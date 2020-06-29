Rüyada Küs Olduğunu Görmek: Küs Olduğun Biri, Dargın Olmak

Kişilerin uyurken deneyimlediği rüyalar ve bu rüyaların neler anlatmaya çalıştığı hakkında asırlardır söylenen şeyler vardır. Rüyaları gelecekten haber veren mesajlar olarak algılayan bireyler, rüya yorumlarına önem verir. Bu nedenle gördükleri rüyanın detaylı açıklamalarını okur ve o açıklamaları hayatlarına uyarlamaya çalışırlar. Gerçekten de rüyalar bilinçaltımıza atılan korkularımızı, yaşadıklarımızı, üzüldüğümüz ya da sevindiğimiz olayları bizlere yansıtır. Bu nedenle rüyaların saptanması ve ne anlama geldiğinin yorumlanması önemlidir.

Rüyada Küs Olduğun Birinin Seninle Konuşması

Rüyada küs olunan kişinin rüya gören kişiyle konuşması:

Rüya sahibinin kimsenin kalbini kırmamaya çalıştığı, kırgın bir şekilde kalmak istemediği anlamına gelir. Bu rüyayı gören kişi, hayırlı bir hayata sahip olur ve insanları mutlu etmek suretiyle hayır dua alır. Adil bir kişidir ve merhamet sahibidir.

Bu rüya kişinin insanlara güzel işleri ve doğruluğu öğretme gayesi olduğunu ifade eder. Rüya sahibi, sevdiği insanların güzel bir hayata kavuşmalarını ister ve onlara bu doğrultuda yardım eder.

Çalışma hayatında ise kişi, çok fazla uğraş vermeden kazancını artırır. Kendisine tanınan imkanlar fazladır ve kişinin rızkı da geniştir. Dini açıdan da tövbe ederek kötü alışkanlıklara bir son verir ve hayır yolunda ilerler.

Rüyada kişi küs olduğu biriyle konuşuyorsa bu rüya:

Birine karşı yapılmış bir haksızlık yüzünden vicdan azabı içerisinde olduğunu gösterir.

Rüyayı gören kişinin insani ilişkilerinde yapacağı bir yanlış davranış ya da yanlış bir söz dile getirmesi bu kişinin sonradan pişmanlık duymasına neden olabilir. Rüyayı gören kişi bu durum neticesinde yakın bir zamanda kendi içinde bir hesaplaşma yaşayacaktır. Fakat rüya sahibinin yapacağı hiçbir şey etkili olmayacaktır ve yaptığı hatanın telafisi olmayacaktır. Küs olduğu kişiyle arasını düzeltmek istediğinde tüm ipler karşı tarafın elinde olacaktır. Rüya sahibi bu zamanlarda insani yetisini, vicdanını ve sevgisini kaybetmediği sürece istediğini elde edebilir.

Rüyada Küs Olduğun Kardeşle Konuşmak

Rüyada kişinin küs olduğu kardeşi ile konuştuğunu görmesi:

Ailesiyle kendi geleceği arasında kalma durumunda, kendi geleceğinden ve hayallerinden vazgeçerek ailesini seçeceğini ifade eder. Eğitim hayatı biten kişi hayallerini gerçekleştirmek doğrultusunda hareket etmek yerine kendini ailesine adayacaktır. Ailesinde bulunan kişilere gelebilecek herhangi bir hastalık ya da sıkıntı durumlarında sorumluluğu üzerine alarak o kişinin sorununu çözme yolunda çalışmalar yapacaktır.

Rüyada Küs Olduğun Arkadaşla Konuşmak

Rüyasında küs olduğu arkadaşıyla konuşan kişi için bu rüya:

Çalışma hayatında iyi sonuçlar alacağına ve yüksek başarılara ulaşacağına delalet eder. Bu rüyayı gören kişi iş hayatında terfi ya da zam gibi güzel bir haber alır. Bu zamanlarda kişi işlerine daha iyi sarılmalıdır.

Fakat sosyal ilişkiler bakımından iş hayatının tam tersi olarak durumlar kötüleşebilir. Bu kişinin yaşadıkları sebebiyle diğer insanlara olan güveni azalır hatta bitme aşamasına gelir ve kişi yalnız bir hayat sürer. Yine de rüya sahibi moralini bozmamalı ve insani ilişkilerine de dört elle sarılmalıdır. Her şeye rağmen yakınındaki aile üyelerine karşı güvenini yitirmemelidir.

Rüyasında küs olduğu bir akrabasını gören kişi için bu rüya:

Çok kısa bir zamanda var olan sıkıntılarından kurtularak başarılı bir hayat süreceği anlamına gelir. Hayatında şansı yaver gider ve iş yaşamında başarılarını devam ettirir. Borçları varsa kısa zamanda o borçlardan kurtulur.

Kişinin kısmeti açılır ve sağlık bakımından da sorunları ortadan kaybolur. Geçmişte yaşadığı birtakım kötü olayların hayatında bıraktığı izlerden kurtulur.

Ayrıca rüya sahibi kurduğu planlarda mutlak başarıya kavuşacaktır. Yaşadığı maddi bir sıkıntı varsa en kısa zamanda yakınlarının yardımı ile maddi açıdan da refaha kavuşur. Daha çok çalışarak kendini daha rahat ve huzurlu hisseder.

Rüyada Küs Olduğun Akrabanın Evine Gelmesi

Rüyasında küs olduğu bir akrabasının evine geldiğini gören kişi için bu rüya:

Hayatından çıkan ya da uzak bir yere giden bir tanıdığının geri döneceğine delalettir.

Yakınlarından hastalık çeken birinin sağlık durumunda iyi gelişmeler yaşanır.

Rüyayı gören kişi kendisini sevmeyen insanlar tarafından asılsız suçlamalara maruz kalır. Fakat bu suçlamalar ve dedikodular hayatında olumsuz bir iz bırakmaz.

Kişi uzun zamandan beri çok istediği bir şey için büyük çaba gösterir ve çok emek verir. Fakat tüm bu emeklere rağmen istediği şey olumlu sonuçlanmayabilir.

Rüyada Küs Olduğun Birinin Evine Gelmesi

Rüyada küs olduğu birinin evine geldiğini gören kimse için bu rüya:

İnsani ilişkilerinde bir yargısız infazda bulunacağını ifade eder.

Hayatında bulunan bir kişiye karşı onu dinlemeden ve olayları anlamadan kötü düşünceler besler. Dahası kötü düşünceler beslemekle de kalmaz bu düşünceleri etrafa da yayarak o kişinin etrafındaki kişilerce de kötü bilinmesi için çalışır.

Rüya sahibi tüm bu durumları kendini haklı görerek yapar ve sonrasında yanlış yaptığının farkına vararak pişman olur ve yaptığı bu yanlışı düzeltmek için uğraşır. Böyle zamanlarda rüyayı gören kişi insanlara karşı daha anlayışlı ve sevecen yaklaşmalıdır.

Rüyada Dargın Olduğun Kişiyi Görmek

Rüyasında dargın olduğu bir kişiyi gören kimse için bu rüya: