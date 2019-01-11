Rüyada sigara içmek neye delalet eder? Sigara içmek ilgili rüyaların tabirleri

Sigara içmek sağlık açısından çok zararlı olsa bile rüyada sigara içerken görmek tam tersine hayırlı haberlere işaret edebilir. Genelde olumlu yorumlara sahip olan rüyada sigara içmek, gören kişi erkek ise iyi, bayan ise sıkıntılı şeklinde tabir edilir. Rüyayı gören kişiye ve rüyada sigarayı içerken görülen kişiye göre bu rüya farklı anlamlar içerir. Bu yüzden haberimizde rüyada sigara içmek ile alakalı olan rüyaları konu başlıklarına göre derledik. İşte rüyada sigara içmenin tabiri... RÜYADA SİGARA İÇMEK NEYE İŞARET EDER? Rüyada sigara içmek kişiden kişiye farklılık gösterir. Bir erkeğin rüyada sigara içmesi çok hayırlıdır, sabrının sonunda selamete kavuşacağına delalet eder. Bir kadının sigara içmesi bazı sorunların yaşanmasına, bekâr bir kızın sigara içmesi parası için biriyle nikâh yapacağına, orta yaşlarında bir kişinin rüyasında sigara içmesi ise sevdiği bir kişiden elinde olmayan nedenlerden dolayı ve istemeye istemeye ayrılmasına delalettir. Rüyada sigara içmek genel anlamda iyiye yorumlanır, kişinin hedeflerinin gerçekleşeceğine ve güzel bir hayat süreceğine delalet eder. Sigara içmek aynı zamanda hem iş hem de özel hayatla ilgili karar değişikliklerine, yeni yollar ve yeni çözümler aramaya da işarettir. Rüyasında sigara gören kişinin tüm işleri yolunda gidecektir. Bazı rüya tabirlerine göre sigara dini vecibelerin ihmal edildiğine de işaret eder.

Rüyada sigara içtiğini görmek enerji dolu kişiliğiyle, çevresindeki insanların dikkatini üzerine çeken kişiye işaret eder. Rüyada sigara içtiğini görmenin İslami yorumu rüya sahibinin, dini vecibelerini terk etmesine ve dünya nimetlerine yoğunlaşmasına yorumlanır. Rüyada sigara içmenin diyanet yorumu ise, maneviyatının zayıflığına, maddi imkanlarının üst seviyede olmasına işaret eder. Rüyada sigara içtiğini görmek hakkında İmam Nablusi yorumu dünyalık ve ahiret işlerinde, çok hayırlı bir haber duymaya delalet eder. Rüyada başkasının sigara içtiğini görmek girdiği her ortamda, ilgi odağı olan ve insanlara kendini sevdiren birine işaret eder. RÜYADA SİGARA İÇERKEN YAKALANMAK Rüyada Sigara İçerken Yakalanmak rüya sahibinin iki yüzlü insanları kendisine dost sandığına, bu insanlardan zarar göreceğine, sıkıntılı bir dönem geçireceğine ve mutsuz olacağına gerek maddi gerekse manevi sebeplerden ötürü bir türlü bu amaca ulaşılamayacağına tabir edilir. Rüyada sigara içerken anneye yakalanmak rüya sahibinin kötü alışkanlıklarından kurtulamayacağına ve zor günler geçireceğine, sağlığının bozulacağına yorumlanır.

RÜYADA SİGARA İÇMEYEN BİRİNİN SİGARA İÇTİĞİNİ GÖRMEK, Rüyada sigara içmeyen birinin sigara içtiğini görmek sevdiği kişiler ile çok büyük mutluluk duyacağına, ancak daha sonra şansının yaver gitmesi ile çok rahat edeceğine, eline geçen fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendireceğine büyük kazançlar elde edeceğine, üzüldüğü konularda sevdiği kişilerden yardım alacağına, şansın ve kısmetin açılacağına, rüya sahibinin işinin gücünün rast gideceğine, başarısının artacağına, neşesinin ve ağız tadının yerine geleceğine, hayatını düzene sokmak için yapacağı şeylerin ters tepeceğine, sevdiği kişiler ile yola çıktığı işlerin ister istemez bir noktada kilitlenip kalacağına, sıkıntılarının ve sorunlarının en kısa zamanda sona ereceğine, sıkıntısı ve derdi olan herkese destek olacağına, yaptığı çok güzel ve hayırlı işler sayesinde sırtının hiçbir zaman yere gelmeyeceğine rivayet etmektedir. RÜYADA BİRİNİN SİGARA VERMESİ Rüyada birinin sana sigara vermesi çalışma düzensizliği nedeniyle fazla ciddi sayılmayan bir sağlık sorunu yaşanacağına ancak, iyi bir doktora başvurulması ve iyileşmeye yardımcı olması için uykusuzluğa bir son vermek gibi önlemler alınmak suretiyle yeniden sağlığın kazanılacağına yorumlanan bir rüyadır. Rüyada birinin sana çirkin demesi düzenli bir ilaç tedavisi görülmemesi halinde hastalığın giderek artacağına ve diyetin bırakılmaması, tıbbi kimi problemlerin sebebinin araştırılması gerektiğine yorumlanır. Rüyada birinin sana aşkını itiraf etmesi sağlıklı bir hayat yaşamak amacıyla, spor yapılıp, sağlıksız gıdalardan uzak durulmasıyla birlikte, üzücü olaylardan uzak durulmasının gerekliliğine tabir edilir. Rüyada birinin sana teklif etmesi hesapsızca atılan yanlış adımların sebep olduğu parasal anlamdaki olanaksızlıkların düzelmeye başlayıp, devlet desteğiyle mevcut halinden çok daha fazla kar ederek, ekonomik olarak çok iyi bir duruma gelineceğine tabir edilir.

Rüyada birinin sana sigara vermesi, kötü arkadaşlıklar kurmaya ve kişinin sonunu düşünmeden hareket edeceğine, sıkıntıya girmeye, huzurunun bozulacağı gelişmelerin meydana gelmesine yorumlanır. RÜYADA SİGARA KOKUSU DUYMAK Rüyada sigara kokusu duymak, sigara içen kimse için gündelik hayatına yorumlanır. Sigara kokusu alan kimsenin sağlığının bozulacağını, hayat kalitesinin düşeceğini ve sıkıntılı bir süreçten geçeceğini söyleyebiliriz. Sigara içmeyen kimse için pasif içici olacağına ve bu durumdan büyük zarar göreceğine işarettir. Rüyada sigara kokusu duymak söz sahibi olacağına, önemli atılımlar yapacağına ve bütün bunların kendisine hem şöhret hem de para getireceğine, hisleri ile hareket etmesi yüzünden hatalara karşı açık olacağına işaret etmektedir. RÜYADA KIZININ SİGARA İÇTİĞİNİ GÖRMEK Rüyada kızının sigara içtiğini görmek; gören kişinin yaşadığı güçlüklerin ardından güzel bir kazanç elde edeceği şeklinde yorumlanır. Genel olarak maddi sıkıntıdan çıkma olarak yorumlanmaktadır. Kötü bir şekilde geçirilen zamanları geride bırakıp güzel zamanların geçirileceği anlamına gelir. Tabi ki rüyadaki tüm unsurları göz önünde bulundurup rüyanın yorumlanması daha doğru olacaktır. Genellikle kişinin çektiği cefalardan sonra sıranın sefa sürmeye geldiğini belirtir. Kişinin bir süredir özlem duyduğu huzura yakında kavuşacağı anlamına gelir. Eğer maddi anlamda size zorluk çektiren yani yük olan bir yakınınız varsa ondan uzak durmanız gerektiği anlamına da gelebilir. Aynı zamanda duygusal olarak da yük olan yakınınızdan da uzak durmanız gerektiğini belirtebilir.

SİGARAYI BIRAKTIKTAN SONRA RÜYADA SİGARA İÇMEK Rüyada sigarayı bırakan kişinin sigara içmesi sevilen bir işe ortak olunacağına, hiçbir eksiğinin olmadığı gibi kendisinin her şeyin en çoğuna sahip olacağına, kişinin bir süredir etrafındaki ikiyüzlülüklere ve yalanlara karşı tahammül edemediğine ve özel yaşamındaki kişilerle olan bağlarının zayıflamasından dolayı acı çekeceğine, hayal edilen ve istenen ne varsa her şeye kavuşulacağına, elindekilerinin kıymetini de çok daha iyi bileceğine, ömrünün sonuna kadar rahat yaşayacak kazanca ulaşacağına, verimliliğinin de artacağına, evine bereket geleceğine ve bahtının açılacağına delalettir. SİGARA İÇMEKLE İLGİLİ FARKLI RÜYALARIN TABİRLERİ Rüyada Bir Sürü Sigara İçmek Rüyada birden fazla sayıda sigara içen kimse gerçek hayatında sünnetleri ve farları terk ederek kulluk görevlerini yerine getirmez. Bu rüya bazı alimlere göre kişinin işleyeceği birden fazla günahın işaretidir. Bazen de sıkıntı yaşamaya, kederlenmeye ve bu keder sonucunda oldukça kötü günler geçirirken hiç ummadığı bir yerden kendisine yardım elinin uzatılmasına işaret eder. Rüyada çokça sigara içen kişi iş hayatında birçok fikir üreterek insanların saygısını kazanır. Bazen de bu rüya ele geçecek birçok mala veya yüklü bir paraya yorulabilmektedir.

Rüyada Sigara Yaktığını Görmek Rüyada sigara yakmak, gören kişinin sinirli ve hiddetli bir kimse olduğuna ve bu özelliğinden dolayı sık sık zor durumda kalıp sıkıntı çektiğine işarettir. Bazen de bu rüya kötü ahlaka, fevri hareketlere, kişinin insanları dinlemeden peşin hükümle karar veren sabırsız bir kimse olmasına yorulabilmektedir. Eğer sigarayı siz değil de bir başkası yakıyorsa, yukarıda saydığımız özelliklere sahip bir arkadaşınız olur veya böyle bir kimse ile tanışır ve sohbet edersiniz. Rüyada Sigara Sardığını Görmek Rüyada sigara saran kimse aile hayatında veya iş yaşamında çıkan tatsızlıklardan dolayı oldukça mutsuz olacağı bir dönem geçirir. Bu rüya kişinin yaşayacağı problemlere işarettir. Özellikle kendi elinizden çıkacak bazı hadiseler yüzünden canınız sıkılır ve bir müddet üzüntü içinde kalırsınız. Bazen de bu rüya kendisi ile ilgili olmasa bile bir akraba veya aileden birinim başına gelecek herhangi bir hadiseden dolayı şaşıracağınıza ve uzun süre bu olayın tedirginliğini yaşayacağınıza yorulabilmektedir.

Rüyada İnsanların Sigara İçtiğini Görmek Bu rüya size yabancı kişilerden gelecek bir kötülüğün habercisidir. Rüyanızda bir topluluğun durmuş sigara içtiğini görmeniz, size hiç ummadığınız kişilerin kötülüğünün dokunmasına, onlardan büyük zararlar görmeye ve bunun sonucunda büyük sıkıntılar yaşamaya, hakkınızda dedikodu yapıldığına veya sürekli beraber olduğunuz bir yakınınızın size karşı farklı duygular beslediğine işarettir. Bu rüya bazen de bir iş yerinde çalışan tüm kişilerin aynı sıkıntı durumuna yaşamasına veya bir halka toplu olarak inecek üzüntüye yorulabilmektedir. Rüyada Yasak Bir Yerde Sigara İçmek Rüyada izin verilmeyen bir yerde sigara içmeye çalışmak, işin ehil olmayan kişilere verilmesine veya meşru olmayan bir şeyi meşrulaştırmaya çalışmaya yorulmaktadır. Bu rüya bazen de size hayrı dokunmayacak bir şeyi sürekli dilediğinizin ve istediğinizin bir göstergesidir. Gerçekleştiğinde maddi ve manevi zarara uğrayacağınız dileğiniz için hayırlısını istemeli ve illaki olması için inat etmemelisiniz.

