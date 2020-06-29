Rüyada Meme Görmek: Büyük Meme, Memede Kıl

Rüyada meme görmek genellikle bir kadını simgeler. Rüyayı gören kişi erkekse, rüyada görülen kadın, rüya sahibinin kızını ya da karısını simgeler. Rüyasında memesinde süt olduğunu gören kişi metanetli ve soğukkanlı bir kişiliğe sahiptir. Bu rüya aynı zamanda rüyayı gören kişinin bir kız çocuğu olacağını işaret etmektedir. Rüya sahibi memelerinden süt aktığını görmüşse bu durum bolluğa, berekete ve hayırlı olacak bir nikâha işaret eder. Ancak eğer bir erkek rüyasında memelerinden süt geldiğini görmüşse bu rüya hayra yorulmaz çünkü rüya sahibinin malını kaybedip bir anda fakirleşeceğine delalet eder. Eğer rüyasında memelerinden süt geldiğini gören kişi yaşlı bir kadınsa bu rüya onun ömrünün artık dolduğu anlamına gelir. Rüyasında memesinin uçlarının kesildiğini gören kişi içinse bu rüya oldukça üzücü anlamlara gelir. Rüya sahibinin ya yoksulluğa düşüp kıtlık çekeceğine ya da kız evladının öleceğine işaret eder. Rüyayı gören bir erkekse ve rüyasında memelerinde süt olduğunu görmüşse bu onun yaşamının uzun olacağını, bolluk bereket ve huzur içinde sefa sürerek ömrünü sürdüreceğine delalet eder. Rüyasında memelerinin şekilsiz olduğunu gören kimsenin doğru yoldan ayrılarak, kötü yola sapacağına ve birçok hata yaparak Allah katında günahkâr olacağına işaret eder.

Rüyada Memenin Büyüdüğünü Görmek Rüyasında memesinin büyüdüğünü gören kimsenin alacağı yardımlar sayesinde iş yaşamında çok başarılı çalışmalar yapacağına, maddi olarak büyük kazançlar sağlayacağına, bir dostu ile birlikte kurdukları işte hiç beklemedikleri şekilde büyüyerek yüksek miktarda gelir elde edeceğine rivayet edilir. Ayrıca anne babasının hayır duasını alacağına, yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım eli uzatacağına, yarım bıraktığı eğitim yaşamına geri dönmeye karar vererek bu yolda ciddi adımlar atacağına delalet eder. Rüyada görülen meme büyümesi ya da patlaması, işle ilgili istenmeyen sonuçların ortaya çıkarak sıkıntı yaratacağına, ortaklardan birinin hatası yüzünden iş yaşamında güven kaybı yaşanacağına, itibarının lekeleneceğine ve mali bir krizin ortaya çıkacağına işaret eder. Rüyada Göğüslerinin Büyüdüğünü Görmek Rüyasında göğüslerinin büyüdüğünü gören kişi için bu, yetenekli bir insan olduğuna, hünerleri ile ün yapacağına, maddi gelirinin bir anda artacağına ve bolluk bereket içerisinde yaşayacağına delalet eder. Rüyada kendi göğsünün büyüdüğünü gören kişinin her zaman yüzünün güleceğine, kadere inanarak mutlu ve huzurlu günlere kavuşmayı bekleyeceğine ve şükretmeyi bilerek yaşamını sürdüreceğine işaret eder.

Rüyada Memenin Kesildiğini Görmek Rüyasında memesinin kesildiğini gören kimse için bu rüya genellikle olumsuz anlamda yorumlanır. Bir işin iyi başlayacağına ancak sonunda büyük bir problemle karşı karşıya kalınarak zarara uğranacağına işaret eder. Rüya sahibi çok büyük bir sorunla karşı karşıya kalacak ve sonunda bu problemden yakasını kurtarabilmek için çareyi ortaklık kurmakta bulacaktır. Önceleri iyi giden ve bol kazanç getiren bu ortaklık zamanla karışıklığa sebep olarak işlerin daha da kötüleşmesine sebep olacak ve rüya sahibi yaşadığı zorlukları uzun bir süre atlatamayacaktır. Rüyada memesinin kesildiğini ve kan aktığını gören kişi, bir işe karışarak tüm maddi gelirini kaybedeceğine bu yüzden aile içinde bazı tartışmaların odak noktası olarak yargılanacağına, eğitimle ilgili birtakım sorunlar yaşayacağına, yaşadığı stres dolu günler yüzünden sağlığın giderek bozulma noktasına geldiğine ve tüm olumsuzların çoğalarak devam etmesiyle rüya sahibinin derin bir mutsuzluğa sürükleneceğine delalet eder. Tüm umudunu kaybeden rüya sahibi amaçsızca yaşamını sürdürmeyi seçecektir.

Rüyada Memede Kıl Görmek Rüyada memesinde kıl olduğunu gören kişinin kavga ederek küstüğü kişilerle barışacağına, kendine olan güvenini kaybederek olanlar yüzünden kendisini suçlayacağına, borçlarından kurtulacağına, mutsuzluk veren kişi ve olaylardan olabildiğince uzaklaşacağına, bugüne kadar hayal ettiği ne varsa hepsinin sırasıyla gerçekleşeceğine, kendisi için doğru kişiyi bularak evlilik için ilk adımı atacağına, başına gelebileceğini düşündüğü tüm kötü durumlardan kurtulacağına delalet eder. Ayrıca rüya sahibine hiç kimsenin zarar veremeyeceğine, kişinin öz güvenini yeniden kazanacağına, yaşadığı üzücü bir olay yüzünden her gün kendini yiyip bitirerek mutsuz bir yaşam süreceğine, sevdiği biri tarafından hiç beklemediği bir haksızlığa uğrayacağına ve çalışmasına gerek olmadan sabit bir gelir elde edeceğine işaret eder. Rüyada Erkek Memesi Görmek Rüyasında erkek memesi gören kişinin işlerini sekteye uğratmak isteyenlere karşı gücünü göstererek üstünlüğün kendisinde olduğunu göstereceğine, geleceğini garanti almayı planlayarak gayrimenkul ve arsa gibi değerli mallara yatırım yapacağına ve bu işten oldukça karlı çıkacağına rivayet edilir. Kişi, sevdiğiyle bir ömür mutlu bir hayat sürecek, sıkıntıları kısa sürede çözüme kavuşacak, sevdiği kişilerle arasında ufak tartışmaların yaşanacaktır. Maddi ve manevi olarak bitik duruma düştüğünde kendisine yardım eli uzatılacağına, şansın yüzüne güleceğine ve sağlığının uzun bir süre bozulmayacağına da yorulur. Ayrıca girdiği işlerde başarı elde ederek adını duyuracağına ve bu sayede müşkül durumdan kısa sürede kurtulacağına işaret eder.

Rüyada Memenin Yarılması Rüyada memesinin yarıldığını gören kimsenin ferahlığa çıkacağına, dostuyla yaşadığı bir tartışmanın son bulacağına, dertsiz tasasız bir yaşam süreceğine, ömrü boyunca canının ve parasının güvende olacağına, yanlış yönlere saparak yanlış kişilerle iş yapacağına ve bu sebeple büyük bir maddi kayıp yaşayacağına delalet eder. Kişinin sıkıntıları artarak devam edecek, kendisi ve yaşamı ile ilgili ciddi bir karar vermek zorunda kalacak, finansal anlamda rahata kavuşarak bolluk ve bereket içerisinde bir hayat sürecektir. Aynı zamanda başka bir şehirden gelen eski bir akrabanın yardımı ile bol kazanç elde edilecek bir ortaklığa adım atılacağına ve bu işte çok başarılı olarak piyasada tanınan ve saygı duyulan biri haline geleceğine ve yaptığı akıllıca yatırımların karşılığını fazlasıyla alarak ihya olacağına da delalet eder. Rüyada Büyük Memeli Kadın Görmek Rüyasında büyük memeli bir kadın gören kişi için bu rüya, iş fırsatları elde ederek resmi bir kurumda işe başlayacağına, insanlardan hayır duası alacağına, hayatını değiştirecek derecede büyük mutluluklar yaşayacağına, hayatını düzene sokacağına, tüm sorunlarından bir anda kurtulacağına, sürpriz bazı değişimler ve gelişmelerle karşı karşıya kalarak kendisini huzurlu hissedeceğine rivayet eder. Rüya sahibi, yaptığı başarılı çalışmaların meyvesini toplayarak herkes tarafından takdir toplayacak, işlerinin yoluna girmesi için bazı çalışmalar ortaya koyacak ve bu çalışmalardan emeğinin karşılığını alarak büyük kazanç elde edecektir. Ayrıca canla başla çalışarak gerçekleştirdiği projeleri sayesinde daha rahat ve gelir düzeyi yüksek bir yaşam tarzına kavuşacağına, kuruntularından ve korkularından hiç beklemediği bir anda kurtularak huzura ereceğine işaret eder.

Rüyada Memelerin Açık Olması Eğer kişi rüyasında memelerinin açık olduğunu görüyorsa bu onun sıkıntılarından kurtularak rahat bir nefes alacağına, yeni bir işe başlayarak bol kazanç elde edeceğine, işlerini ilerleterek zengin bir hayata adım atacağına, iş yaşamındaki başarılarından dolayı kıskanılan bir insan olacağına ve iş arkadaşlarından birçoğunun gözünün olduğu bir pozisyona terfi edileceğine delalet eder. Kişi, iyiliklerle dolu ve sağlıklı bir yaşam sürecek, zor günleri atlatacak, sevindirici bir haber alacak, platonik aşkı gerçek bir aşka dönüşecek ve bu ilişki uzun soluklu olacaktır. Ayrıca bu rüya, karanlık günlerin son bulacağına ve depresyonda olan bir sevdiğinin kısa sürede düzeleceğine işaret eder. Rüyada Memelerin Küçük Olduğunu Görmek Rüyada memelerinin küçük olduğunu gören kişinin yaptığı iş kolunun başka kişilerce yapılmaya başlanmasından dolayı kazancının bir miktar azalacağına, bu durum yüzünden işinin riske girerek geçim derdine düşeceğine ve sonunda işini değiştirerek kendisine başka bir iş bulacağına, ancak yeni işine alışana kadar maddi olarak çok zor günler geçireceğine ve yardıma muhtaç bir duruma düşeceğine delalet eder. Rüyayı gören kişi ticari olarak büyük kayıplar yaşayarak uzunca bir süre eski rahat günlerine geri dönemeyecektir.

Rüyada Memenin Emilmesi Kişinin rüyasında memesinin emildiğini ya da meme emdiğini görmesi uzun zamandan beri hayalini kurduğu işi yapmak için fırsat yakaladığını, yapacağı bu işte beklediğinden de iyi bir pozisyona terfi edileceğine, iş yaşamındaki başarılarının her yerde herkes tarafından konuşulacağına delalet eder. Rüya sahibi, sorunları tereyağından kıl çeker gibi basit bir şekilde çözecek, işlerini büyüterek işe ihtiyacı olan kişilere istihdam yaratacak, sevdiği kişi ile evlenecek ve kısa bir süre sonra bir çocuk dünyaya getirecek demektir. Rüyasında meme emmeyi isteyen kişinin, tecrübeli kişilerin yardımıyla iyi bir işe gireceğine, bu işte bir anda değil ama istikrarlı bir şekilde kazancının artacağına, sıkıntılı dönemi geride bırakarak yeni bir sayfa açacağına, yapılan hatalardan ders çıkartarak bir daha tekrarlamayacağına ve kısa zaman sonra hatırı sayılır bir zenginliğe kavuşacağına işaret eder. Rüyada Memenin Ucunun Kopması Rüyasında memenin ucunun koptuğunu gören kişinin eski sevgilisiyle bazı yanlış anlaşılmalar yüzünden kavga edeceğine ancak birlikte yapılan uzlaşmacı konuşmaların aradaki buzları eriterek tartışmaların sonlanmasını sağlayacağına ve aradaki dostluk ilişkisinin yeniden devam edeceğine işaret eder. Rüya sahibi rüyasında kendi memesinin ucunun koptuğunu görmüşse bu rüya hayra yorulur. Rüya sahibinin yardıma muhtaç insanlara her zaman el uzatan, iyilik sever, ahlaklı biridir ve tüm bu özellikleri sebebiyle çevresinde insanlar tarafından aranan kişi olduğuna ve kendisi gibi iyiliksever ve merhametli biri ile ortak işler yaparak daha da takdir göreceğine işaret eder.

Rüyada Memenin Sıkılması Rüyasında memesinin sıkıldığını gören kişinin sevgilisi rüya sahibi için bir sürpriz hazırlayarak hoşuna gidecek bir şey yapacaktır. Bu rüya ticari girişimlerin artacağına, iş çevresinde büyük bir itibar kazanılacağına, sevilen kişi ile hayatın birleştirileceğine, birlikte çalışılan herkesin büyük kazançlar elde edeceğine, çok kısa zamanda işlerin 2 katına çıkacağına delalet eder. Kişinin, birileriyle ortak iş yapacak ancak sıkıntılı durumlar yaşanmadan ortaklığı bitireceği, kuruntu dolu günler geçireceği, hem maddi hem de manevi olarak büyük bir yıkımın içine gireceği ve büyük zarara uğrayacağı, işlerini yoluna koymak için büyük bir projeden elde ettiği geliri başka projeleri hayata geçirmek için kullanılacağı şeklinde yorumlanır. Gereksiz trip ve kıskançlıklar yapan sevgili ile aranın tekrar düzeltileceğine, kendisini büyük maddi zararlara uğratacak bir çalışmanın içine girerek içinden çıkılmaz problemlerle boğuşmak zorunda kalacağına ancak elde ettiği kazancın ailesine bereket ve bolluk getireceğine de işaret edebilir.

Rüyada Başkasının Memesini Görmek Rüyada başkasının memesini gören kişinin adı hiç sebepsiz yere lekelenecektir. Rüya sahibi yaşadığı bu haksızlık yüzünden uzun bir süre göz yaşı dökecek, yaşadıklarını unutamayacak ve kendini toparlaması ve bu buhrandan çıkması uzun sürecektir. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin evinde ve iş yerinde bereket ve bolluk olacağına ve çevresindekiler tarafından saygı duyulan ve sevilen bir kişi olduğuna, rakiplerini geçerek başarıyı yakalayacağına, yaşamındaki ufak pürüzlerin adeta devleşerek büyüyeceğine ve rüyayı gören kişinin bu durumdan fazlasıyla etkilenerek mutsuz bir yaşam süreceğine delalet eder. Rüyada 4 Memesi Olduğunu Görmek Kişi eğer rüyasında 4 memesi olduğunu görmüşse bu onun maddi olarak refaha ereceğine, güvenilir biri ile ortaklık kuracağına, kardeşinin yaşadığı bir problemin çözümü için ona ön ayak olacağına, aşk dolu bir evlilik yaparak bir ömür mutlu bir yaşam süreceğine, iş yerini büyüterek büyük kazançlar elde edeceğine, anne ve babasının hayır duasını alacağına ve bu dualar sayesinde karşısına çıkan engelleri bir bir yıkacağına, artan kazancının bir bölümünü hayır işlerine harcayacağına ancak bir sebepten ötürü malının büyük kısmını kaybederek öngörülemez bir maddi zarara uğrayacağına delalet eder.

Rüyada Süt Emmek Rüyasında süt emdiğini gören kimsenin büyük bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalacağına ve zorlu bir süreç geçirerek uzun süre yatağa bağımlı kalacağına işaret eder. Bu süre zarfında rüya sahibini oldukça sıkıntılı zamanlar beklemektedir. Bu rüyanın bir diğer anlamı ise rüya sahibinin hapse gireceği şeklinde tabir edilir. Bu rüya her anlamda kötüye yorulmaktadır. Rüyada Memelerin Sarktığını Görmek Rüyasında memelerinin sarktığını gören kişi iş ve aile yaşantısında öyle sıkıntılarla boğuşmak durumunda kalacak ki işlerine gereken önemi veremeyecektir. Rüya sahibi bu yüzden oldukça sıkıntılı bir süreç yaşayacak ve elindeki fırsatları değerlendirmeye çalıştığında ise çok daha büyük sorunlarla yüz yüze gelecektir. Bu rüya, rüya sahibinin dertlerinin giderek artacağına, hatalarını sürekli tekrarlamak durumunda kalacağına işarettir. Ayrıca rüyada sarkan memelerin yere değmesi büyük bir pişmanlığı simgelemektedir. Rüyada Memeden Süt Gelmesi Eğer rüya sahibi bir erkekse ancak kendini rüyasında kadın olarak görmüşse ve memelerinden süt akıyorsa bu rüya, o kişinin sorumluluklarının bilincinde olmadığını ve yapması gereken bir işi yerine getirmediğini işaret eder.

Rüyada Meme Emen Çocuk Görmek Bu rüyayı gören kişinin yakın çevresindeki birinin yaptığı işle alakalı bir teklifte bulunacağına ve rüya sahibine iş konusunda destek olarak arka çıkacağına ancak ardından bu ortaklıktan vazgeçeceğine delalet eder. Bu durum, rüya sahibinin maddi zarara uğrayarak geçim sıkıntısı çekmesine sebep olacak ve üzerine binen iş yükü yüzünden stres yaşayarak bunalıma girmesi ile sonuçlanacaktır. Rüyada Meme Kanseri Olduğunu Görmek Rüyada meme kanseri olduğunu görmek hayra yorulmaz ve olumsuz anlamlar içerir. Rüya sahibinin zor zamanlar geçireceğine, sahip olunan tüm servetin ciddi bir hastalığın tedavisi için harcanacağına, bu sebeple büyük bir yoksulluğa düşüleceğine, geri dönüşü olmayan bir hata yapılacağına işaret edilir. Kişi eğer rüyasında meme kanseri olduğunu duyuyorsa, bir iş ortaklığının sonlandırılacağına, çıkılan bir yolda bir takım engellerle karşılaşılacağına ve bu engellerin hiçbir şekilde aşılamayacağına bu sebeple de ele geçen pek çok fırsatın kaçırılacağına ve aile içindeki huzurun bozulacağına delalet eder. Rüyada Meme Tutmak Bu rüyayı gören kişinin iş için büyük bir sermaye elde edeceğine ancak bu sermayeyi kullanmak için bazı projeler ortaya koyması gerektiğine işaret eder. Ancak rüya sahibi bir sebeple istenilen projeyi gerçekleştiremeyerek işi sonlandırmak zorunda kalacağına işaret eder. Ancak rüya sahibi yeni girişimler deneyerek ve bazı kişilerle fikir alışverişi yaparak istediği çalışmayı gerçekleştirebilecek ve bu işten bol kazançlar elde edecektir. Rüyasında küçük meme tuttuğunu gören kişinin ise hayırlı bir kısmet bulacağına, kazancının bir miktarını kaybedeceğine, eline geçen fırsatları iyi bir şekilde değerlendireceğine ve emeğinin karşılığını bulacağına delalet eder. Ayrıca eğitim görmek isteyen bazı kişilere yardım eli uzatacağına da işaret eder.