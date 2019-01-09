Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüya tabircileri tarafından çoğunlukla olumsuz olarak yorumlanan rüyada sel görmek, gören kişi için kötü haberlere delalet olarak sayılır. Maddi ve manevi sıkıntıların baş göstereceğine yorulan bu ve benzerleri rüyalarda sel; düşman, hastalık ve bela olarak tabir edilmiştir. Rüyada sel görmek için yapılan yorumlar, görülen rüyanın durumuna göre farklılık gösterebilir. Rüyada sel görmek ve sel baskını, sel olduğunu, sele kapıldığını, selden kurtulduğunu, berrak veya kirli sel suyu, dağdan sel geldiğini görmek gibi benzeri rüyaların tabirlerini sayfamızda konu başlıkları ile derledik. RÜYADA SEL GÖRMEK NE DEMEKTİR? Cafer’i Sadik (RA) diyor ki: Rüyada sel görmek, dört şekilde tabir olunur: Büyük düşman, zalim bir devlet başkanı, zafer kazanmış asker, fesat ve fitne. Rüyada sel görmek zorluk, darlık ve meşakkat olarak değerlendirilir. Rüyada sel olduğunu görmek aile hayatında da bazı anlaşmazlıkların, fikir ve görüş ayrılıklarının olacağına, aile içinde bir süre ağız tadının olmayacağına delalet eder. Rüyada sel olduğunu gören kişi işini kaybederek yokluğa düşebilir ve sağlık problemleri yaşayabilir. Aynı zamanda kişinin iş ve ticaret hayatında onu bertaraf etmek ve ezip geçmek isteyen rakiplerinin ve mesai arkadaşlarının olduğu anlamına gelir.

Rüyada suyun ya da yağmurun gerekenden fazla olması hiçbir zaman iyi şeyler olacağına delalet etmez. Suyun fazlalığı ya da yağmurun çok fazla yağması ekinlerin bozulmasına, insanların zor durumlara, sıkıntılara ve yokluğa düşeceğine işaret eder. Sel bazen bir söz işitmeye ya da aslı olmayan haberlere de işaret eder. Rüyada sel görmek; dış görünüşünün etkileyiciliği ile çok sayıda aşığı olacağına, hem maddi olarak hem de manevi olarak keyfinin yerine geleceğine, dünyanın kendisine galip gelmesine, hayallerine kavuşup daha çok çalışma şevki ile dolacağına, para hesabı yapmadan harcama yapmanın rahatlığına kavuşacağına, kazancının neredeyse yarı yarıya düşeceğine, elinde bulunan imkânların çok daralacağına, insanlar tarafından ayıplanacağına, afiyete ereceğine delalet etmektedir. Rüyada sel görmek gören kişinin, düşmanlarının saldıracağına yorumlanır ve dikkatli olması gerektiği işaret edilir. Rüyada sel evlilik hayatında birtakım sıkıntılar yaşanacağını işaret eder. Bu rüya işinizden istifa edeceğiniz ya da sağlığınızın bozulacağı demektir.

RÜYADA SEL BASKINI GÖRMEK Rüyada sel baskını görmek, hayra yorulmayan, belaları ve sıkıntıları ifade eden rüyalardandır. Kişinin hayatı kadar, yakın çevresi hatta yaşadığı topluluk veya toplumu ilgilendiren sorunların gündeme geleceğini, ülkede huzuru olumsuz etkileyen bazı olaylar neticesinde gerginliklerin artacağını bildirir. Sel baskını, uyarıları kulak arkası eden kişilerin göz göre göre hataya düşeceklerini, hayatlarında garanti altına aldıkları her şeyi bir anda kaybederek tüm yaşantılarını sorgulamaya başlayacaklarını da bildirir. Düşman saldırısına uğramak olarak da bilinen rüya, kişinin hasımlarından göreceği kötülüklerin yakın zamanda artacağına ve fiziki olduğu kadar maddi kayıplarının da olacağına alamettir. Manevi olarak üzüntü içinde kalmanın, yaşanan kayıplardan dolayı derin bir moralsizlik, mutsuzluk yaşamak demektir. Güvenilen insanların azalacağı, kişinin hiçbir şeyden emin olamayacağı ve kafasının karışacağı, hayatının allak bullak olacağı sıkıntı bir sürecin habercisidir. RÜYADA SEL OLDUĞUNU GÖRMEK Rüyada sel olacağını görmek bir sebeple sıkıntılı durumlara düşeceğine, çok kötü günler geçireceğine, hiç olmadığı kadar zarar edeceğine, kazancının büyük kısmını uğradığı zararları kapatmak için harcayacağına, eğer yolculuk boyunca hiçbir kötü olay yaşanmadıysa, o yol için hazırlık yapan kişiye iyi, sevinçli haberler geleceğine, düzenin bozulacağına, kişinin başarısızlıklar ve hayal kırıklıkları yaşayacağı buna mukabil sevdiğinden yana hayır göreceğine, sevinçli olaylar ile karşılaşılacağına, yapılan hataların düzeltileceğine, iyi insanlar ile birlikte olunacağına, kısmetinin ve şansının da açılması sayesinde her arzusunun yerine geleceğine, sevilen iki kişinin dünyaevine gireceklerine dair haber alınacağına yorulur.

Rüyada sel olacağını duymak büyük kazanç elde edeceğine ve hayal ettiği herşeye yakında kavuşacağına, bütün sorunların ve sıkıntıların sona ereceğine, iş hayatı ile ilgili bazı adımların atılacağına, borçların kısa süre içinde ve sorun yaşanmadan ödeneceğine, zararlı bir alışkanlıktan uzaklaşılacağına, sıkıntıların sona ereceğine, verilen emeklerin karşılığının fazlasıyla alınacağına, elindeki işi birçok kişiye sevdireceğine, maddi açıdan çıkmaza girdikleri ve sorunlu dönemler geçirdikleri sırada yardım eli uzatılacağına, dertlerine çareler, sorunlarına da çözümler bulacağına yorulmaktadır. RÜYADA SELE KAPILDIĞINI GÖRMEK Rüyada sele kapıldığını görmek sıkıntılı ve huzursuz zamanlardan geçiyor olmanıza ya da kısa zaman içinde sorunlu günlerin sizi beklediğine tabir olunur. Rüya tabircilerine göre rüyada sele kapılıp kurtulduğunu görmek Çok uzun sürecek mücadele dolu bir dönem geçirileceğine ve kişinin bu dönem içinde maddi ve manevi olarak büyük kayıplar yaşayacağını ancak bir süre sonra refaha çıkacağını işaret eder. Başka bir yoruma göre de başa gelecek olan bir beladan kurtulup ders alınacağını ve yaşamda çok önemli değişiklikler yapılacağına da yorumlanmalıdır. Rüyasında selden kurtulduğunu gören kişi İslami açıdan Allah’a sığınmalı ve manevi olarak ibadet ile kendisini huzura erdirmelidir.

RÜYADA SELDEN KAÇTIĞINI GÖRMEK Rüyada selden kaçtığını görmek bir sebeple iş yapılan kişi ile aranın açılacağına, maddi olarak çok huzurlu olunacağına, deyim yerindeyse başında uğursuzluğun kol gezeceğine, geçiminin zorlaşacağına, yoluna çıkan engelleri herhangi bir yardım almadan aşacağına, sıkıntılı ve sorunlu dönemler yaşanacağına, çarelere kavuşacağına, işlerinin kendisini çekemeyen kişiler tarafından baltalanacağına, maddi açıdan çok zorlanılacağına alamet eder. RÜYADA SEL GELDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada sel geldiğini görmek, yakın gelecekte sizin için son derece tehlikeli olacak ve sizi derinden sarsacak bir takım olumsuz ve kötü olayların yaşanacağına delalet eden bir rüya tabiri olarak yorumlanır. Rüyada sel geldiğini görmek tabiri doğrultusunda, yaşanacak olan olumsuzlukların sizin yaşam kalitenizi son derece etkileyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Sel geldiğini görmek bir diğer bağlamda hayatınızdaki olumsuzluklardan son derece mutsuz olacağına delalet eder. Rüyada sel geldiğini görmek alacağınız bu kararların sizin hayat kalitenizi ve sağlık durumunuzu olumsuz yönde etkileyeceğine de yorulur. Rüyada sel geldiğini görmek tabiri doğrultusunda kendinizi bu olumsuzluklardan kurtarmak için son derece kritik adımlar atmak zorunda kalabilirsiniz. Rüyada sel geldiğini görmek aynı şekilde hayatınız açısından, kendinizi kontrol etmek için bazı riskler alacağınızı söylemek de yanlış olmaz. Rüyada sel geldiğini görmek kısaca ilişkilerinizin son derece olumsuz bir dönemece gireceğine delalet eder.