Rüyada Sigara İçen Birini Görmek Rüyada sigara içen birini görmek, yaşamda, lükse, konfora, kaliteye ve estetiğe önem veren, herşeyin en iyisine sahip olmak için çalışan, kötü şeylerden haz etmeyen, eğlenceye ve rahatına düşkün bir kimsenin varlığına rivayet edilir. Kişisel ihtiyaçlarını hiçbir zaman geri plana atmayan, kendine olan saygısından, sevgisinden ödün vermeyen, dış görünüşü düzgün olsun diye bakımlı olmaya özen gösteren bir kişiye rivayet edilir. Rüyada Sigara İçen Bir Erkek Görmek Rüya sahibinin hanım olması ve bekâr olması durumunda makam sahibi, iyi giyimli, yüksek tahsilli, kariyer sahibi, varlıklı ve asil bir insanla karşılaşacağı ve ondan etkileneceği, o erkeğinde kendisine karşılık vererek, ileride mutlu olacakları yuvayı kurmak adına ilk adımı atacaklarına işaret eder. Fakat rüya sahibi zaten erkekse o halde bu özelliklerde bir kişi ile tanışacağı anlamına gelir. Rüyada Sigara İçen Bir Kadın Görmek Rüyayı gören kişi için iyi olduğu söylenemeyecek nitelikte bir rüyadır. Uğursuzluk olarak kabul edilir ve şanssız olmaya, kısmetsiz kalmaya, zorluklarla ve aksiliklerle karşılaşmaya bu nedenle de kötü günler geçirmeye alamet eder.

Rüyada Başka Birisinin Sigarasını İçmek Hayatını istediği gibi sürdürmekte zorlanan rüya sahibinin tek başına aldığı sorumlulukların artık ağır gelmeye başladığını, dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu ve bu süreçte ailesinden destek bekleyeceğini gösterir. Eğitim hayatını sürdürürken çalışmak zorunda kalmaya, para kazanmak için kendine vakit ayırmadan yaşanması yüzünden bir süre sonra bocalama içine girileceğine ve mutsuz olunacağına tabir edilir. Rüyada Annenin Sigara İçtiğini Görmek Rüyayı gören kişinin, çok eğlenceli bir kişiliğe sahip olduğuna, bu özelliklerini ailesinden aldığına, bu özeliği sayesinde herkes tarafından çok sevildiğine, her zaman insanların ilgisini çekeceğine ve çok daha sevilen bir insan olacağına işaret eder. Rüyada Birinin Sigara İçtiğini Görmek İş hayatında ve aile hayatında çok eğlenceli bir kişi olan rüya sahibinin, insanlar tarafından çok sevildiğine, bu eğlenceli kişiliğini insanlara da geçirdiğine ve iş hayatında eğlenceli bir ortamda çalışarak çok daha fazla verim elde edildiğine alamet eder.

