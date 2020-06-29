Rüyada Şehit Görmek: Şehit Olmak, Şehit Haberi Almak

Şehit olmak kuşkusuz hem dini hem de toplumsal inançlarımızda kutsal olarak görülür. Özellikle vatan savunması sırasında şehit olmanın önemi büyüktür. Bu inanışlardan dolayı rüyada şehit görmek de son derece hayırlı bir rüya olarak değerlendirilir.

Rüyayı gören kişinin:

Yüksek bir mevki sahibi olacağına, saygınlığının artacağına ya da sözünden çıkılmayan bir inşa olacağına inanılır.

Bu rüya en hayırlı rüyalardan bile daha hayırlı sayılır.

Tabii burada unutulmaması gereken bir konu vardır ki, diğer bütün rüyalarda olduğu gibi şehit görmenin anlamı da rüyanın bütününe göre değişiklik gösterebilir.

Şehidin:

Kim olduğu,

Nerede şehit olduğu,

Canlı ya da ölü olması rüyanın bütün anlamını değiştirir.

Şehitlikle ilgili rüya görenlerin inançlarının da kuvvetli olduğu yönünde bir görüş vardır. Bu inançları onları başlarına gelecek birçok kötü olaydan da korumaktadır.

Rüyada Şehitle Konuştuğunu Görmek

Rüyada şehitle konuştuğunu görmek:

İki şekilde yorumlanır.

Yorumlardan bir tanesi kişinin çevresinde sayılıp sevilen bir insan olacağı yönündedir. Rüya sahibi akıl danışılan, verdiği fikirler önemsenen birisidir.

Bu rüyanın diğer yorumu ise rüya sahibinin çok kıymetli birinden bir akıl alacağıdır. Bilge bir kişiye danışacak ve kendi başına çözemediği sorunun çıkış yolunu bu kişi ile yaptığı görüşmede bulacaktır.

Rüyada Birinin Şehit Olduğunu Duymak

Rüyada şehadet haberi almak:

Kısa zaman içerisinde çok hayırlı bir haber alınacağına delalet eder.

Rüyayı gören kişinin eline ya beklemediği bir para ya da bir miras geçecektir. Bu haber sevdiği insanlarla ilgili sevindirici bir gelişme de olabilir. Bu haber hiç beklenmedik bir haberdir ve kelimenin tam anlamıyla bir sürpriz olacaktır.

Rüyada Şehidin Yüzünü Görmek

Rüyada şehit olmuş birinin yüzünü görmek:

Rüya sahibinin hayırlı bir insan ile tanışacağına dalalet eder.

Yeni kurulacak bu arkadaşlık, rüyayı gören kişi için çok hayırlı bir arkadaşlık olacaktır. Bu kişi, ahlak ve maneviyat yönünden kuvvetli bir insandır. Rüya sahibi bu yeni tanışıklığı sayesinde manevi yönünün kuvvetleneceği bir döneme girecektir.

Rüyada Şehitlik Mezarlığı Görmek

Rüyada şehitlik mezarlığı gören kişinin:

Yaşamının daha önceki dönemlerinde yaptığı hataları uzun uzun tartarak bunlardan bir ders çıkaracağı şeklinde yorumlanır. Nerede hata yaptığını ve neden hata yaptığını anladıktan sonra bu olayları bir daha asla tekrar etmeyecektir.

Ayrıca bu kişi çektiği sıkıntılardan kurtulacaktır.

Rüyada Şehidi Canlı Görmek

Rüyada şehidi canlı görmek:

Rüya gören kişinin akıl danışacağı birinin varlığına yorulur. Kişi kendisinden yaşça büyük bir insandan öğüt alacak ve bu öğütler onun önünü açacaktır.

Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin hatırlı bir insan ile tanışacağı şeklinde de yorumlanır. İş ya da aile yaşamında bu kişi önemli desteklerde bulunacaktır.

Rüyada Şehitle Öpüşmek

Rüyada şehitle öpüşmek:

Manevi anlamda güçlenmek, iç dünyada bir zenginliğe ulaşmak anlamına gelir.

Rüya sahibinin inancı kuvvetlenecek, inancı doğrultusunda gereken bütün ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirecektir.

Rüyada Savaşta Şehit Olmak

Rüyasında savaşta şehit olduğunu gören kişi:

İçinde bulunduğu sıkıntılı ortamdan kurtulmak için ya da hedefine ulaşmak için canını dişine takarak mücadele edecek demektir.

Bu kişi yaşadığı bütün zorluklara direnecek, karşısına çıkan engeller karşısında hiç yakınmadan mücadelesine devam edecektir. Öncelikle kendisine verilenlere şükredecek ve bu da onun Allah katında önünü açacaktır.

Rüyada Çatışmada Şehit Olmak

Rüyada çatışmada şehit olmak: