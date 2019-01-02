Rüyada köpek ısırması ne demektir? Rüyada köpek ısırdığını görmek ne anlama gelir?

Çevrenizde bulunan arkadaş veya yakın birinden gelecek sıkıntı ve musibete işaret eden rüyada köpek ısırması; keder, sıkıntı ve hastalık olarak tabir edilir. Bu rüyayı gören kişinin bir dostu yüzünden zor duruma düşmesi veya bir düşmanı tarafından sıkıştırılmasına yorulur. Bu ve farklı yorumlar ise rüyada köpek ısırması ile görülen farklı rüyalara bağlı olarak değişmektedir. Rüyada köpek ısırması ve acıması veya acımaması, köpek ısırması ve kanaması ya da kanamaması, rüyada köpeğin parmağını, elini, kolunu, bacağını ısırması, köpeğin eşinizi, çocuğunuzu veyahut bir başkasını ısırması ve buna benzer rüyaların tabirleri haberimizde. RÜYADA KÖPEK ISIRMASI NE DEMEKTİR? Rüyada köpek ısırması, dert, sıkıntı ve hastalık olarak yorumlanır. Köpek ısırması genellikle tehlikeli bir düşmanın varlığına da işaret eder. Değer verdiği insanlar tarafından yanlış değerlendirilme ya da hor görülme anlamını da taşır. Ayrıca kısa zaman içinde aile içi veya arkadaş çevresinde yaşanacak olan sürtüşmelerin de habercisidir. Rüyanızda dişi köpek tarafından ısırılmak, inatçı bir kadının varlığına işaret eder. Köpek yavruysa sevimli bir çocukla yorumlanır. Isıran köpeğin beyaz olması, önemli bir kişinin varlığını, siyah olması aile büyüğünün işaretçisidir. Rüyada gördüğünüz çoban köpeği ise, malla ve menfaatle yorumlanmalıdır. Tazı köpeği tez elden gelecek menfaate, berekete işarettir.

Rüyada köpek ısırması görmek, arkadaşlarınızdan gelecek sıkıntılara ve kendi içinizdeki çatışmalara işarettir. Köpek başkasını ısırıyorsa, yaşamınızda alacağınız kararlarda endişe yaşadığınız ve sadakatsizlikten korktuğunuz düşünülmelidir. Köpeğin bir başka hayvanı ısırdığını görmeniz, hayatınızdaki dengeler kuramadığınıza, tereddütler yaşadığınıza, kızgınlıklar içerisinde olduğunuza yorumlanmalıdır. Görülen rüya yakın zaman içinde yaşanacak ve büyük zarara sebep olacak bir sorunun ya da sıkıntının habercisi olabilir. Dikkat edilmesi ve sembollerin çok iyi bir şekilde çözümlenmesi gerekir. RÜYADA KÖPEK ISIRDIĞINI GÖRMEK Rüyada köpek ısırdığını görmek, kişinin dini inançlarını boş veren, Allah yolundan uzaklaşan ve safahata, paraya ve zevke düşkün bir kimse olduğuna delalet eder. Rüyada köpek ısırması rüya sahibinin çok büyük kötülükler yapacağına ve başkalarına işkence ya da şiddet uygulayacağının da işaretidir. Böyle bir rüya gören kimsenin yaptığı kötülükler yanına kalmaz ve düşmanları tarafından büyük zararlara uğrar.

RÜYADA KÖPEK ISIRMASI VE ACIMASI Rüyada köpek ısırması ve acıması, rüyayı gören kimsenin maddi getirisinin çok olacağını düşündüğü bir iş üzerine çalışma yaparken sevdiği kimse tarafından kandırılmaya ve işlerine mani olunacağına, emeklerinin boşa gideceğine işaret edilir. Rüyada köpek ısırdığı halde acımadığını görmek, kişinin iş yaşamında yahut sosyal hayatında düşmanlarının çıkardığı dedikodulardan ve hakkında konuşulanlardan etkilenmeyeceğine, kişinin bu kimselere hak ettiği cezaları vermek için çabalayacağına ve istediğini elde etmeye işaret edilir. RÜYADA KÖPEK ISIRMASI VE ACIMAMASI Rüyada köpek ısırması ve acımaması eski dostlar arasında gittikçe çoğalan meselelerin, karşılıklı atılan iyi niyetli adımlarla birlikte son bulacağına, bu nedenle eski dostlar arasındaki sağlıklı ortamın sağlanacağına tabir edilir. Rüyada elini bir köpeğin ısırması arkadaş ve dostlarının arkasından atmayan, her zaman içinden iyilik yapmak gelen ve bu davranışları sayesinde de her kes tarafından sevilip sayılan ve aranan bir kişiyle birlikte iş yapılacağına yorumlanır. Rüyada bacağını köpeğin ısırması kimi değerlendirmelere göre rüya sahibinin, insanların dedikodusunu yapmayan, yüksek manevi değerlere sahip olan ve bu özellikleri sayesinde de herkesin sevgisi kazanmış bir kişi olarak tanındığına işaret eder.

Rüyada Köpek Isırması Ama Kanamaması Rüyada köpek ısırması ama kan akmaması açılan bazı zararlar sebebiyle aile içerisinde gündeme gelen geçimsizliklerin, yaşanan ilginç bir olay vesilesiyle yerini sükunete bırakacağına, böylelikle aile içerisindeki sağlıklı ortamın tesis edileceğine yorumlanır. Rüyada Köpek Isırması Ve Kan Akması Rüyada köpek ısırması sonucu kan akması elindeki imkanları başkalarıyla paylaşan, kötülük yapmaktan hoşlanmayan, bu özellikleriyle haklı olarak çevresinde sevilen bir adamla ortak iş yapılacağına yorum yapılır. Rüyada Köpek Isırması Ve Korkmak Rüyada köpek ısırması ve ondan korkmak kimi değerlendirmelere göre rüya sahibinin, insanların sırlarını asla açık etmeyen, insanların haklarına karşı son derece saygılı olan, bu sebeplerle de haklı olarak çevresinde sevilen biri olarak bilindiğine işaret eder. RÜYADA KÖPEK ISIRMAYA ÇALIŞMASI Rüyada köpeğin ısırmaya çalışması başarıların ardının arkasının kesilmeyeceğine, zararlı alışkanlıklardan uzaklaşılacağına, sevdiği kişilerden büyük ihanetler göreceğine, geleceğine bakacağına, yepyeni biri haline geleceğine, sorunların çözüm bulacağına, hayır işlerinde zaman harcanacağına ve rahat edilecek bir döneme girileceğine, aile hayatında yaşanan sorunların yavaş yavaş unutulacağına, eşler arasında tartışmalı bir dönemin yaşanacağına, mutsuz olacağına, üzüleceğine yorulmaktadır.

RÜYADA ELİNİ KÖPEĞİN ISIRMASI Rüyada elini köpek ısırması, Bir kişinin rüyayı gören kişiyi kontrol altına alıp ona zarar verdiği anlamına gelir. Mesela, rüyayı gören kişiyi incitmek için, biri tarafından iftira veya dedikodu üretiliyor olabilir. Rüyada sağ el, maddi gücü temsil ederken, sol el ise duygusal gücü temsil etmektedir. Bu yüzden eğer rüyada sağ elini köpek ısırması görülürse, maddi yönde zarar verilmeye çalışılıyor demektir. Eğer sol elini köpeğin ısırdığı görülmüşse duygusal yönden zarar verilmeye çalışılıyor anlamına gelmektedir. Rüyada elin parmakları ise becerileri temsil eder. Sağ el parmakları maddi becerileri temsil ederken, sol el parmakları duygusal becerileri temsil eder. Rüyada köpeğin elinizin parmaklarını ısırdığını görmek bu becerilere birileri tarafından zarar verildiği anlamına gelir. RÜYADA KOLUNU KÖPEĞİN ISIRMASI Rüyada kolunu köpek ısırdığını görmek darlığa düşmeyeceğine, alım zorluğu yaşamayacağına, sıkıntı yaratan kişilerin haneden ve aileden uzaklaştırılacağına, iş dünyasında sevilen ve saygı gösterilen bir kişi olunacağına, üst yöneticilerin gözdesi konumuna gelineceğine, kendisini seven bir arkadaşının ön ayak olması ile koşulları daha iyi olan bir iş sahibi olacağına, yapılan işte yeniden kara geçileceğine, yapacağı işler karşılığında eline geçecek olan kazanç sayesinde büyük başarılar gerçekleştireceğine, esenlik, rahatlık ve ferahlık bulacağına, uzun zamandan beri askıda olan bir işin ya da projenin çok rahat bir şekilde nihayete erdirileceğine, sorunların epey büyük sorumluluklar getireceğine inanılır.

RÜYADA ÇOCUĞUNU KÖPEĞİN ISIRMASI Rüyada çocuğunu köpek ısırdığını görmek aile hayatında çok güzel ve hayırlı haberler alacağına ve çok mutlu ve huzurlu bir hayat süreceğine, yapacağı her işte ve atacağı her adımda çok büyük kazançlar ve başarılar elde edeceğine ve çok sevilip sayılan bir kişi olacağına, haybeye para ve zaman harcayacağına, yakın bir arkadaşın başının sıkışması üzerine yardımına koşulacağına, eline geçen fırsatların yarar sağlamayacağına, iş hayatının çok büyük kazanç getireceğine, hayırlı ve anlayışlı bir kişi ile ortaklık kurulacağına, hayırsız kişilerin aileden uzaklaştırılacağına, yorulacağına ve artık dayanamaz duruma gelerek isyan edeceğine rivayet etmektedir. RÜYADA KÖPEK ISIRMASI VE KANAMAMASI Bu rüyada üç farklı anlamda yorumlanabilir. Rüyada köpek ısırması kötü bir olaya işaret ederken rüyada köpek ısırması ama kanamaması ise iyi bir şeye işaret edebilir. Rüyayı gören kişinin iyi bir hayatı olacağı ve bunun sonunda iyi bir ölümle karşılaşacağı, ölüm öncesinde yaşanan hayatında ise önemli yerlere gelip saygınlık sahibi olacağını gösterir. Rüyayı gören kişin büyük işler başarabileceğine göstergedir.

Rüyada köpek ısırması ama kanamaması için yapılan diğer bir yorumda ise rüyayı gören kişinin kötü bir kişi veya olayla karşı karşıya kalabileceğine, o kişi veya olaydan korkup kaçacağına ancak o kişi veya olaya karşı başarılı olunacağına işarettir. Ayrıca bu rüya, kişinin karşılaştığı zorluklardan en az zararla ayrılacağını da gösterebilir. Bu işlerin sonucunda kişi yüklü miktarda paraya da sahip olabilir, önemli bir mevkiye gelerek makam sahibi de olabilir veya çok sevdiği bir kişiye kavuşabilir. Rüyada köpek ısırması ama kanamamasının son yorumu ise biraz daha kötü bir yorumdur. Kötü sonuçlar doğurabilecek yorumu ise şunları içerebilir; rüyayı gören kişinin başka bir kişinin hakkı olan bir kazanç konusunda o kişinin bu kazancı hak edip etmemesini sorgulaması, hayatını zorlaştıracak insanların karşısına çıkması, sonuçsuz olacak hayallere kapılması ve evliyse eşiyle arasının açılacağı anlamlarıdır. RÜYADA KÖPEĞİN BİR BAŞKASINI ISIRMASI Herhangi bir konuda yaşanan sorunları “yaparız” diyerek geçiştiren bir kişinin varlığına, bu kişiden büyük zarar görüleceğine, verilen emeklerin heba olacağına, yapılan yardımların hiçbir şeye yaramayacağına, kardeşlerle girilen uzun soluklu bir projenin yarıda bırakılacağına ve aile hayatında büyük tartışmaların başlayacağına alamettir. Rüyada bir başkasını köpek ısırması ve kaçması, inanılmayacak kadar güzel bir olayın olacağına, yapılan çalışmalar karşılığında büyük bir maddi kazanca sahip olunacağına ve ihanet eden birinin gereken cezayı alması için elden gelen her şeyin yapılacağına yorumlanır.

ÇEŞİTLİ KÖPEK ISIRMASI RÜYALARI VE TABİRLERİ Rüyada Kuduz Köpek Isırması İş hayatı içinde çok büyük bir rekabet içinde olunan bir kişi yüzünden büyük bir zarara uğranacağına, elde bulunan maddi ve manevi kaynakların kısa süre içinde tükeneceğine, kavga ve tartışma dolu bir dönem geçirileceğine, işlerin istenmeyen bir hal alacağına, verilen sözlerin bir türlü tutulamayacağına ve çok büyük bir projenin istenmeyen bir hal alacağına işarettir. Rüyada kuduz köpek ısırması ve kaçması, iş konusunda zorluk çıkaran bir kişinin kendisini kötü gidişten sıyırmak için bazı oyunlara başvuracağına, telafisi mümkün olmayan hatalar yapılacağına ve işlerin kötüye gideceğine yorulur. Rüyada Bacağını Köpek Isırması Yol yordam bilmeyen ve kendisinden başka bir kişiyi umursamayan bir kişinin, uzun bir zamandan beri yapılan ve ekmek parası kazandıran işin getirdiği kazanca engel olacağına, yaşanılan güzel olaylardan bu kişi yüzünden bir türlü tat alınamayacağına, atılan adımların hayır getirmeyeceğine, bir sağlık sorunuyla uğraşmak zorunda kalınacağına ve işlerin epey aksayacağına yorulur. Rüyada bacağını köpek ısırması ve yara açılması, yeni bir ilişkiye başlandığı bir dönemde geçmişte bir sorun yaşanmış bir kişi ile karşılaşılacağı, bu kişi ile bir sürtüşme yaşanacağı, istenmeyen durumlara sebep olacak bir görüşmenin yapılacağı ve daha sonra pişman olunacağı anlamına gelir.