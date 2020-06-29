Rüyada Öpmek, Öpüşmek Görmek: Dudaktan Öpüşmek

Bu rüya, sahibinin kısa bir süre içinde bazı nedenlerden dolayı başka bir yere taşınacağı şeklinde tabir edilir ya da bir diğer anlamıyla rüyayı gören kişinin iş ya da tatil için bir süreliğine seyahate çıkacağı şeklinde de yorumlanmaktadır.

Bazı rüya yorumcuları tarafından bu rüya kişinin özel hayatı ile ilgili birtakım gelişmeler yaşayacağı şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi çok kısa bir süre sonra kendisini mutlu edecek bir gönül ilişkisine başlayacak ve uzun bir beraberlikten sonra ilişkisini evlilikle sonuçlandıracaktır.