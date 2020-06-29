Rüyada Kuş Görmek: Beyaz Kuşlar Görmek, Kuşla Konuşmak

Rüyada kuş görmek, hem iyi hem de kötü olaylara işaret eder. İyi veya kötü olarak anlaşılması için, rüyadaki diğer simgeler ve detaylar da dikkate alınır. Rüyada görülen kuşun boyutu da yorum için çok önemlidir. Şayet rüyada görülen kuş büyükse; hayırlı, saygın, güçlü ve makam sahibi olan bir kimseden alınacak haber anlamına gelir. Kuş sevimli ve güzelse, sevindirici ve iyi bir haber, korkutucu ve sevimsizse, sıkıntı verecek bir haber alınacak anlamına gelir. Rüyada Büyük Kuş Görmek Rüyada büyük kuş görmek, rüya sahibinin soğukkanlı olması gerektiğini gösterir. Başarılı ve gayretli çalışmaları sayesinde istediği her şeye ulaşacağına delalet eder. İstenilen başarıya ulaşmak için, kişinin sabırlı olması gerekmektedir. Eğer kişi rüyasında büyük bir kuşa dokunursa, beklediğinden daha fazla kazanç elde edecektir ya da kendisine bir miras kalacaktır. Rüyada Evin İçinde Kuş Görmek Rüyayı gören kişi, daha önce hiç görmediği bir kuşu görmüşse; mutlu olacaktır çünkü kendi çabasıyla güzel işler yapacak, helal kazanç sağlayacaktır ve bu durum kendisi için kalıcı bir süreç olacaktır. Eğer bu kuş, bir eve girerek, evden bir eşya alıp çıkarsa ve eşyayı aldığı evde bir hasta varsa, öleceğinin habercisidir.

Rüyada Kuşlar Görmek Rüyada çok sayıda kuş görmek, genelde hayırlı olaylarla yorumlanır. Rüya sahibi uzun zamandan beri bir çaba içerisindedir ve bu çabanın karşılığını alarak zenginlik ve bolluğa kavuşacaktır. Kazanılan para helal kazanç olduğu için rüya sahibine, makam, mevki, mal, mülk, saygınlık kazandıracak ve çevresi tarafından sevilen bir insan olarak yaşamına devam edecektir. Rüyada Beyaz Kuş Görmek Rüyada beyaz kuş görmek, rüya sahibi açısından görülebilecek en güzel rüyalardandır. Rüya sahibi yeni başlayacağı bir işte lehine sonuçlar alacaktır. Aynı zamanda beyaz kuş, hayırlı ve güzel bir kısmet olarak yorumlanır. Burada kısmetten kasıt, iş ya da evlilik olabilir. Kısmet iş ise, kazançlı bir iş sahibi olur, evlilik ise, istediği gibi biriyle tanışarak, mutlu bir evlilik yapar. Rüyada Kuşla Konuşmak Rüyada kuşla konuşmak, kişinin yaşayacağı olumsuz bir durum ya da olay karşısında olgunluk göstererek, karşı tarafı idare edebileceği anlamına gelmektedir. Rüyada kuşla konuşmak, olgunluk ibaresi olması dışında, güzel ve müjdeli bir haberin alınacağına da işarettir. Rüya sahibi kısa zaman içerisinde bu müjdeli haberi alacak ve huzur bulacaktır.

Rüyada Kuşun Ötmesi Rüyada kuş ötmesi ya da çok sayıda kuşun birlikte ötmesi, genelde iyiye yorulmaz. Rüya sahibinin yaşadığı toplumda, kötü olaylar ve kargaşa yaşanacağına yorumlanırken, kuşun sesinin özelliklerine göre rüya olumlu olarak yorumlanabilir. Rüyada öten kuş güzel bir sese sahip ve ötüşü güzelse, pozitif yorumlanır. Rüya sahibi ileride mutlu günler yaşayacaktır ve şanslı, bereketli bir döneme girecektir. Ayrıca kuş, iş ve özel yaşantının da daima mutlu olacağının sembolü olarak kabul edilir. Rüyada Kuşun Isırması Rüyada bir kuşun ısırması, uzun süredir beklenen hayata ulaşmak için sorunların aşılacağı ve hayata pozitif bakmaya başlanacağı anlamına gelir. Eğer rüyada ısıran kuştan rüya sahibi rahatsız olursa, dikkatli olmalıdır çünkü korkuları yüzünden karşısına çıkacak fırsatları kaçırabilir ve bunun sonucunda da üzüntü yaşayabilir. Bu nedenle rüya sahibi, rüyayı gördükten sonra etrafındaki fırsatlar konusunda daha uyanık olmalı ve eline geçen fırsatları değerlendirmelidir. Rüyada Kuşun Ölmesi Rüyada kuşun ölmesi sıkıntı ve üzüntüye işaret eder. Kuş rüya sahibinin elleri arasında ölürse, rüya sahibi her an tedbirli olmalıdır çünkü yaşayacağı olumsuz bir olay onu çok etkileyecektir. Bu olay daha çok iş hayatında karşılaşacağı sıkıntılardan kaynaklanacaktır. Bu sıkıntılar sonucunda da beklenmedik bir anda para ya da mal kaybı yaşayabilir. Bu yüzden rüya sahibi borç verme konusunda dikkatli olmalıdır, verdiği paraları geri alamayarak maddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir.

Rüyada Kuş Uçtuğunu Görmek Rüya sahibi elinde bulunan bir kuşun uçtuğunu görürse, bazı fırsatları kaçıracak, özel ve iş hayatında hatalar yapacaktır. Bu hatalar sonucunda da hem maddi kayba uğrayacak hem de sevdiği insanın kalbini kıracaktır. Fakat rüya sahibinin elinden uçan kuş, geri dönerse, tüm istekleri gerçek olacak, kısmetli ve şanslı günleri geri dönecektir. Rüyada Kuşun Vücudunuzdan Parça Koparması Rüyada bir kuşun gelip rüya sahibinin vücudundan bir parça koparırsa, o kişinin elinden zorla malının ve parasının alacağına işaret eder. Yaşanan kayıptan dolayı, zarar edeceğinin ve sıkıntı yaşayacağının habercisidir. Böyle bir rüya gören kişi, belli bir dönem yeni arkadaşlıklar kurmamalı ve çevresine, arkadaşlarına dikkat ederek, maddi ilişkiler içerisine girmemelidir. Rüyada Bir Kuşa Sahip Olmak Rüyayı gören kişi, kuş sahibi oluyorsa bekarsa evlenecek; evli ise çocuk sahibi olacaktır. Çocuğu olan rüya sahibi için, çocuğunun hayırlı, çalışkan ve iyi para kazanacak bir insan olacağının göstergesidir. Bu rüyadaki kuş genellikle kişinin kendi evladını simgeler. Rüyada kuş almak kişinin ev ya da araba sahibi olacağını, hayatında istediği her şeye kavuşacağını gösterir.

Rüyada Göçmen Kuş Görmek Rüyada göçmen kuş görmek, rüya sahibi için yeni bir başlangıçtır. Başlangıç, iş hayatı ya da özel hayat için geçerli olabilir. Kimi rüya tabircileri tarafından da göçmen kuş, yolculuk yapmaya ve yolculuk yapılan yere yerleşmeye işaret olarak yorumlanır. Rüyada Türü Bilinmeyen Bir Kuş Görmek Rüyada türü, cinsi bilinmeyen kuş Azrail'in sembolüdür ve kuş bir eve giriyorsa, evden çıkacak hastaya işaret eder. Kuş bir topluluk üzerinde uçuyorsa, o halkın bir zarara veya kötülüğe uğrayacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada Su Kuşu Görmek Rüyasında su kuşu gören kimse deniz ya da hava yolculuğuna çıkar. Rüya sahibinin bir yolculuk planı varsa, yolculuğunun iyi geçeceğine ve sağ salim evine döneceğine işaret eder. Beklenmedik bir yolculuk yapacaksa da, bu yolculuk alınan güzel bir haber üzerine gerçekleşir ve sorunsuz, keyifli bir yolculuk olur. Rüyada Akbaba Kuşu Görmek Akbaba yırtıcı bir kuş olduğu için rüyada görülmesi de iyiye yorulmaz. Rüya sahibinin çevresindeki kişilerin uyarılarını dikkate almaması sonucunda makamını kaybedeceğine ve buna bağlı olarak şerefini de kaybedeceğine işaret eder. Diğer bir yorumsa, devlet adamları içerisindeki yüksek mevkiden birinin öleceğidir. Böyle bir rüya gören kişi, çevresindeki kişilerin özellikle de kendinden yaşça büyük kişilerin önerilerini dikkate almalıdır.

Rüyada Kuş Tuzağı Görmek Rüyasında kuş tuzağı gören kişi, uzun süredir beklediği bir isteğine kavuşur. Rüya sahibinin içinde bulunduğu duruma göre, kendisine zarar veren ya da maddi bir kayıp yaşatan kişi hakkında suç duyurusunda bulunması sonucunda; aranmakta olan kişinin bulunacağına ve bu kişinin suçuna karşı cezalandırılacağına delalet eder. Bunun sonucunda da rüya sahibi uğradığı zararın karşılığını da alacaktır. Rüyada Kuş Yavrusu Görmek Rüyada kuş yavrusu görmek çok farklı anlamlar içerir. Kuş yavrusu, rüya sahibi evli ise çocuk sahibi olacağına işaret eder. Kuş yavrusunun bir kuş tarafından beslendiğinin görülmesi, kötü davranışlarla günaha girileceği ve kötü davranışlardan dolayı rüya sahibinin ayıplanacağı anlamına gelir. Bu rüya sonrasında kişinin hal ve hareketlerine dikkat etmesi, olumsuzlukları engelleyebilir. Rüyada Kuş Kanadı Görmek Rüyada görülen kuş kanadı, mal ve kariyer anlamına gelir. Kuş rüyada kanadını çırpıyorsa, yüksek miktarda mal kazanılacağı; kuşun kanadı kırılıyorsa, işlerde olumsuzluk yaşanılıp mal kaybı yaşanacağı şeklinde yorumlanmalıdır.

Rüyada kuş gagası görmek çok konuşmaya ve konuşma esnasında yalan söylemeye, bu yüzden de hata yapmaya işaret eder. Kuşun gagasından bir şey çıkarsa, rüyayı gören kişi çok yüksek mevkilere ulaşır. Rüyada Kuş Olmak Rüyada kuş olmak, rüya sahibi için kazanç ve bereket olarak yorumlanırken bazı durumlarda olumsuzlukları da işaret edebilir. Rüya sahibinin evinde hasta varsa ölebilir şeklinde yorumlamak söz konusudur. Kişi rüyasında büyük bir kuş oluyorsa, hayırlı bir kazanç kapısı açılacak ve buna bağlı olarak kendisine iyi bir mevki elde etme imkanı doğacak. Rüyada Bir Sürü Kuş Görmek Rüyada bir sürü kuş görmek ya da kuş sürüsü görmek, rüya sahibinin talihinin artacağına işaret ederek; şanslı bir sene geçirileceği şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi, rüyasında kuş sürüsünü takip ediyorsa, farklı bir topluluğa dahil olarak, o toplumun öğretilerini kabul eder. Rüyada bir kuş sürüsünün havalanıp geriye dönmemesi, bazı fırsatların kaçırılacağına ve bu yüzden düşünerek hareket edilmesi gerektiğine uyarı yapar. Kuş sürüsünün ağaca veya çatıya konması rüya sahibinin başına gelecek bir hadiseyi veya duyacağı bir haberi simgeler.

Rüyada Renkli Kuş Görmek Rüyada renkli bir kuş görmek, rüya sahibini mutlu edecek haberleri simgeler. Genç ve okul hayatı devam ediyorsa; eğitimle alakalı iyi haberler alacağına ve geleceği için doğru kararlar vereceğine delalet eder. Ancak rüya sahibi sabırlı olmayı da ihmal etmemelidir. Eğer kişi rüyasında renkli kuş yakalarsa; kendisine ailesinden miras kalacağı, bu miraslarla kazançlı işler yapacağına ve sıkıntı çekmeden hayal edilen bir yaşantıya sahip olacağına işaret eder. Rüyada renkli kuş beslemekse, elindeki az miktar parayı artıracağı, yatırım yaparsa kazanacağı ve maddi anlamda hiç sıkıntıya düşmeyeceği anlamına gelir. Böylelikle kişi geleceğini genç yaşta garanti altına alacaktır. Rüyada Muhabbet Kuşu Görmek Rüyasında muhabbet kuşu gören kişi güzel ve hayırlı haberler alır. İnsanlarla sıcak ve sağlıklı ilişkiler kurarak hem ailesi hem de arkadaşları tarafından sevilen bir kişi olur. Rüyasında muhabbet kuşunu kaybettiğini gören kişi, çok sevdiği bir kişiyle küslük yaşayabilir. O kişiden haber alamayacağı ve onunla iletişim kuramayacağı olarak yorumlanan rüyada, muhabbet kuşu sarı renkteyse, kişinin bireysel sorunlar yaşayacağına işaret eder. Rüyada mavi renkli muhabbet kuşunu kaybetmek, ailevi sorunlar yaşanacağının habercisidir. Kaybolan muhabbet kuşu yeşil renkli ise, rüya sahibinin bir girişimi nedeniyle çevresindeki insanlar tarafından yadırganacağı ve bundan ciddi üzüntü duyacağının göstergedir.

Rüyada Muhabbet Kuşu Ötmesi Rüyada muhabbet kuşunun öttüğünü gören kişi, katıldığı kalabalık ortamda güzel olarak karşılanacak ve ortamdan çok mutlu olarak ayrılacak şeklinde yorumlanır. Rüyada öten yavru bir muhabbet kuşu ise, rüya sahibi işinde beklediğinden önce yükseliş elde edecektir. Rüyada ölü bir muhabbet kuşunun ötmesi, rüya sahibinin engellenmiş olan kısmetine ulaşacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada hasta muhabbet kuşunun ötmesi, hastalıkların iyileşeceğine, acıların dineceğine ve her şeyin yoluna gireceğine işarettir. Rüyada Yarasa Görmek Rüyada yarasa görmek, rüya sahibinin canının sıkkın olduğunu ifade eder. Ama görülen yarasa can sıkıntısının geçeceğine ve hayatında yeniliklerin olacağına işaret eder. Siyah yarasa görülmesi, beklenmedik anda bir anlaşma içine girileceğine ama bu konuda dikkatli olunması gerektiği şeklinde bir uyarı olarak algılanmalıdır. Rüyada beyaz yarasa, aileden birinin ölümüne; kırmızı yarasa görmek ise, yaşanılacak bir felaket olarak yorumlanmalı ve yeni kararlar alınacaksa dikkatli olunmalıdır. Rüyada yarasa saldırısı görmek, kan veya ölüm görülmezse rüya sahibinin yeni hedefleri olduğuna ve bunlara ulaşmak için kötü alışkanlıklarından kurtulması ile hayatının düzene gireceğine işaret eder. Ancak ölüm ya da kan görülmüşse hedefler gerçekleşmeyecektir.

Rüyada Muhabbet Kuşu Hediye Almak Rüyada dişi muhabbet kuşu hediye ediliyorsa; rüya sahibi erkekse, çalışkan, sadık ve başarılı bir kişiyle mutlu bir evlilik yapar. Rüyada erkek muhabbet kuşu hediye edilen kadın; saygıdeğer, mert, dürüst ve çalışkan bir eşle mutlu bir yuva kuracaktır. Rüyada Kuş Pisliği Görmek Rüyada kuş pisliği görmek, uğur olarak kabul edilir ve çok güzel bir rüya olarak yorumlanır. Bolluk ve bereket, şans, kazanç ve gelecek için güzel ve hayırlı günler yaşanacaktır. Özellikle maddi güç açısından kariyer ve kazanç elde edilecektir. Rüyada rüya sahibinin üzerine kuş pislerse, o kişi sürpriz gelişmeler yaşayacak ve beklemediği güzel haberler alarak hayatındaki sıkıntılar son bulacaktır. Rüyada Kuşun Kafaya Konması Rüyada kuşun kafaya konması, zenginlik ve parayla ilişkilendirilir. Rüya sahibine büyük bir miras kalacağına ya da beklenmedik bir kazanç sağlayacağına bu sayede de bolluğa ve kavuşacağına işaret eder. Rüyada kuş omuza konarsa, rüya sahibi çok güzel bir hayata sahip olur, maddi ve manevi olarak imkanları artar ve çevresi genişler. Rüyada Güvercin Görmek Rüyada güvercin görmek veya vücudun herhangi bir yerine güvercin konması, rüya sahibinin yaptığı işlerin doğru ya da yanlış olduğunu gösterir. Burada da güvercinin rengi önemlidir. Güvercin siyah veya koyu renkli ise, kötü işler yapmış; güvercin beyazsa, güzel ve iyi işler yapmış olan rüya sahibinin işinde daha da yükseleceğine işaret eder. Aynı zamanda güvercin beslediğini görmek, sadık dost, sadık ve seven bir eşle tanışmak olarak yorumlanır.

Rüyada Kuş Avlamak Rüyada kuş avlamak, kuşun cinsine ve rüyanın durumuna göre, yorumu da değişkenlik gösterir. Türü bilinmeyen bir kuşu avlamak bilinmeyen bir mirasa sahip olunacağına veya maddi açıdan bir getiri sahibi olunacağına, bolluk içinde bir hayat yaşanacağına işaret eder. Bülbül avladığını gören kimseler, evli ise eşleriyle araları bozulur ve bu yüzden mutsuz günler geçirebilirler, evli değillerse iş yaşamlarında sorunlar yaşamaları mümkündür. Ancak yaşlı bir kişi bu rüyayı görmüşse, huzurlu olarak ölecektir. Rüyada Tüfekle Kuş Avlamak Rüyada tüfekle kuş avlayan kişi, şanssız olarak görülmemeli, iş ve özel açıdan kısmetlerin fazla olduğu anlamında yorumlanmalıdır. Kişinin kendini şanssız hissetmesinin nedeni, doğru tercihler yapmamasıdır. Akılla ve mantıkla verilecek olan kararlarla rüyayı gören kişi istediği hedeflere ulaşabilir. Rüyada Kuş Gibi Uçmak Rüyada kuş gibi uçmak çok güzeldir, rüya sahibi için mevki değişikliği ve yükselme anlamına gelir. Rüyasında kuş gibi uçan kişi, kısa zamanda daha iyi yerlere gelir ve kazancı artar. Rüyasında kuşlarla birlikte uçan kişi, yabancı kişilerle tanışarak, güzel arkadaşlıklar edinir. Rüya sahibi başka şehir ya da ülkeye gidebilir ve farklı insanlarla arkadaşlık kurarak iyi zaman geçirebilir.