Rüyada Eşinin Sigara İçtiğini Görmek Rüya sahibinin, çevresindeki insanlar tarafından çok kötü ve sıkıntılı durumlara düşürüleceğine, bu kişiden çok büyük zarar görüleceğine, zarar görmemek için çok dikkatli adımlar atılması ve çok daha düşünerek hareket edilmesi gerektiğine rivayet eder. Rüyada Oğlunun Sigara İçtiğini Görmek İş hayatında ve aile hayatında çok zor dönemler geçiren rüya sahibinin, yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak için ailesinden destek alacağına, çok iyi bir duruma geleceğine ve daha güzel günler görerek mutlu ve huzurlu olacağına işaret eder. Rüyada Sevgilinin Sigara İçtiğini Görmek Rüyayı gören kişinin, çok sevinçli ve güzel bir hayata sahip olacağına, çok daha iyi günler göreceğine ve çok huzurlu ve mutlu bir hayat yaşayacağına tabir edilir. Rüyada Birinin İkram Ettiği Sigarayı İçtiğini Görmek Herkese eşit davranan, iyi niyetiyle takdir toplayan rüya sahibinin yeni girdiği bir çevrede tanışacağı insanlardan göreceği zarara alamettir. Herkese güvenmenin sonucunda üzülecek durumlara düşüleceğini, kişinin itibarını geçici de olsa sarsacak bazı durumların yaşanacağını, aileden birinin kişiye yaptığı bir hata yüzünden sırtını döneceğini de bildirir. Geçici küslüklerin, kalp kırgınlıklarının da alameti olan rüya, mal kaybetmek, hırsızlığa uğramak, dolandırılmak şeklinde de yorumlanır.

Rüyada Elektronik Sigara İçtiğini Görmek Kişiye zararı dokunan bazı durumların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacağını ifade eder. Kötü alışkanlıkları olanların bırakmak için yardım alacaklarını, maddi durumu kötü olanların harcamalarına dikkat ederek ve daha çok çalışarak durumlarını düzelteceklerine delalettir. İş konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle alternatif çözümlere başvurulacağını, gerekirse iş değiştirileceğini ya da ortaklıktan çıkarak kendi yolunu çizmek için uğraş verileceğine de işaret eder. Rüyada Sarma Sigara İçtiğini Görmek Her işini kendisi gören ve kimseye minnet duymadan yaşamaya çalışan rüya sahibinin tüm çabalarının sonucunu alacağını, kazanacağı başarıda kimsenin katkısı olmayacağını ve haklı bir gurur yaşayacağını ifade eder. Hayatındaki tüm negatif unsurları, kişiye zararı dokunan insanları ve alışkanlıkları uzaklaştıracak olan rüya sahibinin çok daha iyi bir hayat yaşamak için mücadele edeceğine de yorulur. Rüyada Açık Alanda Sigara İçtiğini Görmek

Kişinin çok fazla eleştirildiği, kendi hayatına verdiği zarar kadar başkalarını da etkileyen olumsuz davranışları ile ilgili hiçbir adım atmayacağını, boş bir inatla hareket edeceğini ve sonunda pişman olacağını bildirir. Kendisinden başkasını düşünmeyen kişinin bir süre sonra düşüncelerindeki yanlışları fark edeceğini, hatalarını telafi etmek için yol yordam arayacağını tabir eder. Rüyada Üzüntüden Sigara İçtiğini Görmek Tersine yorumlanır ve mutluluktan dolayı gözyaşı döküleceğini, kazanılan bir zaferi kutlamak için para harcanacağını, stresten uzaklaşmak için kısa bir tatile çıkılacağını işaret eder. Kısa bir süre de olsa inancından uzaklaşan, İslami hayata uygun olmayan eylemlerde bulunan rüya sahibinin aklını başına alacağını ve eski mütevazı yaşamına geri döneceğini, bu kararından dolayı ailesinin desteğini yeniden kazanacağını bildirir. Rüyada Mutluluktan Sigara İçtiğini Görmek Ahlaki açıdan zayıflama emaresi gösteren gençleri işaret ettiği gibi, çocuklarının sorumsuz davranışlarından dolayı üzüntü çeken ebeveynleri de tabir eder. Yetişkin kimseler için sorun yaşadıkları bir ilişkinin nihayete erecek olmasına ve aradan çok kısa bir zaman geçince yeni bir aşka yelken açacaklarına, evli kimseler için ilişkilerinde dalgalanmalar olmasından dolayı kişinin kederli günler geçireceğine, sonrasında konuşarak sorunları çözeceğine ve rahat edeceğine yorulur.