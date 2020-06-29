Rüyada Kıyafet Görmek: Elbise Görmek, Kıyafet Almak

Rüyalar bilinçaltının ve ruh halinin kişilere yansıtmak istediği görüntülerdir. Çoğu zaman görülen rüyalar, kişileri hayatlarında olan ama fark edilmeyen olayları anlatmaya çalışır. Bu nedenle rüyaların dikkate alınması ve doğru bir biçimde yorumlanması gerekir. Rüyada Yeni Kıyafet Görmek Rüyasında yeni kıyafet gören kişi: Uzun zamandır istediği fakat ulaşamadığı bir makama ulaşır.

Bu kişi yeni bir işe girer ya da yeni bir iş kurar.

İş ve kariyer hayatındaki sorunlarını arkasında bırakır.

Rüya sahibi mutlu olacağı ve heyecanlanacağı haberler alır.

Kişinin ailesiyle problemleri varsa, görülen bu rüya o problemlerin geçeceğine delalet eder, ailesi ile özlemini çektiği eski güzel günlerine döner.

Bu rüya, rüya sahibinin hayırlı bir evlat olduğunu işaret eder.

Ayrıca bu kişi anne ve babasından hayır duası alır.

Rüya sahibi, yeni meslek sahibi olur.

Ayrıca bu rüya kişinin, eğitim hayatında başarı sağlayacağına, girecek olduğu sınavlarını başarıyla geçeceğine delalet eder.

Rüyasında yeni kıyafet gören kişinin, mallarında artış meydana gelir.

Almak istediği ev, arsa, araba varsa bu mallara sahip olur. Rüyada Kıyafet Değiştirdiğini Görmek Rüyasında kıyafet değiştirdiğini gören kişinin: Hayatında yenilik ve değişiklik meydana gelir.

Rüya sahibi, yeni bir meslek ya da hobiye başlayabilir.

Eğer kişi rüyasında eski elbisesini atıp bunun yerine yeni bir kıyafet giydiğini görmüşse mevcut işinden ayrılacağına, şartları çok daha iyi bir iş bulacağına delalet eder.

Rüyasında kıyafet değiştirdiğini gören kişinin hayatında kurtulmak istediği bazı durumlar vardır. Bu rüya, kişinin hayatında değiştirmek istediği şeylerin olduğuna delalet eder. Rüyada Kıyafet Satın Almak Rüyasında yeni bir kıyafet satın aldığını gören kişinin: İşleri rast gider.

Gerçek hayatında olmadığı ve bu duruma üzüldüğü olaylar varsa, bu olaylar kişinin lehine döner.

Rüyasında kıyafet satın aldığını gören kişi eğer işsizse güzel bir işe başlar.

Ayrıca özel hayatında iletişiminin iyi olmadığı kişiler varsa bu kişilerle arası düzelir.

Olaylara bakış açısını değiştirir ve hayatının yolunda gidip gitmediğini sorgular. Bazı rüya yorumcularına göre, rüyasında kıyafet satın aldığını gören kişinin şansı ve bahtı açılır. Hayal ettiği ve istediği şeyler kısa zaman içerisinde olur. Rüyada Başkasının Kıyafet Aldığını Görmek Rüyada başkasının kıyafet aldığını gören kişi: Kendisini çok iyi hisseder.

Yaşadığı sıkıntıları atlatır ve feraha kavuşur.

Sosyal çevresinde değişiklikler yapar.

Rüya sahibi, yüzüne gülüp arkasından konuşanları fark eder. Onlarla iletişimini keser ve gerçekten yanında olan dostlarıyla beraber olur.

Bu rüya aynı zamanda, rüyayı gören kişinin iş ve kariyer hayatında bazı olumsuzlukların yaşanacağına da delalet eder. Rüyada Kıyafet Aramak Rüyasında kıyafet aradığını gören kimse: Büyük zorluklar sonucunda istediği hayata kavuşur.

Bu rüya aynı zamanda rüyayı gören kişinin mevcut işinden memnun olmadığına delalet eder.

Rüya sahibi farklı bir işe girecek ve bu işte yükselecektir.

Hem aile bireylerinden hem de evliyse eşinden büyük destekler görecek demektir. Ancak bazı rüya yorumcularına göre, bu rüyayı gören kişinin yatırımları boşa gider. Rüyada Kıyafet Kaybetmek Rüyasında kıyafet kaybettiğini gören kişi: Zor ve yorucu günler yaşar.

Eğer borcu varsa, bu borcu yeni borçlar yaparak ödemeye çalışır. Bu nedenle rüya sahibinin hayatı, içinden çıkılamaz bir hal alır. Bazı rüya yorumcularına göre, rüyasında kıyafet kaybettiğini gören kişi, zor durumda olan bir arkadaşına yardımcı olur. Eğer rüya sahibinin sağlık ile ilgili bir problemi varsa, bu problem çıkacağı bir yolculuğun sonunda nihayete erer.

Rüyada Kıyafet Toplamak Rüyasında kıyafet topladığını gören kişi: Maddi bir zarara uğrar. Bunun sonucunda geçim sıkıntısı çeker ve bu nedenle de aile bireyleriyle arası açılır.

Bu rüyanın olumlu yorumları da vardır.

Buna göre, kişinin iş ve kariyer hayatı iyi gider. Yüksek makamlara terfi alır, iş yerinde başarılı çalışmalarıyla dikkat çeker.

Ayrıca rüya sahibi, çevresinde kendisine zarar veren insanlarla iletişimini keser. Rüyada Dağınık Kıyafetleri Toplamak Rüyasında dağınık kıyafetleri topladığını gören kişinin: Atılacağı işlerin hayırlı olacağına ve yapacağı işlerde büyük başarılar sağlayacağına delalet eder.

Bu kişi, yaptığı işler sayesinde daha büyük yatırımlara girerek, büyük bir işe imza atar.

Rüyayı gören kişi başka büyük bir kişiyle ortaklık kurar.

İş ve kariyer hayatında çok büyük başarılar elde ederek huzura kavuşur.

Bu sayede yeni ve daha güzel işler çıkarabileceği bir ortam hazırlamış olur. **Bazı rüya yorumcularına göre, bu hayırlı bir rüya değildir. Rüya sahibinin umutlarını ve sahip olduğu maddi manevi tüm değerleri kaybedeceğine delalet eder. ** Kişinin yaptığı çalışmalar, çıkan büyük sorunlar nedeniyle fayda sağlamaz. Fakat aile hayatında mutlu bir yuva kurmak için girişimlerde bulunacağına işaret eder. Rüyada Kıyafet Denemek Rüyada yeni kıyafet denediğini gören kişi: Erkekse, damat olur.

Rüya sahibi kadınsa bu rüya nişana ya da düğüne delalet eder.

Denenen kıyafetin rengi beyaz ise, rüya sahibinin niyet ettiği bir işte, başarılı olacağı anlamına gelir.

Denenen kıyafetin rengi siyah ise, rüya sahibi devlet kurumunda bir işe başlar.

Kıyafetin rengi yeşilse bu kişi hac ya da umre yolculuğu yapar.

Ayrıca, rüya sahibi zararlı alışkanlıklarını bırakır ve hayatına çeki düzen verir. Rüyada Erkek Kıyafeti Görmek Rüyada erkek kıyafeti gören kişi: Uğradığı zararları kısa zaman içerisinde telafi eder.

Bu kişinin yaşadığı tüm kötü olaylar düzelir.

Rüyasında erkek kıyafeti gören kişi, günlük hayatında içine düştüğü sıkıntılardan kurtulmak için aile bireylerinden destek alır.

Bu rüya genel olarak kişinin mutlu olacağına, hayatının huzurlu bir şekilde devam edeceğine delalet eder.

Ayrıca bu kişi, hayatında kendisi için belirlediği hedefleri tutturur ve bereketli bir hayata kavuşur.

Küskün olduğu kişilerle barışır.

Rüyayı gören kişin kafasını tamamen boşalttıktan sonra farklı işlere atılıp, yüklü bir servete sahip olacaktır. Rüyada Birinden Kıyafet Almak Rüyasında birinden kıyafet aldığını gören kişinin: Bulunduğu makam ve mevkide kayıplar yaşayacağına, fakat hayatındaki problemlerden kurtulup, borçlarını rahatça ödeyeceğine ve hayatında önemli gelişmeler olacağına delalet eder.

Eğer rüya sahibinin bir rahatsızlığı varsa, kişi bu rahatsızlıktan en kısa zamanda kurtulur.

Bu kişinin beklediği bir yolcu varsa, o kişiden hayırlı haberler geleceğine işaret eder.

Ekonomik anlamda rahatının ve dirayetinin artacağına ve kendine daha çok güveneceğine işarettir. Rüyada Kirli Kıyafetleri Çıkarmak Rüyada kirli kıyafetlerini çıkardığını gören kişi: Çok büyük bir maddi ve manevi zarara uğrar.

Hayatında istemediği bazı olaylar olur. Bu olaylar sonucunda rüya sahibi kötü durumlara düşer. Bu durumlar nedeniyle de aile bireyleriyle tartışmalar yaşar ve arası bozulabilir.

Aynı zamanda özel hayatında da birtakım ayrılıklar ve kopukluklar yaşar.

Rüya sahibinin üzüleceği günler kapıdadır. Hem parası hem de varsa malının ve mülkünün eksileceğine delalet eder. Rüyada Kirli Tişört Görmek Rüyada kirli tişört gören kişinin: Hayatı güzelleşir.

Gerçek hayatında yaşadığı kötü ve sıkıntılı günler geride kalır.

İş ve kariyer hayatında atılımlarda bulunur. Bu sayede büyük maddi kazançlar sağlar.

Çevresindeki insanlar tarafından sayılır ve sevilir.

Ayrıca eğer bekarsa mutlu bir aile kurar. Rüyada Üstü Kirli Adam Görmek Rüyasında üstü kirli adam gören kişi: Mutlu günler geçirir.

Ayrıca hak ettiği güce kavuşur.

Özel ve sosyal hayatında yer alan kişilerle sıcak ve sağlıklı bir iletişim sağlar.

Rüya sahibinin maddi sıkıntıları varsa sıkıntılarından kurtulur.

Aşk hayatında da her şey yolunda gider.

Rüya sahibi mutlu ve huzurlu bir hayat geçirir. Bazı rüya yorumcularına göre, bu rüyayı gören kişinin korktuğu şeyler başına gelir. Bu nedenle kötü günler geçirebilir. Fakat azmi ve sabrı sayesinde kötü günler atlatılır. Rüyada Kirli Çamaşır Görmek Rüyada kirli çamaşır gören kişi: Gerçek hayatında kendisine zarar veren bir kişidir.

Bu rüya, kişinin düzensiz ve plansız hayatından dolayı başına gelen sorunlara ve hastalıklara delalet eder. Bu hayat tarzı yüzünden fiziksel gücü azalır. Dolayısıyla bu rüya, aslında rüya sahibine hayat tarzını iyileştirmesi bakımından bir uyarı niteliğindedir.

Rüya sahibinin sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları varsa bırakması gerektiğine delalettir. Rüyada Kirli Beyaz Elbise Görmek Rüyasında kirli beyaz elbise gören kişi: Verdiği sözleri yerine getirir.

Eğer kişi herhangi bir söz vermediyse ona vaat edilen sözler varsa bu sözler yerine getirilir.

Ancak bu sözler yerine getirilirken birtakım sorunlarla karşılaşılır.

Rüya sahibinin kuracağı bir iş ortaklığı sayesinde büyük başarılar elde edeceğine işaret eder.

Rüya sahibi, hayırlı bir kısmet bularak evlenir ve mutlu bir aile hayatına sahip olur.

Gerçek hayatında aile bireyleriyle sorunları varsa bunları yoluna koyar.

Bu rüya kişinin eğitim hayatında da başarılı olacağına işaret eder. Rüyada Elbise Ütülemek Rüyasında elbise ütülediğini gören kişinin: Hayatı tamamen düzene girer.

İş ve kariyer hayatında büyük başarılara imza atar.

Hayatında birçok açıdan olumlu yenilikler yaşar.

Ütü yaptığını gören kimsenin şansı ve bahtı açılır.

Bazı rüya yorumcularına göre rüyasında elbise ütülediğini gören kişi zekası sayesinde karşılaştığı bütün sorunları çözer. Rüyada Elbise Satmak Rüyasında elbise sattığını gören: Rüya sahibi canını sıkacak bir yerde bulunur.

Bu ortamda hem vaktini hem de parasını boş yere harcar.

Bu rüya, rüya sahibinin özel ve sosyal hayatında hoşlanmadığı kişilerle iletişimi keseceğine ve arkadaş seçimlerinde çok daha dikkatli olacağına delalet eder. Rüyada Beyaz Elbise Görmek Rüyasında beyaz elbise gören kimse: İş ve kariyer hayatında büyük başarılar sağlar.

Bu her açıdan çok ferah ve olumlu bir rüyadır.

Kişi, yaptığı işlerle etrafındaki herkesin takdirini toplar.

Ayrıca bu rüya kişinin çok sağlıklı olduğuna da delalet eder.

Rüya sahibi iş hayatında yüksek makamlara gelir ve yüksek miktarda kazanç sağlar.

Kişinin aile bireyleriyle arasında sorun varsa bu sorunların çözüleceğine de delalet eder. Rüyada Siyah Elbise Görmek Rüyasında siyah elbise gören kişi: Gerçek hayatında adımlarını hiç düşünmeden atan birisidir. Bir sonraki evreyi düşünmez. Plansız, programsız ve düzensiz bir hayat yaşar. Bu hayatı nedeniyle bunalımlı günler geçirir.

Diğer bir anlamıysa, rüyayı gören kişinin kurnaz bir insan olmasıdır. Kısa yollardan çok büyük maddi kazançlar sağlamaya çalışan rüya sahibinin, hayal kırıklığı yaşayacağına işarettir.

Kişinin mevcut olan işiyle bir geleceğinin olmayacağına delalet eder. Rüyada Mor Elbise Görmek Rüyasında mor elbise giydiğini gören kimse: Günlük hayatında karmaşık bir ruh hali içerisindedir.

Bu rüya da, içinde bulunduğu belirsiz durumların kişiyi üzmekte olduğuna delalet eder. Kişi belirsizlikten kurtulup daha planlı bir hayat yaşamak istemektedir. Fakat henüz bunu gerçekleştirememektedir. Görülen bu rüya kısa zaman içerisinde belirsiz ve programsız durumların son bulacağına delalet eder. Rüya sahibi özel ve sosyal hayatında atılımlar sağlar ve bunun sonucunda da mutlu olur. Duygularını kontrol altına almayı öğrenir. Rüyada Kırmızı Elbise Görmek Rüyasında kırmızı elbise gören kimse için bu rüya: İyiliğe ve hayra işaret eder.

Kişi hayatında yenilikler ve değişiklikler gerçekleştirir.

Rüya sahibinin hayatında geçirdiği kötü günlerin sona erdiğine, artık daha iyi günlerin başladığına delalet eder.

Kırmızı elbise görmek aşkı da sembolize eder.

Kişi, iş hayatında terfi ederek yüksek makamlara gelir.

Ayrıca hayatı boyunca huzurlu ve mutlu olur. Amaçladığı hedeflerine ulaşır.

Rüya sahibinin tutkulu kişiliği rüyasına yansımıştır. Bu sayede iş hayatında yüksek başarılara imza atar. Etrafında yer alan kişiler tarafından takdir edilir. Rüyada Sarı Elbise Görmek Rüyasında sarı elbise gören kimse için bu rüya: Bir hastalığa işaret eder.

Ancak bu hastalık geçici ve kolay atlatılabilir bir hastalıktır.

Rüya sahibi genelde kendi hataları yüzünden, yanlış davranışlarda bulunur ve yanlış bir hayat yaşar. Bu nedenle bu rüya ona bir ikaz niteliğindedir.

Ayrıca bu rüya, kişinin etrafındakiler tarafından anlaşılması çok güç birisi olduğuna delalet eder. Kişi, hissettiği ruh halini etrafındakilere yansıtmaya başlar. Rüyada Mavi Elbise Görmek Rüyasında mavi elbise gören kimse: Gerçek hayatında becerikli ve akıllı bir insandır.

Henüz iş hayatına girmemişse, kendisine uygun işleri en iyi şekilde araştırır ve iyi bir işe girer.

Burada kendisini gösterir ve bu sayede çalıştığı kurumdan terfi alarak üst makamlara ulaşır ve bol miktarda para kazanır.

Ayrıca, rüya sahibinin bir hastalığı varsa bu hastalık en kısa zaman içerisinde düzelir.

Rüya sahibi rahat ve huzurlu bir hayata kavuşur.

Eğer kişi mavi elbisenin kendisine hediye edildiğini görürse, aile hayatında yaşadığı sıkıntılar sona erecek demektir. Rüyada Yeşil Elbise Görmek Rüyasında yeşil elbise gören kişi için bu rüya: Kişinin hareketleri dolayısıyla çevresinde sevilen ve sayılan bir kişi olduğuna delalet eder.

Sosyal çevresinde de iyi anılan birisidir.

Bu rüya ayrıca kişinin, dini inançlarından sapmadığına işaret eder.

Rüya sahibinin, hem aile hayatında hem de özel hayatında, ilişkilerinin iyi olduğunu gösterir.

Rüya sahibi bir ev ya da araba almak niyetindedir. Çalıştığı kurumdaki büyük başarıları sayesinde maddi kazançlarını artırır ve istediği mal ve eşyalara sahip olur. Rüyada Pembe Elbise Görmek Rüyasında pembe elbise gören kişi için bu rüya: Kişinin hem iş hem de aile hayatında kendisini çok yıprattığına işarettir.

Kişi iş hayatında çok fazla çalışır ve işkolik tavırlar sergiler.

Bu yüzden, yeteri kadar dinlenemez ve sağlığı konusunda ciddi sorunlar yaşar.

Bu sorunlar, onun hayat kalitesini düşürür. Aile ve sosyal hayatında uyumsuzluklara yol açar.

Rüyasında pembe elbise gören kişi bu elbiseyi giydiğini görürse, çok sevdiği bir arkadaşı yüzünden maddi zarara uğrar. Rüyada Elbise Diktirmek Rüyasında elbise diktirdiğini gören kişi: Yaşadığı hayattan memnun değildir. Bu nedenle hayatını değiştirmek adına birtakım girişimlerde bulunur. Bu girişimi yeni bir işe başvurarak yapabilir.

Ayrıca kişi, yeni bir arkadaş ortamına girer.

Değişiklik isteyen rüya sahibinin, kendi yaşamına da çekidüzen vereceğine, fikirlerini değiştireceğine delalet eder.

Ayrıca zamanını daha iyi kullanabilmek adına bundan sonra daha planlı ve programlı yaşayacağına dair bir işarettir.

Rüyada diktirilmiş olan elbisenin modeli de önemlidir.

Eğer rüya sahibi kimse, yırtılmış olan bir elbiseyi diktirdiğini görürse, bu eski sorunların yeniden gündeme geleceği şeklinde yorumlanır. Eski sorunların gün yüzüne çıkması yüzünden sıkıntılı günler geçirir.

Eğer rüya sahibi yeni bir kumaştan elbise diktirdiğini görürse, bu onun hayatında yeni başlangıçlar yapacağına işaret eder. Rüyada Elbise Dikmek Rüyasında elbise diktiğini gören kişinin: Bir türlü cesaret edemediği bir iş vardır.

Bu kişi, bu iş konusunda her zaman çekimser ve karamsardır.

Bu işi gerçekleştirmek için, ya aile bireylerinden ya da sosyal çevresindeki bir kişiden yardım alır.

Bunun sonucunda da hedeflediği şeye ulaşır.

Fakat bu rüya, eğer yardımı kabul etmez ya da almazsa bu işi kendi başına gerçekleştiremeyeceğine delalet eder. Rüyada Elbise Yıkamak Rüyasında elbise yıkadığını gören kimse: Gerçek hayatında kederden ve üzüntüden kurtulur.

Bu rüya, rüya sahibine bir uyarı niteliğindedir.

Kişinin zararlı alışkanlıklarını bırakması ve günahlarından tövbe etmesi gerektiğine delalet eder.

Ayrıca rüyada elbiseyi hem yıkayıp hem de kurutmak kendisine sıkıntı yaratan sorunlardan kurtulduğuna işaret eder.

Rüya sahibi renkli bir elbise yıkadığını görürse tüm kederlerini ve sıkıntılarını atar.

Beyaz çamaşır yıkadığını görmek ise hayal kırıklıklarına işarettir. Rüyada Islak Elbise Görmek Rüyasında ıslak elbise gören kimse: İş ve kariyer hayatında yüksek makamlara gelir.

Ayrıca yaptığı işlerle çevresinde bulunan herkesin takdirini kazanır. Aynı zamanda başarılı işler yaparak terfi eder.

Kişi, mutlu ve huzurlu günler geçirir.

Eğer bir hastalığı varsa kısa zaman içerisinde tedavi olur ve iyileşir. Mutlu ve huzurlu bir hayata sahip olur.

Rüya sahibi kadınsa bu rüya, o kişinin çok hayırlı ve geleceği parlak bir adamla evleneceğine delalet eder. Rüyada Çiçekli Elbise Görmek Rüyasında çiçekli elbise gören kimse için bu rüya: Bol kısmete ve sevinçli haberlere işaret eder.

Rüya sahibi bekarsa bu rüya evleneceğine delalettir.

Kişinin maddi durumu düzelir ve bol kazanç sağlayacağı işlere imza atar.

Rüya sahibi hem gençliğinde hem de yaşlılığında kimseye muhtaç kalmaz.

Kişinin aile bireyleriyle aralarındaki sorunların biteceğine delalet eder.

Rüyayı gören kişinin bir hastalığı varsa, bu hastalık kısa zaman içerisinde tedavi edilir ve sağlığına kavuşur. Rüyada Dar Elbise Giymek Rüyasında dar bir elbise giydiğini gören kişi için bu rüya: Dini emirlere işaret eder.

Rüya sahibinin bundan sonraki hayatında dini emirleri yerine getirirse, geçmiş hayatındaki günahlarının af olacağına delalettir.

Rüyada görülen dar elbisenin bazı yerleri yırtılmış ya da sökülmüşse, kişinin günahları affolmuş demektir.

Eğer dar elbiseyi giyen kişi, rüya sahibinin aile bireylerinden birisiyse bu durum haram paraya ya da mala yorulur.

Rüya sahibi dar elbiseyi kendisi giyip çıkarırsa, sıkıntılı günlerin geride kaldığına işaret eder. Kişi bereketli günler geçirir. Rüyada Bol Elbise Giymek Rüyasında bol bir elbise giydiğini gören kişi: Bundan sonraki hayatında daha güzel şeylerle karşılaşır.

Kişinin evlatları hayırlı evlattır.

Hayatında kalıcı mutluluğu yakalar.

Kişinin geçirdiği zor günler hem maddi hem de manevi olarak son bulur.

Bol kazançlı başarılara imza atar.

Kişi kısa zaman içerisinde büyük bir ferahlığa kavuşur.

Sosyal çevresinde de insanlarla olan ilişkisi ve iletişimi düzelir. Rüyada Uzun Elbise Görmek Rüyasında uzun elbise gören kişi: Başarılı bir hayat sürdürür ve hedeflediği şeylere ulaşırken güçlük çekmez.

Bu rüya kişinin, dini durumlara uygun yaşadığını işaret eder.

Bu hal ve hareketleriyle kişi, etrafındakilere örnek olur.

Rüya sahibi bekar bir kadınsa, bu rüya karşısına çıkacak hayırlı bir kısmete delalet eder.

Rüya sahibi evliyse hac yolculuğuna çıkar.

Yaşlı bir kadının bu rüyayı görmesi, evlatlarıyla bir arada yaşayacağına işarettir. Rüyada Kısa Elbise Görmek Rüyasında kısa elbise gören kimse için: Bu rüya dini inançların zayıfladığına işarettir.

Kişinin iman gücü zayıftır ve günah işlemeye meyillidir.

Bu nedenle, yanlış bir hayat tarzına sahiptir.

Kısa elbisenin rengi beyaz ise, bu rüya uzun sürmeyecek bir evliliğe işaret eder.

Kısa elbisenin rengi kırmızı ise, rüya sahibinin yeni bir aşka yelken açacağına işarettir. Fakat bu aşk, sonrasında rüya sahibini hayal kırıklığına uğratabilir. Rüyada Mini Elbise Görmek Rüyasında mini elbise gören kişiye bu rüya: Kişinin geçici hevesleri bulunduğunu bildirir.

Para konularında tutumlu olamayan bu kişinin, kendisine hakim olamadan birçok gereksiz alışveriş yapacağını ve gereksiz pek çok para harcayacağını ifade eder.

Rüyayı gören kişi yaptığı bu savurgan alışverişlerden sonra da geçim sıkıntısı çekecek ve maddi açıdan ayın sonunu getiremeyecektir.

Bu nedenle harcama yaparken daha dikkatli olması gerekir. Rüyada Uzun Kollu Elbise Görmek Rüyasında uzun kollu elbise gören kişi: Ticaretle uğraşan biriyse iş alanını genişletip, daha farklı işlerle de uğraşacak demektir.

Bu rüya, rüyayı gören kişiye ülkesinde yapmış olduğu ticaretini yurt dışına da taşıyacağını ifade eder.

Kişinin yaşadığı ömür boyunca, dini bütün, imanlı kişilerle tanışıp helal lokma kazanacağını ve kişinin uzun ömürlü olacağını bildirir.

Ayrıca bu kişi sağlıkla alakalı bir problem yaşıyorsa, o konuda selamete ereceğinin de habercisidir. Rüyada Kısa Kollu Elbise Görmek Rüyada kısa kollu elbise gören kişi için bu rüya: