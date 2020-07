Rüyada Ölüm Görmek: Ölmüş Birini Görmek, Kendi Ölümünü Görmek

Rüya, beynin uyku sırasındaki faaliyetlerinin bir ürünüdür ve kişisel bir deneyimdir. Yani özellikleri kişiden kişiye değişir. Kimi insan gördüğü rüyaları hiç hatırlamaz, kimi insan ise hiç unutmaz. Bazı rüyalar adeta bir film gibi konusu ve kurgusu olan rüyalardır, bazı rüyalar ise tamamen soyut kavramlar içeren, dağınık görüntülerden oluşur.

Nerede ve ne şartlarda yaşıyorsa yaşasın her insan -hatta hayvanlar bile- rüya görür. Rüyalar insanın dış dünyayla bağlantısının tamamen kesildiği uyku sırasında gerçekleştiği için her çağda ve her toplumda gizemli bir merak konusu olmaya devam etmiştir. Çok eski çağlardan beri rüyaların insanın ruhsal dünyasıyla ilgili olduğuna, tanrısal bir yanı olduğuna ve geleceğe dair işaretler taşıdığına inanılır. Rüyalarda görülen kişiler, nesneler ve olaylar sembolleştirilerek anlamlandırılmaya çalışılır.

Rüyada Ölü Görmek

"Ölüm", rüyalarda en sık rastlanan temalardan biridir. İçinde ölüm olan rüyalar çoğunlukla, yorumlayan kişinin dünyevi bakış açısına ve dini inançlarına göre yorumlansa da aslında birebir rüyayı gören kişinin hayatıyla ve ölüme dair bakış açısıyla ilgilidir. Genel olarak ölüm rüyada, gerçek hayattaki anlamının tersine yaşamı, hayatı simgeler. Rüyada görülen kişiye ve ölümün gerçekleştiği mekana ve ölüm şekline bağlı olarak da, değişik biçimlerde yorumlanır.