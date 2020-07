Rüyada Misafir Görmek: Davetsiz Misafir, Kalabalık Misafir

Rüyalarda görülen olayları, kişileri, nesneleri gerçek hayatla ilişkilendirmek ve bunların gelecekte olacaklara dair bilgiler taşıdığına inanmak, insanoğlunun çağlardır vazgeçemediği bir fenomen. Bugün artık bir beyin faaliyeti olarak bilimin konusu olsa da rüyalar bilim insanları için bile hala gizemini korumaya devam ediyor.

Misafir ve misafirlik, rüyalarda en sık karşılaşılan kavramlar. Bu kavramların karşılığı her toplumda, her çağda ve her kişi için hatta aynı kişinin hayatının değişik dönemlerinde farklı olabilir. Bu yüzden konusu misafir ve misafirlikle ilgili olan her rüyayı aynı şekilde yorumlamak da doğru olmaz.

Genel hatlarıyla misafirlik:

Bolluk, bereket, kısmet,kutlama,toplantı, yolculuk,maddi kazanç gibi sevindirici ve

Hastalık, kavga, ölüm, maddi kayıplar gibi endişe yaratan olayların habercisi olarak ele alınır.

Rüyada Eve Misafir Gelmesi

Eve misafir gelmesi:

Genellikle rüyayı gören kişinin yaşam standartlarının yükseleceğine, refaha, rahata kavuşacağına bir işaret olarak kabul edilir.

Misafirin yakınlık derecesine, kaç kişi olduğuna, yapılan ikrama ya da rüyayı gören kişinin ruh haline göre farklı anlamlar içeriyor olabilir.

Rüyada Eve Tanıdık Misafir Gelmesi

Eve gelen misafir tanıdık biriyse:

nin yönünü, rüyayı gören kişinin bu misafirlik karşısında kendini nasıl hissettiği belirler. Gelen misafir rüya sahibini sevindirdiyse bu rüya iyiye yorulur. Uzun zamandır görmediği bir yakınıyla kavuşacağı, sıkıntılarından kurtulacağı ya da hayırlı bir kazanç elde edeceği söylenebilir. Fakat eğer bu kişiyi misafir etmek rüya sahibinin kendisini gergin ve tedirgin hissetmesine sebep olduysa bu rüyanın zamansız maddi ve manevi kayıplara işaret ettiği söylenebilir.

Rüyada Eve Tanımadığın Misafir Gelmesi

Kişinin özel hayatını, mahremiyetini temsil eden evinde hiç tanımadığı birini misafir etmesi:

Sıkıntılı durumlara düşeceği şeklinde yorumlanır.

Rüya sahibi gerçek yaşamında, kendini güvende hissetmediği bir dönem geçiriyor olabilir. Aile hayatının, sahip olduğu maddi ya da manevi değerlerin tehlike altında olduğunu düşünüyor olabilir.

Rüyada Eve Erkek Misafir Gelmesi

Kimi rüya yorumcuları rüyada erkek misafir görmenin:

Eşler arasındaki şiddetli geçimsizliği işaret ettiğini söyler.

Öte yandan rüyayı gören kişinin cinsiyeti de bu rüyayı yorumlarken dikkate alınması gereken bir noktadır.

Rüyalarda otoriter gücü temsil eden erkek figürünün, kişinin özel hayatının sembolü sayılan evine misafir gelmesi, rüya sahibinin özel hayatının kendi iradesi dışında gelişen olayların etkisi altında olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Rüyalardaki kadın figürü:

Rüyayı gören kişinin misafir kadına karşı his ve düşüncelerine bağlı olarak sevgi, şefkat, güven, dirlik-düzen, doğum, huzurlu bir aile hayatı, iyi haber, istikrar, kararlılık gibi olumlu ya da dedikodu, karışıklık, ayrılık, maddi kayıplar gibi olumsuz şekilde değerlendirilebilir.

Rüyayı gören kişi bu misafirlikten memnun olduysa hayatında herkesi sevindirecek, aile bağlarını kuvvetlendirecek, manevi olarak güçlendiren gelişmeler olacağı şeklinde yorumlanır.

Eğer rüya sahibi bu kadını misafir etmekten hiç de hoşnut değilse, gergin günler geçireceğine işaret ediyor olabilir.

Rüyada Davetsiz Misafir Gelmesi

Rüyayı gören kişinin:

Kendi hayatıyla ilgili kararlarını uygulamaya koymak için çabalarken, öngöremediği engellerle ya da planlarında olmayan gelişmelerle karşılaşacağı şeklinde yorumlanır. Bu engel bir hastalık ya da doğal afet olabileceği gibi, aileye yeni katılacak bir bebek de olabilir.

Elinden gelenin en iyisini yaparak hayatını belli bir düzene oturtan kişinin bundan sonra karşılaşacağı her türlü gelişmeye hazırlıklı olması, en azından yılgınlığa düşmeden mücadeleye devam etmesi gerekir. Sonuçta hiçbir şey sonsuza kadar devam edemez.

Rüyada Çok Misafir Gelmesi

Rüyayı gören kişinin:

Kontrolü kaybettiği, işlerinde ya da sosyal ilişkilerinde başarılı olamayacağı vehmine kapıldığına işaret eder. Bu muhtemelen yersiz bir vehimdir ve rüya sahibi aynı anda pek çok şeyle ilgilenmek zorunda kaldığı için böyle hisseder.

İşlerini yetiştiremeyeceği ya da hayatındaki insanları küstüreceği, onları memnun edemeyeceği ve kendinden uzaklaştıracağı gibi endişeler taşıyordur.

Rüyada Ani Misafir Gelmesi

Ani misafir tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi rüyada da telaş yaratır.

Bu, gelen misafirin kim ya da kaç kişi olduğuna bağlı olarak geçici ve tatlı bir telaş olabileceği gibi: