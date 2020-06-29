Rüyada Salatalık Görmek: Hıyar Görmek, Salatalık Turşusu

Rüyalar, geçici ölüm denilen uykuda görülen, çok kısa süreli simge ya da olaylar zinciridir. Bazı **[rüyalar](https://sebboy.com/ruya-tabirleri)** bir mesaj içerirken bazıları günlük hayatta etkilenilen olaylar sonucu görülür. İşte bu rüyalardan biri olan salatalık rüyalarının doğru anlamlandırılabilmesi için de rüyadaki diğer sembollerin ve hislerin iyi değerlendirilebilmesi gerekir.

Rüyada Hıyar Görmek

Bu rüya:

Rüya sahibinin, iyi niyetinin kurbanı olacağına yorumlanan bu rüya, haksız yere suçlanmaya da işaret eder.

Kişinin çevresinde güvenilmemesi gereken iyilik maskesi takmış insanlar olduğunu ve rüya sahibinin onlara inanarak hayatının en büyük hatasını yaptığını gösterir. Bu zararlı kişiler, rüya sahibini maddi olarak zarara uğratacağı gibi toplum içinde de küçük düşmesine ve aşağılanmasına neden olurlar. Bu nedenle rüya sahibi, yol yakınken bu zararlı kişileri hayatından çıkarmalı ve bundan sonrası için adımlarını dikkatli atmalıdır.

Rüyada taze salatalık görmek ise, özellikle mevsimindeyse rızka delalet eder. Ancak mevsiminde görülmediyse üzüntü yaşamaya ya da hastalığa yorulur.

Rüyada Büyük Salatalık Görmek

Bu rüya:

Rüya sahibinin, büyük bir rızık elde edeceğine ve zengin olacağına delalet eder. Kişi, yalnızca kendisine değil çevresindekilere de fayda sağlar.

Uzaktaki bir tanıdığının ölümü üzerine kendisine miras kalır.

Kişi çok yakında borçlarını ödeyerek yıllardır hayalini kurduğu zenginliğe kavuşacaktır.

Hamileyken Rüyada Salatalık Görmek

Kişi rüyasında salatalık yediğini görürse:

Bu, çocuklarının hayırlı bir kız evlat olacağını gösterir. Bu kız çocuğu her bakımdan aileye neşe getirir. Büyüdüğünde anne ve babasına fayda sağlayan, vatana ve millete hizmet eden bir birey olur.

Rüyada Çürük Salatalık Görmek

Bu rüya:

Genellikle hastalığa ve kedere yorulur.

Rüya sahibinin ya kendisi ya da aile bireylerinden biri bir rahatsızlık geçirir. Bu rahatsızlık çok ciddi olmasa da kişide gönül rahatsızlığına yol açar. Rüya sahibi için, hayalleri bir süreliğine rafa kaldırmanın habercisidir.

Kişi bir süreliğine maddi rızkına razı olmalıdır. Çünkü bu süre zarfında herhangi bir maddi kazanç artışı olmayacaktır.

Rüyada Acı Salatalık Görmek

Hiç beklenmedik anda ve beklenmeyen bir kişiden kırıcı sözler duymaya delalet eden bu rüya:

İncir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten dolayı tartışmaya işaret eder.

En yakın arkadaş ile çıkacak olan bu tartışma sonucu iki taraf da birbirini incitir. Bu nedenle kişi, sonradan pişman olmamak için söylediği sözlere dikkat etmeli, karşısındakini kırmamaya dikkat etmelidir. Aksi takdirde her iki taraf için onarılması güç kırgınlıklar yaşanabilir.

Rüyada Dalında Salatalık Görmek

Rüya sahibinin cimri bir kişiliğe sahip olduğunu gösteren bu rüya:

Kişinin kendine çeki düzen vermesinin gerektiğini işaret eder.

Kişi, cimrilik ile tutumluluk kavramlarını birbirine karıştırmamalıdır. Aksi takdirde harcamaya kıyamadığı paralar hiç ummadığı bir şekilde kişinin elinden kayıp gidebilir.

Bu rüya, bazen de kişinin yeni bir hayata başlamasına delalet eder. Bu başlangıç; evlilik yoluyla, okul yoluyla ya da iş yoluyla olabilir. Kişinin yapacağı başlangıç nihayetinde bulunduğu şehir de değişebilir.

Bu rüya genellikle oldukça hayırlı yorumlanır.

Rüya gören kişi için:

Rızkın, iyi huylu kadının ve yükselmenin işaretçisidir. Rüyayı gören kişi, maddi manevi zorluk çekmez.

Evliyse hayırlı çocuklara sahip olmaya, bekarsa yeni tanışacağı iyi ve hayırlı bir kısmete delalet eder.

Kişi iş hayatında kendine hedefler koymalı ve bu doğrultuda ilerlemeye çalışmalıdır. Hedeflerini koymayı ve yürütmeyi becerebilirse hiçbir zaman parasız kalmaz.

Rüyada hıyar tarlası görmek bazen de, günahlardan pişman olarak tövbe etmeye yorulur.

Bu rüya:

Büyük bir sevinç duymaya delalet eder.

Rüyada bahçede salatalık görmek, kişinin alacağı müjdeli bir haber karşısında havalara uçacağını, hayırlı gelişmeler yaşayacağını ve ailesiyle birlikte karar alarak yeni girişimlere imza atacağını gösterir.

Kişi, iş ya da diğer konularda adım atarken asla çekimser olmamalıdır. Çünkü içine gireceği süreç, büyük kazanç ile birlikte kariyer anlamında yükselmesine yardımcı olacaktır.

