum kişinin son zamanlarda korku dolu olaylar yaşadığına işaret eder. Etkisinde kalınan korkutucu olaylar kişinin hayatını kimi zaman olumsuz olarak etkilemekte ve rüyalarında bile kişiyi korkutmayı, ürkütmeyi başarmaktadır. Kediler oyunları seven hayvanlardır, ama kendileri yorulduğu zaman sahibinin oynamak isteyip istemediğini önemsemeden yatmaya başlarlar. Bu durum kişinin yakın zamanda kaybettiği bir yakınını işaret ediyor olabilir. Sevdiğini kaybeden kişi onunla geçirdiği güzel günleri özlemiş ve bu günleri hatırlamak istiyor olabilir.

Rüyada Vahşi Kedi Görmek Rüyada vahşi kedi görmek, kişinin içinde uzun süredir biriktirdiği ve en yakınlarındaki insanlara bile anlatmaya çekindiği sırları olduğuna delalet eder. Kişi bu durumdan oldukça rahatsızdır ve çözüm arama yolu onu her zaman korkutur. Çünkü sırlarını paylaştığında onu seven insanların kendisinden uzaklaşacağını düşünür. Kişi eğer kadın ise bu durum iş yerinde diğer kadınlar tarafından açığının kollandığına delalet eder. Başarılı olan rüya sahibini kıskanan çevresindeki kadınlar, bu başarıyı ellerinden geldiğince engellemeye çalışacaktır. Kişi, bu tür olumsuzlukları yaşamamak için gözünü dört açmalı ve aldığı her kararı tekrar gözden geçirmelidir ki istenmeyen sonuçların oluşmasına önceden engel olabilsin. Vahşi kedi görmek, kişinin düşmanlarının çoğalacağına ve yakın zamanda büyük bir tartışmanın tam ortasına kalınacağına delalet eder. Rüyada görülen vahşi kedi kişiye saldırırsa ve kişi kendini savunmak zorunda hissediyorsa bu durum yakın bir tarihte çıkabilecek ufak çaplı anlaşmazlıkların aslında zamanla büyüyeceğine ve ufak olan sorunların büyümeden çözülmesi gerektiğine işaret eder.

Rüyada Hamile Kedi Görmek Hamile kedi bereketin temsilcisidir. Rüyada hamile kedi görmek, yeni bir işe başlayan kedinin bol kazançlar elde edeceğine yorulur. Kişi, yaratıcı ve entelektüel bir zihne sahip ise bu sayede kazanacağı paranın çok fazla olduğu söylenebilir. Çünkü yaratıcı insanlar zeki insanlardır. Yeni bir oluşum içinde çok rahat bir şekilde kendini ifade edebilen bu kişiler, yeni fırsatları değerlendirmeyi çok severler. İş konusundaki bu fırsat deneyimi kişiye özel yaşantısında da olumlu kapılar açabilir. Kişi, kendisine ilgi duyan veya arkadaş olmak isteyen insanlara karşı eli açık ve cömerttir. Bu sayede çok çevre edinen kişi iş hayatında tanınmak için de çok çaba sarf etmeden istediği konuma erişebilir. Rüyada Kediye Su Vermek Rüyada kediye su vermek, kişinin uzun süreden beri olan yorgunluğunun sona ereceğine işaret eder. Kediye verilen su, kişinin ömrünün uzun olacağına ve etrafındaki insanlar tarafından hep iyi anılacağına delalet eder. Çünkü kediye su vermek çok insani ve güzel bir davranıştır. Bu rüyayı gören kişi gerçek hayatında da insanlar tarafından sevilen, taktir edilen, saygı duyulan bir insandır. Bu durum aynı zamanda kişinin ümitlerinin boşa çıkmayacağına, planlanan geleceğin olması istenilen şekilde gerçekleşeceğine işaret eder. Yakın zamanda yapılan planların birer birer gerçekleşmesiyle hayatının istediği gibi gittiğinin farkına varacak kişi, uzun vadeli planlar yapmalı ve bu planlara ailesini de dahil etmelidir. Kediye su vermek, kediyi beslemek olarak görülürse bu durum kişinin yakınları tarafından kınanacağına, kişinin verdiği kararların onay görmeyeceğine delalet eder.

Rüyada Kedinin İnsana Dönüşmesi Her insanın içinde biraz olsun üstün güçlere veya sihre karşı bir merak vardır. Bu merakını gerçek hayatta gideremeyen kişi rüyasında bir kedinin insana dönüştüğünü görebilir. Bu durum, kişinin gerçekleştirmek istediği hayalleri olduğuna delalet eder. Gerçekleştirmek istediği hayallerinden bazılarının imkansızlığını fark eden kişi rüyasında kedinin insana dönüşmesi olayını canlandırır, çünkü insanoğlu eski çağlardan beri kendisinden üstün bir güce tapmaya alışmıştır. İnsana dönüşen kedi figürü, aslında kişinin şu anki halinden memnun olmadığını, değişmek istediğini ama bunun ne kadar imkansız veya imkansıza yakın bir durum olduğunun kanıtıdır. Geçmişini geride bırakıp başka bir insan olarak hayata devam etmek isteyen kişi, bunun olmayacağını bildiğinden rüyalarında fantastik şeyler görmeye başlar. Şu anda olduğu durum kişiyi gerçekten rahatsız ediyorsa kısa zamanda bir psikolojik destek almalı ve yaşanan olumsuzlukların üstünden geçip kaldığı yerden devam edebilmelidir. Rüyada Kedi Kovalamak Bir kediyi kovalamak, kişinin sorumluluk alanını gösterir. Kişi son zamanlarda çok fazla sorumluluk almış ve bunların altından kalkamamış demektir. Rüyada kovalanan kedi, aslında kişinin içindeki bulunduğu konumdan uzaklaşma ve kaçma isteğini yansıtır. Kişinin sorumluluklarını çok iyi idare edemediğine, kişide güven eksikliği, ihanete uğrama korkusu gibi durumların olduğuna işaret eder. Aynı zamanda rüyada kedi kovalamak bazı gündelik işlerin ters gideceğine delalet eder. Ters giden işleri yoluna koymak için çabalayacak kişi, olayları incelemeye yakın çevresindeki arkadaşlarından başlamalıdır. Onlardan gelen ve gelebilme ihtimali olan zararı en aza indirmek kişinin yararına olacaktır.