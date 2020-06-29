Rüyada Kıyamet Görmek: Kıyamet Kopması, Kıyamet Alametleri

Kıyamet, islamiyet gibi tek tanrılı dinlere göre dünyanın sonunun gelerek kişinin amellerinin tartıldığı, ölülerin dirildiği, cennetlik ya da cehennemlik olunduğuna yaratıcı tarafından karar verildiği gündür. Dolayısıyla kıyamet rüyaları, rüya sahibi için oldukça korkutucudur. Ancak kıyamet gününü rüyasında gören kişi, yaşadığı korku duygusu ile hatalarının farkına varır ve girdiği yanlış yollardan geri dönmek ister. Kıyamet gününün nasıl olacağını ve yaşanacak korkuyu hisseden kişi tez zamanda ölüm ve ahiret korkusu ile yanlış yollardan uzaklaşarak doğru yola girmeye çalışır.

Rüya tabiri, yorumlanması diğer sembollere, çevredeki kişilere ve hissedilen duyguya göre değişim gösterir. Cafer-i Sadık’a göre bir kişinin rüyasında kıyameti görmesi 4 şekilde yorumlanır. Bunlar: kurtuluş, ferah ve sevinç, bela, zaruretten kurtulmadır.

Bu rüyanın rüyada görülen diğer semboller ile birlikte yorumlanması gerekir.

Kıyamet gününü görmek:

Kişinin, ailesinde ve iş hayatında haram ve günah olan şeylerden uzak durması gerektiğine delalet eder.

Bu rüyayı gören kişi sorunlarını Allah'a sığınarak çözmeye çalışmalı, hayırsız olduğunu düşündüğü işlerden uzak durarak doğru davranışlarla hareket etmelidir.

Ayrıca bu rüya, ev halkının yaşadığı zulümden ve şiddetten kurtulacağına da delalat eder.

Rüyada ahiret gününü görmek:

Anne ve baba duası almaya ve rüya sahibinin yaptığı hayırlı işler neticesinde bol ve bereketli kazanç elde edeceğine işaret eder.

Rüya sahibinin güzel başlangıçlar yapacağına, önemli insanların arasına gireceğine, kırgın olduğu kişilerle yeniden ilişkilerini iyileştireceğine delalat eder.

Rüya sahibi herkes tarafından özenilecek derecede güzel ve huzurlu bir hayata kavuşur. Çalışkan ve dürüst evlatlara sahip olur.

Rüyada Kıyamet Görmek ve Kurtulmak

Rüyada kıyametten kurtulduğunu ya da kaçtığını görmek: