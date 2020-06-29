Rüyada Cinsel İlişkiye Girmek: Mastürbasyon Yapmak, Boşaldığını Görmek

Tarih boyunca edebiyatı, resmi, sanatı, psikoloji bilimini etkisi altına alan cinsellik doğanın bütününde vardır. Yine bütün bu süreçte, insanların rüyalarının da bir parçası olmaya devam etmiştir. Rüya yorumlamak çok eski medeniyetlere dayanır. Rüyaların yorumlanmasına göre hareket eden insanların sayısı da az değildir. Yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan cinsellik rüyalara da konu olabilir. Rüyada cinsel ilişkiye girmek, sıkıntılardan kurtulmaya ve büyük bir mevkiye ulaşılacağına dair yorumlanır. Ancak bu yorum rüya görenin eşi konumundaki bir insanla ilişkiye girmesi halinde geçerlidir. Rüyada kişinin tanımadığı biriyle ilişkiye girmesi ve düşmanla ilişkiye girmesinin anlamları farklıdır. Cinsellik yaşandığı kişiler arasında kalan bir konudur. Toplum arasında konuşulması hoş karşılanmaz. İlişkiyi yaşayan kişiler arasında bir sırdır. Bu nedenle ilişkiye girildiğinin görülmesine dair yorumlar sıklıkla bu sır düşüncesi üzerinden yorumlanır. İnsanlar rüyalarında cinselliği çok fazla görebilir. Cinsel dürtüler en eski dürtülerdir ve bunların rüyaya konuk olması da olağan bir durumdur.

Rüyada Cinsel İlişki Görmek Rüyada cinsel ilişki görmek ilişkiye girilen kişiye göre anlamı farklılaşan bir durumdur. Cinsel ilişki güce ve bolluğa yorumlandığı gibi, bazı durumlarda büyük çöküşlere de işaret edebilir. Cinsellikle ilgili rüyalar çoğu insanın en çok merak ettiği rüya yorumları arasındadır. Çünkü bu rüyaların anlamı diğer rüyalara göre daha karmaşıktır. Rüyada Başkasının Cinsel İlişkiye Girdiğini Görmek Rüyasında bir başkasının cinsel ilişkiye girdiğini gören kişinin etrafında kariyer anlamında başarılı insanlar olacaktır. Bu yeni tanışılan kişiler aynı zamanda rüya sahibine de el uzatacak ve iş anlamında ilerlemesine katkıda bulunacaklardır. Bu kişiler sayesinde hayırlı ve kalıcı bir yükselme sağlanacaktır. Bu nedenle bu rüya çevrede bulunan yeni insanlara karşı kapıyı açık bırakmayı öğütler. İnsanlardan çekinmek yerine onlara karşı daha samimi davranmayı tavsiye eder. Rüyada Tanıdığı Biriyle Cinsel İlişkiye Girmek Rüyasında tanıdığı ama arasında duygusal bir ilişki olmayan biriyle cinsel ilişkiye giren kişinin başına kötü olaylar gelecektir. Bu kişi sıkıntıya düşecek, düştüğü sıkıntılardan kurtulmak içinse epey çabalayacaktır. Tanıdığı kişinin yakınlık derecesine göre sıkıntının boyutu da artabilir. Bu kişi bir arkadaşsa sıkıntılar biraz çabayla atlatılacak durumlardır. Ancak aile içinden bir kişiyse sorunların kaynağı aileden gelen çatışmalar olacaktır. Çözüm ise epey uğraştırıcı ve yorucudur.

Rüyada Kaynıyla İlişkiye Girmek Evlilik yaşamında sıkıntıların yaşanacağı, bu sıkıntıların ise akrabalardan kaynaklı olacağı şeklinde yorumlanır. Rüyasında kaynıyla ilişkiye giren kişinin yuvası, kötü niyetli bir akraba tarafından dağılma aşamasına gelecektir. Çevredeki insanlara karşı bir uyarı niteliği taşır. Hane içine herkesin alınmaması gerektiği şeklinde de değerlendirilebilir. Bu rüya özellikle bir anda ortaya çıkan akrabalara, yeni tanışılan insanlara ve daha önce sıkıntı yaşanmış yakınlara karşı uyarır. Bu kişilerin niyetlerinin iyi olmayacağını söyler. Rüyada Erkekle Cinsel İlişkiye Girmek Rüyasında tanımadığı bir erkekle cinsel ilişkiye giren kadının maddi kayba uğrayacağı söylenir. Bu kadın kendi yanlış seçimlerinden dolayı kaybedecektir. Etrafında onu uyarmaya çalışan insanlar olmasına karşın onların uyarılarına kulak asmayacak, hatta çoğundan uzaklaşacaktır. Bu rüyayı gören kadın için manevi anlamda çöküşün başlayacağı bir yakındır. Kadın eşi ile cinsel ilişkiye giriyorsa tam tersi bir şekilde bütün maddi ve manevi sıkıntıları son bulacaktır. Yaşamında pozitif bir dönem başlayacaktır. Eğer beklentisi varsa çocuğu olacaktır. Eşinin kendisine olan ilgisi artacak, hiç beklemediği sürprizler yaşayacaktır.

Rüyada Erkek Kardeşle Cinsel İlişkiye Girmek Rüyasında erkek kardeşiyle cinsel ilişkiye giren kişinin rüyası büyük bir hatanın kıyısında olduğu, bu hata sonucunda da etrafındaki insanları kaybedeceği şeklinde yorumlanır. Bu kişi bir işe girişmek üzereyse işin sonu hayırsız kazanca çıkacaktır. Eğer evlilik aşamasındaysa karşısındaki kişi doğru insan değildir. Rüyasında erkek kardeşiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören kişinin acilen içinde bulunduğu durumun farkına varması ve bu durumdan kurtulması öğütlenir. Rüyada Kadınla Cinsel İlişkiye Girmek Rüya sahibi kendisine helal olan bir kadınla ilişkiye giriyorsa bu onun için hayırlı bir durumdur. Yakın zamanda iyi bir iş ya da iyi bir paraya ulaşılacağı, sorunların çözüleceği şeklinde yorumlanır. Yaşanan sıkıntı her ne olursa olsun üstesinden gelinecektir. Evlilik ile ilgili bir sorun varsa kısa sürede tatlıya bağlanacaktır. Maddi bir kayıp durumu ortadaysa, ibre tersine dönecek, kişinin kazancı artacaktır. Eğer birlikte olunan kadın rüya sahibinin tanımadığı biriyse bu kişinin başına kötü şeyler geleceği şeklinde yorumlanır. Aynı şekilde bu rüyanın sonucunda evlilikler ya da ilişkiler zor bir sürece girebilir. Kazançla ilgili gelişmeler birden sekteye uğrayabilir.

Rüyada Birinin Sizinle Cinsel İlişkiye Girdiğini Görmek Rüyada rüya sahibinin kendisiyle bir başkasının cinsel ilişkiye girdiğini görmesi zenginliğe yorulur. Zenginlik kalıcı olacağı gibi hayırlı bir şekilde gelecektir. Rüya sahibi aynı zamanda manevi yönden de güçlenecektir. Yaşama karşı yeni ve kalıcı bir bakış açısı kazanacaktır. Rüya gören kişi eline geçenler karşısında her daim mutlu olacaktır. Bu da onun daha iyi yürekli, paylaşımcı bir insan olmasına, karşılığında da güzel olaylar yaşamasına vesile olacaktır. Rüyada Eşinin Başkasıyla Cinsel İlişkiye Girdiğini Görmek Rüyasında eşinin bir başkasıyla cinsel ilişkiye girdiğini gören kişinin rüyası eşinin sakladığı bir durumun olduğu şeklinde ifade edilir. Kişinin eşi dürüst davranmamakla birlikte, kendisini gizlemek ve açığa çıkmamak için elinden geleni yapmaktadır. Ancak sonunda bütün sorunlar gün yüzüne çıkacak ve rüya sahibiyle eşinin arası bozulacaktır. Rüyada Eşini Bir Başkasıyla Aynı Yatakta Görmek Rüyasında eşini bir başkasıyla aynı yatakta gören kişi kadın ya da erkek fark etmez, bir iç sıkıntı içine düşecektir. Bu sıkıntı kendi hatalarından kaynaklı olabileceği gibi dışarıdan gelen bir etki nedeniyle de oluşabilir. Kişi yarattığı sıkıntılar nedeniyle eşini suçlayan bir tutum içerisine girebilir. Ancak bu tutumu onu daha da kötü bir duruma sokacaktır. Bu rüya, sahibine bir an önce kendine düzen vermesini tavsiye eder.

Rüyada Komşuyla Cinsel İlişkiye Girme Rüya sahibinin haram kazanç elde ettiğine, içinde olunan kötülüğün daha baskın geldiğine işaret eder. Bu rüya aynı zamanda bir uyarı niteliği de taşır. Rüya sahibine içinde bulunduğu çevreden uzaklaşmasını tavsiye eder. Yoksa kendini düşürdüğü kötü durumlardan kurtulma şansı yoktur. Arkadaş çevresini değiştirip daha hayırlı insanlarla ilişki kurmasını önerir. Rüyada Sevgiliyle Seks Yapmak Rüyada sevgili ile seks yapmak, kişinin sevgilisine uzun zamandır söyleyemediği duyguları olduğu şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi düşüncelerini açıklayacağı sırada geri çekilerek içinden geçenleri bastırır. Ancak bu, düşüncelerini söylemesi gerektiğine yorulur. Çünkü karşı taraf da bunları duymayı istemektedir. Rüyada Eski Sevgiliyle Seks Yapmak Rüyada eski sevgiliyle seks yapmak, rüya gören kişinin etrafında sevilen, sözüne saygı duyulan bir kişi olduğuna işaret eder. Bu kişinin kendine olan güveni ilişkilerine de yansımış durumdadır. Geldiği nokta onu, etrafındaki insanlar arasında bir basamak yukarı çıkartır ve zor konularda kendisine danışılan bir insan haline getirir. Bu kişi geçmişinin getirdiği olumlu ve olumsuz tecrübeleri bir birikime çevirmiştir. Bunları artık paylaşmaya hazırdır ve edindiği tecrübeler doğrultusunda doğru çıkarımlar yapacaktır.

Rüyada Sevgiliyle Seks Yapmayı İstemek Rüyasında sevgilisiyle seks yapmayı isteyen kişinin, ilişkisinde birtakım sorunlar olduğu söylenir. Ancak bu sorunlar karşılıklı konuşma sonucunda rahatça çözülecek ve eski günler geri gelecektir. Bu rüya kişinin aklı başında hareket etmesini söyler. Mantıklı yaklaşırsa yaşayacağı sorunların üstesinden gelecektir. Hayra yorulan bir rüyadır. Rüyada Kendisiyle Seks Yapmak Rüyasında kendisiyle seks yaptığını gören kişi mevki atlar. Ya çalıştığı iş yerinde yönetici pozisyonuna gelir ya da kendine ait bir işi olur. Bu rüya kişinin iş yaşamı ile ilgili hayırlı sonuçların doğacağını söyleyen bir rüyadır. Kişinin kendine güveni son noktadadır. Yaşadığı tecrübelerden ve edindiği deneyimlerden yaptığı çıkarımlar ile geldiği yeri hak etmiştir. Rüyada Ünlü Biriyle Seks Yapmak Ünlü biriyle seks yapmak hayranlık belirtisi gibi görünse de anlamı çok daha farklıdır. Rüyasında ünlü biriyle seks yapan kişi bir anda çevresinde aranılan bir insana dönüşecektir. Bu kişinin sosyal yaşamı canlanacaktır. Hatta bu sosyal yaşam içerisinde rüya sahibine birden fazla kişinin duygusal yakınlık göstereceği, bu nedenle de bu kişinin bir kafa karışıklığı yaşayacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Cinle İlişkiye Girmek Rüyada cinle ilişkiye girildiğini görmek iyi yorumlanan bir rüya değildir. Cin görmek normal zamanlarda bile hayra yorulmaz. Bu rüya, rüya sahibinin yaşamında ona zarar vermeye çalışan birilerinin olduğunu söyler. Bir başka anlamı ise rüya sahibine yapılan kötü büyüdür. Yani etrafta rüya sahibine zarar verme ihtimali yüksek birileri bulunmaktadır. Bu kişilerin sinsice hareketleri karşısında rüya gören kişi maddi ya da manevi zararlara uğrayabilir. Bazı rüya yorumcularına göre rüyada cin görmek çok arzu edilen biriyle birlikte olunacağına işarettir. Ancak genel olarak cinlerin uğurlu varlıklar olmadığına inanıldığı için bu anlam üzerinde fazla durulmaz. Rüyada Boşaldığını Görmek Rüya sahibinin dileklerinin gerçekleşeceğine işaret eder. Bu kişinin yaşadığı olumsuz olaylar son bulacak, onun yerine yüzünü güldürecek gelişmeler meydana gelecektir. Kişinin hayatında neşe ve huzur artacaktır. Başarılar rüya gören kişiyi beklemektedir. Kişi üzerindeki sıkıntıları atacak ve feraha kavuşacaktır. Boşalmak gerçek yaşamda da rahatlamayı getirir. Rüya ve gerçek yaşam arasındaki bağlantı birbirinin aynısıdır.

Rüyada Boşalan Birini Görmek Rüyada boşalan birini görmenin anlamı kişinin gerçek yaşamda tanınıp tanınmamasına göre değişiklik gösterir. Bu değişiklik rüyanın anlamını maddi ve manevi olarak etkiler. Rüyasında bir başkasının boşaldığını gören kişi, çok büyük bir yardım alacak demektir. Gelen yardım rüya sahibini bütün sıkıntılarından kurtaracaktır. Rüyada boşaldığı görülen kişi tanınmayan bir kişi ise aile ile ilgili bir mutluluk yaşanacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada Boşalamama Rüyasında ne kadar isterse istesin boşalamayan biri çabaladığı iş ile ilgili olumlu sonuçlar alamayacak demektir. Uğraşları boşa gidecek, sonuç hüsran olacaktır. Bu rüya kişinin elindeki işler konusunda bir uyarı niteliği taşır. Acilen uğraşlarından uzak durması gerektiği şeklinde yorumlanır. Bu rüyanın bir başka anlamı ise yakın çevrede yaşanacak bir hastalıktır. Hastalık sadece rüyayı gören kişiyi değil, etrafındakileri de etkileyecektir. Hasta olan kişi rüya sahibi olabileceği gibi ona çok yakın birisi de olabilir. Rüyada Boşalan Erkek Görmek Rüyasında boşalan erkek gören kimsenin kısmeti açılacaktır. Hem özel yaşamda hem de maddi yaşamda zenginliğin elde edileceği anlamına gelir. Kişinin borçları varsa bunlar kapanacak, bekarsa evlenecektir. İç dünya ise yaşanan olaylar sonucunda zenginleşecektir. Bu rüya sıkıntıların atılmasına işaret eder. Gerçek yaşamda da büyük bir yükün altından kalkılacaktır.

Rüyada Boşalan Kadın Görmek Rüyasında boşalan kadın gören kişinin manevi anlamda huzura ereceği söylenir. Bu kişi yaşadığı içsel sıkıntılardan kısa sürede kurtulacaktır. Eğer rüyayı gören kişi erkek ise, bu kişinin yakınlarındaki sıkıntı çeken bir kadının düzlüğe çıkacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada kadının boşalması maddi açıdan yorumlanmaz. Bu rüya iç dünyanın zenginleşmesi, ruhsal sorunların atlatılması anlamına gelir. Rüyada Meni Görmek Rüyasında meni gören kişiye bolluk ve bereket geleceği söylenir. Rüya gören kişiye gelecek kazanç anlamı taşır. Bu kazanç kesintisiz bir şekilde akacaktır. Ayrıca bu insanın aile ilişkileri kuvvetlenecek, ailesindeki kişilerin birbirlerine olan bağları artacaktır. Bu bağ dışarıdan onlara zarar vermeye çalışan kişilerin önüne geçecektir. Hem maddi hem de manevi anlamda hayırlı bir rüyadır. Rüyada Üzerine Meni Bulaşması Rüyasında üzerine meni bulaşan kişiye çok sevdiği birinden bir hediye geleceği söylenir. Bu kişi rüya sahibinin sevgilisi, eşi, çocuğu ya da çok yakın bir arkadaşı olabilir. Meni bulaşan kişi rüyayı gören değil de bir başkasıysa hediye ona gelir. Gelen hediye uzun süredir sahip olunmak istenen ancak imkanların el vermemesi nedeniyle alınamayan bir eşyadır. Hediyeyi alan, kendisine gelen bu sürpriz karşısında havalara uçacaktır. Hayırlı bir rüyadır.

Rüyada Birdenbire Meni Akması Rüyasında birden meni akması gören kişinin sıkıntılar aniden üzerinden gidecektir. Bu kişi hiç beklemediği bir yardım alacak ya da kendi gücüyle yaşadıklarının üstesinden gelecektir. Eğer kişinin yaşamında çok büyük sorunlar yoksa, bu da daha güzel günlerin onu beklediği şeklinde yorumlanır. Rüyada Meni Gelmesi Rüyasında meni geldiğini gören kişinin maddi dünyasında bir kazanç olacaktır. Rüya gören kişinin mallarının artacağına ve yaşam kalitesinin yükseleceğine yorulur. Bu kişinin yaşamına giren zenginlik kalıcı olacaktır. Meni gören kişi edineceği varlığı dikkatli kullanırsa, yaşamının uzun yıllarında sıkıntı çekmeyecektir. Aynı zamanda bu rüya bir içsel aydınlanmaya da işaret eder. Maneviyatın artacağına ve bu artış ile birlikte çok daha önemli olan bir huzura ulaşılacağına yorumlanır. Rüyada Sevişmek Rüyada seviştiğini görmenin anlamı sevişilen kişiye göre değişir. Eğer kişi eşi veya sevgiliyle sevişiyorsa, bu rüya kişiyi güzel gelişmelerin beklediğinin habercisidir. Bu kişinin alacağı bir haber olabilir, daha iyi bir iş imkanı olabilir ya da kendi işini yapıyorsa işini büyütme fırsatı elde etmiş olabilir. Ancak rüya sahibi hiç tanımadığı biriyle sevişiyorsa başına talihsiz olaylar geleceği şeklinde yorumlanır. Elindekileri kaybetme aşamasına geleceğine, sıkıntılı günlere yorumlanır.

Rüyada İki Kadının Seviştiğini Görmek Rüyasında iki kadının seviştiğini gören kişi sonuç vermeyecek bir işin içine girecek demektir. İki kadının sevişmesi gerçek yaşamda sonu fenalık getirecek bir çabanın ortada olduğunu söyler. Rüya sahibi ne kadar çabalarsa çabalasın o işin sonu asla gelmeyecektir ve en kısa zamanda bu işten geri adım atması önerilir. Rüya gören kişi eğer bu konuda ısrara devam ederse içine gireceği olumsuz durumdan uzun süre kurtulamayacaktır. Rüyada İki Erkeğin Seviştiğini Görmek Rüyada iki erkeğin seviştiğini görmek, yaşanacak sıkıntılara işaret eder. Civarda yalancı bir insanın olduğuna, yıkımların yaşanacağına, maddi ve manevi kayıpların oluşacağına yorumlanır. Etraftaki kötü niyetli bir kişi nedeniyle bu olaylar yaşanacaktır. Bu rüyanın anlamı olumsuzdur. Rüya sahibi eğer rüyasında doğrudan iki erkeğin seviştiğini görüyorsa bu onun için bir uyarıdır. Eğer kendisi dışında bir başkasının sevişen insanları izlediğini görüyorsa bu diğer kişi için bir uyarı niteliği taşır. Rüyada Mastürbasyon Yaptığını Görmek Rüyasında mastürbasyon yaptığını gören kişinin içinde bulunduğu ruh hali pozitif değildir. Yaşadıkları yüzünden yorgun düştüğü ve yıprandığı şeklinde yorumlanır. Bu kişi için en doğru çözüm kendini dinlemesi ve toparlanmak için kendisine bir fırsat yaratmasıdır. Aksi halde üst üste binen karışıklıklar nedeniyle daha zor günler görecektir. Bu durumun karşısında hastalıklar bile meydana çıkabilir.

Rüyada Mastürbasyon Yapan Birini Görmek Rüyada bir başka kişinin mastürbasyon yaptığını gören kişi uzun süredir çözemediği aşk problemleri ile uğraşıyor demektir. Bu kişinin yaşadığı sorunlara uzaktan bakması gerekir. Sorunlarının çözümünü bulması ve hayatını daha az etkilemesi için üçüncü bir kişi gibi davranması önerilir. Aksi halde yaşadığı sorunlar üst üste binecek ve içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Bu rüyanın uyarıcı etkisi yüksektir. Bir başka yorum ise bu kişinin partneri yoksa, yalnızlıktan sıkıldığı anlamını taşır. Rüyada Elle Tatmin Olmak Rüyada elle tatmin olmak ya da rüyada kendini tatmin etmek aşk yaşamında yaşanacak bir soruna delalettir. Evlilik ya da ilişki fark etmeksizin kişinin duygu durumunu derinden etkileyecek olumsuz gelişmeler kapıdadır. Eğer bu süreç atlatılabilirse var olan ilişki daha sağlam bir temele oturacaktır. Kişinin ilişkisi yoksa karşısına çıkacak insanlara dikkat etmesi önerilir. Mantığını kullanmadan, iyice ölçüp tartmadan bir ilişkiye adım atmaması tavsiye edilir. Aksi halde yaşayacağı ilişki o kişiye mutsuzluk getirecektir.

Rüyada Cinsel Organ Görmek Rüyada cinsel organ kıyafetin yırtılarak ortaya çıkması şeklinde görülmüşse bu kişinin ayıplanacak bir durumun ortasında kalacağına işaret eder. İçinde bulunduğu ya da bulunacağı bir olaydan ötürü toplum tarafından hoş karşılanmayan bir ahlaksızlığın içinde bulunacaktır. Rüyada cinsel organ görmenin anlamları bunun dışında değişiklik gösterir. Rüyada Erkek Cinsel Organı Görmek Erkek cinsel organı kültürden kültürden kültüre değişmesine rağmen genellikle bereketi simgeler. Rüyada erkek cinsel organı görmek ise bolluğa ve berekete dalalet eder. Mutluluğa kavuşmaya, para elde etmeye, tasasız günlere varılacağına yorulur. Bu kişinin evlatları da hayırlı insanlar olacaktır. Ailevi yaşamı huzurlu geçecektir. Bu mutlu yaşamının getirisi olarak da maddi anlamda rahata erişecektir. Rüyada Kadın Cinsel Organı Görmek Kadın doğanın doğurgan yönüdür. Bütün üreme sistemleri önünde sonunda kadına yönlenir ve yaşam böylece zenginleşir. Rüyasında kadın cinsel organı gören kişinin eline beklemediği bir para geçecektir. Kadın cinsel organı itibar kazanılacağı şeklinde de yorumlanır. Erkek kendi eşinin cinsel organını görmüş ise yaşadığı bunalımlı günleri atlatacak demektir.

Rüyada Cinsel Organın Kesildiğini Görmek Bu rüya hayra yorulmaz. Cinsel organın kesildiğini gören kişinin zorunlu olarak taşınacağına ya da maddi kayba uğrayacağına yorulur. Bir başka anlama göre ise bu kişi çok istese de bir erkek çocuk sahibi olamayacaktır. Kişi cinsel organı kendisi kesiyorsa, bu rüya eline geçecek büyük bir fırsatı değerlendiremeyeceğini söyler. Rüyada Cinsel Organın Uzaması Rüyasında cinsel organının uzadığını gören kişi bolluğa ulaşacak demektir. Bu kişinin yaşamında maddi ya da manevi yönden olumlu gelişmeler yaşanacaktır. Ya bir çocuğu olacak ya da çok uzun zamandır beklediği bir fırsat eline geçecektir. Bu kişinin yaşama dair güzel bir beklentisi vardır. Beklentilerine ulaşması için önünde çok uzun bir zaman yoktur. Ancak kişinin önüne çıkan fırsatları iyi değerlendirmesi gerekir. Rüyada Cinsel Organ Tutmak Rüyasında cinsel organ tutan kişi çok kısa bir zaman aralığında yaşadığı sıkıntıları aşacağına dair yorumlanır. Bu hasta bir kişiyse şifaya kavuşacaktır. Maddi sıkıntıları varsa borçlarından kurtulacak, refaha ulaşacaktır. Yaşanan gelişmeler ise anlık değil, bütün yaşamı etkileyen gelişmeler olacaktır.

Rüyada Kopmuş Cinsel Organ Görmek Rüyada kopmuş cinsel organ gören kişinin rüyası, yaşamında ani bir buhran döneminin başlayacağına işaret eder. Bu dönem içerisinde kişi umutsuzluğa düşecektir. Sorunlar maddi kaynaklı olabileceği gibi büyük bir hastalık da söz konusu olabilir. Sıkıntılar aniden bastırabilir. Rüya gören kişi eğer kopmuş organı kendisi görmüşse, sıkıntılar onun başına gelecektir. Eğer organı bir başkasının gördüğünü görmüşse kayıplar, rüya sahibinin değil, organı gören kişinin yaşamında olacaktır. Bu kayıpların yaşanmaya başlanmasıyla birlikte, kişinin son derece dikkatli olması önerilir. İçinde bulundukları durumu güzelce tahlil etmesi ve kayıplarını en aza indirmesi tavsiye edilir. Rüyada Cinsel Organdan Kan Gelmesi Rüyalarda kan görülmesi hayra yorulmaz. Bu nedenle cinsel organdan kan gelmesi de kötü günlerin yaşanacağı şeklinde yorumlanır. Rüyasında cinsel organdan kan geldiğini gören kişinin maddi ve manevi kayıplar yaşayacağı söylenir. Bir başka rüya yorumuna göre, rüyanın içerisinde kan belirmişse o rüya bozulur. Rüyada Çok Sayıda Cinsel Organı Olduğunu Görmek Rüyada kişinin çok sayıda cinsel organının olduğunu görmesi birçok açıdan bolluğa ulaşacağı anlamına gelir. Bu kişinin çevresindeki kişilerin hayırlı olacağı, özellikle çocuklarının çok iyi evlatlar olacağı şeklinde yorumlanır. Bir diğer anlamı ise çocuğu olmayan kişileri ilgilendirir. Bu kişinin yakın zamanda çocuğu olacağına dalalet eder. Bu rüyayı gören kişinin iç dünyasının ise son derece iyi, maneviyatının kuvvetli olacağı söylenir.

Rüyada Sertleşmiş Cinsel Organ Görmek Rüyada sertleşen organ görmek, rüya gören kişinin yaşamında bir anda yaşanacak olumlu gelişmeler olduğu şeklinde yorumlanır. Erkek organı görmek, organ üzerinde olumsuz bir durum yoksa genel olarak hayra yorulur. Bu kişinin var olan sıkıntıları ortadan kalkacaktır. Rüya sahibi kuş gibi hafifleyecektir. Rüyada Öpüşmek Rüyada bir başkasıyla öpüşmek, iki kişi arasındaki güç savaşından rüya gören kişinin galip çıkacağı şeklinde yorumlanır. Öpüşülen kişi eşse, ilerleyen günlerde rüya sahibinin ilişkisini daha mutlu bir geleceğin beklediği şeklinde yorumlanır. Rüyada Bir Başka Kadını Dudağından Öpmek Evli ya da ilişkisi olan bir erkek bir başka kadını dudağından öpüyorsa kişinin ilerleyen zamanlarda ilişkisinde sorun yaşayacağı anlamına gelir. Bu kişinin dış dünyaya karşı ilgisinin artacağına, buna paralel olarak da kendi ilişkisini unutacağına işaret eder. Bu kişinin oturmuş bir aile yaşamı varsa kökünden derin bir yara alacaktır. Kısa süreli bir ilişki içerisine gireceği için var olan temeli sağlam ilişkisini de tehlikeye atacaktır. Eğer kişinin yaşamında hiç kimse yoksa, bu onun yakın zamanda bir kadınla tanışacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Başka Bir Erkekle Öpüşmek Rüyasında başka bir erkekle öpüşen kadının bir partneri varsa var olan ilişkisinde kopukluklar olacağı şeklinde yorumlanır. Bu ilişki bitebilir ya da tehlikeli bir sürece girebilir. Eğer bekar bir kadın bir erkekle öpüşüyorsa kapısını çalacak bir aşkın habercisidir. Rüyada başka bir erkekle öpüştüğünü gören kadın, kendini geliştirme yolunda bir çaba gösteriyorsa burada anlam değişir. Bu kadının güçlü bir insandan ilim, irfan anlamında yardım alacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada Ölü İle Öpüşmek Rüyada ölü ile öpüşmek kulağa hoş gelmese de anlamı iyi bir rüyadır. Bu kişi rüya sahibinin eşi ise, ahirette sıkıntı çekmediğine işaret eder. Aynı zamanda ölü olan kişiden kalacak bir miras şeklinde de yorumlanır. Ya da tanınan bir kişiden gelecek bir paraya işaret eder. Rüya hem yaşayan hem de rüyada görülen ölü kişi için hayırlı şekilde yorumlanır. Rüyada Erkek Erkeğe Öpüşmek Rüya sahibinin üstesinden gelmeye çalıştığı sıkıntıların olduğuna işaret eder. Kötü giden olaylar yüzünden rüya gören kişinin canı sıkılacaktır ancak bu olaylar bir süre daha devam edecektir. Kötü giden işlere karşı bir uyarı niteliği taşıyan bu rüya, rüya sahibinin etrafında olan sıkıntıları fark etmesine ve kendisine karşı bir koruma sağlamasına işaret eder.

Rüyada Ölüyle İlişkiye Girmek Rüyasında ölü ile ilişkiye giren kişiye, gerçekten ölen birinden büyük bir miras kalacaktır. Eğer bu kişi gerçekte yaşıyorsa ancak rüyada ölüyse, bir anda ortaya çıkacak hayırlı bir işin varlığına işaret eder. Rüyayı gören kişi kadınsa sağlıklı bir yaşamı olacağı, erkekse kazancının artacağı söylenir. Bir başka yoruma göreyse rüyada ölen biriyle ilişkiye giren kişinin haksız bir kazancın peşinde olduğudur. Bu kişi kendi çıkarları için etrafındakileri bile kırmaya çekinmeyecek bir karaktere bürünecektir. Rüyada Akrabayla İlişkiye Girmek Rüyasında akrabasıyla ilişkiye giren kişiyi zor günler bekliyor demektir. Ortaya bu kişiyi büyük bir zarara uğratacak tatsız bir durum çıkacaktır. Bu hayra alamet bir rüya değildir. Sıkıntılı günlerin başlangıcının habercisidir. Akraba ile sevişmenin bir başka anlamı da o kişinin adının büyük bir dedikoduya karışacağıdır. Aile içinde ortaya çıkacak bu söylenti oldukça can sıkıcı ve yıpratıcı olacaktır. Rüyada Anne Babayı Seks Yaparken Görmek Kişi rüyasında anne ve babasını seks yaparken görüyorsa, bu ailesinin sıkı bir ilişkisi olduğunu gösterir. Rüya sahibi, anne ve babası arasında olan bağdan son derece memnundur. Kendisine çizeceği yol da onlardan aldığı bu görüş ile olacaktır. Kendi yaşamında istediği evlilik, anne ve babasının yaşadığı evlilik gibidir. Bu kişi çocukluk yaşamı boyunca mutlu bir aile ilişkisi içinde büyümüştür. Anne ve babasına da oldukça bağlıdır. Büyük bir ihtimalle yapacağı evlilikte anne ve babası gibi mutlu bir birliktelik yaşayacak, kendi çocuklarına da şevkat dolu bir ebeveyn olacaktır.

Rüyada Yaşlı Bir Kadınla Cinsel İlişkiye Girmek Bu rüya fıtratın bozulmasına, kişinin karakterinin değişmesine işaret eder. Yaşlı kadınla cinsel ilişkiye giren şahıs haram kazancın peşine düşecektir. İnsanlarla arası bozulacak ve sürekli bir tartışma ortamının ortasında olacaktır. Kendi menfaatleri için bu kişi başkalarını kullanmaktan kaçınmayacaktır. Rüyada Ecnebi Biriyle Seks Yapmak Rüyasında ecnebi biriyle ilişkiye giren kişinin dünya yaşamının rahat geçeceği söylenir. Buna karşın ahiret hayatı ise sıkıntılarla dolu olacaktır. Bu kişi Allah inancından uzaklaşmış, gününü gün eden bir kişidir. Yaşadığı rahat hayatın tam tersi ahirette ona sıkıntı olarak dönecektir. Bu rüya Allah'ın buyurduğu emirlerden uzaklaşmaya ve imanın azalmasına işaret eder. Rüyada Orgazm Olmak Orgazm seksin en doruk noktasıdır. Rüyasında orgazm olduğunu gören kişinin hedefleri olduğuna ve bu hedeflerine ulaşmak için büyük bir gayret gösterdiğine işaret eder. Kişi gayretleri sonucunda istediğini elde edecektir. Bu çalışma aşaması ise rüya sahibi için oldukça keyifli geçmektedir. Rüyada Orgazm Olan Kadın Görmek Cinselikle ilgili görülen rüyaların arasındaki en hayırlı rüyalardan biridir. Rüyada orgazm olan kadın görmek rüya sahibinin manevi anlamda yükseleceği şeklinde yorumlanır. Bu kişi yakın çevresinde sözüne önem verilen bir kişi haline gelecektir. Kadın bereketin sembolüdür. Bu nedenle rüyada bir kadının orgazm olduğunu görmek bu bereketin yaşama taşınması şeklinde yorumlanır.

Rüyada Orgazm Olan Erkek Görmek Bu oldukça hayırlı bir rüyadır. Rüyada orgazm olan erkek görmek ise maddi ve iş yönünden yükselme anlamı taşır. Rüya sahibi iş konusunda önemli fırsatlar yakalayacak ve iş alanında saygın bir noktaya ulaşacaktır. Erkek birey burada gücü simgeler. Rüyasında orgazm olan erkek bütün isteklerine ulaşmış, cinsel yönden en üst noktaya çıkmıştır. Bu rüyanın sonunda, rüya gören kişi kendisine açılan yolları iyi takip etmelidir. Ayağına kadar gelen fırsatlardan yararlanmalı ve bunları kullanmalıdır. Rüyada Düşmanla Cinsel İlişkiye Girmek Rüyasında düşmanı ile cinsel ilişkiye giren kişi, düşmanına karşı mutlak bir zafer kazanacaktır. Bu zafer uzun soluklu bir zafer olacağı gibi, kişi düşmanı tarafından bir daha asla rahatsız edilmeyecektir. Rüyada Eski Eşle İlişkiye Girmek Daha önce evlenmiş ve ayrılmış kişilerin rüyalarında eski eşleri ile ilişkiye girdiklerini görmeleri farklı açılardan yorumlanır. Eşler bu dünyada birbirlerini en iyi tanıyan ve tamamlayan kişilerdir. Buna bağlı olarak bitmiş bir ilişkinin ardından eski eşin rüyaya gelmesi de ilişkinin sonunda hissedilen duyguya göre değişiklik gösterir.

Rüyada Eski Eşle İlişkiye Girip Mutlu Olma Rüyasında eski eşiyle cinsel ilişkiye girip mutlu olan kişinin etrafında onu seven, ona saygı duyan insanlar olacak demektir. Bu insanlar sayesinde rüya sahibi daha güzel günlere erişecektir. Varsa sıkıntılarından kurtulacak, yoksa daha mutlu günler onu karşılayacaktır. Rüyada Eski Eşle İlişkiye Girip Pişman Olma Rüyasında eski eşiyle ilişkiye girip pişman olmanın anlamı çok yakın bir geçmişte kötü bir olayın atlatıldığını işaret eder. Bu olay kişinin kendi yanlışı sonucunda oluşmuştur. Ancak rüya sahibi birdenbire yaptığı yanlışın farkına varmış ve geç olmadan bu hatasından dönmeyi başarmıştır. Ancak yaşanan zamanda bu olumsuz olayın etkileri çok az da olsa devam etmektedir. Rüyada Eski Eşle Cinsel İlişkiye Girmek İstemek Bu rüya, rüya sahinin kendisini rezil eden hareketleri nedeniyle etrafında hakkında olumsuz düşünceler oluşacağını söyler. Rüyayı gören kişi yanlış yollara girecek, bundan dolayı da bir sürü dedikodunun malzemesi olacaktır. Ancak hatasını erken fark eder ve bu yoldan dönerse itibarını toparlamak için eline bir fırsat geçecektir. Bu, kişinin kendi elinde olan bir durumdur.

Rüyada Cinsel İlişkinin Mutsuz Bitmesi Rüya sahibi rüyasında cinsel ilişkiye girmiş ancak sonu mutsuzlukla bitmişse, bu rüya iyi anlamlar taşıyan bir rüya olarak değerlendirilmez. Rüya sahibinin bir iş ile uğraştığı ama o işin sonunda istediği sonuca varamayacağı şeklinde yorumlanır. Rüyayı gören kişi ne kadar çabalarsa çabalasın, istediği başarıyı elde edemeyecektir. Ancak kişinin o an ailevi problemleri varsa, bu rüya ailevi sorunlar üzerinden de yorumlanabilir. Bu sorunların çözümü için uğraşılacak ancak yeteri kadar gelişme kaydedilemeyecek demektir. Rüyada Cinsel İlişkiye Girememek Rüyasında ne kadar isterse istesin cinsel ilişkiye giremeyen kişi, mutsuzluk yaşayacaktır. Beklentileri gerçekleşmeyecek bu durum ise rüya sahibinin çok canını yakacaktır. Bu beklentiler maddi ya da duygusal konularla ilgili olabilir. Ancak konu her ne olursa olsun, rüya sahibi istediğini elde edemeyecektir. Rüyada Heyecandan Cinsel İlişkiye Girememek Bu rüyanın anlamı iyiye yorumlanır. Rüya sahibi çok heyecanlandığı için cinsel ilişkiye girmek istemesine rağmen giremiyorsa bu onun yakın bir zaman dilimi içerisinde çok heyecanlanacağı bir ortama gireceği anlamına gelir. Bu bir toplantı, düğün ya da kalabalık içeren başka bir organizasyon olabilir.

Rüyada Çirkin Biriyle Birlikte Olmak Rüyasında çirkin bir kadın ya da erkekle birlikte olan kişilerin haram bir kazanca el atacağı şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi eğer dikkatli olmazsa elde ettiği bu kazanç karşısında daha da kötü olaylar yaşayacaktır. Yaşayacaklarının önüne geçmek ancak rüya sahibinin elindedir. Kendisinden başka hiç kimse onu koruyamayacaktır. İş Arkadaşıyla Cinsel İlişkiye Girmek Kişi rüyasında iş arkadaşıyla cinsel ilişkiye giriyorsa, iş yaşamında bir hareketlilik yaşayacağı şeklinde yorumlanır. Bu hareketlilik rüya gören kişinin işine bakış açısını değiştirmesi sonrasında olacaktır. Kişi bir anda yaptığı işe dört elle sarılacak ve karşılığında da işle ilgili kazancı artacaktır. Kendi işiyse doğrudan getirisi yükselecek, bir başkasını yanında çalışıyorsa ya maaşına zam yapılacak ya da terfi alacaktır. Rüyada Para İle İlişkiye Girmek Bu rüyanın da anlamı iyi değildir. Rüyasında para ile biriyle cinsel ilişki yaşayan bir kişi, haram mal yiyor demektir. Bu rüya bu kişiyi bir an önce haram yemekten kaçınması için uyarır. Eğer bu kişi bu yolda devam ederse başına daha çok belalar gelebilir. Rüyanın bir başka anlamı ise maddi kayıplardır. Rüya sahibi kendi dikkatsizliği nedeniyle büyük bir kaybın içerisine girecektir.

Rüyada Sürtünerek Cinsel İlişki Yaşamak Bu rüya, rüyayı gören kişinin önündeki günlerde yapacağı işlerde zorlanacağı anlamına gelir. Kişi işleri yoluna koymak için ekstra çaba sarf edecek, süreçte önüne engeller çıkacaktır. Bu engeller aşıldığı zaman işlerin yoluna gireceği şeklinde yorumlanır. Ancak rüya sahibinin bu yolda dirayetli olması öğütlenir. Rüyada Bakire Bir Kadınla İlişkiye Girmek Rüyada bakire bir kadınla ilişkiye girmek kadının yaşına göre yorumlanır. Eğer ilişkiye girilen kişinin yaşı küçükse bu rüya hayra yorulmaz. Rüya gören kişinin başına kötü olaylar geleceği, can sıkıcı durumlar oluşacağı söylenir. Rüyada yetişkin bir bakire kadınla ilişkiye girmek ise hayra yorulur. Bereket ve bolluğun geleceği şeklinde yorumlanır. Rüyada Ters İlişkiye Girmek Rüyada ters ilişkiye girmek isteklerin gerçekleşmeyeceğine işaret eder. Kapıda zor günler vardır. Kişinin işlerinin bozulacağına işaret eder. Yaşanan hayal kırıklıklarının boyutunun büyük olacağı şeklinde yorumlanır. Bu kişi ya dünyevi yaşama kendisini fazla kaptırarak ahiret hayatını unutacak, ya da ahlaksız bir yola sapacaktır. Rüyada Eşin Akrabalarıyla Sevişmek Rüyasında eşinin akrabalarıyla sevişen kişi, o taraftan bir övgü alacaktır. Yaşanacak bir olay sonrası eşinin ailesi tarafından kıymetli sözlerle karşılanacaktır. Bu kişinin aile üzerinde büyük bir etkisi olacağı şeklinde yorumlanır. Daha önce akrabalar ile yaşanan bir sorun olmuşsa bunlar da çözüme ulaşacaktır. Hatta hatayı yapan tarafın kim olduğuna bakılmaksızın, özür rüya sahibine gelecektir.

Rüyada Cinsel Arzu Hissetmek Kişinin rüyasında cinsellikle ilgili arzularının şahlandığını görmesi, yaşamında gerçekleşmesini çok istediği bir olaya işaret eder. Eğer rüya sahibi bu olay için yeteri kadar çaba gösterirse isteklerine kavuşacaktır. Cinsel arzu duyan rüyayı gören kişi değil, bir başkasıysa onun istekleri yerine gelecektir. Burada anahtar kelime çaba göstermek ve sabırlı olmaktır. Eğer doğru bir tutum sergilenirse dilekler gerçek olacak, çalışmalar sonucunu verecektir. Rüyada Hayvanla Cinsel İlişkiye Girmek Rüyasında hayvanla cinsel ilişkiye giren kişinin eşi ile arası bozulacaktır. Bu bozukluk dışarıdan gelen bir nedenden dolayı olacak demektir. Bu rüya nedensiz yere, zarar vermek amacıyla çıkarılan bir dedikodunun işaretçisidir. Ancak her ne kadar ilişkide sorun yaratmaya çalışan insanlar olsa da, başkaları da bu ilişkiyi toparlamaya çalışacaktır. Aile içindeki huzurun tekrar sağlanması için büyükler devreye girecek ve sonuç tatlıya bağlanacaktır. Rüyada Kadını Erkek Olarak Görmek Erkek kişiler rüyalarında ilişkiye girmek istedikleri kadını erkek olarak görürse, rüyaları isteklerinin olmayacağı şeklinde yorumlanır. Bu kişinin istekleri maddi ya da manevi olabilir. Sonuç her iki durum için de olumlu olmayacaktır. Aslında bu rüya bir uyarı niteliği taşır. Rüya sahibinin ulaşmaya çalıştıklarını gözden geçirmesi ve enine boyuna düşünmesi gerektiği şeklinde yorumlanır. Ani verilen yanlış kararlar, kötü sonuçlar doğuracaktır.

Rüyada Cinsel İlişki Görmenin Psikolojik Yorumu Rüyada cinsel ilişki görmek sadece rüya tabirleri açısından yorumlanmaz. Aynı zamanda bu rüyaların psikolojik alt yapıları da olabilir. Cinsellikle ilgili rüyalar psikoloji biliminde kişinin ruh halini saptamak açısından önemsenen bir konudur. Uyku bir insanın bilincinin ve bilinçaltının en özgür olduğu zamandır. Bu süreçte yasaklar, kısıtlamalar, ahlaki baskılar ortadan kalkar. Cinsel yaşamı uzun süre sekteye uğrayan kişilerin cinsel içerikli rüya görmesine daha sık rastlanır. Bu tür rüyalar kişinin durumunu çözme konusunda son derece etkilidir. Cinsellik rüyalarda bazen doğrudan, bazen de dolaylı olarak yer alır. Bir obje cinsel organlara benzetilebilir. Rüyada cinsel ilişki görmenin ya da birisiyle yakınlaşmanın kişinin duygusal bakış açısı ile de alakası olabilir. Kişi, rüyasında gördüğü insana karşı aşk gibi yoğun duygular içinde olabilir. Eğer bu eski eş ya da sevgili ise o kişinin hala tam olarak geçmişte kalmadığı şeklinde de düşünülebilir. Rüyayı gören, ayrılık söz konusu olsa bile kendi duygularını alt etmeyi başaramamıştır. Bu rüyanın uzmanlar tarafından bir başka yorumlanış biçimi daha vardır. Eski ilişkiye olan duygular yerine yeni ilişkide yaşanan sorunların eskiye benzetildiği ve kişinin bilinçaltının bu rüya ile uyarı verdiği düşünülür.