Rüyada Salatalık Toplamak

Rüyada hıyar toplamak:

Birçok alim tarafından rızık artışına yorulur. Buna göre rüyasında salatalık topladığını gören kişiye durmadan bir yerlerden para gelir, eli giderek bollaşır. Rüya sahibi, borçlarını öder, ailesine ve çevresindeki yardıma muhtaç kişilere destek olur.

Bazen de bu rüya kedere, üzüntüye ve sağlığı kaybetmeye delalet eder.

Rüyada Salatalık Yediğini Görmek

Bu rüya:

Kişinin sıkıntılı günler yaşayarak ağız tadının bozulacağına, işlerinin ters gideceğine ve yıpranarak üzüleceğine delalet eder.

Rüya sahibinin can sıkıntısının sebebi maddi olabileceği gibi, kötü bir haber duyması da olabilir. Kişi, yaşadığı sıkıntıları tek başına atlatmak zorunda kalır. Oldukça büyük sabır ve sebat göstermesini gerektiren bir süreçten geçer.

Rüyada Salatalık Koparıp Yemek

Bu rüya:

İş hayatında başarılı olmaya, işin başına geçmeye ve sorumluluk almaya delalet eder.

Rüya sahibi bir proje üstlenir. Projeyi başarıyla tamamladıktan sonra kazanç elde eder. Pozisyon atlayarak yıllardır halini kurduğu hayatı yaşar.

İş dışındaki konularda ise, geçmişi kenara bırakarak yepyeni bir sayfa açar. Sıkıntıları bir balon gibi söner gider. Adeta zincirleme mutluluk yaşar.

Rüyada Başkasının Salatalık Yediğini Görmek

Bu rüya:

Rüya sahibinin pişmanlık duyacağı olaylar yaşamasına, üzüntü içinde günlerini karartmasına meal olur.

Kaybettiği paralar yüzünden sıkıntıya düşer. Kendini nerdeyse üzüntüden yataklara düşecek derecede üzer ve yıpratır. Maddi durumunun düzelmesi için kimden yardım isterse istersin bir türlü kendini toparlayamaz. En sonunda değer verdiği bir eşyayı satarak durumunu düzeltmeye çalışır.

Kişi, maddi konulara üzülmeyi bırakmalı ve sağlığının daha önemli olduğunu, paranın yeniden kazanılabileceğini unutmamalıdır.

Bu rüya:

Kişinin sevdiği insanlarla yaşadığı tartışmaların sona ereceğini ve orta yolun bulunacağını işaret eder.

Rüyada acur görmek bazı alimlere göre:

Kısa zamanda ödenen borçlara, sıkıntıların son bulmasına ve ferahlamaya işaret eder. Rüya sahibini huzura erdirecek sürecin başlangıcıdır.

Rüya gören kişi, sıkıntı yaşadığı kişilere sesini yükseltmek yerine oturup konuşmayı denemelidir.

Rüyada Salatalık Turşusu Yapmak

Rüya sahibinin:

Kişinin maddi imkanları giderek artar.

Yeni girişeceği tüm işlerde başarı ve kazanç sağlar.

Borçlarını öder ve feraha erer.

Ailece çok istenen ve maddi yetersizlik nedeniyle ertelenen bir eşya alınır. Birçok kişi hayırlı olsun dileklerini sunmak için sıraya girer.

Rüya sahibi, nazar değmesine karşı dikkat etmeli ve bol bol dua etmelidir.

Rüyada Hıyar Turşusu Yemek

Bu rüya:

Sağlığa ve maddi imkanlara delalet eder. Buna göre, kişinin kendisinde ya da ailesinde sağlık sorunları varsa şifa bulunur.

Kaybedilen para, mal, mülk her neyse yerine yeniden gelir ve rüya sahibi rahat bir nefes alır.

Rüyayı gören kişi, artık sorunları kafaya takmayı bırakmalı ve kendi bildiği yolda emin adımlarla ilerlemelidir. Hayatının düzene gireceği bu dönemde güvendiği insanlarla paylaşımlarda bulunmalıdır.

Rüyada Salatalık Çekirdeği Görmek

Bu rüya:

Kişinin kendi emekleriyle para kazanacağı bir işe atılmasına delalet eder.

Kişi, el emeği göz nuru işler yaparak kazandığı parayla ev ekonomisine destek olur. Ekonomik anlamda rahata ermesiyle birlikte öz güveni artar. Kimseye muhtaç kalmadan devam ettireceği bir hayat sürer.

Bu rüyanın diğer bir yorumu da, Allah yolunda gidilmesi ve devamlı şükredilmesi gerektiği yönündedir.

Rüyada Salatalık Tohumu Görmek

Bu rüya:

Büyük bir para elde etmenin habercisidir.

Rüya sahibine bir yerden yüklü miktarda para kalır. Bir miras yoluyla kişiye geçen bu para sayesinde, kişinin hayatı oldukça rahat bir hal alır. Hayat boyunca maddi zorluk yaşamaz. Sadece kendisine değil çocuklarına da rahat bir hayat yaşatır. Kişi eline geçen parayı iyi değerlendirmeli ve yatırım yapmalıdır. Gereksiz harcamalardan kaçınarak zaruri ihtiyaçları için harcamalıdır.

Rüyada Salatalık Fidesi Görmek

Kişinin çevresinde zararlı olduğunu düşündüğü insanları hayatından çıkarması gerektiğine delalet eden bu rüya: