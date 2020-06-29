Rüyada Sakal, Bıyık Görmek: Sakal Çıkması, Bıyık Bırakmak

Rüyasında sakal görmek bolluk, rızık, bereket, hürmet ve saygınlık ile ilişkilendirilir. Rüyasında sakal gören kişinin ekonomik anlamda eli güçlenecek, varlıkları bereketlenip bollaşacak ve diğer insanların saygısını kazanmayı başarıp bu insanlardan hürmet görmeye başlayacaktır. Bununla beraber rüyada uzun sakal görmek ise pek iyiye yorulmaz. Zira rüyasında uzun sakal gören kişinin yokluk, pişmanlık ve keder ile karşı karşıya kalacağına inanılır. Kişi elindeki imkanları ve varlıkları kaybeder ve bir yokluğun içerisine düşüp yapmış olduğu hatalardan ötürü pişmanlık duyar. Rüyada siyah sakal görmek zenginlik işaretçisidir, kişi ekonomik bolluğa erişmek için önemli fırsatlar elde edecektir.

Rüyada sakal uzatmak ise duruma göre farklı yorumlanabilir. Eğer rüyada sakalın uzamasından kasıt haddinden fazla uzatılmış sakal ise bu durum zenginlik ve itibar kazanılacağına yönelik işarettir. Rüyasında bol bol sakal uzattığını gören kişi için önümüzdeki dönem ekonomik açıdan kazançlı olacaktır ve rüya sahibi itibar kazanmaya başlayacaktır. Diğer taraftan uzatılan sakal aşırı seviyede değil de normal uzunluktaysa bu rüya huzura, rahat yaşama, insanların sevgisini kazanmaya, saygınlık ve berekete işaret edebilir. Bu rüyayı gören kişi için de gelecek dönem son derece iyi şeylere gebedir, mevcut sıkıntılardan kurtulmak mümkün olur ve huzura erilir, bununla beraber varlıklar bereketlenir ve kişi çevresinin sevgisini kazanmayı başarır.