Rüyada Kertenkele Görmek: Küçük Kertenkele, Kertenkele Yavrusu

Rüyada kertenkele yavrusu görmek, kişinin bir an önce kendi işini kurma isteği içinde olduğunu gösterir. Kişi maddi olarak rahatlamak kadar iş ortamında huzur aramaktadır ve uzun zamandır sorunlarını çözme noktasında başarısızdır. Ertelenen çözümlerin, yakın zaman sonra yüzüne çarpma olasılığı yüksektir. Ufak tefek gördüğü sıkıntılar, iletişim sorunlarından ötürü büyüme aşamasına gelecektir. Rüya sahibi kimse, bu aralar iletişim problemleri yaşamaktadır.

Rüyada üzerinde kertenkele görmek, rüya sahibinin bu dönemde etrafında bulunan iyi ve kötü insanların ayrımına varamaması anlamına gelir. Kişi tehlikenin nereden geleceğine dair hazırlıksızdır. Kötü insanlara karşı bile, iyi niyetli şekilde yaklaşmaya çalışır; fakat bu durum bir zaman sonra ona birtakım zararlar verecektir. Rüyada üzerinde kertenkele olduğunu görmek, sinsi insanların varlığına dair bir işaret ve bir uyarı olarak yorumlanır. Rüya sahibi, her zamankinden daha uyanık ve dikkatli olmak durumundadır. Diğer yandan aile içinde geçmişte yaşanan bir kırgınlık son bulacak ve bu durumdan büyük mutluluk duyulacaktır.

Rüyada Kertenkelenin Kaçtığını Görmek

Rüyada kişi, kertenkeleyle bir kovalamaca içindeyse, daha doğru bir ifadeyle kişi rüyada kertenkelenin kaçtığını görüyorsa, onu güzel yarınların beklediği, iş hayatında kendisine rakip olan kişileri arkada bırakacağı, yeni bir iş atılımına, güven duyduğu bir arkadaşıyla ortak olarak gireceği anlaşılabilir. Rüyada bir kertenkelenin kaçtığını gören kimse, gücü, başarıyı ve kararlılığı sembolize eder. Rüya sahibi kişi, yaratıcı girişimleri sayesinde etrafındaki insanları istihdam edecektir. Bu sebeple kendisine birçok insan hayır duasında bulunacaktır. Ayrıca rüyayı gören kişi akıl hocası olarak gördüğü bir büyüğünden her anlamda destek görecektir. Her zaman her konuda, kendisine güvenle danışıyor olacaktır.

Rüyada Kertenkele Yakalamak

Rüyada kertenkele yakalamak genelde hayırlı olarak yorumlanır. Eğer kişi devlet kademesinde çalışıyorsa makam olarak kısa bir süre içinde yükselecektir. Ticaret yapıyorsa işlerini genişletecek ve kazançlarını artıracaktır. Rüyada kertenkele görmek genelde başarıya delalettir. Rüya sahibi eğer öğrenciyse ya da yakın zamanda çok önemli bir sınava girecekse mutlaka muvaffak olacaktır. Öte yandan çok değer verdiği bir yakını şehir dışına gidecek ve uzun zaman dönmeyecektir. Bu durum rüya sahibini ciddi anlamda üzecektir. İş ve okul yaşamlarında başarı elde etmesine rağmen özel hayatında kendisini ciddi anlaşmazlıkların içinde bulacaktır.