RÜYADA SEL FELAKETİ GÖRMEK Rüyada sel felaketinde tüm insanların, eşyaların ve hayvanların telef olduğunu görmek, insanlığı etkileyecek bir değişimin olması anlamına gelir. Bu değişim olumlu yönde gerçekleşecek ve yaşama güzellik katacaktır. Bazı toplumsal kavramların insanlar için faydalı yönde değişmesidir. Rüyada sel felaketinden insanların kurtulmasına yardım ettiğini görmek, sosyal ve toplumsal sorunlarla ilgili olmaya, bazı derneklerle birarada yararlı işler yapmaya ve hem insanlar hem de hayvanlar adına sahada savaşan gerçek bir gönüllü olmaya yorulur. Rüyada sel felaketi olması nedeniyle evlerin sulara gömülüp yok olduğunu görmek, taşınmak ve çevre değişikliği yapmaktır. RÜYADA SELDEN KURTULDUĞUNU GÖRMEK Rüyada sel baskınından kurtulmak, kişinin büyük bir felaketten kıl payı kurtulmasını simgelemektedir. Bu bazen bir iflas, bazen boşanma, bazen büyük bir iftiraya uğrama şeklinde ifade edilebilir. Rüyada sel baskınından kurtulmak, kazancının arttırmaya çalışırken belaya bulaşmaktan son anda kurtulmaya işarettir. Rüyada sel baskınından kurtulmak, rüya sahibinin çevik ve stratejik hareket edebilen biri olduğunun göstergesidir. Diğer taraftan sel baskınından kurtulmak için çevrede tehlike arz eden insanlara karşı dikkatli olunması gerektiği söylenebilir. Rüyada sel baskınından kaçmak, karşılaşılan bir sorunla yüzleşmekten kaçmak şeklinde yorulmaktadır. Sel baskınından korkmak, sel içinde yüzmek gibi farklı ifadeler için ise farklı yorumlar bulunmaktadır.

RÜYADA SEL SUYU GÖRMEK Rüyada sel suyu görmek anlaşmazlıkların ve tatsızlıkların yaşanacağına, kısa süreli hastalık yaşamasına, el emeği ile kazanılan para sayesinde kişinin ihtiyaçlarını gidereceğine, eskisi gibi keyifle istediğini yiyip, içebileceğine, borçların kısa süre içinde ödeneceğine, kazancın Allah yolunda yardıma muhtaç kişiler için kullanılacağına, hiç kimsenin bu duruma müdahale edemeyeceğine ve araya girmeye çalışan aile büyüklerinin de kalbinin kırılacağına, işlerin çok büyük kazanç sağlayacağına, yaşanacak bir sağlık sorununun kısa süre içinde çözüme kavuşacağına ve ferah bir döneme girileceğine, mutluluğun günden güne daha da artacağına delalet eder. RÜYADA TEMİZ SEL SUYU GÖRMEK Rüyada temiz sel görmek kırılan kalbin onarılacağına ve kırgınlık yaşanmış bir kişi ile aradaki buzların eritileceğine, iş hayatında çok büyük projeler gerçekleştireceğine, ön plana çıkacağına, makam, söz ve yetki sahibi olacağına, sıkıntılarında, dertlerinden ve borçlarından kurtulacağına, yaşamın tadını çıkaracağı şartlar elde edeceğine, çok mutlu olacağı ve hayatını büyük oranda değiştirecek bir çalışmaya gireceğine, hayırlı ve helal kazançlar elde edeceğine, sevdiği kişiler ile büyük bir rahatlık yaşayacağına, büyük başarılar kazanarak çok iyi yerlere geleceğine, iyi bir patron olacağına, zahmet veren bir işin üstesinden kolayca gelineceğine, sıkıntısı olanın ferahlığa çıkacağına tabir olunur.

RÜYADA BULANIK SEL SUYU GÖRMEK Rüyada bulanık sel görmek onunla kardeşten daha yakın olacağına, böyle bir insanı tanıdığı için kendini çok şanslı sayacağına ve onun kıymetini bileceğine, sahip olduğu mal varlığını başkalarına kaptıracağına, dertlerinin dermanını bulacağına, eğlenceli ve güzel ortamlarda bulunacağınıza, çevrenizde her zaman iyi ve güzel ahlaklı kimselerin bulunacağına, güzel başlayan bir ortaklığın işlerin kötü gitmesi üzerine bitme noktasına gelineceğine ve sıkıntıdan ötürü neredeyse hasta olunacağına, eğitim hayatında uzun zamandan beri istenen noktaya geleceğine, sorunlarla ve sıkıntılarla başlayan bir projenin gittikçe daha iyi bir duruma geleceğine, herhangi bir problemle karşılaşmayacağına, çektiği cefa kadar da sefa süreceğine, başarısının önündeki engellerin kalkacağına inanılır. RÜYADA BİRİNİN SELE KAPILDIĞINI GÖRMEK Rüyada başkasının sele kapıldığını görmek malını ve canını riske edeceğine, gözü kara davranarak önemli ve büyük kararlar alarak böyle adımlar atacağına, sağlık sorunlarının ve borçlarının biteceğine, ağız tadının, keyfinin ve neşesinin artacağına, takıntılı bir kişi ile bir ortaklık kurulacağına, uzun bir süre bu durumla uğraşacağına ve sonunda pes edeceğine, yaptığı işte kazandığı paralarla başkalarına da faydalı olacağına ve hem kendisini hem ailesini yeni bir şehre götürecek bir karar vereceğine, ailesini kaybedeceğine, işlerinin sonuna gelip iflas edeceğine ve bir daha toparlanamayacağına, istediği gibi sonuçlanması sayesinde kişinin hedeflerine çok daha fazla yaklaşacağına ve hayalini kurduğu yaşama kavuşması için umutlarının yeşereceğine, sıkıntıya düştüğü zamanlarda insanlardan çok yardım göreceğine ve yakın zaman içinde hayal ettiği birçok şeye kavuşacağına alamet eder.

RÜYADA DAĞDAN SEL GELDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada dağdan sel geldiğini görmek ancak daha büyük çalışmalar yapmak için rüya sahibinden yardım isteyeceğine, sıkıntılarından kurtulacağına, ancak daha sonra bazı sorunlar yaşayacağına, bu sorunların eş, dost ya da akrabalardan birinin vereceği destek sayesinde çözüleceğine, alacağı hayırlı kararların geleceğini olumlu yönde etkileyeceğine, karlı yatırımlarının uzun vadede kendisine büyük kolaylık sağlayacağına, yüzünün yeniden gülmeye başlayacağına, kişinin kötü günler geçireceğine, elinden bir şey gelmediği halde kendisini suçlayacağına, kısa sürecek bir üzüntü sonrasında refaha ereceğine rivayet eder. RÜYADA SEL SULARININ ÇEKİLDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada sel sularının çekildiğini görmek ticari faaliyetlerinin artacağına, iş dünyasında büyük bir saygınlık kazanacağına, sevdiği kişi ile dünya evine gireceğine, işlerinin ve düzeninin bozulacağına, hayatındaki olumlu davranışların çevresine de örnek olacağına, çevresinin geniş, ailesinin de büyük olacağına, manevi olarak hasar alınacağına, yakın bir dostla ters düşüleceğine ve talihsiz bir kaza yaşanacağına, ne de derdin kişinin yanına uğramayacağına, daha sonra kendisi için çok uygun olduğunu düşündüğü bir karar vereceğine delalet eder.

RÜYADA SELDE BOĞULDUĞUNU GÖRMEK Rüyada selde boğulduğunu görmek destek vereceği düşünülen bir kişiden destek görülmeyeceğine ve büyük bir hayal kırıklığı yaşanacağına, istediği her şeye yaşamı boyunca sahip olacağına, yaşanabilecek kazaların bertaraf edileceğine, daha dikkat çeken ve iş konusunda tercih edilen bir kişi olunacağına, aile büyükleri ile ve yakın çevre ile paylaşılacağına ve onlara ilan edileceğine, ömür boyu yaşayacağı bir pişmanlığa ve arzu ettiği mutluluğa kavuşamayacağına, zararlı bir alışkanlığın bırakılacağına, alınacak destek ile moral olarak çok iyi bir duruma gelineceğine, çok daha büyük bir atılım yapılması amacı ile çok daha fazla ve daha verimli çalışmalara girileceğine, dargınların barışacağına tabir olunur. RÜYADA SELİN EVİ YIKTIĞINI GÖRMEK Rüyada selin evi yıktığını görmek sıkıntılarının ve üzüntülerinin sona ereceğine, kişinin şansının artacağına, ondan manevi anlamda zarar göreceğine, iş hayatında büyük bir atılım yaparak rakiplerinin önüne geçeceğine, çok sıkıştığı ve sıkıldığı bir zamanda Allah’ın izni ile ferahlığa kavuşacağına, sancılı geçen bir projenin hayırlı bir şekilde nihayete erdirileceğine, sorunların ortadan kaldırılacağına, başarılı işlere girdiği halde kısa süre içinde zarar edeceğine, işlerinin kendisini çekemeyen kişiler tarafından baltalanacağına, huzurunu kaçıran her türlü davranış ve konuşma şekillerinden uzaklaşıp çok daha anlayışlı ve hoşgörülü biri olacağına, ticaret ehli kişi olacağına rivayet etmektedir.