Rüyada Kur'anı Kerim Görmek: Kur'an Okumak, Kur'an Dinlemek

Rüyasında Kur'an-ı Kerim'i okuduğunu ya da Kur'an-ı Kerim'e baktığını gören kişi halk tarafından ilimli, hikmet sahibi ve adil kişilik özellikleriyle tanınmaya başlar. Rüyasında Kur'an okuyan kişi hayırlı iş yapacaktır ve mertebesinde bir yükselme söz konusu olacaktır.

Rüyada Kur'an-ı Kerim'i Arapça okumak ise kişinin her işi hakkıyla yapan, özü sözü doğru birisi olduğuna dair bir işarettir. Buna ek olarak rüyayı gören kişi yanında çalıştırdığı kişilere yardımcı olacak ve elde ettiği geliri herkesle paylaşmayı tercih edecektir. Bu da rüya sahibinin eli açık birisi olarak tanınmasına katkı sağlayacaktır. Rüyayı gören kişi herkese sevgiyle davranmanın doğruluğuna inanır ve iyilik yapmanın öneminin farkındadır. Ayrıca bu rüya, o kişinin Allah'ın sözünden çıkmadığına yönelik bir işaret olarak da kabul edilir. Diğer taraftan

rüyada hasta birine Kur'an-ı Kerim okumak ise rüya sahibinin Allah'ın çizdiği yoldan ayrılmayan biri olduğuna ve başkalarının kendisine verdiği öğütleri dinleyip bu öğütler doğrultusunda hareket edeceğine yönelik bir işarettir. Bu rüyayı gören kişi büyüklerine karşı saygılı davranır ve vefalı kişiliği ile ön plana çıkar. Yoksullara yardımcı olup hayırlı işlerin altına imza atacaktır ve işlediği sevaplar sayesinde Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanacaktır.