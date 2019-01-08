Rüyada ölü görmek ne anlama gelir? Ölü görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Görülen duruma tezat bir yoruma sahip olan rüyalardan biri de rüyada ölü görmektir. Ölü olarak gördüğünüz kişi bir yakınınız, akrabanız olması veya kendinizi ölü görmeniz durumunda farklı tabirleri vardır. Ölü adam görmek, ölü kadın görmek, ölü bebek görmek, ölü baba görmek, ölü hala görmek gibi tanıdık birini rüyada ölü görmek ne anlama gelir cevabı haberimizde. Bunun dışında rüyada ölü herhangi bir hayvan görmek, görülen hayvana göre değişir. Bu hayvanlar; ölü kedi görmek, ölü balık görmek, ölü köpek görmek, ölü civciv görmek, ölü tavşan görmek, ölü tavuk görmek, ölü fare görmek, ölü domuz görmek, ölü böcek görmek, ölü yılan görmek şeklinde olabilir. Bu ve buna benzer rüyada ölü görmek ile ilgili rüyaların tabirleri sayfamızda... RÜYADA ÖLÜ GÖRMEK NE DEMEKTİR? Rüyada ölü görmek hayırla yorumlanır. Bu rüya, sahibini korkutsa bile anlamı çok daha farklıdır. Ölü diri getirir şeklinde yorumlanan rüyada ölü görmek, sevdiğiniz birinin geleceğine işaret olarak sayılır. Rüyada ölü görmek, aynı zamanda eski dostlarla güzel anıların yad edileceği anlamına da gelir. Diğer yandan rüya sahibi, ölü gördüğü kişinin ömrünün uzun, sağlıklı ve huzurlu olmasına vesile olmuş sayılır. Rüyada ölü görmek, aynı zaman da aile içi yaşanacak hoş sohbetlere, sevdikleriniz insanlarla bir araya gelmeye, yapılacak ziyaretlere işaret eder. Bu rüya bazen de sizden dua bekleyen yakınlarınıza, borçlu kimselere delalet eder.

Rüyada ölü görmek, gören kişi ya da kişiler için hayırlı ve güzel olan bu rüya kişinin hayallerini güzel kılacak onu her anlamda mutlu eyleyecek sağlam dostlara sahip olacağına yorumlanır. Rüyada ölü görmek, kişinin iş hayatında son derece başarılı olup işine vakıf olacağına, çalışmalarında birçok düşmanını saf dışı bırakarak kendisinden sıkça söz ettireceğine yorumlanır. Rüyada görülen ölü sembolü aynı zaman da hayır yapmaya, ihtiyaç sahibi kimselere el açmaya, manevi inançların vakıf kılınmasına delalet edilir. Rüyada ölü görmek, olumsuz olarak ta yakın bir sevdiğinizi kaybetmeye, üzücü olaylarla karşılaşmaya, hayal kırıklığı yaşamaya ifade edilir. Rüyada ölü görmek, manevi inancı yüksek kudret sahibi kimselere, ilime ve ihsana yönelmeye, inançlarını vakıf ve mutlak kılmaya yorumlanır. Bu rüyayı gören kişiler hayatı sadece olumlu ve güzel yönleriyle görerek yapılan her güzellikten kendisine pay çıkartır. RÜYADA KENDİNİ ÖLÜ GÖRMEK Rüyada kendini ölü görmek, dinen yanlış bir şeyler yapıldığına, ibadetin eksik yaşandığına ve günaha girildiğine işarettir. Rüya sahibinin kendisini rüyada ölü görmesi, ahlaka uygun davranılması yönünde rüya sahibine yapılan uyarı niteliğindedir. Ancak bazı yorumculara göre, rüyada kendini ölü görüldüğünde korkulmamalıdır. Çünkü rüyada kendinizi ölü görmeniz uzun ve sağlıklı bir ömre işaret olarak da yorumlanmaktadır.

RÜYADA ÖLÜ BABA GÖRMEK Rüyada ölü baba görmek, kişinin babası gerçek hayatta da vefat etmiş ise kabir ziyareti beklendiğini ifade eder. Uzun süredir babasının mezarına uğramayan, dua etmeyi ihmal eden rüya sahibinin, kısa zamanda babası için hayır yapmasına ve dağıtmasına, kabrine giderek dua etmesine alamettir. Gerçekte yaşadığı halde rüyasında babasını ölü gören kişiler ise çok güvendikleri kimselerden yanlış hareketler görürler. Ölü baba görmek, dünyevi zevklerden uzaklaşmak, kendini dine adamak ve ruhsal gelişimine, maneviyatına daha fazla zaman ayırmak, kazanılan paranın bereketini görmek, yoksulların dertlerine derman olmak suretiyle pek çok hayır duası almak şeklinde tabir edilir. Bekar kişiler için evlilik kararlarında ailelerinin onayı olmasa da, yuvalarını kuracaklarını, dış etkenlere aldırış etmeyeceklerini, her işlerini tek başlarına yapmanın keyfini süreceklerini ifade eder. RÜYADA ÖLÜ BABAANNE GÖRMEK Rüyada ölü babaanne görmek, bu rüya kişinin hayatını düzene sokacak fikir hocası edinerek sıkıştığı her durumda o kimseden yardım göreceğine yorumlanır. Bu rüyayı gören kimseler, inançlarına vakıf, karakter sahibi, güçlü, kudretli kimselerdir.

RÜYADA ÖLÜ ANNE GÖRMEK Rüyada ölü anne görmek, rüyasında ölü annesini gören kimse, ona karşı özlem besleyerek her saat ve dakika onun acısıyla yanıp tutuşur. Bu rüya gören kişi için son derece acı olup kişinin hayatını alt üst olmasına, tutunacak dalının kırılmasına tabir edilir. Rüyada ölü anne görmek, bazen de ölen kişinin ruhunu şad etmek için ona dua etmeye, yapılan iyiliklerle onun kabrinde rahat uyumasına vesile olmaya ifade edilir. RÜYADA ÖLÜ KADIN GÖRMEK Rüyada ölü kadın görmek, özlem duyulan birini görmek veya kavuşmak anlamındadır. Kişiyi sevince boğacak bir karşılaşmaya, geçmişten gelen bir misafire de işaret eden rüya, hasretlik çeken kişiler için sevdiklerine, ailelerine kısa zamanda ulaşacaklarının da müjdesini verir. Genellikle hayra alamet edilir ve işlerde olumlu neticeler alınacağını gösterir. Yaşlı ölü kadın görmek, bir problemin çözümünde yaşlı bir kimsenin müdahil olarak sorunu çözeceğine, genç ölü kadın görmek ise bitmiş bir ilişkinin ya da ayrılık yaşanan beraberliklerin yeniden devam edeceğine yorumlanır. Ölü kadın görüp korkmak hayrete düşülecek haberler alarak şaşırmak demektir. Ölü kadının yürüdüğünü görmek ise açılacak bir iş yerinin veya küçük bir iş fikrinin dallanıp budaklanarak büyüyeceğini işaret eder.

RÜYADA ÖLÜ BİRİSİNİ GÖRMEK Rüyada ölü birini görmek, çok derin ve yoğun rüyalardır. Bu yüzden, rüyayı gören kişinin, rüyayı gördüğü sırada içinde bulunduğu ruh durumuna bağlı olarak yorumlanır. Örneğin, rüya sahibi kızgınken bu rüyayı görürse iş hayatında ve aile hayatında sakin ve daha anlayışlı olması gerektiğine tabir edilir. RÜYADA ÖLÜ FARE GÖRMEK Rüyada ölü fare görmek, insanlara karşı katı tutum içinde olan, anlayışsız, kötü kalpli, art niyetli, acımasız, halden anlamayan ve kendisine söz geçirilemediği için bildiğini okumaktan vazgeçmeyen bir kimsenin varlığına alamet eder. İnsanların sırtından geçinmeye çalışan, onların emeğini sömürerek menfaat elde etmenin planlarını yapan, kimseye merhamet etmeyen, sadece kendisini düşünen ve bu dünyadaki rahatını sağlamlaştırmak ve malını arttırmak için çabalayan bir kimse üzerinden açıklanır. RÜYADA ÖLÜ YILAN GÖRMEK Rüyada ölü yılan görmek, insanlar hakkında dedikodu yapan ve sinsi bir şekilde uğraşarak işinden olmasına sebep olan bir kişinin varlığına ve bu kişinin, yaptığı kötülüklerin ortaya çıkması sayesinde büyük utanç duyacağına, ancak yine de işinden kovulacağına delalet eder.

RÜYADA ÖLÜ BEBEK GÖRMEK Rüyada ölü bebek görmek, hedeflerin ve amaçların yarım kalacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin hayallerinin gerçekleşmeyeceği şeklinde tabir edilir. Tamamlanmayacak mutluluklara ve yarım kalacak umutlara işaret eder. Rüyada ölü bebek görmek, umutların solacağına, rüyayı gören kişinin hevesinin kursağında kalacağına ve hiçbir şeyin istediği gibi olmayacağına rivayet edilir. Bu rüya aynı zamanda bir uyarı niteliği taşır ve rüya sahibinin elindekilerin kıymetini bilmediği takdirde onları kaybedeceğine ve çok üzüleceğine alamet eder. RÜYADA ÖLÜ BALIK GÖRMEK Rüyada ölü balık görmek, şansızlıktır. Rüya sahibinin alamayacağı kısmeti olarak açıklanır. Fırsatların doğru değerlendirilemeyecek ve kıymetinin bilinemeyecek oluşu nedeni ile yaşanacak pişmanlığa ve mutsuzluğa rivayet edilir. Rüyasında ölü balık gören kişi öyle bir şansı kaçıracak ya da tepecek ki sonradan kafasını taştan taşa vuracak fakat bu kendisine fayda getirmeyecektir diye tabir edilir. RÜYADA ÖLÜ KEDİ GÖRMEK Rüyada ölü kedi görmek, kedinin rengine bağlı olarak farklı şekilde yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin ölü gördüğü kedinin rengi beyazdan farklı bir renkse eğer, hayatında pek önem vermediği, hayat içerisinde görüşüp konuşmadığı yani hayatında pek yeri olmayan ve yer etmemiş birisinin öldüğünü duyacağına rivayet eder. Görülen kedinin rengi beyazsa ölen kişi için çok üzüntü duyulacağına tabir eder.

RÜYADA ÖLÜ İNSAN GÖRMEK Rüyada ölmüş insan görmek, müjdeli ve iyi haberler almak, sevilen biriyle kısa zamanda kavuşmak manasınadır. Kaybettiklerini geri getirmek, vefat etmiş sevilenlerin ardından ölümü bir türlü kabul edememek demektir. Ani olarak yakınlarını kaybetmiş kimselerin sıklıkla gördükleri bu rüya, onları geri getirmek isteyen bilinçaltının ifadesi olmakla beraber, kişinin özlem duyduğunu, kendisini yalnız hissettiğini de gözler önüne serer. RÜYADA ÖLÜ ANNEANNEYİ GÖRMEK Rüyada ölü anneanne görmek kavgalı aile bireyleri ile aralarındaki suların durulacağına, çok büyük ve hayırlı çalışmalar gerçekleştireceğine, kendisi ile ilgili olarak çıkan bazı dedikodulara karşı sevdiklerini korumak için bazı tatsız olaylar yaşayacağına, bir sebeple aile bireyleri arasında kısa süreli bir tatsızlık yaşanacağına, ancak aile büyüklerinden istenen yardımın karşılık bulması sayesinde bu durumun kısa süre içinde düzeltileceğine, özellikle ticaretten yana hak ettiğini alamayacağına, maddi olarak zarar edeceğine, zaferi ve başarıyı göğüsleyeceğine ve muradını alacağına, güleceğine, eğleneceğine ve kahkahalara boğulacağına, rahat bir hayat süreceğine yorulur.

RÜYADA ÖLÜ KÖPEK GÖRMEK Rüyada ölü köpek görmek, var olan düşmanların yok olduğuna ve kişinin kötü talihinin sona ereceğine yorumlanır. Ölü köpek aynı zamanda kişi için hayırlı neticelenmeyecek bir işin de iptal olacağına tabir edilir. Sıkıntılı günler yaşayan kimseler için aydınlığa kavuşmanın yakın olduğunu simgeleyen rüya, yapılan bir hayrın, kişinin yaşamında çok olumlu geri dönüşleri olduğuna ve Allah’ın sevgili kulu olduğuna da yorumlanmaktadır. RÜYADA ÖLÜ HALAYI GÖRMEK Rüyada ölmüş Hala Görmek kısa süre içerisinde aile ya da akraba ilişkilerinizde meydana gelebilecek olan olumsuz gelişmeleri ifade eder. Bu gelişmeler yüzünden uzaktaki akrabalarınızla aranız bozulabilir ve onlarla olan diyaloğunuzu tamamen koparabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak rüyada ölmüş hala görmek imgesine göre aile içerisinde ölmüş olan akrabalar yüzünden çıkabilecek olan miras kavgası çıkacağını söylemek yanlış olmaz. Bu miras kavgası kısa süre içerisinde baba tarafınız ile anne tarafınız arasındaki akrabaları birbirine düşürecek ve büyük kavgalar yaşanmasına sebebiyet verecektir.

RÜYADA ÖLÜ TAVUK GÖRMEK Rüyada ölü tavuk görmek, rüyayı gören kişinin hayatını mutlu bir şekilde devam ettireceği manasına gelmektedir. Kişinin hayatında olumlu değişiklikler olacağı şeklinde de tabir edilmektedir. Aynı zamanda rüya sahibinin sıkıntılarını bir kenara bırakarak hayatını yaşamaya başlayacağı anlamına da gelmektedir. RÜYADA ÖLÜ HAYVAN GÖRMEK Rüyada Ölü Hayvan Görmek, kişinin yaşamı boyunca zahmet çekerek ve mücadele ederek kazanacağı refaha, olumsuz başarısızlıkların ardından uzun yıllar boyunca hayalini kurduğu ve umutla beklediği toplu paraya, güçlükleri yenerek umutla beklediği toplu mala ve zorlukları aşarak büyük çabalarla elde ettiği şöhrete delalet eder. Ayrıca rüyada ölü hayvan görmek rüyası ise bazı rüya tabircilerinin yorumuna göre, hayatı boyunca güven içinde yaşamaya, aile yaşamında mutlu olmaya, maddi zorluklardan uzak durmaya, çok yakın bir sürede gelişecek sevindirici haberlere, güzel uğraşlara, huzurlu günlere, vefakar bir dosta ve bol kazanç ile tabir edilir. Ayrıca rüyada ölü hayvan görmek sevdikleri ile birlikte yaşayacağı muhabbete, dostluklarında elde edilecek muvaffakiyete, güvenli bir şekilde yaşamaya, bereketli yağmura, hatırı sayılır bir şekilde kuvvetli olmaya, sağlıklı yaşama, malından hayır bulmaya ve ticari getirisi oldukça yüksek büyük bir iş yapacağı ile de tabir edilmektedir.

RÜYADA ÖLÜ İNEK GÖRMEK Rüyada ölü inek görmek, helal lokmaya haram katılacağına işaret eder. Rüyada kendinin ineğini ölü görmek, işlerde zarar etmeyi simgeler. Rüyada ölü ineğinin yavrusunu görmek, unutamadığınız bir eski dostla karşılaşacağınıza yorumlanır. Rüyada ölü leş ineğinin geri dirilip ot yediğini görmek, çok kazançlı işlere başlayacağınıza işaret eder. Rüyada ölü inek görmek, parasal yönden sıkıntılı günler olacağına işaret eder ve ama bunun geçici olduğunu vurgular. Rüyada ölü inekler görmek, evli iseniz eşinizle, bekar iseniz duygusal beraberlik yaşadığınız insanla bir konuda ters düşeceğinize yorumlanır. RÜYADA ÖLÜ BÖCEK GÖRMEK Rüyada ölü böcek görmek sağlığıyla ilgili olarak pek sorun yaşamayacağına, elinde bulunan imkânlar sayesinde zarar edebileceği bir işe girse bile bu durumu kazanca çevireceğine, bahtının güzelleşeceğine, sorunlu başlayan bir işin yine sorunlu devam edeceğine ve parasal olarak büyük bir zarara yol açacağına, kazancının eksilmeyeceğine, ne etse de yaptığı hatayı telafi edemeyeceğine, yardıma muhtaç insanlara yardım edeceğine ve uzun bir zamandan beri beklediği bir haberi yakında alacağına, bir sebeple çok kötü olaylar yaşayacağına, kişinin hem sağlığının hem de neşesinin bozulacağına işarettir.

RÜYADA ÖLÜ DOMUZ GÖRMEK Rüyada ölü domuz görmek duygularının karşılıklı olacağına, eğer yalnız değilse aşk hayatının yoluna gireceğine, kendisini zorlayan sorunlardan ve durumlardan yakın bir zaman içinde sorun yaşamadan kurtulacağına, kişinin dünya malında önemli derecede bolluk yaşanacağına, gülmeyi ve eğlenmeyi başaracağına, güvensizliğini yeneceğine, ettiği duaların allah katında kabul göreceğine, sorunların teker teker çözüme kavuşacağına, endişelerin son bulacağına ve büyük kazançlar elde edilecek bir ortaklığa girileceğine, insanların yasa ve kedere boğulacağına işaret eder. RÜYADA ÖLÜ ADAM GÖRMEK Rüyada ölü adam görmek, ne zamandır ümit bağlanan, hayaller kurulan bir meseleyle ilgili gözaydını alacak olmaya yorumlanır ve elde edilecek mutluluğun uzun, başarının da kalıcı olacağının ifadesidir. Ölü adam görmek, dünya işlerindeki başarı kadar, kişinin manevi hayatına, inancına gösterdiği ehemmiyeti de bildirir. Kişi tanımadığı bir ölü adam görürse, yabancı biriyle evlilik yapar ya da yurt dışında yaşamaya başlar. Gösterilen çabaların takdir edileceği, kişiye yapılacak bir zammı da müjdeleyen rüya, eve gelecek resmi bir kağıdın da habercisidir. Ölü adam görmek, dünya işlerine kapılıp giderken ailesini ihmal eden kişiler için bir uyarı olarak da ele alınmalıdır. Biten ilişkilerin, sona eren işlerin kişiye üzüntü vermemesi gerektiğini, olumsuzlukların içinde yatan fırsatı görerek hareket etmenin en doğrusu olacağını delalet eder.

RÜYADA ÖLÜ CİVCİV GÖRMEK Rüyada ölü civciv görmek uzun bir süreden beri düşünülen bir çalışmaya girileceğine, yeni bir ilişkiye başlayacağına, yardımının olacağına, pek çok ikiyüzlü insanla bir arada olunacağına, kişinin arkadaşlarından gelecek bir belaya, ailesinin hayat standardında da aynı değişimi yakalayabilmek için işbirliği yapacağına, yapılan işlerde çok hayırlı ve kazanç getirecek çalışmalar yapılacağına, uzun zamandan beri tekrar eden zararların düzeltileceğine, zararlarının yakın zaman içinde ortadan kalkacağına rivayet eder. RÜYADA ÖLÜ TAVŞAN GÖRMEK Rüyada ölü tavşan görmek dost ve akrabalarından alacağı yardım sayesinde çok zor durumlardan kurtulacağına, deneyim kazanacağına ve yaşama karşı daha güçlü, sabırlı ve hırslı biri haline geleceğine, zevki sefa içinde yaşayacağına, ailesiyle birlikte uzun ve mutlu günler geçireceğine, huzurunu da kaçıracak hiçbir önemli sorun ve kötü olayla karşılaşmayacağına, sıkıntılardan, üzüntülerden ve musibetlerden alınan hayır duaları sayesinde kurtuluşa erileceğine, onun mutlu olmasına vesile olacağına, hiç beklemediği bir anda çok para kazanacağına ve hayatın yüzüne güleceğine, zarar edilen konuların ve çalışmaların sona ereceğine işarettir.