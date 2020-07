Rüyada Köpek Görmek: Bir Sürü Köpek, Havlayan Köpek, Büyük Köpek

Rüyada köpek görmek kimileri tarafından olumsuz yorumlansa da köpeklerin ne kadar sadık bir dost olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Köpekler, beraberlik, sadakat ve koşulsuz sevgiyi temsil ederler. İnsanlara arkadaşlık dersi verir, anı yaşamanın önemini hissettirirler. Eğer kişi rüyasında köpek tarafından kovalanıyorsa bu kovalamaca rüya sahibinin herkesten sakladığı bazı sorunları olduğunun göstergesidir. Kişisel sorunlar en yakın zamanda çözüme kavuşturulmalıdır. Üstüne gidilmeyen sorunlar, havlayan ve ısırmak üzere olan bir köpek gibi kişinin peşini bırakmayacaktır. Kovalayan köpek her zaman kişinin kendi sorunlarını temsil etmiyor olabilir. Rüyayı gören kişinin yakın çevresinde bulunan ve anlaşamadığı kişilerden birisi de sorun çıkaracak olabilir. Köpek burada düşmanı temsil eder. Kişinin bu tür durumlardan en az hasar görerek kurtulabilmesi için çevresindeki insanlarla iyi geçinmesi, herkesle dost olmaması gerektiği düşünülür.

Rüyada Büyük Köpek Görmek

Rüyalardaki her türlü büyüklük, kişinin hayatında gerçekleşmek üzere olan büyük değişimleri temsil etmektedir. Büyük köpek görmek, kişinin yakın zamanda çok iyi bir konumda çalışmak üzere iş teklifi alacağına işaret eder. Kişi halihazırda bir iş sahibi ise bulunduğu konumdan çok daha üstlere terfi edeceğine ve kazandığı paranın çok daha fazlasını kazanma şansını elde edeceğine delalet eder. Büyüklük bereket demektir. Kişi, kendisine yeni yatırım alanları belirlemeli ve iyi araştırmalar sonucu elindeki maddi kaynakların bir kısmını bu yatırımlar için ayırmalıdır. Büyük köpekler koruyuculuğu temsil etmektedir. Kişinin etrafında çok sevdiği insanlar tarafından desteklendiğini ve zor durumlar tüm çevresinin bir arada olduğunu işaret eder. Bu şanslı kişi hayatından oldukça memnundur ve sevdikleri için her zaman her şeyin en iyisi olsun ister.

Rüyada Süs Köpeği Görmek

Süs köpekleri sakinliği ve yaşlılığı temsil etmektedir. Yaşlı ve emekli olan insanların çocukları evden ayrıldığında evde yeni bir ses, bir neşe olması için süs köpeği alınır. Evdeki sakinliğe ayak uyduran süs köpekleri sessiz halleriyle bile sahiplerini hayata bağlamayı başarırlar. Rüyada süs köpeği görmek, yakın zamanda işsiz kalınacağına yorulur. Bu kişinin iş yerinde çalıştığı kişilerle arasını iyi tutması gerekir. Emeklilik zamanı yaklaşmış bir kişi süs köpeği görüyorsa artık çalışmaktan sıkıldığını ve günlerini emeklilik hayalleriyle geçirdiğini gösterir. Bu durumda kişinin ruhsal sağlığı için en hayırlısı sakin ve dingin bir hayat sürdürmeye devam etmesi olacaktır. Kişi, hayatından sorun yaratan insanları uzaklaştırdığı takdirde ileri yaşantısında özellikle emeklilik döneminde çok daha az sorunla karşılaşacak ve adeta bir süs köpeği nazikliğiyle, uysal bir şekilde, sinirlenmeden yaşantısını sürdürecektir.