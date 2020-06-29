Rüyada Öpmek, Öpüşmek Görmek: Dudaktan Öpüşmek

Rüyasında birisini öpen ya da birisi tarafından öpülen kişinin:
- Etrafında bulunan düşmanlara haddini bildireceğine ve onları yeneceğine işaret etmektedir.
- Genç bir erkek ya da kadının öpüldüğünü gören kişinin sevindirici bir haber alacağı anlamına gelirken, rüyasında yaşlı bir bayanın öpüldüğünü gören kişinin geçmişte yaptığı hatadan ötürü birisinden özür dileyeceği şeklinde yorumlanır.
- Rüyasında bir kadının ya da kendisinin öpüldüğünü gören kişinin sevdiği bir insandan şefkat ve ilgi görmediğini ancak beklenti içinde olduğunu işaret eder.
Rüyasında sevdiğinin dudaklarından öptüğünü gören kişi için:
- Eline yüklü bir miktarda para geçeceği düşünülmektedir.
- Sevdiği kişiyi yanağından ya da alnından öptüğünü gören kişinin ise helal para kazandığına ve bu parayı gönül rahatlığı ile harcadığına delalet eder.
- Rüyasında bir kadının bir erkeği öptüğünü ve onunla çok samimi tavırlar içinde olduğunu gören kişinin çok istediği bir şeyin gerçekleşeceğine işaret eder.
Rüyada Öpüldüğünü Görmek
Rüyayı gören kişi rüyasında birisi tarafından öpüldüğünü görüyorsa bu:
- Rüya sahibinin bir değişim içine gireceği anlamına gelmektedir.
-
Bu rüya, sahibinin kısa bir süre içinde bazı nedenlerden dolayı başka bir yere taşınacağı şeklinde tabir edilir ya da bir diğer anlamıyla rüyayı gören kişinin iş ya da tatil için bir süreliğine seyahate çıkacağı şeklinde de yorumlanmaktadır.
Bazı rüya yorumcuları tarafından bu rüya kişinin özel hayatı ile ilgili birtakım gelişmeler yaşayacağı şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi çok kısa bir süre sonra kendisini mutlu edecek bir gönül ilişkisine başlayacak ve uzun bir beraberlikten sonra ilişkisini evlilikle sonuçlandıracaktır.
Rüyada Dudaktan Öpüşmek
Rüyada dudaktan öpüşmek:
- Zina ve şehvetin, kimi zaman da aşk ilişkisinin bir göstergesidir.
- Rüya sahibi rüyasında tanımadığı bir adamla ya da kadınla dudaktan öpüştüğünü görmüşse bu durum rüya sahibinin büyük bir günah içinde olduğunu ve kendisini ahiret yaşamından ve onun gereklerinden tamamıyla uzaklaştırdığını göstermektedir.
Bu rüya bazı rüya alimleri tarafından yuva kurmaya ve evlenmeye işaret olarak görülür. Aynı zamanda rüyasında dudaktan öpüştüğünü gören kişinin nefsine yenileceğine ve bu yüzden yoldan çıkarak günah işleyeceğine dalalet eder.
Rüyasında tanımadığı biriyle öpüştüğünü gören kişi:
- Eğer erkekse, çok yakın bir zamanda büyük bir aşk evliliği yapacaktır. Yabancı birisiyle öpüştüğünü gören kimse çok uzakta bulunan bir tanıdığından haber alacak ve kısa bir yolculuğa çıkacaktır.
- Eğer rüyasında yabancı birini öpen kişi bir kadın ise, bu rüya etrafında güzel kalpli ve iyi huylu dostların bulunacağına ve kendisini şanslı hissedeceğine yorulur.
Rüyada Tanıdık Biriyle Öpüşmek
Rüyasında tanıdık birisini öptüğünü gören kimse:
- Öptüğü kişiden yakın bir zamanda haber alacaktır.
- Bununla birlikte rüya sahibi bir erkekse ve bir kadını öptüğünü görmüşse o zaman bu rüya rüya sahibinin yeni bir aşka yelken açacağı şeklinde yorumlanır.
- Eğer rüyayı gören kişi kadınsa ve öptüğü kişi tanıdık bir kadınsa bu rüya kendisi hakkında konuşulduğuna, dedikodusunun yapıldığına ve istemediği bir durumla karşı karşıya kalarak kendisini çaresiz hissedeceğine delalet eder.
Rüyada Erkekle Öpüşmek
Rüyasında bir kadının bir erkekle öpüştüğünü ve cinsel birliktelik yaşadığını gören kimsenin:
- Hayattan beklentilerinin karşılanacağına ve istediği ne varsa gerçekleşeceğine delalet eder.
- Eğer rüya sahibi rüyasında bir erkekle sarmaş dolaş olmuş ise bu, o kişiden beklediği menfaati gerçekleştireceğine işaret eder.
- Eğer rüya sahibi rüyasında öptüğü kişiye şehvet duygusuyla bağlı ise bu, ondan büyük bir yardım alacağına ve ilim öğreneceğine delalet etmektedir.
- Eğer rüyayı gören kişi bir erkeği arzulamadan yani normal bir biçimde öpüyorsa o zaman bu rüya güzelliklere, hayra ve menfaatlerin gerçekleşeceğine yorulur.
Rüyada Kadın Kadına Öpüşmek
Rüyasında kadın kadına öpüştüğünü gören kişinin:
- Aile fertleriyle büyük bir tartışma yaşayacağına işaret eder.
- Bununla birlikte rüya sahibinin yaptığı hatalardan ötürü pişmanlık duyacağına ve kendini affettirebilmek için büyük bir çaba içine gireceğine delalet etmektedir.
- Rüyasında kadın kadına öpüşen kişileri gören rüya sahibi, güçlü ve iyi niyetli bir adamdan yardım görecektir.
Bazı rüya alimlerine göre de bu rüya tabiri iş yaşamında başarılı olunacağı şeklinde yorumlanır.
Rüyada Arkadaşınla Öpüşmek
Bu rüya:
- Eğer rüya sahibi bir erkekse ve kız arkadaşını dudağından öptüğünü görmüşse, hiç gönül ilişkisi içerisine girmeyi düşünmediği birisine karşı duygusal bir yakınlık besleyecektir.
- Eğer rüya sahibi bekar ise uzun süredir tanıdığı bir kişiyle hayatını birleştireceği şeklinde yorumlanır.
- Rüyayı gören kişi bir kadınsa ve bir erkek arkadaşını dudağından öptüğünü görüyorsa bu durum onun, aşk hayatında bazı ikilemler içerisinde kalacağına ve yaşadığı kafa karışıklığı sebebiyle karşısına çıkan kısmetleri iyi değerlendiremeyeceğine işaret eder.
Rüyada Birini Öpmek
Rüyasında birini öptüğünü gören kişi:
- Gerçek yaşamında arzuladığı ne varsa kavuşacaktır.
- Rüyasında gözlerinden öpüldüğünü gören kimse bekar ise yakın zamanda evleneceğine tabir olunur.
- Rüyasında genç bir kızı öptüğünü gören kişi uzun bir ömür yaşayacaktır, yaşlı bir kadını öptüğünü gören rüya sahibi ise söylediği bir sözden ötürü özür dilemek zorunda kalacaktır.
Rüyada Bir Kadını Öpmek
Rüyasında bir kadını öptüğünü gören kişi:
- Bekar ise yeni bir aşka adım atacağına, rüya sahibi evli ise ve öptüğü kadın tanımadığı biriyse eşiyle arasında bir kıskançlık krizi yaşanacağı anlamına gelir.
- Rüyayı gören kişinin yeni girdiği bir ortamda çevresindeki insanlar tarafından sevileceğine, her zaman taktir edileceğine ve aile fertleri tarafından beğenilen işlere imza atacağına delalet eder.
Rüyada Bir Erkeği Öpmek
Rüyada bir erkeği öptüğünü gören kişi:
- Genç ve bekar ise büyük bir kısmet ile karşılaşılacağına, çevresindeki kişiler tarafından her zaman beğenilen ve arzu edilen bir kişi olacağına, güzelliği ve saygınlığı ile de beğeni toplayacağına işaret etmektedir.
- Eğer rüya sahibi evli ise ve rüyasında bir erkeği öptüğünü görmüşse, namusuna laf getireceğine ve eşiyle arasında büyük tartışmalar yaşanacağına işaret etmektedir.
- Bu rüya aynı zamanda yasak aşka da delalet eder.
Rüyada Birini Şehvetle Öpmek
Rüyasında birisini şehvetle öptüğünü gören kimse için bu rüya:
- Yeni bir aşka yelken açılacağının göstergesidir.
- Aynı zamanda rüya sahibinin öptüğü kişiden yardım göreceğine de delalet eder.
- Bu rüya tabiri kimi zaman olumsuz olarak da yorumlanır ve günahkar olmaya yorulur.
Rüyada Eski Sevgiliyle Öpüşmek
Rüyada eski sevgilisiyle öpüştüğünü gören kimsenin:
- Kendisini duygusal bir boşlukta hissettiğine ve bu hissin uzun süreden bu yana yalnız oluşundan kaynaklandığına delalet eder.
- Rüya sahibinin dertlerini çözmek ve huzura kavuşmak için anlaşabileceği birisine ihtiyaç duyduğuna, ancak o zaman sıkıntılarından kurtulup, kafasının rahatlayacağına ve aradığı huzuru bulacağına işaret eder.
- Ruhsal olarak büyük bir boşluk içinde olan rüya sahibinin, olumsuz düşüncelerinden dolayı kötü olaylar yaşayacağına ancak bu zor dönemi atlatıp büyük bir başarı ve maddi kazanç elde edeceğine işaret eder.
Rüyada Ünlü Biriyle Öpüşmek
Rüyasında ünlü biriyle öpüştüğünü gören kişinin:
- Çaba sarf ettiği işlerde büyük başarılara imza atacağına, hatta bu başarının beklentilerinin üzerinde bir başarı olacağına işaret eder.
- Rüya sahibinin edindiği hobiler ve yetenekler sayesinde yeni ve kazançlı bir iş kapısının açılacağına ve oldukça tanınan biri haline geleceğine delalet eder.
- İleri dönük yatırımlar yaparak hayatına hiç ummadığı şekilde yön vereceğine ve yeteneklerine yoğunlaşarak başarılarına başarı katacağına ve emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacağına işaret eder.
Rüyada Sevgiliyle Öpüşmek
Rüyasında sevgilisiyle öpüştüğünü gören kişi için bu rüya:
- Uzun yıllar süren mutlu bir evlilik yaşayacağına işaret etmektedir.
- Rüya sahibi sevgilisini uzunca bir süre şehvetle öptüğünü görmüşse bu, var olan mallarının artacağına ve zengin olacağına işarettir.
- Rüyayı gören kişi eğer sevgilisini yanağından öpüyorsa bu o kişinin ömrünün uzun olacağına ve sağlıklı bir şekilde uzun yıllar yaşayacağına delalettir.
Rüyada Ölüyle Öpüşmek
Rüyasında ölüyle öpüştüğünü gören kişinin:
- Amelinin iyi olduğuna ve ölen kişinin acı çekmediğine işaret eder.
- Ayrıca bu rüya, rüyayı gören kişinin hiç tahmin etmediği bir yerden gelecek olan yardıma da delalet etmektedir. Rüya sahibi eğer tanıdığı bir ölü tarafından öpüldüğünü görmüş ise bu o kişinin mirasından gelecek olan yüklü miktardaki paraya işaret etmektedir.
Rüyada Köpekle Öpüşmek
Bu rüya:
- Genellikle hem iyi hem de kötü şekilde yorumlanır.
- Rüyada köpekle öpüştüğünü gören kişinin attığı her adımın boşa gideceğine,
- Sıkıntılı ve üzüntülü bir döneme gireceğine,
- Yaşadığı sıkıntıların her geçen gün daha da çoğalarak devam edeceğine,
- Gereksiz yere kıskançlık yaparak eşiyle tartışmaya gireceğine,
- Büyük emekler harcayarak sonunda başarıya ulaşılacağına,
- Ortaklık kurarak işlerini daha ileriye taşıyacağına ve
- Eline geçen fırsatları doğru biçimde değerlendirerek büyük bir maddi güç elde edeceğine yorulur.
Rüyada Ölmüş Eşiyle Öpüşmek
Rüyasında ölmüş olan eşiyle öpüştüğünü gören kişinin:
- Komşularıyla maddiyat konularıyla alakalı kavgalar yaşayacağına, karşılıklı olarak atılan adımlarla birlikte tartışmaların nihayete ereceğine ve komşularla yaşanan husumetin son bulacağına işaret eder.
- Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin yardımsever bir kişi olduğuna, harama hiçbir zaman el uzatmadığına, bu nedenle de çevresi tarafından sevilen ve takdir edilen bir insan olarak görüldüğüne delalet eder.
Rüyada Öğretmenle Öpüşmek
Rüyasında öğretmenle öpüştüğünü gören kişinin:
- Mutlu ve huzurlu bir yuva kuracağına, anlayışlı, iyi kalpli ve sevgi dolu bir eşe sahip olacağına ve hayırlı evlatlar dünyaya getireceğine delalet eder.
- Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibinin işinde üst mevkilere yükseleceğine, borçlarından kısa zamanda kurtulacağına ve huzur bularak yüzünün güleceğine işaret eder.
- Rüya sahibinin ortak olduğu bir kişi tarafından ihanete uğrayacağına ve işlerinin bozulacağına da delalet eder.
Rüyada Anneyi Öpmek
Rüyada anne görmek oldukça hayırlı anlamlara gelmektedir.
Rüyasında annesini öptüğünü gören kişi içinse bu rüya:
- 2 kat daha hayırlıdır.
- Rüya sahibinin sevinçli bir haber alacağına ve tüm güzelliklerin kendisini bulacağına işaret eder.
- Rüyayı gören kişinin kötü giden işlerinin düzeleceğine, evli ise evliliğinin sarsılmaz bir güçle sağlamlaşacağına, bekarsa hayırlı bir evlilik gerçekleştireceğine ve yoksul ise zenginleşeceğine delalet eder.
- Rüya sahibi rüyasında ölmüş olan annesini öpüyorsa bu da, güzel günler görüleceğine ve hayırlı işler yapılacağına işaret eder.
Rüyada Çocuk Öpmek
Rüya sahibi rüyasında çocuk öptüğünü görmüşse:
- Bu uzun sürecek bir dostluğun başlangıcı olarak görülmektedir.
- Eğer bir kadın rüyasında bir çocuğu çok şehvetli bir şekilde öptüğünü görmüşse bu, annesi tarafından göreceği hayra, malının çoğalacağına ve ömür boyu mutlu olacağına işaret eder.
- Rüya sahibi rüyasında ölmüş bir çocuğu öpüyor ise bu onun hasret çektiğine delalet eder.
Rüyada Ayak Öpmek
Rüyasında bir ayağı öptüğünü gören kişi:
- Bir aile büyüğü tarafından hayırlı bir işe sokulacağına işaret eder.
- Eğer rüya sahibi annesinin ya da babasının ayağını öpüyorsa bu, rüya sahibinin girdiği işlerle ilgili ailesinin rızasını aldığına ve onlarla helalleştiğine yorulur.
- Eğer rüyayı gören kişi işsizse ve rüyasında ayak öptüğünü görmüşse bu, yakın zamanda iyi bir işe gireceğinin göstergesidir.
- Eğer rüyayı gören kişinin bir işi varsa, işinde kendini göstererek yüksek mevkiye geleceğine işaret eder.
Rüyada Bebek Öpmek
Rüyasında bebek öptüğünü gören kimse:
- Bekarsa evlenecektir.
- Rüyasında bir bebeği öptüğünü gören kişi sevgiye ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda rüyasında bebek öptüğünü gören kişinin bir çocuğu olacaktır.
- Eğer rüya sahibi bir bebek tarafından öpüldüğünü görmüşse bu kısmetinin açılacağına ve güzel, mutlu günler geçireceğine işaret etmektedir.
- Rüyasında ölmüş bir bebeği gören kişi için bu rüya içinde bir ukde kaldığını ifade etmektedir.
Rüyada Arkadaşını Yanaktan Öpmek
Rüyasında arkadaşını yanaktan öptüğünü gören kişinin:
- Borçlarından kurtulacağına,
- Stresli ve sorunlu geçen bir süreçten sonra maddi güce kavuşarak büyük bir zenginlik elde edeceğine,
- Herkes tarafından takdir edilecek başarılı çalışmalara imza atacağına ve ticarette yükseleceğine,
- Geleceğinin aydınlık olacağına,
- Yaşadığı mahallede bir dedikoduya malzeme olacağına,
- İstediği şeylerin kısa sürede gerçekleşeceğine ve maddi zarara uğrayacağına ve
- Yoksulluk çekeceğine işaret etmektedir.
Rüyada Arkadaşını Dudaktan Öpmek
Rüyasında arkadaşıyla dudaktan öpüştüğünü gören kimse için:
- Sorunların ardı arkasının kesilmeyeceğine, başının beladan kurtulamayacağına, evlenerek kurulu bir düzene sahip olacağına ve zorlukların ardından istediği ne varsa teker teker gerçekleşeceğine delalet eder.
- Ayrıca, dertlerine derman bulacağına, cesurca davranarak riskli bir işe adım atacağına ancak işlerinin yolunda gideceğine ve Allah’ın izniyle amacına ulaşarak büyük kazançlar elde edeceğine işaret eder.
- Kişi, canını sıkacak bazı kötü haberler alacaktır ancak kısa sürede toparlanacaktır.
Rüyada Bir Kadını Dudağından Öpmek
Bu rüya:
- Eğer rüyayı gören kişi evliyse ve eşi dışında bir başka kadını dudağından öptüğünü görmüşse bu, eşine karşı olan hislerinin zayıflayacağına,
- Kkendisini fazlasıyla dış dünyaya açacağına ve sosyalleşeceğine,
- Eşine karşı duygularında zayıflama yaşayacağına, kendisini sosyal hayata fazlasıyla kaptıracağına ve sorumluluklarını ihmal edeceğine ve çocukları için iyi bir örnek teşkil etmeyeceğine işaret etmektedir.
- Rüyasında bir kadını öptüğünü gören erkek eğer bekarsa, kısa süreli bir ilişki yaşayacağına ancak bu ilişkinin kendisini fazlasıyla etkileyeceğine ve uzun yıllar o kişiyi unutamayacağına işaret eder.
Rüyada Eşle Öpüşmek
Bu rüya:
- Oldukça hayırlıdır, öyle ki rüya sahibi eğer yeni evli ise evlilik hayatında her şeyin yolunda olacağına, maddi olarak bir sıkıntı çekmeyeceğine ve ağızlarının tadının bozulmadan birlikte uzun yıllar mutluluk içinde yaşayacaklarına işaret eder.
- Sevgi dolu bir aileyi temsil eden bu rüya, bekar kişiler için aradıkları eşi bulacaklarını müjdelemektedir.
- Ailenin de destek vereceği bir evlilik yapılacağına ve kısa sürede çocuk sahibi olacaklarına işaret eder.
Rüyada Eşin Elini Öpmek
Bu rüya:
- Bekar kadınlar için kendilerinden yaş olarak büyük, şefkatli, olgun, anlayışlı ve iyi kalpli birisiyle evlenecek olmaya ve bir ömür boyu huzur ve mutluluk içinde yaşamaya işaret eder.
- Eğer rüya sahibi evli ise eşinden beklediği ilgi ve şefkati görerek mutlu olacağına işaret ederken eğer rüya sahibi evli bir erkek ise her anlamda eşinden destek göreceğine ve yaptığı işlerde çok başarılı olacağına delalet etmektedir.
Rüyada Çocuğunu Alnından Öpmek
Rüyasında çocuğu olmayan bir kişinin çocuğunu alnından öptüğünü görmesi:
- Evlat sahibi olmaya, hayırlı bir evlat yetiştireceğine işaret eder.
- Bu rüya aynı zamanda yaşlı kişiler için torunlarının büyümesini görecek ve onları sevecek kadar uzun bir yaşamı simgelemektedir.
- Haneye giren her kişinin ve her nimetin rüya sahibinin mutluluğuna mutluluk katacağına, harama el uzatmadan bir ömür yaşayan kişinin bereketli sofralar kuracağına ve etrafındaki muhtaç kişilere ikramlarda bulunacağına delalet eder.
- Eğer rüya sahibi bir adak adamışsa dileklerine kısa zamanda kavuşacaktır.
Rüyada Yaşlı Birinin Elini Öpmek
Bu rüya:
- Tüm rüya alimleri tarafından hayırlı bir rüya olarak yorumlanmaktadır.
- Rüya sahibinin etrafındaki herkese örnek olacak hareketler sergileyen ve anne babasının hayır duasını alan bir kişi olduğunu gösterir.
- Bu rüya, kişinin yaptığı iyilikler sayesinde bu dünyada rahat edeceğine ve ahiret yaşamında da tüm günahlarının affedileceğine yorumlanmaktadır.
- Rüya sahibinin elini öptüğü kişi eğer aileden biri ise rüya sahibi o kişiden maddi bir yardım görecek ve mirasa hak kazanacaktır.
Rüyada Kardeşin Ayağını Öpmek
Bu rüya:
- Genellikle olumlu şekilde yorumlanmaktadır.
- Rüya sahibinin bir iş kurarak aile bireylerinin de desteği ile iyi işler yapacağına ve refaha ererek tüm sıkıntılarından bir anda kurtulacağına delalet eder.
- Bu rüya aynı zamanda yardıma muhtaç birine yardım eli uzatarak onun hayır duasını almaya işarettir.
Rüyada Sevgilinin Boynunu Öpmek
Rüyada sevgilinin boynunu öpmek:
- Gönül işleri ile ilişkilendirilir.
- Öyle ki, rüyayı gören kişinin destansı bir aşk yaşayarak evleneceğine ve unutulmayacak kadar şaşaalı bir düğün yaparak mutlu bir yaşam süreceğine işaret eder.
- Bu rüyayı gören kişinin işini zamanında yapan ve sorumluluklarının bilincinde biri olduğu düşünülmektedir.
- Bu planlı programlı yaşamı benimseyen rüya sahibinin kariyerinin zirvesine taşınacağını da simgelemektedir.
- Amirlerinin de desteğini alarak tez zamanda yüksek bir mevkiye atanacağına işaret eder.
Rüyada Annenin Elini Öpmek
Bu rüya:
- Oldukça hayırlı anlamlara gelmektedir.
- Rüyasında annesinin elini öptüğünü gören kişi için hayırlı olan ne ise onun olacağına, anne ve babasından aldığı dualarla sırtının hiçbir zaman yere gelmeyeceğine ve dertlerinin sorunsuzca çözüleceğine işaret eder.
- Ayrıca hasta olan kişilerin şifa bulacağını işaret eden bu rüya, fakir kişiler için gelir kapılarının açılacağına ve yoksulluktan kurtulacaklarına tabir edilir.
- Bu rüyanın diğer bir anlamı ise rüya sahibinin çocuklarına örnek bir birey olacağına ve aile değerlerini her zaman ön planda tutacağına işaret eder.
Rüyada Babanın Elini Öpmek
Rüyasında babasının elini öptüğünü gören kişinin:
- Güvende olduğuna ve ileri ki zamanlarda lider bir kişi haline gelerek, sözü dinlenir ve sözüne güvenilir bir kişi olacağına işaret eder.
- Rüya sahibi takdir gören bir kişi olarak elde ettiği itibar ile herkesi kıskandıracak ve kitleleri peşinden sürükleyerek uzun yıllar adından söz ettirecektir.
- Rüyasında babasının elini öptüğünü gören kişilerin evlerinden neşe eksik olmaz, evlerine asla dert tasa girmez ve evin bereketi bol olur.
Rüyada Kayınvalidenin Elini Öpmek
Rüyasında kayınvalidesinin elini öptüğünü gören kişi için:
- Sıkıntılı zamanların kolay bir şekilde aşılacağına,
- İş bilir bir kişi haline gelineceğine,
- İşteki istikrarın artması sonucu ele geçen paranın artacağına,
- Büyük kazançlar elde etmeye vesile olacak bir iş kapısının açılacağına,
- Kaçan fırsatların yeniden elde edileceğine işaret eder.
- Aynı zamanda bu rüya, kişinin hayatında değişiklik yapacağına kendisini kıskanan ve kötülüğünü düşünen kişileri hayatından çıkaracağına, dedikodu yapanlarla ilişkisini keseceğine delalet eder.
- Bu sayede üzerindeki şanssızlığın ve uğursuzluğun bitip gideceğine, bereketin artacağına ve yeni bir döneme girileceğine işaret eder.
Rüyada Halanın Elini Öpmek
Rüyasında halasının elini öptüğünü gören kişinin:
- İsteklerinin ve hayallerinin gerçekleşeceğine,
- Bol kazanç elde edeceğine,
- Bazı zorluklarla boğuşacağına ve kendisine zarar veren kötü kişilerle karşılaşacağına,
- Kazancının giderek artacağına,
- İşlerini bir adım ileriye taşıyacağına,
- Yaptığı tüm hatalardan ders çıkararak hatalarını kısa sürede telafi edeceğine,
- Yanlış yollara saparak doğruyu ayırt edemez duruma geleceğine ve gerçeklerden uzaklaşacağına,
- Haram işlere el uzatacağına ve bu işten kendini kurtarabilmek için büyük çabalar sarf etmesi gerekeceğine ve
- Nihayet kendini aklayarak büyük başarılar elde edeceğine delalet eder.
- Ayrıca bir aile kurarak bir ömür mutlu yaşayacağına ve ettiği duaların kısa sürede kabul olacağına işaret etmektedir.
Rüyada Sokak Ortasında Öpüşmek
Bu rüya:
- Rüya alimleri tarafından kötü anlamlarda yorumlanmaktadır.
- Rüyasında sokak ortasında birisiyle öpüştüğünü gören kişi için yaptığı bir yanlışın bütün hayatını etkileyeceği şeklinde yorumlanabilir.
- Bu yanlış yüzünden rüya sahibine bütün kapılar kapanacaktır ve bu durum zor zamanlar geçirmesine sebep olarak mutsuz günlerin başlangıcı olacaktır.
- Rüya sahibi ruhsal olarak çöküntüye uğrayacak ve toparlanması uzun zaman alacaktır.
- Rüya sahibi için bu rüya insanların arkasından konuşmaları ve dedikodu yapmaları yüzünden en yakın arkadaşlarıyla bile arasının açılacağı şeklinde yorumlanır.
- Ancak rüyayı gören kişi toparlanarak tüm hatalarını telafi edecek ve yeni bir yaşama yelken açacaktır.
Rüyada Sevgilinin Saçlarını Öpmek
Rüyasında sevgilisinin saçlarını öptüğünü gören kişinin:
- Maddi olarak zor bir döneme gireceğine,
- Hem maddi hem de manevi açıdan hemen hemen hiçbir eksiğinin olmayacağına,
- Parasal sıkıntılar yaşamayacağına,
- Maddi bir güce kavuşarak dilediğince harcama yapabilmenin lüksünü, ayrıcalığını ve rahatlığını yaşayacağına,
- Mütevazi hayaller peşinde koştuğuna ve çok büyük istekleri olmamasına rağmen tahmin edemeyeceği kadar güzel bir hayat yaşayacağına,
- Büyük bir zenginliğe kavuşacağına yorulur.
- Hatta elindeki paranın torunlarına bile yeteceğine,
- Yaptığı her işte karlı çıkacağına,
- Dertlerinden ve sıkıntılarından tereyağından kıl çeker gibi kolayca kurtulacağına,
- Aşk evliliği yaparak mutlu bir yuva kuracağına ve
- Huzuru bularak bir dönem insanlardan uzak bir şekilde yaşama arzusu içinde olacağına işaret etmektedir.
Rüyada Birini Öpüp Pişmanlık Duymak
Bu rüya:
- Aşk ilişkileriyle ilgili gelişmeler yaşanacağı şeklinde yorumlanır.
- Rüyasında birini öpüp sonra pişmanlık duyduğunu gören kişinin gönlünü fethedecek ve adeta aşktan gözünü kör edecek biriyle tanışacağı şeklinde tabir edilir. Bu ilişkinin yanlış olduğunu göremeyen rüya sahibi, bu gönül ilişkisi yüzünden büyük hüsrana uğrayacak, hayatı mahvolacak ve etrafındaki düşmanlarına karşı zayıf ve korunmasız duruma düşecektir.
- Rüya sahibinin yaptığı bu hatadan ötürü özür dilemek durumunda kalacağına ve kendisini ve hayatını kötü anlamda etkileyen aşkın etkisinden kurtularak ailesine karşı yaptığı yanlışlar ve verdiği üzüntü için pişmanlık duyacağına işaret eder.
Rüyada Erkek Erkeğe Öpüşmek
Rüyasında erkek erkeğe dudaktan öpüştüğünü gören kişinin:
- Şansının da yardımıyla el attığı her işte başarılı olmanın tadını çıkaracağına,
- Meslek hayatında ardı arkası kesilmeyen galibiyetler yaşayacağına,
- Uzun süre yokluk içinde yaşadıktan sonra rahata ereceğine ve geçim derdi olmadan huzur içinde yaşayacağına, sıkıntılı günlerin biteceğine,
- İyi giden işlerin durma noktasına gelerek rüya sahibini hem maddi hem de manevi olarak büyük zarara uğratacağına,
- Eski gücünü kaybedeceğine ve bu yüzden rakipleriyle rekabet edemeyecek kadar müşkül duruma düşeceğine,
- İşlerini yeniden yoluna koyacağına ve yerini sağlamlaştırarak uzun ömürlü bir işe imza atacağına,
- Maddi sıkıntıların son bulacağına ve
- Rüya sahibinin hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan yoluna devam edeceğine işaret eder.
- Ayrıca bu rüya, rüyayı gören kişinin her daim incelikli davranışlar sergileyen nazik bir kişi olduğunu gösterir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum